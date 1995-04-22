ReQuant - полностью автоматический мультивалютный торговый робот для MetaTrader 5, использующий внутренние паттерны, сформированные в процессе обучения с подкреплением.

Советник анализирует текущую рыночную ситуацию, сопоставляет ее с закономерностями, выявленными во время обучения, и самостоятельно принимает решение об открытии позиции. Сделка открывается только в том случае, если текущие условия соответствуют внутренним критериям торгового алгоритма.

ReQuant предназначен для автоматической торговли на пяти валютных парах и не требует от пользователя самостоятельного поиска торговых сигналов.

ПРИНЦИП РАБОТЫ



В основе ReQuant лежит алгоритм, прошедший обучение с подкреплением на исторических рыночных данных.

Во время обучения система анализировала различные рыночные ситуации, результаты принимаемых решений и последующие изменения цены. На основе полученных данных были сформированы внутренние паттерны, которые советник использует при анализе текущего рынка.

ReQuant не опирается на один заранее заданный классический паттерн входа. Решение принимается на основании совокупности внутренних закономерностей, сформированных торговой моделью.

При появлении подходящих условий советник автоматически:

анализирует торговый сигнал;

принимает решение о входе;

определяет направление позиции;

открывает и сопровождает сделку в соответствии с заложенным алгоритмом.

ТОРГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ReQuant предназначен для работы со следующими валютными парами:

EURUSD

GBPUSD

AUDUSD

USDCAD

USDCHF

Перед запуском убедитесь, что все необходимые инструменты доступны у вашего брокера и добавлены в окно "Обзор рынка".

Названия символов у некоторых брокеров могут содержать дополнительные префиксы или суффиксы.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Полностью автоматическая торговля.

Работа в MetaTrader 5.

Поддержка пяти валютных пар.

Торговые решения на основе внутренних паттернов.

Использование модели, обученной методом обучения с подкреплением.

Автоматический анализ условий для открытия позиции.

Отсутствие необходимости вручную искать точки входа.

Единая алгоритмическая логика для всех поддерживаемых инструментов.

ТРЕБОВАНИЯ



Для работы ReQuant необходимы:

торговая платформа MetaTrader 5;

торговый счет с системой учета позиций Hedging;

наличие поддерживаемых валютных пар у брокера;

разрешенная алгоритмическая торговля;

стабильное подключение к торговому серверу.

Советник не предназначен для счетов с системой учета позиций Netting.

Для непрерывной работы рекомендуется использовать VPS с установленным терминалом MetaTrader 5.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ



Перед использованием ReQuant на реальном счете рекомендуется проверить работу советника в тестере стратегий MetaTrader 5 и на демонстрационном счете вашего брокера.

Торговые условия, спреды, комиссии, исполнение ордеров, спецификации символов и качество котировок могут различаться у разных брокеров и влиять на результаты торговли.