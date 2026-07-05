ICT Mtf CRT Signals and Setup Zones
- Индикаторы
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- Версия: 1.5
- Обновлено: 31 июля 2026
- Активации: 10
Инструмент обнаруживает сетапы на основе CRT (Candle Range Theory) старшего таймфрейма: двухсвечный паттерн sweep & reclaim, который снимает ликвидность, закрывается обратно внутри диапазона и оставляет противоположную сторону нетронутой — как цель.
Sweep, reclaim, цель — вся история CRT на одном графике: направление старших таймфреймов, нетронутый целевой уровень и зоны входа (Order Block / FVG / инверсный FVG), построенные внутри манипуляционной свечи, под управлением bias-движка, который отслеживает подтверждения и отмены.
Стартовая цена: $30 за первые 10 копий. Далее цена растёт поэтапно ($40, затем $49) — ранние покупатели платят меньше всех.
Логика обнаружения
- C1 задаёт диапазон. C2 снимает минимум (или максимум) C1 фитилём и закрывается обратно внутри; противоположная сторона остаётся нетронутой целью.
- Фильтр глубины свипа (отношение свипа к диапазону C1) настраивается для каждого таймфрейма. Для каждого таймфрейма есть два порога, и выбор зависит от цвета C2: один — для C2, закрывшейся в направлении сигнала, другой (обычно строже) допускает C2 противоположного цвета при достаточно глубоком свипе.
- Все расчёты только по закрытым барам. Без перерисовки.
Три слоя на одном графике
- Старший ТФ 1 (по умолчанию H1) и старший ТФ 2 (H4): сигналы CRT, бокс диапазона C1, линии максимума/минимума с метками.
- Исполнительный ТФ (таймфрейм графика): сигналы входа для скальпинга. Встроенный фильтр по bias одного или обоих старших ТФ; рекомендуется брать сигналы внутри зон Premium/Discount и по направлению старшего bias.
Bias-движок
- Каждый старший ТФ ведёт направленный bias: задаётся последним CRT, переворачивается при касании экстремума C2 и переворачивается снова при сломе свинга, вызвавшего разворот. Текущий bias обоих ТФ показан в углу графика.
Зоны входа
- При появлении CRT на старшем ТФ индикатор сканирует внутренность C2 на исполнительном ТФ и строит Order Block, FVG и инверсные FVG (iFVG).
- Зоны ограничены половиной Premium/Discount восстановительного движения, при пересечении остаётся зона с лучшей ценой. Пробитые зоны FVG / iFVG не скрываются: они часто меняют роль и работают как breaker blocks, а внутренняя структура (какие зоны перевёрнуты или уже ретестированы внутри C2) помогает оценить качество самого CRT. Каждая зона подписана таймфреймом.
Оповещения
- Popup, звук и push-уведомление при подтверждении нового CRT.
- Опциональный алерт касания зоны (по умолчанию выключен): уведомление при первом касании зоны ценой, пока сетап (C3) ещё формируется.
Параметры
- Независимые настройки для каждого слоя: таймфрейм, фильтры глубины свипа, цвета, типы зон (OB / FVG / iFVG), заливка, метки.
Примечания
- Работает на любом символе и таймфрейме. Разработан и протестирован на золоте (XAUUSD).
- Без DLL. Логика по закрытым барам, без перерисовки.
- Перед покупкой попробуйте бесплатную демо-версию в тестере стратегий: посмотрите, как ведут себя сигналы, зоны и bias на вашей истории.
Рекомендуемый бесплатный компаньон
- Рекомендуем использовать вместе с нашим бесплатным индикатором "ICT Killzones and Liquidity Levels": он отмечает killzones сессий и максимумы/минимумы предыдущего дня и недели. CRT-сетапы, где C2 снимает один из этих уровней ликвидности во время killzone, обычно самые качественные.
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⭐⭐⭐⭐⭐ Excellent Indicator and Outstanding Support! I've been very impressed with the ICT MTF CRT Signals and Setup Zones indicator. It does an excellent job of highlighting CRT setups across multiple timeframes and clearly marking important setup zones, which helps simplify my analysis and keeps me focused on high-probability opportunities. The indicator is well thought out, easy to understand, and works great alongside an ICT-based trading approach. It saves time and helps me stay organized during my trading sessions. The seller support has been exceptional as well. The developer is responsive, professional, and genuinely willing to help with questions and setup assistance. Great product backed by great customer service. I highly recommend this indicator to anyone looking to incorporate CRT concepts into their trading.