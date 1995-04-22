ReQuant

  • Эксперты
  • Galina Strelkova
    Galina Strelkova

    Galina Strelkova

    Senior ML Engineer | Высокоточные алгоритмические решения
    Я привношу стандарты BigTech в мир алготрейдинга. Как Senior ML Engineer, я специализируюсь на создании высокопроизводительных систем, где масштабируемость и математическая точность имеют решающее значение.
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5

ReQuant - полностью автоматический мультивалютный торговый робот для MetaTrader 5, использующий внутренние паттерны, сформированные в процессе обучения с подкреплением.

Советник анализирует текущую рыночную ситуацию, сопоставляет ее с закономерностями, выявленными во время обучения, и самостоятельно принимает решение об открытии позиции. Сделка открывается только в том случае, если текущие условия соответствуют внутренним критериям торгового алгоритма.

ReQuant предназначен для автоматической торговли на пяти валютных парах и не требует от пользователя самостоятельного поиска торговых сигналов.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

В основе ReQuant лежит алгоритм, прошедший обучение с подкреплением на исторических рыночных данных.

Во время обучения система анализировала различные рыночные ситуации, результаты принимаемых решений и последующие изменения цены. На основе полученных данных были сформированы внутренние паттерны, которые советник использует при анализе текущего рынка.

ReQuant не опирается на один заранее заданный классический паттерн входа. Решение принимается на основании совокупности внутренних закономерностей, сформированных торговой моделью.

При появлении подходящих условий советник автоматически:

  • анализирует торговый сигнал;

  • принимает решение о входе;

  • определяет направление позиции;

  • открывает и сопровождает сделку в соответствии с заложенным алгоритмом.

ТОРГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ReQuant предназначен для работы со следующими валютными парами:

  • EURUSD
  • GBPUSD
  • AUDUSD
  • USDCAD
  • USDCHF

Перед запуском убедитесь, что все необходимые инструменты доступны у вашего брокера и добавлены в окно "Обзор рынка".

Названия символов у некоторых брокеров могут содержать дополнительные префиксы или суффиксы.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

  • Полностью автоматическая торговля.

  • Работа в MetaTrader 5.

  • Поддержка пяти валютных пар.

  • Торговые решения на основе внутренних паттернов.

  • Использование модели, обученной методом обучения с подкреплением.

  • Автоматический анализ условий для открытия позиции.

  • Отсутствие необходимости вручную искать точки входа.

  • Единая алгоритмическая логика для всех поддерживаемых инструментов.

ТРЕБОВАНИЯ

Для работы ReQuant необходимы:

  • торговая платформа MetaTrader 5;

  • торговый счет с системой учета позиций Hedging;

  • наличие поддерживаемых валютных пар у брокера;

  • разрешенная алгоритмическая торговля;

  • стабильное подключение к торговому серверу.

Советник не предназначен для счетов с системой учета позиций Netting.

Для непрерывной работы рекомендуется использовать VPS с установленным терминалом MetaTrader 5.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

Перед использованием ReQuant на реальном счете рекомендуется проверить работу советника в тестере стратегий MetaTrader 5 и на демонстрационном счете вашего брокера.

Торговые условия, спреды, комиссии, исполнение ордеров, спецификации символов и качество котировок могут различаться у разных брокеров и влиять на результаты торговли.

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5 (4)
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XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
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ReLux
Galina Strelkova
Эксперты
ReLux - автоматический мультивалютный советник для MetaTrader 5, построенный на логике Price Action. Робот отслеживает движение цены на поддерживаемых валютных парах, распознает предусмотренные алгоритмом ценовые модели и открывает сделки при выполнении условий стратегии. ReLux работает самостоятельно и не требует ручного поиска сигналов, постоянного наблюдения за графиками или подтверждения каждой сделки. ТОРГОВАЯ ИДЕЯ В основе ReLux лежит анализ поведения цены. Советник использует формализован
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