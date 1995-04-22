Prop Firm Daily Drawdown Guard MT5
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- Версия: 1.0
- Активации: 10
Ваша дневная просадка — записана, под контролем и ограничена. Все цифры, из-за которых трейдеры проваливают prop firm челленджи, на одной панели.
Prop Firm Daily Drawdown Guard — это дневной журнал drawdown и утилита защиты счёта. Для каждого торгового дня она записывает цифры, решающие судьбу фондированного счёта: худший плавающий убыток, дневной убыток, внутридневную просадку equity, общий и trailing drawdown — и может один раз закрыть все позиции при достижении лимита.
Что делает утилита:
• Мониторинг всего счёта (все символы, все magic numbers), проверка по equity счёта.
• Пять независимых лимитов: плавающий убыток (сумма или %), дневной убыток (сумма или %), внутридневная просадка equity %, максимальный drawdown счёта % (фиксированный от baseline) и trailing drawdown % (от реализованного balance high-water mark).
• Тёмная панель на графике: статус SAFE / WARNING / DANGER / LIMIT HIT, индикатор "limit used", который всегда отслеживает ближайший лимит, цифры за сегодня, плавающий P/L по символам и история последних дней.
• Раннее предупреждение при настраиваемом % ближайшего лимита + оповещения по 4 каналам (popup / sound / push / mail).
• Дневной журнал CSV — каждый торговый день дописывается в файл, который открывается в Excel.
Одно закрытие. Без блокировки. Контроль остаётся у вас:
При пробое лимита утилита один раз в день закрывает все позиции и удаляет отложенные ордера — и затем отходит в сторону. Она никогда не блокирует терминал, не отклоняет новые ордера и не торгует сама. Возвращаться ли в рынок после дня стоп-аута — решаете вы, а не инструмент.
Почему именно эта утилита:
• Устойчивость к перезапуску — все значения восстанавливаются при старте из реальной истории сделок счёта. Ничего не сбрасывается при перезапуске терминала, смене графика или переподключении советника.
• Без глобальных переменных терминала (ничто не может их перезаписать), без DLL, без WebRequest.
Launch price: $30 for the first 10 copies.
The price will increase to $40 after that, and to $49 for the final step.
Замечания и честные ограничения:
• Утилита закрывает позиции один раз в день при первом пробое лимита. Она не блокирует счёт и не запрещает повторный вход — это осознанное проектное решение. Если вам нужна жёсткая блокировка — это не тот инструмент.
• Balance high-water mark считается по реализованному балансу: плавающая прибыль его не повышает.
• Дневной сброс идёт по серверному времени брокера — настройте час сброса под вашу prop firm.
• Если на счёте были пополнения или снятия, задайте baseline вручную.
• Позиции закрываются по рынку; на быстром рынке итоговый убыток может отличаться от лимита на величину проскальзывания и спреда.
• Прикрепляйте только к одному графику — любой символ и таймфрейм; мониторинг ведётся по всему счёту.
• Сначала попробуйте: скачайте бесплатное демо и запустите в Strategy Tester, чтобы увидеть панель, журнал и логику защиты до покупки.
Этот инструмент носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты не гарантируют будущих.