Anchored Volume Delta with Adaptive Bands

本指标绘制 累积成交量差值（Cumulative Volume Delta，CVD） —— 即每根 K 线成交量按其收盘方向累加后的运行总和 —— 并将其置于自适应的标准差通道之中。它回答了一个仅靠价格无法回答的问题：这波行情是由市场参与度推动的，还是仅仅在惯性漂移？

累积总和会在您选择的锚定周期（anchor）重新开始 —— 每日、每周或每月 —— 因此读数始终相对于当前交易日、当周或当月，而不是相对于图表历史的起点。正是这一个设置，使同一个指标既适用于五分钟的外汇图表，也适用于日线级别的股票图表；它也正是本指标区别于普通累积成交量线的地方，后者只会从您的历史数据碰巧开始的位置一直累加下去。

工作原理

每根 K 线将自身成交量计入运行总和：收盘价高于前一根收盘价时累加，低于时扣减，收盘价持平时保持不变。默认使用跳动量。也可以选择真实成交量；若经纪商未提供，该K线将回退为跳动量。

随后在该累积序列上计算 20 周期的基准线及其标准差，上下通道则按所选的标准差倍数绘制。由于通道由序列自身的波动性构建，因此在参与度变得剧烈时自动扩张、在趋于平静时收缩 —— 无需为每个品种重新调整固定阈值。

当累积总和到达锚定边界时，它会归零并重新开始。在图表上这表现为线条的一次干净重启，通道随即围绕新周期重新形成。

通道说明了什么

线条运行至通道之外，意味着成交量流相对于该品种近期的表现已进入统计意义上的异常区间；回到通道之内则意味着已恢复常态。两者本身都不是交易信号 —— 它们只是描述当前参与度相对于自身近期区间所处的位置。

交易者通常从这一显示中读取三种信息。

触及通道。 CVD 线触及上轨，表示买方成交量流已明显超出其近期区间；触及下轨则对卖方成交量流表示相同含义。在截图中，这些位置以红色标记上轨触及、绿色标记下轨触及。出现极端读数之后的走向并不确定 —— 成交量流可能恢复常态，也可能持续增强，同时通道随之扩张。

确认。 价格创出新高或新低，CVD 线同步创出新高或新低。参与度与价格同向运行。

背离。 价格创出新低而 CVD 线却形成更高的低点，或在高点处出现相反情形。价格已经移动，但其背后的成交量流并未跟随。这只是参考背景，而非预测 —— 背离可能以延续或反转两种方式化解，并且往往持续得比预期更久。

输入参数

Applied volume —— Tick 成交量（默认）或真实成交量（需经纪商支持）

—— Tick 成交量（默认）或真实成交量（需经纪商支持） Anchor period —— Continuous、Daily（默认）、Weekly 或 Monthly

—— Continuous、Daily（默认）、Weekly 或 Monthly Bands period —— 20

—— 20 Bands deviation —— 2.0

锚定周期必须大于图表周期才有意义：在日线图上使用每日锚定会导致每根 K 线都重置。发生这种情况时，指标会自动改用连续序列，在 Experts 日志中说明原因，并在其简称中显示实际使用的锚定周期 —— 因此您所看到的标注始终与实际运行的模式一致。

缓冲区

Buffer 0 —— CVD 线

—— CVD 线 Buffer 1 —— 上轨

—— 上轨 Buffer 2 —— 基准线

—— 基准线 Buffer 3 —— 下轨

这四个缓冲区均可通过 iCustom() 与 CopyBuffer() 从 EA 或其他指标中读取。若需获取不会再变化的数值，请读取 shift 1，即最近一根已完全收盘的 K 线。

本指标完全独立运行：它不创建任何其他指标的句柄，因此您的代码只需管理它自身创建的那一个句柄。

跨品种应用

截图展示了本指标在五类资产上、使用全部三种锚定设置的表现，除锚定周期外未作任何更改。在每张截图中，红色标记上轨触及，绿色标记下轨触及，黄色趋势线标记价格与成交量流之间的背离。

US30 H1，每日锚定 —— 最完整的示例，同时呈现两种背离。7 月 29 日价格创出明显更低的低点，而 CVD 线却守住了更高的低点：此次下跌并未得到相应成交量流的支撑，随后价格在接下来的几个交易日中逐步回升。而在更早的 7 月 28 日则相反 —— 成交量流触及上轨，而价格已开始自高点回落。

—— 最完整的示例，同时呈现两种背离。7 月 29 日价格创出明显更低的低点，而 CVD 线却守住了更高的低点：此次下跌并未得到相应成交量流的支撑，随后价格在接下来的几个交易日中逐步回升。而在更早的 7 月 28 日则相反 —— 成交量流触及上轨，而价格已开始自高点回落。 XAUUSD H1，每日锚定 —— 至 7 月 24 日价格创出更低的低点，CVD 线却形成更高的低点，两段走势在价格图与指标窗口中均已标注。

—— 至 7 月 24 日价格创出更低的低点，CVD 线却形成更高的低点，两段走势在价格图与指标窗口中均已标注。 GBPJPY M5，每日锚定 —— 一个日内交易时段，卖方成交量流将线条压至下轨之下，随后趋于平缓并回到通道之内，价格同时企稳。

—— 一个日内交易时段，卖方成交量流将线条压至下轨之下，随后趋于平缓并回到通道之内，价格同时企稳。 BTCUSD H4，每周锚定 —— 在全天候交易的市场上采用更长的观察周期，此时每周锚定比每日锚定更契合该时间框架。两端极值处均标记了通道触及。

—— 在全天候交易的市场上采用更长的观察周期，此时每周锚定比每日锚定更契合该时间框架。两端极值处均标记了通道触及。 GOOGL Daily，每月锚定 —— 日线级别的股票，此时只有每月锚定才足够大，能够保持累积序列的完整性。每月的重启在图上表现为线条的干净断点。

计算特性

所有数值仅依据已完成的数据计算。K 线一旦收盘，其数值即为最终值且不再改变。只有当前正在形成的 K 线会随新 Tick 数据更新，并在该 K 线收盘时定格。本指标不使用未来数据（look-ahead），也不会对已收盘的 K 线进行重绘。

累积序列以确定性方式重建，因此相同的图表与相同的设置始终产生相同的数值，无论指标是何时挂载的，也无论历史数据以何种方式加载。

说明

独立指标窗口，4 个绘图，4 个缓冲区。

通道开始绘制前约需 20 根 K 线的历史数据。

Tick 成交量是实际成交量的替代指标。在经纪商提供真实成交量的品种上，选择真实成交量可获得更贴近实际的读数。

无外部依赖。 累积序列、基准线与标准差通道全部在指标内部计算。它不调用任何其他指标，因此不存在可能失效的句柄，无需额外安装任何组件，也不依赖您标准指标文件夹的状态。

本指标是一款技术分析与市场状态过滤工具。它不是交易系统，不生成交易信号，不提供投资建议，也不会自动开仓或管理交易。本指标不作任何绩效声明。

本指标免费下载使用。如果它对您有帮助，一个评分能帮助更多交易者找到它。

该开发者的其他工具 我开发 MT5 指标与智能交易系统（EA），注重代码的整洁、完善的文档与不重绘特性：基于收盘 K 线的逻辑、经过验证的缓冲区，以及不依赖任何其他指标的独立架构。 查看全部已发布产品 → 对计算方法、缓冲区，或如何在您自己的 EA 中使用本指标有疑问？请给我发送私信，我很乐意解答。

开发与维护：Narayanan Mohanan，MT5/MQL5 开发者。

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