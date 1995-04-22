ReLux

  • Эксперты
  • Galina Strelkova
    Galina Strelkova

    Galina Strelkova

    Senior ML Engineer | Высокоточные алгоритмические решения
    Я привношу стандарты BigTech в мир алготрейдинга. Как Senior ML Engineer, я специализируюсь на создании высокопроизводительных систем, где масштабируемость и математическая точность имеют решающее значение.
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5

ReLux - автоматический мультивалютный советник для MetaTrader 5, построенный на логике Price Action.

Робот отслеживает движение цены на поддерживаемых валютных парах, распознает предусмотренные алгоритмом ценовые модели и открывает сделки при выполнении условий стратегии.

ReLux работает самостоятельно и не требует ручного поиска сигналов, постоянного наблюдения за графиками или подтверждения каждой сделки.

ТОРГОВАЯ ИДЕЯ

В основе ReLux лежит анализ поведения цены.

Советник использует формализованные паттерны Price Action, которые позволяют оценивать рыночную ситуацию непосредственно по движению цены.

Робот не открывает сделку при появлении любого отдельного ценового элемента. Вход выполняется только при совпадении условий, предусмотренных торговым алгоритмом.

После обнаружения подходящей ситуации ReLux определяет направление сделки, открывает позицию и управляет ею автоматически.

КАК РАБОТАЕТ RELUX

ReLux выполняет весь торговый процесс без участия пользователя:

  • отслеживает поддерживаемые валютные пары;

  • анализирует движение цены;

  • ищет предусмотренные стратегией паттерны;

  • проверяет условия для открытия позиции;

  • определяет направление сделки;

  • открывает и сопровождает позицию.

Пользователю не требуется самостоятельно анализировать графики или вручную открывать сделки по найденным сигналам.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ

  • EURUSD
  • GBPUSD
  • AUDUSD
  • USDCAD
  • USDCHF

Перед запуском необходимо убедиться, что все указанные символы доступны у брокера и отображаются в окне Обзор рынка.

Если брокер использует префиксы или суффиксы в названиях символов, необходимо учитывать особенности обозначения валютных пар на конкретном торговом счете.

ОСОБЕННОСТИ RELUX

  • Торговая стратегия на основе Price Action.

  • Автоматическое распознавание ценовых паттернов.

  • Полностью автоматическое открытие и сопровождение сделок.

  • Работа с пятью валютными парами.

  • Отсутствие необходимости вручную искать точки входа.

  • Работа только в MetaTrader 5.

  • Единая торговая логика для всех поддерживаемых инструментов.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Для работы ReLux необходим торговый счет с системой учета позиций Hedging.

Советник не предназначен для счетов с системой Netting.

Также необходимо:

  • установить MetaTrader 5;

  • разрешить алгоритмическую торговлю;

  • обеспечить доступ ко всем поддерживаемым валютным парам;

  • поддерживать стабильное соединение с торговым сервером.

Для круглосуточной работы советника рекомендуется использовать VPS.

ЗАПУСК И ТЕСТИРОВАНИЕ

Перед использованием ReLux на реальном счете рекомендуется проверить его работу в тестере стратегий MetaTrader 5.

Также рекомендуется предварительно протестировать советник на демонстрационном счете брокера.

Результаты могут отличаться в зависимости от торговых условий, включая спред, комиссию, исполнение ордеров, качество котировок и спецификации валютных пар.

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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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ReQuant
Galina Strelkova
Эксперты
ReQuant - полностью автоматический мультивалютный торговый робот для MetaTrader 5, использующий внутренние паттерны, сформированные в процессе обучения с подкреплением. Советник анализирует текущую рыночную ситуацию, сопоставляет ее с закономерностями, выявленными во время обучения, и самостоятельно принимает решение об открытии позиции. Сделка открывается только в том случае, если текущие условия соответствуют внутренним критериям торгового алгоритма. ReQuant предназначен для автоматической тор
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