RyokuTrendEA

Автоматический Торговый Советник для MetaTrader 5

​Что такое RYOKU TREND ENGINE?

RYOKU TREND ENGINE - Документация RYOKU TREND ENGINE

RYOKU TREND ENGINE — это автоматический торговый робот для MetaTrader 5, который работает на основе наклона Экспоненциальной Скользящей Средней (EMA). Советник определяет изменения тренда и импульс, чтобы открывать позиции в направлении движения цены, автоматически управляя рисками.

Основные характеристики

Стратегия EMA Slope: Входы, когда цена находится выше/ниже EMA и наклон подтверждает направление.

Входы, когда цена находится выше/ниже EMA и наклон подтверждает направление. Динамический размер лота: Автоматически подстраивает размер лота под капитал счета (низкий, средний, высокий).

Автоматически подстраивает размер лота под капитал счета (низкий, средний, высокий). Мульти-рынок: Торгует несколькими символами одновременно (включает криптопары: ETH, BTC, SOL).

Торгует несколькими символами одновременно (включает криптопары: ETH, BTC, SOL). Стоп-лосс и Тейк-профит: Настраиваются в пунктах для защиты каждой сделки.

Настраиваются в пунктах для защиты каждой сделки. Трейлинг-стоп: Автоматически перемещает стоп-лосс в пользу цены для максимизации прибыли.

Автоматически перемещает стоп-лосс в пользу цены для максимизации прибыли. Пошаговый брейк-ивен: 4 уровня защиты + автоматическое закрытие при достижении целевой прибыли.

4 уровня защиты + автоматическое закрытие при достижении целевой прибыли. Фильтры входа: Ожидание разворота после убытка, подтверждение по барам и минимальный интервал между сделками.

Ожидание разворота после убытка, подтверждение по барам и минимальный интервал между сделками. Закрытие при смене наклона: Закрывает позицию, если тренд разворачивается.

Закрывает позицию, если тренд разворачивается. Лимиты просадки и целевой прибыли: Автоматически останавливает торговлю при превышении лимитов.

Автоматически останавливает торговлю при превышении лимитов. Email-уведомления: Оповещения при достижении целей или лимитов.

Выдающиеся результаты

С начальной конфигурацией vCOOL советник продемонстрировал достижение очень высоких маржи прибыли примерно за 2 года торговли. Встроенное управление рисками и динамический размер лота позволяют sustainably расти счет.

Рекомендуемая конфигурация (Set vCOOL)

Параметр Значение Описание EMA Period 160 Период экспоненциальной скользящей средней Slope Bars 10 Бары для расчета наклона Stop Loss Points 500000 Стоп-лосс в пунктах Take Profit Points 500000 Тейк-профит в пунктах Use Multi Market true Торговать на нескольких символах Symbols List ETHJPY, ETHEUR, SOLUSD, ETHUSD, DOGUSD, BTCUSD Список символов для торговли Initial Capital 3000 Справочный начальный капитал Lot Low / Medium / High 0.03 / 3.1 / 62 Лоты по уровням капитала Max Drawdown % 400 Максимально допустимая просадка Profit Target % 89131200000 Целевая прибыль (equity)

Требования

MetaTrader 5 (рекомендуется сборка 600 и выше)

Включить "Разрешить алгоритмическую торговлю"

Рекомендуется VPS для бесперебойной торговли 24/7

Установка

Скопируйте файл RYOKU TREND ENGINE.mq5 в папку Experts вашего терминала MT5. Скопируйте файл RYOKU TREND ENGINE vCOOL.set в папку Presets вашего терминала MT5. Перезапустите MetaTrader 5 или нажмите F7 для компиляции. В Strategy Tester загрузите пресет vCOOL на вкладке Inputs.

Внимание!

Торговля на рынке Forex и криптовалютах сопряжена с высоким риском потери средств. Прошлые результаты не гарантируют будущие. Торгуйте только теми средствами, которые можете позволить себе потерять. Продукт поставляется "как есть" без каких-либо гарантий.

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