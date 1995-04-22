RyokuTrendEA
- 专家
-
- 版本: 2.0
- 更新: 6 八月 2026
- 激活: 5
RYOKU TREND ENGINE - 文档 RYOKU TREND ENGINE
MetaTrader 5 自动化交易智能交易系统
RYOKU TREND ENGINE 是什么？
RYOKU TREND ENGINE 是一款为 MetaTrader 5 设计的自动化交易机器人，基于 指数移动平均线（EMA）斜率 运行。该 EA 检测趋势变化和动量，沿价格走势方向开仓，并自动管理风险。
主要特性
- EMA 斜率策略：当价格位于 EMA 上方/下方且斜率确认方向时入场。
- 动态手数：根据账户资金自动调整手数（低、中、高）。
- 多市场：同时交易多个交易品种（包括加密货币对如 ETH、BTC、SOL）。
- 止损和止盈：以点为单位配置，保护每笔交易。
- 追踪止损：自动向有利于价格的方向移动止损，以最大化利润。
- 阶梯式保本：4 个保护级别 + 达到盈利目标时自动平仓。
- 入场过滤器：亏损后等待反转、K线确认和交易之间的最小间隔。
- 斜率变化平仓：如果趋势反转，则平仓。
- 回撤和盈利限制：超过限制时自动停止交易。
- 电子邮件警报：达到目标或限制时发送通知。
卓越表现
使用包含的初始 vCOOL 配置，EA 已在大约 2 年的交易中证明可以达到非常高的利润率。集成的风险管理和动态手数调整使账户能够持续增长。
推荐配置（vCOOL 设置）
|参数
|数值
|说明
|EMA Period
|160
|指数移动平均周期
|Slope Bars
|10
|计算斜率的K线数量
|Stop Loss Points
|500000
|止损点数
|Take Profit Points
|500000
|止盈点数
|Use Multi Market
|true
|交易多个品种
|Symbols List
|ETHJPY, ETHEUR, SOLUSD, ETHUSD, DOGUSD, BTCUSD
|交易品种列表
|Initial Capital
|3000
|参考初始资金
|Lot Low / Medium / High
|0.03 / 3.1 / 62
|各资金级别手数
|Max Drawdown %
|400
|最大允许回撤
|Profit Target %
|89131200000
|盈利目标（净值）
系统要求
- MetaTrader 5（建议版本 600 或更高）
- 启用 "允许算法交易"
- 建议使用 VPS 进行 24/7 不间断交易
安装步骤
- 将 RYOKU TREND ENGINE.mq5 复制到 MT5 的 Experts 文件夹。
- 将 RYOKU TREND ENGINE vCOOL.set 复制到 MT5 的 Presets 文件夹。
- 重启 MetaTrader 5 或按 F7 进行编译。
- 在 Strategy Tester 中，从 Inputs 选项卡加载 vCOOL 预设。
风险提示！
外汇和加密货币交易涉及较高的资金损失风险。过往业绩不代表未来表现。请仅使用您可以承受损失的资金进行交易。本产品按"原样"提供，不提供任何形式的保证。
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