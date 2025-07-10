Dövizler / AMR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AMR: Alpha Metallurgical Resources Inc
166.02 USD 1.47 (0.89%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AMR fiyatı bugün 0.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 165.05 ve Yüksek fiyatı olarak 169.50 aralığında işlem gördü.
Alpha Metallurgical Resources Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMR haberleri
- Alpha Metallurgical Resources Virginia’daki maden sahasında güvenlik emri aldığını bildirdi
- Alpha Metallurgical Resources reports mine safety order at Virginia site
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Alpha Metallurgical Resources yöneticisi 16 milyon dolarlık hisse satın aldı
- Alpha Metallurgical Resources director buys $16m in stock
- Alpha Metallurgical Coal: Domestic Contracting Cycle Looms Large (NYSE:AMR)
- Do Options Traders Know Something About AMR Stock We Don't?
- Why Is Peabody Energy Stock Surging Tuesday? - Anglo American (OTC:AAUKF), Peabody Energy (NYSE:BTU)
- Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Alpha Metallurgical (AMR) Earnings Transcript
- Alpha Metallurgical Cuts Costs in Q2
- Alpha Metallurgical Resources August 2025 slides: largest U.S. met coal producer navigates market downturn
- Alpha Metallurgical (AMR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Alpha Metallurgical Resources earnings beat by $1.66, revenue fell short of estimates
- Alpha Metallurgical Resources soars on Q2 earnings beat
- Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: Alpha Metallurgical (AMR) Q2 Earnings Expected to Decline
- Materion (MTRN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Americana Restaurants H1 2025 presentation: 15.6% revenue growth fueled by expansion
- Robinhood and Alpha Metallurgical have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Alpha Metallurgical Resources (AMR)
- Philip Morris, Adv Micro Device lead market cap stock movers Tuesday
- US Met Coal Stocks: HCC Better Than AMR But I Rate Both A Hold
- Warrior Met Coal: Bullish Consensus, But I Am Not Fired Up (NYSE:HCC)
Günlük aralık
165.05 169.50
Yıllık aralık
97.41 255.04
- Önceki kapanış
- 164.55
- Açılış
- 166.60
- Satış
- 166.02
- Alış
- 166.32
- Düşük
- 165.05
- Yüksek
- 169.50
- Hacim
- 503
- Günlük değişim
- 0.89%
- Aylık değişim
- 14.43%
- 6 aylık değişim
- 31.98%
- Yıllık değişim
- -29.52%
21 Eylül, Pazar