ReLux - автоматический мультивалютный советник для MetaTrader 5, построенный на логике Price Action.

Робот отслеживает движение цены на поддерживаемых валютных парах, распознает предусмотренные алгоритмом ценовые модели и открывает сделки при выполнении условий стратегии.

ReLux работает самостоятельно и не требует ручного поиска сигналов, постоянного наблюдения за графиками или подтверждения каждой сделки.

ТОРГОВАЯ ИДЕЯ



В основе ReLux лежит анализ поведения цены.

Советник использует формализованные паттерны Price Action, которые позволяют оценивать рыночную ситуацию непосредственно по движению цены.

Робот не открывает сделку при появлении любого отдельного ценового элемента. Вход выполняется только при совпадении условий, предусмотренных торговым алгоритмом.

После обнаружения подходящей ситуации ReLux определяет направление сделки, открывает позицию и управляет ею автоматически.

КАК РАБОТАЕТ RELUX



ReLux выполняет весь торговый процесс без участия пользователя:

отслеживает поддерживаемые валютные пары;

анализирует движение цены;

ищет предусмотренные стратегией паттерны;

проверяет условия для открытия позиции;

определяет направление сделки;

открывает и сопровождает позицию.

Пользователю не требуется самостоятельно анализировать графики или вручную открывать сделки по найденным сигналам.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ

EURUSD

GBPUSD

AUDUSD

USDCAD

USDCHF

Перед запуском необходимо убедиться, что все указанные символы доступны у брокера и отображаются в окне Обзор рынка.

Если брокер использует префиксы или суффиксы в названиях символов, необходимо учитывать особенности обозначения валютных пар на конкретном торговом счете.

ОСОБЕННОСТИ RELUX



Торговая стратегия на основе Price Action.

Автоматическое распознавание ценовых паттернов.

Полностью автоматическое открытие и сопровождение сделок.

Работа с пятью валютными парами.

Отсутствие необходимости вручную искать точки входа.

Работа только в MetaTrader 5.

Единая торговая логика для всех поддерживаемых инструментов.

СОВМЕСТИМОСТЬ



Для работы ReLux необходим торговый счет с системой учета позиций Hedging.

Советник не предназначен для счетов с системой Netting.

Также необходимо:

установить MetaTrader 5;

разрешить алгоритмическую торговлю;

обеспечить доступ ко всем поддерживаемым валютным парам;

поддерживать стабильное соединение с торговым сервером.

Для круглосуточной работы советника рекомендуется использовать VPS.

ЗАПУСК И ТЕСТИРОВАНИЕ



Перед использованием ReLux на реальном счете рекомендуется проверить его работу в тестере стратегий MetaTrader 5.

Также рекомендуется предварительно протестировать советник на демонстрационном счете брокера.

Результаты могут отличаться в зависимости от торговых условий, включая спред, комиссию, исполнение ордеров, качество котировок и спецификации валютных пар.