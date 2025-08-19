FiyatlarBölümler
ADC: Agree Realty Corporation

71.19 USD 0.36 (0.50%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ADC fiyatı bugün -0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 71.09 ve Yüksek fiyatı olarak 71.88 aralığında işlem gördü.

Agree Realty Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
71.09 71.88
Yıllık aralık
67.58 79.61
Önceki kapanış
71.55
Açılış
71.09
Satış
71.19
Alış
71.49
Düşük
71.09
Yüksek
71.88
Hacim
810
Günlük değişim
-0.50%
Aylık değişim
-2.05%
6 aylık değişim
-8.32%
Yıllık değişim
-5.40%
21 Eylül, Pazar