Prop Firm Daily Drawdown Guard MT5

Ваша дневная просадка — записана, под контролем и ограничена. Все цифры, из-за которых трейдеры проваливают prop firm челленджи, на одной панели.

Prop Firm Daily Drawdown Guard — это дневной журнал drawdown и утилита защиты счёта. Для каждого торгового дня она записывает цифры, решающие судьбу фондированного счёта: худший плавающий убыток, дневной убыток, внутридневную просадку equity, общий и trailing drawdown — и может один раз закрыть все позиции при достижении лимита.

Что делает утилита:
• Мониторинг всего счёта (все символы, все magic numbers), проверка по equity счёта.
• Пять независимых лимитов: плавающий убыток (сумма или %), дневной убыток (сумма или %), внутридневная просадка equity %, максимальный drawdown счёта % (фиксированный от baseline) и trailing drawdown % (от реализованного balance high-water mark).
• Тёмная панель на графике: статус SAFE / WARNING / DANGER / LIMIT HIT, индикатор "limit used", который всегда отслеживает ближайший лимит, цифры за сегодня, плавающий P/L по символам и история последних дней.
• Раннее предупреждение при настраиваемом % ближайшего лимита + оповещения по 4 каналам (popup / sound / push / mail).
• Дневной журнал CSV — каждый торговый день дописывается в файл, который открывается в Excel.

Одно закрытие. Без блокировки. Контроль остаётся у вас:
При пробое лимита утилита один раз в день закрывает все позиции и удаляет отложенные ордера — и затем отходит в сторону. Она никогда не блокирует терминал, не отклоняет новые ордера и не торгует сама. Возвращаться ли в рынок после дня стоп-аута — решаете вы, а не инструмент.

Почему именно эта утилита:
• Устойчивость к перезапуску — все значения восстанавливаются при старте из реальной истории сделок счёта. Ничего не сбрасывается при перезапуске терминала, смене графика или переподключении советника.
• Без глобальных переменных терминала (ничто не может их перезаписать), без DLL, без WebRequest.

Launch price: $30 for the first 10 copies.
The price will increase to $40 after that, and to $49 for the final step.

Замечания и честные ограничения:
• Утилита закрывает позиции один раз в день при первом пробое лимита. Она не блокирует счёт и не запрещает повторный вход — это осознанное проектное решение. Если вам нужна жёсткая блокировка — это не тот инструмент.
• Balance high-water mark считается по реализованному балансу: плавающая прибыль его не повышает.
• Дневной сброс идёт по серверному времени брокера — настройте час сброса под вашу prop firm.
• Если на счёте были пополнения или снятия, задайте baseline вручную.
• Позиции закрываются по рынку; на быстром рынке итоговый убыток может отличаться от лимита на величину проскальзывания и спреда.
• Прикрепляйте только к одному графику — любой символ и таймфрейм; мониторинг ведётся по всему счёту.
• Сначала попробуйте: скачайте бесплатное демо и запустите в Strategy Tester, чтобы увидеть панель, журнал и логику защиты до покупки.

Этот инструмент носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты не гарантируют будущих.


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MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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ICT Killzones and Liquidity Levels
Takanobu Sugasawa
Индикаторы
ICT Killzones and Liquidity Levels is a clean chart tool that marks the main ICT killzones and key liquidity levels directly on your chart. It is designed for traders who follow Smart Money Concepts and ICT-style price action and want a simple, non-repainting reference on the chart. The indicator draws the Asian, London, New York and London Close killzones as boxes based on the session high and low. A vertical line marks the start of each killzone for the current day, so you can see when each se
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ICT Killzones and Liquidity Levels Pro
Takanobu Sugasawa
Индикаторы
Узнайте момент, когда снимается session liquidity, — и получите чёткий non-repaint сигнал в ту секунду, когда цена возвращает уровень. Индикатор рисует четыре session killzones (Asian, London, New York, London Close) и отображает три вида «отдыхающей» ликвидности: previous day high/low (PDH/PDL), previous week high/low (PWH/PWL) и high/low каждой сессии. Когда уровень пробивается (sweep) внутри сессии и цена его возвращает (reclaim), на следующем баре появляется сигнал на покупку/продажу, а aler
ICT Mtf CRT Signals and Setup Zones
Takanobu Sugasawa
5 (1)
Индикаторы
Инструмент обнаруживает сетапы на основе CRT (Candle Range Theory) старшего таймфрейма: двухсвечный паттерн sweep & reclaim, который снимает ликвидность, закрывается обратно внутри диапазона и оставляет противоположную сторону нетронутой — как цель. Sweep, reclaim, цель — вся история CRT на одном графике: направление старших таймфреймов, нетронутый целевой уровень и зоны входа (Order Block / FVG / инверсный FVG), построенные внутри манипуляционной свечи, под управлением bias-движка, который отсл
Liquidity Sweep Continuation MT5
Takanobu Sugasawa
Индикаторы
Liquidity Sweep Continuation отмечает момент, когда свип не возвращается обратно. За опорный диапазон берутся максимум и минимум предыдущей завершённой свечи старшего таймфрейма, и сигнал появляется тогда, когда цена не просто протыкает уровень тенью, а закрывается за ним — пробой, который продолжается вместо отката. Большинство инструментов по свипам построены вокруг возврата. Этот построен вокруг возврата, которого не произошло. Что он делает Предыдущая завершённая свеча старшего таймфрейма ри
Session Liquidity Sweep Stats MT5
Takanobu Sugasawa
Индикаторы
Азиатский диапазон рисуют все. Session Liquidity Sweep Stats показывает, что с ним обычно происходит . Максимум и минимум каждой сессии отслеживаются с момента её завершения, и каждое касание уровня разрешается в один из трёх ответов на таймфрейме анализа, который вы задаёте сами: уровень был снят (swept) и цена развернулась, он был пробит (broken) и цена пошла дальше, либо его коснулись, но до конца дня ничего не решилось. Что он делает По закрытии азиатской сессии её максимум и минимум наносят
ICT Multi Symbol CRT Signals and Alerts
Takanobu Sugasawa
Индикаторы
Условие строгое и укладывается в две свечи. Первая свеча задаёт диапазон. Вторая забирает одну его сторону — минимум для покупки, максимум для продажи — и закрывается обратно внутри . Ликвидность за этой границей снята, а цена отказалась там остаться. Противоположный край диапазона остался нетронутым, и именно на него указывает формация. Это всё правило целиком. Никаких скользящих, никаких осцилляторов, ничего подогнанного. Именно потому, что правило такое узкое, любую загоревшуюся ячейку можно
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