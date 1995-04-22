Titan Scalper EA

Ce robot de trading professionnel utilise les indicateurs EMA et RSI et fonctionne uniquement sur MetaTrader 5.

Nom du produit : Smart Scalping EA Plateforme : MetaTrader 5 (MT5) Langage : MQL5 Type de stratégie : Scalping Trend Following Indicateurs utilisés : EMA (Moyennes Mobiles Exponentielles) RSI (Relative Strength Index) Fonctionnalités : Ouverture automatique des positions Achat/Vente. Gestion automatique des ordres. Un seul trade à la fois. Paramètres personnalisables. Compatible avec les comptes Démo et Réels. Fonctionne 24h/24 sur VPS. Marchés compatibles : XAUUSD (Gold) Forex Indices (selon les paramètres) Timeframes recommandés : M1 M5 M15 Gestion du risque : Lot initial réglable. Stop Loss et Take Profit configurables. Filtre de tendance intégré. Configuration minimale : MetaTrader 5 Connexion Internet stable VPS recommandé Avantages : Installation simple. Exécution rapide. Paramètres flexibles. Adapté aux traders débutants et expérimentés.
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OMG FZE LLC
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SomaGold
Andrii Soma
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SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
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ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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GoldScalp AI Signa
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GoldScalp Signal Pro GoldScalp Signal Pro is a technical trading indicator designed primarily for XAUUSD (Gold). It combines EMA trend analysis, RSI momentum confirmation, and ADX trend-strength filtering to help traders identify potential BUY and SELL opportunities. Key Features - BUY and SELL signals displayed directly on the chart - EMA 10 / EMA 20 trend filter - RSI momentum confirmation - ADX trend-strength filter - Fully customizable indicator parameters - Designed primarily for XAUUSD - S
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