ADC: Agree Realty Corporation
72.06 USD 0.92 (1.26%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADC за сегодня изменился на -1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.69, а максимальная — 72.97.
Следите за динамикой Agree Realty Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
71.69 72.97
Годовой диапазон
67.58 79.61
- Предыдущее закрытие
- 72.98
- Open
- 72.93
- Bid
- 72.06
- Ask
- 72.36
- Low
- 71.69
- High
- 72.97
- Объем
- 1.553 K
- Дневное изменение
- -1.26%
- Месячное изменение
- -0.85%
- 6-месячное изменение
- -7.20%
- Годовое изменение
- -4.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.