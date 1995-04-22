RyokuTrendEA

MetaTrader 5 自动化交易智能交易系统

RYOKU TREND ENGINE 是什么？

RYOKU TREND ENGINE - 文档 RYOKU TREND ENGINE

RYOKU TREND ENGINE 是一款为 MetaTrader 5 设计的自动化交易机器人，基于 指数移动平均线（EMA）斜率 运行。该 EA 检测趋势变化和动量，沿价格走势方向开仓，并自动管理风险。

主要特性

EMA 斜率策略： 当价格位于 EMA 上方/下方且斜率确认方向时入场。

当价格位于 EMA 上方/下方且斜率确认方向时入场。 动态手数： 根据账户资金自动调整手数（低、中、高）。

根据账户资金自动调整手数（低、中、高）。 多市场： 同时交易多个交易品种（包括加密货币对如 ETH、BTC、SOL）。

同时交易多个交易品种（包括加密货币对如 ETH、BTC、SOL）。 止损和止盈： 以点为单位配置，保护每笔交易。

以点为单位配置，保护每笔交易。 追踪止损： 自动向有利于价格的方向移动止损，以最大化利润。

自动向有利于价格的方向移动止损，以最大化利润。 阶梯式保本： 4 个保护级别 + 达到盈利目标时自动平仓。

4 个保护级别 + 达到盈利目标时自动平仓。 入场过滤器： 亏损后等待反转、K线确认和交易之间的最小间隔。

亏损后等待反转、K线确认和交易之间的最小间隔。 斜率变化平仓： 如果趋势反转，则平仓。

如果趋势反转，则平仓。 回撤和盈利限制： 超过限制时自动停止交易。

超过限制时自动停止交易。 电子邮件警报：达到目标或限制时发送通知。

卓越表现

使用包含的初始 vCOOL 配置，EA 已在大约 2 年的交易中证明可以达到非常高的利润率。集成的风险管理和动态手数调整使账户能够持续增长。

推荐配置（vCOOL 设置）

参数 数值 说明 EMA Period 160 指数移动平均周期 Slope Bars 10 计算斜率的K线数量 Stop Loss Points 500000 止损点数 Take Profit Points 500000 止盈点数 Use Multi Market true 交易多个品种 Symbols List ETHJPY, ETHEUR, SOLUSD, ETHUSD, DOGUSD, BTCUSD 交易品种列表 Initial Capital 3000 参考初始资金 Lot Low / Medium / High 0.03 / 3.1 / 62 各资金级别手数 Max Drawdown % 400 最大允许回撤 Profit Target % 89131200000 盈利目标（净值）

系统要求

MetaTrader 5（建议版本 600 或更高）

启用 "允许算法交易"

建议使用 VPS 进行 24/7 不间断交易

安装步骤

将 RYOKU TREND ENGINE.mq5 复制到 MT5 的 Experts 文件夹。 将 RYOKU TREND ENGINE vCOOL.set 复制到 MT5 的 Presets 文件夹。 重启 MetaTrader 5 或按 F7 进行编译。 在 Strategy Tester 中，从 Inputs 选项卡加载 vCOOL 预设。

风险提示！

外汇和加密货币交易涉及较高的资金损失风险。过往业绩不代表未来表现。请仅使用您可以承受损失的资金进行交易。本产品按"原样"提供，不提供任何形式的保证。

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