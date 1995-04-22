Prop Firm Daily Drawdown Guard MT5

Ваша дневная просадка — записана, под контролем и ограничена. Все цифры, из-за которых трейдеры проваливают prop firm челленджи, на одной панели.

Prop Firm Daily Drawdown Guard — это дневной журнал drawdown и утилита защиты счёта. Для каждого торгового дня она записывает цифры, решающие судьбу фондированного счёта: худший плавающий убыток, дневной убыток, внутридневную просадку equity, общий и trailing drawdown — и может один раз закрыть все позиции при достижении лимита.

Что делает утилита:

• Мониторинг всего счёта (все символы, все magic numbers), проверка по equity счёта.

• Пять независимых лимитов: плавающий убыток (сумма или %), дневной убыток (сумма или %), внутридневная просадка equity %, максимальный drawdown счёта % (фиксированный от baseline) и trailing drawdown % (от реализованного balance high-water mark).

• Тёмная панель на графике: статус SAFE / WARNING / DANGER / LIMIT HIT, индикатор "limit used", который всегда отслеживает ближайший лимит, цифры за сегодня, плавающий P/L по символам и история последних дней.

• Раннее предупреждение при настраиваемом % ближайшего лимита + оповещения по 4 каналам (popup / sound / push / mail).

• Дневной журнал CSV — каждый торговый день дописывается в файл, который открывается в Excel.

Одно закрытие. Без блокировки. Контроль остаётся у вас:

При пробое лимита утилита один раз в день закрывает все позиции и удаляет отложенные ордера — и затем отходит в сторону. Она никогда не блокирует терминал, не отклоняет новые ордера и не торгует сама. Возвращаться ли в рынок после дня стоп-аута — решаете вы, а не инструмент.

Почему именно эта утилита:

• Устойчивость к перезапуску — все значения восстанавливаются при старте из реальной истории сделок счёта. Ничего не сбрасывается при перезапуске терминала, смене графика или переподключении советника.

• Без глобальных переменных терминала (ничто не может их перезаписать), без DLL, без WebRequest.

Launch price: $30 for the first 10 copies.

The price will increase to $40 after that, and to $49 for the final step.

Замечания и честные ограничения:

• Утилита закрывает позиции один раз в день при первом пробое лимита. Она не блокирует счёт и не запрещает повторный вход — это осознанное проектное решение. Если вам нужна жёсткая блокировка — это не тот инструмент.

• Balance high-water mark считается по реализованному балансу: плавающая прибыль его не повышает.

• Дневной сброс идёт по серверному времени брокера — настройте час сброса под вашу prop firm.

• Если на счёте были пополнения или снятия, задайте baseline вручную.

• Позиции закрываются по рынку; на быстром рынке итоговый убыток может отличаться от лимита на величину проскальзывания и спреда.

• Прикрепляйте только к одному графику — любой символ и таймфрейм; мониторинг ведётся по всему счёту.

• Сначала попробуйте: скачайте бесплатное демо и запустите в Strategy Tester, чтобы увидеть панель, журнал и логику защиты до покупки.

Этот инструмент носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты не гарантируют будущих.