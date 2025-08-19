Dövizler / ADC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ADC: Agree Realty Corporation
71.19 USD 0.36 (0.50%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ADC fiyatı bugün -0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 71.09 ve Yüksek fiyatı olarak 71.88 aralığında işlem gördü.
Agree Realty Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADC haberleri
- Why Over 40% Of My Dividend Portfolio Is In This One Sector
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Agree Realty: Top-Tier REIT With A Hefty Price Tag (NYSE:ADC)
- Getty Realty Stock: Less Than 12x Earnings, 6.5% Yield. What More Can You Ask For? (GTY)
- Agree Realty Stock: Now One Of The Best REITs On Wall Street (NYSE:ADC)
- Realty Income Still Wins The Rematch With Agree Realty (NYSE:ADC)
- 5 Reasons to Add VICI Properties Stock to Your Portfolio Now
- Agree Realty (ADC) Moves to Buy: Rationale Behind the Upgrade
- Realty Income Boosts Dividend: Can It Preserve Investor Appeal?
- Agree Realty director Lehmkuhl buys $54,630 in shares
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- Portfolio Review: 3 Stocks And 3 ETFs I'm Buying To Boost My Passive Income
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Peak Humans: The Megatrend No One Is Talking About (Yet)
- A Ranking Of Net-Lease REITs By Investment Spread For Q2 2025
- Is Realty Income Stock a Buy, Hold or Sell Amid Fed Rate Cut Hopes?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Realty Income: $60 Per Share Checked, Let's Talk About $70 (NYSE:O)
- Realty Income: Attractive For Some, But Mr. Market May Be Trying To Tell Us Something
- Monthly Payouts and Expanding Portfolio: Can Realty Income Deliver?
- REITs Could Have Some Of Their Best Years Ahead: Two Value Plays I Like With Strong Upside
- Stifel analyst names top picks in triple-net REIT sector
- August's 5 Dividend Growth Stocks With Yields Up To 8%
Günlük aralık
71.09 71.88
Yıllık aralık
67.58 79.61
- Önceki kapanış
- 71.55
- Açılış
- 71.09
- Satış
- 71.19
- Alış
- 71.49
- Düşük
- 71.09
- Yüksek
- 71.88
- Hacim
- 810
- Günlük değişim
- -0.50%
- Aylık değişim
- -2.05%
- 6 aylık değişim
- -8.32%
- Yıllık değişim
- -5.40%
21 Eylül, Pazar