ICT Mtf CRT Signals and Setup Zones

Инструмент обнаруживает сетапы на основе CRT (Candle Range Theory) старшего таймфрейма: двухсвечный паттерн sweep & reclaim, который снимает ликвидность, закрывается обратно внутри диапазона и оставляет противоположную сторону нетронутой — как цель.

Sweep, reclaim, цель — вся история CRT на одном графике: направление старших таймфреймов, нетронутый целевой уровень и зоны входа (Order Block / FVG / инверсный FVG), построенные внутри манипуляционной свечи, под управлением bias-движка, который отслеживает подтверждения и отмены.

Стартовая цена: $30 за первые 10 копий. Далее цена растёт поэтапно ($40, затем $49) — ранние покупатели платят меньше всех.

Логика обнаружения

C1 задаёт диапазон. C2 снимает минимум (или максимум) C1 фитилём и закрывается обратно внутри; противоположная сторона остаётся нетронутой целью.

Фильтр глубины свипа (отношение свипа к диапазону C1) настраивается для каждого таймфрейма. Для каждого таймфрейма есть два порога, и выбор зависит от цвета C2: один — для C2, закрывшейся в направлении сигнала, другой (обычно строже) допускает C2 противоположного цвета при достаточно глубоком свипе.

Все расчёты только по закрытым барам. Без перерисовки.

Три слоя на одном графике

Старший ТФ 1 (по умолчанию H1) и старший ТФ 2 (H4): сигналы CRT, бокс диапазона C1, линии максимума/минимума с метками.

Исполнительный ТФ (таймфрейм графика): сигналы входа для скальпинга. Встроенный фильтр по bias одного или обоих старших ТФ; рекомендуется брать сигналы внутри зон Premium/Discount и по направлению старшего bias.

Bias-движок

Каждый старший ТФ ведёт направленный bias: задаётся последним CRT, переворачивается при касании экстремума C2 и переворачивается снова при сломе свинга, вызвавшего разворот. Текущий bias обоих ТФ показан в углу графика.

Зоны входа

При появлении CRT на старшем ТФ индикатор сканирует внутренность C2 на исполнительном ТФ и строит Order Block, FVG и инверсные FVG (iFVG).

Зоны ограничены половиной Premium/Discount восстановительного движения, при пересечении остаётся зона с лучшей ценой. Пробитые зоны FVG / iFVG не скрываются: они часто меняют роль и работают как breaker blocks, а внутренняя структура (какие зоны перевёрнуты или уже ретестированы внутри C2) помогает оценить качество самого CRT. Каждая зона подписана таймфреймом.

Оповещения

Popup, звук и push-уведомление при подтверждении нового CRT.

Опциональный алерт касания зоны (по умолчанию выключен): уведомление при первом касании зоны ценой, пока сетап (C3) ещё формируется.

Параметры

Независимые настройки для каждого слоя: таймфрейм, фильтры глубины свипа, цвета, типы зон (OB / FVG / iFVG), заливка, метки.

Примечания

Работает на любом символе и таймфрейме. Разработан и протестирован на золоте (XAUUSD).

Без DLL. Логика по закрытым барам, без перерисовки.

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