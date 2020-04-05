RyokuTrendEA

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RYOKU TREND ENGINE - Документация RYOKU TREND ENGINE

Автоматический Торговый Советник для MetaTrader 5

​Что такое RYOKU TREND ENGINE?

RYOKU TREND ENGINE — это автоматический торговый робот для MetaTrader 5, который работает на основе наклона Экспоненциальной Скользящей Средней (EMA). Советник определяет изменения тренда и импульс, чтобы открывать позиции в направлении движения цены, автоматически управляя рисками.

Основные характеристики

  • Стратегия EMA Slope: Входы, когда цена находится выше/ниже EMA и наклон подтверждает направление.
  • Динамический размер лота: Автоматически подстраивает размер лота под капитал счета (низкий, средний, высокий).
  • Мульти-рынок: Торгует несколькими символами одновременно (включает криптопары: ETH, BTC, SOL).
  • Стоп-лосс и Тейк-профит: Настраиваются в пунктах для защиты каждой сделки.
  • Трейлинг-стоп: Автоматически перемещает стоп-лосс в пользу цены для максимизации прибыли.
  • Пошаговый брейк-ивен: 4 уровня защиты + автоматическое закрытие при достижении целевой прибыли.
  • Фильтры входа: Ожидание разворота после убытка, подтверждение по барам и минимальный интервал между сделками.
  • Закрытие при смене наклона: Закрывает позицию, если тренд разворачивается.
  • Лимиты просадки и целевой прибыли: Автоматически останавливает торговлю при превышении лимитов.
  • Email-уведомления: Оповещения при достижении целей или лимитов.

Выдающиеся результаты

С начальной конфигурацией vCOOL советник продемонстрировал достижение очень высоких маржи прибыли примерно за 2 года торговли. Встроенное управление рисками и динамический размер лота позволяют sustainably расти счет.

Рекомендуемая конфигурация (Set vCOOL)

Параметр Значение Описание
EMA Period 160 Период экспоненциальной скользящей средней
Slope Bars 10 Бары для расчета наклона
Stop Loss Points 500000 Стоп-лосс в пунктах
Take Profit Points 500000 Тейк-профит в пунктах
Use Multi Market true Торговать на нескольких символах
Symbols List ETHJPY, ETHEUR, SOLUSD, ETHUSD, DOGUSD, BTCUSD Список символов для торговли
Initial Capital 3000 Справочный начальный капитал
Lot Low / Medium / High 0.03 / 3.1 / 62 Лоты по уровням капитала
Max Drawdown % 400 Максимально допустимая просадка
Profit Target % 89131200000 Целевая прибыль (equity)

Требования

  • MetaTrader 5 (рекомендуется сборка 600 и выше)
  • Включить "Разрешить алгоритмическую торговлю"
  • Рекомендуется VPS для бесперебойной торговли 24/7

Установка

  1. Скопируйте файл RYOKU TREND ENGINE.mq5 в папку Experts вашего терминала MT5.
  2. Скопируйте файл RYOKU TREND ENGINE vCOOL.set в папку Presets вашего терминала MT5.
  3. Перезапустите MetaTrader 5 или нажмите F7 для компиляции.
  4. В Strategy Tester загрузите пресет vCOOL на вкладке Inputs.

Внимание!

Торговля на рынке Forex и криптовалютах сопряжена с высоким риском потери средств. Прошлые результаты не гарантируют будущие. Торгуйте только теми средствами, которые можете позволить себе потерять. Продукт поставляется "как есть" без каких-либо гарантий.

© 2026 RYOKU TREND ENGINE. Все права защищены.

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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Ryoku XAU Engine
Iago Otero Marino
Эксперты
Ryoku XAU Engine Профессиональный трендовый алгоритм для XAUUSD (MT5) Ryoku XAU Engine — это профессиональный эксперт-советник, разработанный исключительно для торговли XAUUSD (золото) в MetaTrader 5. Он использует структурированную, высокоточную трендовую модель, адаптированную к реальным рыночным условиям и стабильному долгосрочному поведению. Система избегает случайности, рыночного шума и переоптимизации — каждая сделка следует чётким, формализованным правилам. Подходит для прохождения prop
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Iago Otero Marino
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# ONEPUNCH TRAIL BE — Страница для MQL5 Market (RU) - Версия продукта: 5.10 - Файл: [ ONE_PUNCH_RYOKU.mq5 ]( file:///c:/Users/iagoo/Desktop/NEW%20RYOKU%20BOT%20-%20SAFETRADE/ONE_PUNCH_RYOKU/ONE_PUNCH_RYOKU.mq5 ) ## Обзор - Советник с «сериями входов» и профессиональным управлением капиталом (equity), плюс денежное управление на уровне каждой позиции. - Режим разогрева (Warmup) снижает чувствительность к дате старта и рыночному режиму. - Блокировка прибыли по equity (Equity Trailing Lock) защи
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