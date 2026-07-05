ICT Mtf CRT Signals and Setup Zones

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Инструмент обнаруживает сетапы на основе CRT (Candle Range Theory) старшего таймфрейма: двухсвечный паттерн sweep & reclaim, который снимает ликвидность, закрывается обратно внутри диапазона и оставляет противоположную сторону нетронутой — как цель.

Sweep, reclaim, цель — вся история CRT на одном графике: направление старших таймфреймов, нетронутый целевой уровень и зоны входа (Order Block / FVG / инверсный FVG), построенные внутри манипуляционной свечи, под управлением bias-движка, который отслеживает подтверждения и отмены.

Стартовая цена: $30 за первые 10 копий. Далее цена растёт поэтапно ($40, затем $49) — ранние покупатели платят меньше всех.

Логика обнаружения

  • C1 задаёт диапазон. C2 снимает минимум (или максимум) C1 фитилём и закрывается обратно внутри; противоположная сторона остаётся нетронутой целью.
  • Фильтр глубины свипа (отношение свипа к диапазону C1) настраивается для каждого таймфрейма. Для каждого таймфрейма есть два порога, и выбор зависит от цвета C2: один — для C2, закрывшейся в направлении сигнала, другой (обычно строже) допускает C2 противоположного цвета при достаточно глубоком свипе.
  • Все расчёты только по закрытым барам. Без перерисовки.

Три слоя на одном графике

  • Старший ТФ 1 (по умолчанию H1) и старший ТФ 2 (H4): сигналы CRT, бокс диапазона C1, линии максимума/минимума с метками.
  • Исполнительный ТФ (таймфрейм графика): сигналы входа для скальпинга. Встроенный фильтр по bias одного или обоих старших ТФ; рекомендуется брать сигналы внутри зон Premium/Discount и по направлению старшего bias.

Bias-движок

  • Каждый старший ТФ ведёт направленный bias: задаётся последним CRT, переворачивается при касании экстремума C2 и переворачивается снова при сломе свинга, вызвавшего разворот. Текущий bias обоих ТФ показан в углу графика.

Зоны входа

  • При появлении CRT на старшем ТФ индикатор сканирует внутренность C2 на исполнительном ТФ и строит Order Block, FVG и инверсные FVG (iFVG).
  • Зоны ограничены половиной Premium/Discount восстановительного движения, при пересечении остаётся зона с лучшей ценой. Пробитые зоны FVG / iFVG не скрываются: они часто меняют роль и работают как breaker blocks, а внутренняя структура (какие зоны перевёрнуты или уже ретестированы внутри C2) помогает оценить качество самого CRT. Каждая зона подписана таймфреймом.

Оповещения

  • Popup, звук и push-уведомление при подтверждении нового CRT.
  • Опциональный алерт касания зоны (по умолчанию выключен): уведомление при первом касании зоны ценой, пока сетап (C3) ещё формируется.

Параметры

  • Независимые настройки для каждого слоя: таймфрейм, фильтры глубины свипа, цвета, типы зон (OB / FVG / iFVG), заливка, метки.

Примечания

  • Работает на любом символе и таймфрейме. Разработан и протестирован на золоте (XAUUSD).
  • Без DLL. Логика по закрытым барам, без перерисовки.
  • Перед покупкой попробуйте бесплатную демо-версию в тестере стратегий: посмотрите, как ведут себя сигналы, зоны и bias на вашей истории.

Рекомендуемый бесплатный компаньон

  • Рекомендуем использовать вместе с нашим бесплатным индикатором "ICT Killzones and Liquidity Levels": он отмечает killzones сессий и максимумы/минимумы предыдущего дня и недели. CRT-сетапы, где C2 снимает один из этих уровней ликвидности во время killzone, обычно самые качественные.
  • https://www.mql5.com/ru/market/product/183508

Отзывы 1
man1980
2352
man1980 2026.07.06 13:08 
 

⭐⭐⭐⭐⭐ Excellent Indicator and Outstanding Support! I've been very impressed with the ICT MTF CRT Signals and Setup Zones indicator. It does an excellent job of highlighting CRT setups across multiple timeframes and clearly marking important setup zones, which helps simplify my analysis and keeps me focused on high-probability opportunities. The indicator is well thought out, easy to understand, and works great alongside an ICT-based trading approach. It saves time and helps me stay organized during my trading sessions. The seller support has been exceptional as well. The developer is responsive, professional, and genuinely willing to help with questions and setup assistance. Great product backed by great customer service. I highly recommend this indicator to anyone looking to incorporate CRT concepts into their trading.

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AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
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ICT Killzones and Liquidity Levels
Takanobu Sugasawa
Индикаторы
ICT Killzones and Liquidity Levels is a clean chart tool that marks the main ICT killzones and key liquidity levels directly on your chart. It is designed for traders who follow Smart Money Concepts and ICT-style price action and want a simple, non-repainting reference on the chart. The indicator draws the Asian, London, New York and London Close killzones as boxes based on the session high and low. A vertical line marks the start of each killzone for the current day, so you can see when each se
FREE
ICT Killzones and Liquidity Levels Pro
Takanobu Sugasawa
Индикаторы
Узнайте момент, когда снимается session liquidity, — и получите чёткий non-repaint сигнал в ту секунду, когда цена возвращает уровень. Индикатор рисует четыре session killzones (Asian, London, New York, London Close) и отображает три вида «отдыхающей» ликвидности: previous day high/low (PDH/PDL), previous week high/low (PWH/PWL) и high/low каждой сессии. Когда уровень пробивается (sweep) внутри сессии и цена его возвращает (reclaim), на следующем баре появляется сигнал на покупку/продажу, а aler
Prop Firm Daily Drawdown Guard MT5
Takanobu Sugasawa
Эксперты
Ваша дневная просадка — записана, под контролем и ограничена. Все цифры, из-за которых трейдеры проваливают prop firm челленджи, на одной панели. Prop Firm Daily Drawdown Guard — это дневной журнал drawdown и утилита защиты счёта. Для каждого торгового дня она записывает цифры, решающие судьбу фондированного счёта: худший плавающий убыток, дневной убыток, внутридневную просадку equity, общий и trailing drawdown — и может один раз закрыть все позиции при достижении лимита. Что делает утилита: • М
Liquidity Sweep Continuation MT5
Takanobu Sugasawa
Индикаторы
Liquidity Sweep Continuation отмечает момент, когда свип не возвращается обратно. За опорный диапазон берутся максимум и минимум предыдущей завершённой свечи старшего таймфрейма, и сигнал появляется тогда, когда цена не просто протыкает уровень тенью, а закрывается за ним — пробой, который продолжается вместо отката. Большинство инструментов по свипам построены вокруг возврата. Этот построен вокруг возврата, которого не произошло. Что он делает Предыдущая завершённая свеча старшего таймфрейма ри
Session Liquidity Sweep Stats MT5
Takanobu Sugasawa
Индикаторы
Азиатский диапазон рисуют все. Session Liquidity Sweep Stats показывает, что с ним обычно происходит . Максимум и минимум каждой сессии отслеживаются с момента её завершения, и каждое касание уровня разрешается в один из трёх ответов на таймфрейме анализа, который вы задаёте сами: уровень был снят (swept) и цена развернулась, он был пробит (broken) и цена пошла дальше, либо его коснулись, но до конца дня ничего не решилось. Что он делает По закрытии азиатской сессии её максимум и минимум наносят
ICT Multi Symbol CRT Signals and Alerts
Takanobu Sugasawa
Индикаторы
Условие строгое и укладывается в две свечи. Первая свеча задаёт диапазон. Вторая забирает одну его сторону — минимум для покупки, максимум для продажи — и закрывается обратно внутри . Ликвидность за этой границей снята, а цена отказалась там остаться. Противоположный край диапазона остался нетронутым, и именно на него указывает формация. Это всё правило целиком. Никаких скользящих, никаких осцилляторов, ничего подогнанного. Именно потому, что правило такое узкое, любую загоревшуюся ячейку можно
Фильтр:
man1980
2352
man1980 2026.07.06 13:08 
 

⭐⭐⭐⭐⭐ Excellent Indicator and Outstanding Support! I've been very impressed with the ICT MTF CRT Signals and Setup Zones indicator. It does an excellent job of highlighting CRT setups across multiple timeframes and clearly marking important setup zones, which helps simplify my analysis and keeps me focused on high-probability opportunities. The indicator is well thought out, easy to understand, and works great alongside an ICT-based trading approach. It saves time and helps me stay organized during my trading sessions. The seller support has been exceptional as well. The developer is responsive, professional, and genuinely willing to help with questions and setup assistance. Great product backed by great customer service. I highly recommend this indicator to anyone looking to incorporate CRT concepts into their trading.

Takanobu Sugasawa
769
Ответ разработчика Takanobu Sugasawa 2026.07.06 13:20
Thank you so much for the detailed review — and for the great
suggestions that shaped v1.1 and v1.2! Feedback like yours directly
makes the tool better for everyone. More refinements are on the
roadmap, so feel free to reach out anytime. Happy trading!
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