QuotazioniSezioni
Valute / AMR
Tornare a Azioni

AMR: Alpha Metallurgical Resources Inc

166.02 USD 1.47 (0.89%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMR ha avuto una variazione del 0.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 165.05 e ad un massimo di 169.50.

Segui le dinamiche di Alpha Metallurgical Resources Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMR News

Intervallo Giornaliero
165.05 169.50
Intervallo Annuale
97.41 255.04
Chiusura Precedente
164.55
Apertura
166.60
Bid
166.02
Ask
166.32
Minimo
165.05
Massimo
169.50
Volume
503
Variazione giornaliera
0.89%
Variazione Mensile
14.43%
Variazione Semestrale
31.98%
Variazione Annuale
-29.52%
20 settembre, sabato