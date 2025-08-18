Devises / ADC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ADC: Agree Realty Corporation
71.19 USD 0.36 (0.50%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ADC a changé de -0.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 71.09 et à un maximum de 71.88.
Suivez la dynamique Agree Realty Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADC Nouvelles
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Agree Realty: Top-Tier REIT With A Hefty Price Tag (NYSE:ADC)
- Getty Realty Stock: Less Than 12x Earnings, 6.5% Yield. What More Can You Ask For? (GTY)
- Agree Realty Stock: Now One Of The Best REITs On Wall Street (NYSE:ADC)
- Realty Income Still Wins The Rematch With Agree Realty (NYSE:ADC)
- 5 Reasons to Add VICI Properties Stock to Your Portfolio Now
- Agree Realty (ADC) Moves to Buy: Rationale Behind the Upgrade
- Realty Income Boosts Dividend: Can It Preserve Investor Appeal?
- Agree Realty director Lehmkuhl buys $54,630 in shares
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- Portfolio Review: 3 Stocks And 3 ETFs I'm Buying To Boost My Passive Income
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Peak Humans: The Megatrend No One Is Talking About (Yet)
- A Ranking Of Net-Lease REITs By Investment Spread For Q2 2025
- Is Realty Income Stock a Buy, Hold or Sell Amid Fed Rate Cut Hopes?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Realty Income: $60 Per Share Checked, Let's Talk About $70 (NYSE:O)
- Realty Income: Attractive For Some, But Mr. Market May Be Trying To Tell Us Something
- Monthly Payouts and Expanding Portfolio: Can Realty Income Deliver?
- REITs Could Have Some Of Their Best Years Ahead: Two Value Plays I Like With Strong Upside
- Stifel analyst names top picks in triple-net REIT sector
- August's 5 Dividend Growth Stocks With Yields Up To 8%
- Agree Realty appoints Kirk Klatt as VP of Leasing
Range quotidien
71.09 71.88
Range Annuel
67.58 79.61
- Clôture Précédente
- 71.55
- Ouverture
- 71.09
- Bid
- 71.19
- Ask
- 71.49
- Plus Bas
- 71.09
- Plus Haut
- 71.88
- Volume
- 810
- Changement quotidien
- -0.50%
- Changement Mensuel
- -2.05%
- Changement à 6 Mois
- -8.32%
- Changement Annuel
- -5.40%
20 septembre, samedi