Titan Scalper EA

Ce robot de trading professionnel utilise les indicateurs EMA et RSI et fonctionne uniquement sur MetaTrader 5.

Nom du produit : Smart Scalping EA Plateforme : MetaTrader 5 (MT5) Langage : MQL5 Type de stratégie : Scalping Trend Following Indicateurs utilisés : EMA (Moyennes Mobiles Exponentielles) RSI (Relative Strength Index) Fonctionnalités : Ouverture automatique des positions Achat/Vente. Gestion automatique des ordres. Un seul trade à la fois. Paramètres personnalisables. Compatible avec les comptes Démo et Réels. Fonctionne 24h/24 sur VPS. Marchés compatibles : XAUUSD (Gold) Forex Indices (selon les paramètres) Timeframes recommandés : M1 M5 M15 Gestion du risque : Lot initial réglable. Stop Loss et Take Profit configurables. Filtre de tendance intégré. Configuration minimale : MetaTrader 5 Connexion Internet stable VPS recommandé Avantages : Installation simple. Exécution rapide. Paramètres flexibles. Adapté aux traders débutants et expérimentés.