Anchored Volume Delta with Adaptive Bands

  • 指标
  • Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    我为 MetaTrader 开发测量工具。它们描述市场已经发生了什么，并明确说明每项测量的局限，而不是加以掩饰。
    三十年的生产系统与自动化经验，2020 年转向量化研究。研究工作在 Python 中进行——回测框架、前向验证、对大量候选策略的统计评估——经受住检验的成果才会成为指标或智能交易系统。方法论以证伪为先：在样本外得到验证之前，任何结果都被视为假象。上架的每件工具都载明自身测量的局限，说明读数在何处不再具有意义，并记录两个平台出现分歧之处，而不是悄悄取平均值。
    此处发布的任何产品都不产生交易信号，也都不附带任何业绩宣称。
  • 版本: 1.1
  • 更新: 4 八月 2026

本指标绘制 累积成交量差值（Cumulative Volume Delta，CVD） —— 即每根 K 线成交量按其收盘方向累加后的运行总和 —— 并将其置于自适应的标准差通道之中。它回答了一个仅靠价格无法回答的问题：这波行情是由市场参与度推动的，还是仅仅在惯性漂移？

累积总和会在您选择的锚定周期（anchor）重新开始 —— 每日、每周或每月 —— 因此读数始终相对于当前交易日、当周或当月，而不是相对于图表历史的起点。正是这一个设置，使同一个指标既适用于五分钟的外汇图表，也适用于日线级别的股票图表；它也正是本指标区别于普通累积成交量线的地方，后者只会从您的历史数据碰巧开始的位置一直累加下去。

工作原理

每根 K 线将自身成交量计入运行总和：收盘价高于前一根收盘价时累加，低于时扣减，收盘价持平时保持不变。默认使用跳动量。也可以选择真实成交量；若经纪商未提供，该K线将回退为跳动量。

随后在该累积序列上计算 20 周期的基准线及其标准差，上下通道则按所选的标准差倍数绘制。由于通道由序列自身的波动性构建，因此在参与度变得剧烈时自动扩张、在趋于平静时收缩 —— 无需为每个品种重新调整固定阈值。

当累积总和到达锚定边界时，它会归零并重新开始。在图表上这表现为线条的一次干净重启，通道随即围绕新周期重新形成。

通道说明了什么

线条运行至通道之外，意味着成交量流相对于该品种近期的表现已进入统计意义上的异常区间；回到通道之内则意味着已恢复常态。两者本身都不是交易信号 —— 它们只是描述当前参与度相对于自身近期区间所处的位置。

交易者通常从这一显示中读取三种信息。

触及通道。 CVD 线触及上轨，表示买方成交量流已明显超出其近期区间；触及下轨则对卖方成交量流表示相同含义。在截图中，这些位置以红色标记上轨触及、绿色标记下轨触及。出现极端读数之后的走向并不确定 —— 成交量流可能恢复常态，也可能持续增强，同时通道随之扩张。

确认。 价格创出新高或新低，CVD 线同步创出新高或新低。参与度与价格同向运行。

背离。 价格创出新低而 CVD 线却形成更高的低点，或在高点处出现相反情形。价格已经移动，但其背后的成交量流并未跟随。这只是参考背景，而非预测 —— 背离可能以延续或反转两种方式化解，并且往往持续得比预期更久。

输入参数

  • Applied volume —— Tick 成交量（默认）或真实成交量（需经纪商支持）
  • Anchor period —— Continuous、Daily（默认）、Weekly 或 Monthly
  • Bands period —— 20
  • Bands deviation —— 2.0

锚定周期必须大于图表周期才有意义：在日线图上使用每日锚定会导致每根 K 线都重置。发生这种情况时，指标会自动改用连续序列，在 Experts 日志中说明原因，并在其简称中显示实际使用的锚定周期 —— 因此您所看到的标注始终与实际运行的模式一致。

缓冲区

  • Buffer 0 —— CVD 线
  • Buffer 1 —— 上轨
  • Buffer 2 —— 基准线
  • Buffer 3 —— 下轨

这四个缓冲区均可通过 iCustom()CopyBuffer() 从 EA 或其他指标中读取。若需获取不会再变化的数值，请读取 shift 1，即最近一根已完全收盘的 K 线。

本指标完全独立运行：它不创建任何其他指标的句柄，因此您的代码只需管理它自身创建的那一个句柄。

跨品种应用

截图展示了本指标在五类资产上、使用全部三种锚定设置的表现，除锚定周期外未作任何更改。在每张截图中，红色标记上轨触及绿色标记下轨触及黄色趋势线标记价格与成交量流之间的背离

  • US30 H1，每日锚定 —— 最完整的示例，同时呈现两种背离。7 月 29 日价格创出明显更低的低点，而 CVD 线却守住了更高的低点：此次下跌并未得到相应成交量流的支撑，随后价格在接下来的几个交易日中逐步回升。而在更早的 7 月 28 日则相反 —— 成交量流触及上轨，而价格已开始自高点回落。
  • XAUUSD H1，每日锚定 —— 至 7 月 24 日价格创出更低的低点，CVD 线却形成更高的低点，两段走势在价格图与指标窗口中均已标注。
  • GBPJPY M5，每日锚定 —— 一个日内交易时段，卖方成交量流将线条压至下轨之下，随后趋于平缓并回到通道之内，价格同时企稳。
  • BTCUSD H4，每周锚定 —— 在全天候交易的市场上采用更长的观察周期，此时每周锚定比每日锚定更契合该时间框架。两端极值处均标记了通道触及。
  • GOOGL Daily，每月锚定 —— 日线级别的股票，此时只有每月锚定才足够大，能够保持累积序列的完整性。每月的重启在图上表现为线条的干净断点。

计算特性

所有数值仅依据已完成的数据计算。K 线一旦收盘，其数值即为最终值且不再改变。只有当前正在形成的 K 线会随新 Tick 数据更新，并在该 K 线收盘时定格。本指标不使用未来数据（look-ahead），也不会对已收盘的 K 线进行重绘。

累积序列以确定性方式重建，因此相同的图表与相同的设置始终产生相同的数值，无论指标是何时挂载的，也无论历史数据以何种方式加载。

说明

  • 独立指标窗口，4 个绘图，4 个缓冲区。
  • 通道开始绘制前约需 20 根 K 线的历史数据。
  • Tick 成交量是实际成交量的替代指标。在经纪商提供真实成交量的品种上，选择真实成交量可获得更贴近实际的读数。
  • 无外部依赖。 累积序列、基准线与标准差通道全部在指标内部计算。它不调用任何其他指标，因此不存在可能失效的句柄，无需额外安装任何组件，也不依赖您标准指标文件夹的状态。

本指标是一款技术分析与市场状态过滤工具。它不是交易系统，不生成交易信号，不提供投资建议，也不会自动开仓或管理交易。本指标不作任何绩效声明。

本指标免费下载使用。如果它对您有帮助，一个评分能帮助更多交易者找到它。

该开发者的其他工具

我开发 MT5 指标与智能交易系统（EA），注重代码的整洁、完善的文档与不重绘特性：基于收盘 K 线的逻辑、经过验证的缓冲区，以及不依赖任何其他指标的独立架构。

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对计算方法、缓冲区，或如何在您自己的 EA 中使用本指标有疑问？请给我发送私信，我很乐意解答。

开发与维护：Narayanan Mohanan，MT5/MQL5 开发者。

如您发现本页译文有误，欢迎与我联系，我会及时更正。

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传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
作者的更多信息
MTF Currency Strength Panel MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
MTF Currency Strength Panel for MetaTrader 4 多时间框架货币强度指标：全部 28 个主要货币对集中显示在一张图表上。 这款货币强度面板显示八大货币当前的相对位置，以及 28 个主要货币对在九个时间框架（M1 至 MN1）上的走势。两组读数同处一张图表，并按计时器刷新。 单独对对进行排名是有误导性的。当单一货币移动时，包含该货币的每对货币都会随之移动，因此货币对排名的顶部通常是重复七次的同一种货币。该面板通过将整个矩阵分解为单独的货币强度，将驱动因素与重复因素分开。 分解如何进行 八种货币中的每一种都出现在二十八对中的七对中。它的强度是这七个读数的平均值，无论报价货币是什么，符号都是倒置的——澳元兑日元下跌意味着日元走强，而不是走弱。 每对货币对两种货币都有贡献——对其基础货币为正值，对其报价为负值——因此在全部 28 种货币中，这些贡献相互抵消，八种货币的优势之和为零。专家组将其用作内部检查：如果数值不平衡，分解就会错误。这也意味着读数是相对的而不是绝对的。一种货币本身并不坚挺，只是相对于其他货币坚挺。 实际效果是八个干净的数字取代了二十八个
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Anchored Volume Delta with Adaptive Bands MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
本指标绘制 累积成交量差（CVD） ——将每根K线的成交量按其收盘方向赋予正负后累加得到的滚动总和——并置于自适应标准差通道之中。它回答了单看价格无法回答的问题：这波行情是由参与度推动的，还是只是在漂移？ 累积总和会在您选择的 锚定点 重新开始——按日、按周或按月——因此读数始终相对于当前的交易日、当周或当月，而不是相对于图表历史的起点。正是这一个设置，使同一个指标既适用于一分钟的外汇图表，也适用于日线的指数图表；也正是它，把本指标与那种只会从您历史数据碰巧开始之处不断累加的普通累积成交量线区分开来。 工作原理 每根K线将其成交量计入累积总和：收盘高于前一根收盘时相加，低于时相减，收平时不变。 随后在该累积序列上计算20周期的中轨及其标准差，上下轨则置于标准差的指定倍数处。由于通道由序列自身的波动性构建，参与度剧烈时通道变宽，趋于平稳时收窄——无需为每个品种重新调整固定阈值。 当累积总和到达锚定边界时会归零并重新开始。在图表上这表现为线条的一次干净重启，通道随即围绕新的周期重新成形。 通道说明什么 越出通道意味着相对于该品种近期的表现，成交量流向已变得统计意义上不寻常；回到通道内则意味
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Force Index with Adaptive Volatility Bands
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
本指标绘制 力度指数（Force Index） —— 即每根 K 线的价格变动乘以其成交量 —— 并将其置于自适应的标准差通道之中。价格本身只能告诉您市场移动了，而力度指数告诉您推动这次移动付出了多大的力气。 成交量稀薄下的大幅价格变动，与成交量沉重下的小幅变动，是截然不同的两件事，即便 K 线看起来相似。力度指数把两者合并为一个数值来加以区分，而通道则将这个数值放入该品种自身近期表现的背景中。 工作原理 对每根 K 线而言，原始力度指数等于当前收盘价与前一根收盘价之差，再乘以该 K 线的成交量。收盘走高时为正值，走低时为负值，其大小则随成交量而缩放。默认使用 Tick 成交量；当经纪商提供真实成交量时会自动采用。 随后，该原始序列会按您选择的周期与均线算法进行平滑处理。平滑在这里十分关键：未经平滑的力度指数噪声极大，而您所选的周期决定了您观察的是短期力度，还是一段长得多的波动。 接着在平滑后的序列上计算 20 周期基准线及其标准差，上下通道按所选的标准差倍数绘制。由于通道由序列自身的变动性构建，因此在力度变得不稳定时扩张，在其趋于平稳时收缩。 通道为何重要 力度指数随成交量缩放，因此
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Multi Timeframe Currency Strength Panel
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
MTF Currency Strength Panel for MetaTrader 5 多时间框架货币强度指标：全部 28 个主要货币对集中显示在一张图表上。 这款货币强度面板显示八大货币当前的相对位置，以及 28 个主要货币对在九个时间框架（M1 至 MN1）上的走势。两组读数同处一张图表，并按计时器刷新。 单纯对货币对进行排名容易产生误导。当某一种货币出现波动时，所有包含它的货币对都会随之波动，因此排名的顶端往往是同一种货币重复出现七次。本面板将整个矩阵分解为各货币自身的强弱，从而把真正的驱动因素与重复项区分开来。 分解的原理 八种货币中的每一种都出现在 28 个货币对中的 7 个之中。它的强弱是这 7 个读数的平均值，并在该货币作为报价货币时反转符号——AUDJPY 下跌意味着日元走强，而不是走弱。 每个货币对恰好影响两种货币：对基础货币为正、对报价货币为负。因此在完整的 28 个货币对中，这些贡献相互抵消，八个强弱值之和为零。面板将此作为内部校验：如果这些数值无法相互平衡，说明分解出了问题。这同时意味着，读数是彼此相对的，而非绝对的。一种货币本身并不"强"，它只是相对于这一组
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Force Index with Adaptive Volatility Bands MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
该指标绘制了 力指数 — 每个条形的价格变化乘以其交易量 — 在自适应标准偏差带内。仅价格可以告诉您市场的变化，而力量指数则可以告诉您为推动市场变化付出了多少努力。 即使蜡烛看起来很相似，成交量较小时价格的大变化和成交量大时价格的小变化是非常不同的事件。力指数通过将两者合并为一个读数来将它们分开，并且乐队将该读数置于仪器自身最近行为的背景下。 它是如何运作的 对于每个柱，原始力量指数是当前收盘价与前一收盘价之间的差值乘以该柱的交易量。当柱线收盘走高时为正值，当收盘走低时为负值，并根据交易量进行调整。默认使用报价量；实际交易量在经纪商提供的地方自动应用。 然后使用您选择的平均方法在选定的时间段内对该原始序列进行平滑处理。平滑在这里很重要：未平滑的力量指数非常嘈杂，您选择的时间段决定您是关注短期努力还是长期波动。 20 个周期的基础及其标准偏差是在平滑序列上计算的，并且上限和下限放置在选定的偏差倍数处。因为这些频段是根据系列自身的可变性构建的，所以当努力变得不稳定时，它们会变宽，而当稳定时，它们会收缩。 为什么乐队很重要 力量指数随交易量变化，因此其原始数据在不同工具之间不具有可比性。这就
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OBVCD Pro MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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OBVCD Pro 是一款动量振荡器，将收敛/发散分析应用于 能量潮指标（OBV） 而非价格，并结合自适应波动通道与五状态市场划分——既可在图表上直观读取，也可由 EA 直接读取。 大多数经典震荡指标仅分析价格。 OBVCD Pro 根据累积交易量计算收敛和发散，因此它衡量市场变动背后的参与度，而不仅仅是变动本身。结果被简化为单一制度值，该值对于自由交易者和算法系统同样可用。 它是如何运作的 平衡交易量 (OBV) 根据所选交易量源计算。默认情况下使用逐笔交易量，并在经纪商提供的地方自动应用实际交易量。 快速和慢速移动平均线是在 OBV 系列上计算的（默认为 EMA 12 和 EMA 26）。它们之间的差异形成了 OBVCD 直方图 。一个 信号线 然后根据该直方图进行计算，默认使用 9 周期 SMA。 波动率上限和下限是根据 20 周期标准差和 1.618 偏差乘数计算得出的。这些波段可以应用于信号线或直接应用于直方图。 由于区间基于标准差，因此它们在市场活动活跃期间自动扩大，并​​在市场活动下降时收缩。这允许一组默认设置在非常不同的仪器上保持可用，而不是依赖于固定阈值。 五态动量逻
Currency Strength Oscillator MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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MetaTrader 4 的货币强弱振荡器 绘制八个主要货币历史的相对货币强弱指标。 该货币强弱振荡器绘制了八种主要货币的相对强弱历史图，由 28 主要对。虽然标准货币强弱表可以告诉您目前的情况，但它显示了它们是如何到达那里的——哪种货币一直在走强，哪种货币已经转手，以及排名在哪里易手。 所有八个系列均作为记录的指标缓冲区公开，因此 Expert Advisor 可以直接从 MetaTrader 4 读取货币强度。 分解如何进行 八种货币中的每一种都出现在二十八对中的七对中。它的强度是这七个读数的平均值，无论报价货币在哪里，符号都是倒置的——下跌 AUDJPY 意味着日元走强，而不是走弱。 每对货币对恰好两种货币有贡献，对其基础货币为正值，对其报价为负值，因此在整个货币对中，这些贡献相互抵消，八种优势之和为零。该指标将其用作内部检查：如果值不平衡，则分解将是错误的。这也意味着读数是相对的而不是绝对的。一种货币本身并不坚挺，只是相对于其他货币坚挺。 由于计算读取的是货币而不是图表，因此无论指标位于哪个符号上，都会出现相同的八条线。 历史表明快照不能 排名告诉你今天的顺序。历史记录会告诉您
Oscillator Regime Suite MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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本指标将收敛/发散结构——快速移动平均线减去慢速移动平均线，并配以信号线——应用于 由成交量派生的序列 ，而非价格。可选择三种数据源：累积成交量差额、强力指数与能量潮。 结果之上绘制自适应波动率通道，并将每一根已完成的K线归类为五种市场状态之一。该状态以数值缓冲区的形式开放，因此 EA 可以直接读取。 数据源为何重要 标准 MACD 衡量的是价格动量，而这在上方的K线中本就一目了然。这三种数据源衡量的是另一件事：在价格发生该走势的同时，成交量究竟在积累还是在派发。 三者并不可以互相替代。其中一张截图在同一图表上以完全相同的参数同时显示三者，以便并排观察差异。 累积成交量差额 — 带符号成交量的累积值，在每日、每周或每月开始时重新锚定。正是这一锚定使其成为一种交易时段度量，而非全历史度量。 强力指数 — 该K线的价格变动乘以其成交量，再进行平滑。与另外两者属于不同的量。 能量潮 — 带符号成交量的累积值，自历史起点连续累加，不做重置。 累积成交量差额与能量潮共享带符号成交量的累积基础，仅在锚定方式上不同。若将差额的锚定设为连续，两者将产生完全相同的序列，这也是检验两条计算路径是否一致的实
OBVCD Pro
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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OBVCD Pro 是一款动量振荡器，它将收敛/发散分析应用于 On-Balance Volume（OBV，能量潮指标） 而非价格，并结合自适应波动带与五状态市场状态分类器。计算结果既可在图表上直观查看，也可由智能交易系统（Expert Advisor）直接读取。 大多数传统振荡器只分析价格。OBVCD Pro 基于累计成交量计算收敛与发散，因此衡量的是价格变动背后的资金参与程度，而不仅仅是价格本身的变化。最终结果被归纳为单一的市场状态值，人工交易者与程序化交易系统均可直接使用。 工作原理 On-Balance Volume（OBV）根据所选的成交量来源计算。默认使用 Tick 成交量；当经纪商提供真实成交量时，则自动使用真实成交量。 在 OBV 序列上分别计算快速与慢速移动平均线（默认为 EMA 12 与 EMA 26），两者的差值构成 OBVCD 柱状图 。随后在该柱状图上计算一条 信号线 ，默认使用 9 周期 SMA。 上下波动带采用 20 周期标准差与 1.618 偏差系数计算。波动带可以作用于信号线，也可以直接作用于柱状图。 由于波动带基于标准差，因此会在市场活跃时自动扩张、
Currency Strength Oscillator MT5
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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本指标以历史曲线的形式绘制八种主要货币的相对强弱，数据由 28 个主要货币对分解而来。面板告诉您当前的状况，本指标则展示市场如何走到今天：哪种货币一直在走强，哪种已经掉头，以及排名在何处易主。 全部八条序列均以有完整文档的指标缓冲区形式开放，EA 可以直接读取货币强弱数值。 分解原理 八种货币中的每一种都出现在二十八个货币对中的七个里。它的强度就是这七个读数的平均值，并在其作为报价货币时反转符号——AUDJPY 下跌意味着日元走强，而非走弱。 每个货币对恰好影响两种货币，对基础货币为正、对报价货币为负，因此在全部二十八个货币对上这些贡献相互抵消，八个强度值之和为零。指标以此作为内部校验：若数值不能相互抵消，则说明分解有误。这也意味着读数是相对的而非绝对的。一种货币并非自身强势，而只是相对于这一组中的其余货币强势。 由于计算读取的是货币而非图表，无论指标挂在哪个品种上，出现的都是同样的八条曲线。 历史曲线能展示而快照无法展示的内容 排名告诉您今天的次序。历史则告诉您这一次序维持了多久、领先者仍在攀升还是已经转向，以及两种货币何时互换了位置。交叉之处就是排名易主之时。 可以关闭单独的货币，
Oscillator Regime Suite
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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本指标将收敛/发散结构——快速移动平均线减去慢速移动平均线，并配以信号线——应用于 由成交量派生的序列 ，而非价格。可选择三种数据源：累积成交量差额、强力指数与能量潮。 结果之上绘制自适应波动率通道，并将每一根已完成的K线归类为五种市场状态之一。该状态以数值缓冲区的形式开放，因此 EA 可以直接读取。 数据源为何重要 标准 MACD 衡量的是价格动量，而这在上方的K线中本就一目了然。这三种数据源衡量的是另一件事：在价格发生该走势的同时，成交量究竟在积累还是在派发。 三者并不可以互相替代。其中一张截图在同一图表上以完全相同的参数同时显示三者，以便并排观察差异。 累积成交量差额 — 带符号成交量的累积值，在每日、每周或每月开始时重新锚定。正是这一锚定使其成为一种交易时段度量，而非全历史度量。 强力指数 — 该K线的价格变动乘以其成交量，再进行平滑。与另外两者属于不同的量。 能量潮 — 带符号成交量的累积值，自历史起点连续累加，不做重置。 累积成交量差额与能量潮共享带符号成交量的累积基础，仅在锚定方式上不同。若将差额的锚定设为连续，两者将产生完全相同的序列，这也是检验两条计算路径是否一致的实
Structure Flow and Trailing Stop
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
本指标在价格图表上绘制两条线：一条跟随市场方向的自适应流向线，以及一条只朝该方向移动、绝不回退的跟踪止损。一个小面板显示其背后的市场状态。 跟踪止损可以用五种不同的方法计算。它们并非同一思路的变体——每一种锚定的对象都不同，在同一张图表上它们经常给出不一致的结论。 流向线 一条自适应均线。当价格来回震荡时它平滑得更重，当价格单向行进时平滑得更轻，因此在行情推进时紧贴价格，又不会在震荡区间里追逐每一次波动。三个参数控制它：测量窗口，以及所允许的最快与最慢平滑程度。 噪声过滤会在价格尚未离开该线足够远时保持它不动。该阈值以 ATR 表示，因而会随品种自动缩放，而不是假定某个固定的点值。 跟踪止损及其五种方法 止损只朝趋势方向推进。它绝不逆趋势移动，也绝不回撤，因此在盘整期间会保持原有水平，而不会向价格靠拢。当价格穿越它时，趋势反转，止损移至另一侧。 摆动枢轴 — 锚定于流向线最近一次的摆动位置，若 ATR 跟踪更贴近则改用后者。属于结构型：它位于市场上一次转向的位置。 ATR 跟踪 — 与流向线保持固定的 ATR 距离，逐根K线棘轮式推进。五者中最平滑的一种，因为它继承了流向线自身的平滑特
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