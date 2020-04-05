RyokuTrendEA
- Эксперты
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- Версия: 2.0
- Обновлено: 6 августа 2026
- Активации: 5
Автоматический Торговый Советник для MetaTrader 5
Что такое RYOKU TREND ENGINE?
RYOKU TREND ENGINE — это автоматический торговый робот для MetaTrader 5, который работает на основе наклона Экспоненциальной Скользящей Средней (EMA). Советник определяет изменения тренда и импульс, чтобы открывать позиции в направлении движения цены, автоматически управляя рисками.
Основные характеристики
- Стратегия EMA Slope: Входы, когда цена находится выше/ниже EMA и наклон подтверждает направление.
- Динамический размер лота: Автоматически подстраивает размер лота под капитал счета (низкий, средний, высокий).
- Мульти-рынок: Торгует несколькими символами одновременно (включает криптопары: ETH, BTC, SOL).
- Стоп-лосс и Тейк-профит: Настраиваются в пунктах для защиты каждой сделки.
- Трейлинг-стоп: Автоматически перемещает стоп-лосс в пользу цены для максимизации прибыли.
- Пошаговый брейк-ивен: 4 уровня защиты + автоматическое закрытие при достижении целевой прибыли.
- Фильтры входа: Ожидание разворота после убытка, подтверждение по барам и минимальный интервал между сделками.
- Закрытие при смене наклона: Закрывает позицию, если тренд разворачивается.
- Лимиты просадки и целевой прибыли: Автоматически останавливает торговлю при превышении лимитов.
- Email-уведомления: Оповещения при достижении целей или лимитов.
Выдающиеся результаты
С начальной конфигурацией vCOOL советник продемонстрировал достижение очень высоких маржи прибыли примерно за 2 года торговли. Встроенное управление рисками и динамический размер лота позволяют sustainably расти счет.
Рекомендуемая конфигурация (Set vCOOL)
|Параметр
|Значение
|Описание
|EMA Period
|160
|Период экспоненциальной скользящей средней
|Slope Bars
|10
|Бары для расчета наклона
|Stop Loss Points
|500000
|Стоп-лосс в пунктах
|Take Profit Points
|500000
|Тейк-профит в пунктах
|Use Multi Market
|true
|Торговать на нескольких символах
|Symbols List
|ETHJPY, ETHEUR, SOLUSD, ETHUSD, DOGUSD, BTCUSD
|Список символов для торговли
|Initial Capital
|3000
|Справочный начальный капитал
|Lot Low / Medium / High
|0.03 / 3.1 / 62
|Лоты по уровням капитала
|Max Drawdown %
|400
|Максимально допустимая просадка
|Profit Target %
|89131200000
|Целевая прибыль (equity)
Требования
- MetaTrader 5 (рекомендуется сборка 600 и выше)
- Включить "Разрешить алгоритмическую торговлю"
- Рекомендуется VPS для бесперебойной торговли 24/7
Установка
- Скопируйте файл RYOKU TREND ENGINE.mq5 в папку Experts вашего терминала MT5.
- Скопируйте файл RYOKU TREND ENGINE vCOOL.set в папку Presets вашего терминала MT5.
- Перезапустите MetaTrader 5 или нажмите F7 для компиляции.
- В Strategy Tester загрузите пресет vCOOL на вкладке Inputs.
Внимание!
Торговля на рынке Forex и криптовалютах сопряжена с высоким риском потери средств. Прошлые результаты не гарантируют будущие. Торгуйте только теми средствами, которые можете позволить себе потерять. Продукт поставляется "как есть" без каких-либо гарантий.
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