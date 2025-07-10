Valute / AMR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AMR: Alpha Metallurgical Resources Inc
166.02 USD 1.47 (0.89%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMR ha avuto una variazione del 0.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 165.05 e ad un massimo di 169.50.
Segui le dinamiche di Alpha Metallurgical Resources Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMR News
- Alpha Metallurgical Resources segnala un ordine di sicurezza mineraria in Virginia
- Alpha Metallurgical Resources reports mine safety order at Virginia site
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Il direttore di Alpha Metallurgical Resources acquista azioni per 16 milioni di dollari
- Alpha Metallurgical Resources director buys $16m in stock
- Alpha Metallurgical Coal: Domestic Contracting Cycle Looms Large (NYSE:AMR)
- Do Options Traders Know Something About AMR Stock We Don't?
- Why Is Peabody Energy Stock Surging Tuesday? - Anglo American (OTC:AAUKF), Peabody Energy (NYSE:BTU)
- Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Alpha Metallurgical (AMR) Earnings Transcript
- Alpha Metallurgical Cuts Costs in Q2
- Alpha Metallurgical Resources August 2025 slides: largest U.S. met coal producer navigates market downturn
- Alpha Metallurgical (AMR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Alpha Metallurgical Resources earnings beat by $1.66, revenue fell short of estimates
- Alpha Metallurgical Resources soars on Q2 earnings beat
- Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: Alpha Metallurgical (AMR) Q2 Earnings Expected to Decline
- Materion (MTRN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Americana Restaurants H1 2025 presentation: 15.6% revenue growth fueled by expansion
- Robinhood and Alpha Metallurgical have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Alpha Metallurgical Resources (AMR)
- Philip Morris, Adv Micro Device lead market cap stock movers Tuesday
- US Met Coal Stocks: HCC Better Than AMR But I Rate Both A Hold
- Warrior Met Coal: Bullish Consensus, But I Am Not Fired Up (NYSE:HCC)
Intervallo Giornaliero
165.05 169.50
Intervallo Annuale
97.41 255.04
- Chiusura Precedente
- 164.55
- Apertura
- 166.60
- Bid
- 166.02
- Ask
- 166.32
- Minimo
- 165.05
- Massimo
- 169.50
- Volume
- 503
- Variazione giornaliera
- 0.89%
- Variazione Mensile
- 14.43%
- Variazione Semestrale
- 31.98%
- Variazione Annuale
- -29.52%
20 settembre, sabato