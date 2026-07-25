ICT Killzones and Liquidity Levels Pro

Узнайте момент, когда снимается session liquidity, — и получите чёткий non-repaint сигнал в ту секунду, когда цена возвращает уровень.

Индикатор рисует четыре session killzones (Asian, London, New York, London Close) и отображает три вида «отдыхающей» ликвидности: previous day high/low (PDH/PDL), previous week high/low (PWH/PWL) и high/low каждой сессии. Когда уровень пробивается (sweep) внутри сессии и цена его возвращает (reclaim), на следующем баре появляется сигнал на покупку/продажу, а alert называет уровень, цену и сессию.

В чём отличие:
• Sweep-and-reclaim сигналы на важных уровнях — PDH/PDL, PWH/PWL и high/low каждой сессии.
• Выбор способа подтверждения sweep — три метода на выбор под ваш стиль.
• Определение sweep на старшем таймфрейме — оценивайте sweep на старшем TF, торгуя на младшем.

• Без перерисовки (no repaint) — расчёт только по закрытым барам.
• Сигналы только внутри сессий, 4 канала alert (popup / sound / push / mail), без DLL.

Лучше всего на XAUUSD (Gold) и основных парах FX, M5–M15. Бесплатный индикатор "ICT Killzones and Liquidity Levels" показывает карту; эта Pro-версия даёт сигнал на сетап.

Стартовая цена: $39 за первые 10 копий. Далее цена вырастет до $49, затем $69 по мере появления отзывов.

Пожалуйста, проверьте поведение без перерисовки самостоятельно в бесплатном Strategy Tester. Инструмент структурирует вашу торговлю вокруг ликвидности; он не предсказывает рынок.

Отказ от ответственности: инструмент предоставляется только в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты не гарантируют будущих.


Рекомендуем также
Custom Trader Tools
Taikai Gen
Индикаторы
Обзор продукта Этот индикатор представляет собой высокотехнологичный торговый инструмент, разработанный для объединения критически важных рыночных данных и управления техническими индикаторами в единой интуитивно понятной панели управления. Созданный для профессиональных трейдеров, ценящих эффективность и наглядность, он обеспечивает централизованный контроль за временем закрытия свечей, мониторингом спреда и развертыванием основных инструментов технического анализа, не перегружая рабочее прост
FREE
Adjustable Fractals MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
"Adjustable Fractals" - это расширенная версия индикатора фракталов, очень полезный инструмент для торговли! - Как мы знаем, стандартный индикатор fractals MT5 вообще не имеет настроек - это очень неудобно для трейдеров. - Adjustable Fractals решил эту проблему - в нем есть все необходимые настройки: - Настраиваемый период индикатора (рекомендуемые значения - выше 7). - Настраиваемое расстояние от максимумов/минимумов цены. - Настраиваемый дизайн фрактальных стрелок. - Индикатор имеет встроенны
BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal MT5
Ziggy Janssen
4.27 (15)
Индикаторы
Официальный доступ к экосистеме BlueDigitsFx Получайте обновления инфраструктуры, рабочие материалы, новые продукты и доступ к официальной экосистеме BlueDigitsFx. Экосистема Telegram Веб-сайт Версия MT4 BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal MT5 — Комбинированный осциллятор для анализа рыночных разворотов и импульса BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal — это комбинированный осциллятор, объединяющий несколько индикаторных сигналов, чтобы помочь трейдерам выявлять возможные развороты рынка,
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Sc MTF Average True Range ATR MT5
Krisztian Kenedi
Индикаторы
Индикатор Average True Range (ATR) с поддержкой мультитаймфрейма, настраиваемыми визуальными сигналами и конфигурируемой системой оповещений. Услуги по фриланс-программированию, обновления и другие продукты TrueTL доступны на моём профиле MQL5 . Отзывы и рецензии очень приветствуются! Что такое ATR? Average True Range (ATR), разработанный Дж. Уэллесом Уайлдером, — это технический индикатор, измеряющий рыночную волатильность. Он вычисляет среднее значение истинного диапазона (True Range) за ук
FREE
Causa and Effect MT5
Pavel Milicka
Индикаторы
The indicator enables very quick orientation in the market phase (re/accumulation, re/distribution, up/down trend). It is counted only from price data (without volume). It is based on the assumptions of Wyckoff's law of Causa and Effect. Oscillations are an expression of the level of market uncertainty and point to the presence of Big Money. Such a "storm" is followed by a calmer trend that needs to be exited. You need to use other tools or shorter period of the same indicator for that. I keep t
Price Magnets M5
Ivan Simonika
Индикаторы
Price Magnet — Индикатор зон плотности цены и уровней притяжения Price Magnet — это профессиональный аналитический инструмент, который определяет ключевые уровни поддержки и сопротивления на основе статистической плотности распределения цены (Price Density). Индикатор анализирует заданный исторический период и находит ценовые значения, на которых рынок находился дольше всего. Эти зоны выступают в роли «магнитов» — они притягивают цену или служат фундаментом для разворота. В отличие от стандартны
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (14)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
3.86 (7)
Индикаторы
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
Mirror Chart MT5
Andrej Hermann
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Mirror Chart для MT5 — это индикатор наложения, специально разработанный для проецирования второго финансового инструмента непосредственно на основное окно графика. Этот инструмент незаменим для трейдеров, которые полагаются на корреляционный анализ, поскольку он визуализирует ценовые движения двух разных инструментов в реальном времени. В отличие от традиционных индикаторов наложения, этот индикатор использует интеллектуальную, динамическую логику центрирования и масштабирования. Он п
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
3 (1)
Индикаторы
FlatBreakout  MT5 (Бесплатная версия) Детектор флэта и пробоев для MT5 — только для GBPUSD FlatBreakout   MT5  — это бесплатная версия профессионального индикатора FlatBreakoutPro MT5, специально предназначенная для анализа флэта и поиска точек пробоя только по паре   GBPUSD . Идеально для трейдеров, которые хотят познакомиться с уникальной фрактальной логикой FlatBreakout MT5  и протестировать сигналы пробоя диапазона на реальном рынке. Для кого этот продукт Для трейдеров, предпочитающих торгов
FREE
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Volume Spread Analysis основан на оригинальном методе Volume Spread Analysis. Он был разработан для быстрого и легкого распознавания паттернов VSA. Несмотря на то, что индикатор выглядит очень просто, это самый сложный инструмент из всех, которые мы когда-либо создавали. Это действительно мощный аналитический инструмент, который генерирует очень надежные торговые сигналы. Поскольку он очень удобен и понятен, он подходит для любого типа трейдера, независимо от его опыта.
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Swing points with push notification
Marouane Sammoudi
Индикаторы
Swing Points Pro v2 – Enhanced Highs and Lows Indicator with Push Notifications Overview : The Swing Points Pro v2 indicator is a powerful and reliable tool designed to help traders identify critical swing highs and lows on their charts. Whether you trade Forex, Stocks, or Crypto, this updated version provides advanced features to enhance your market analysis, with real-time push notifications for key market movements. Key Features : Accurate Swing Identification : Pinpoints major swing highs a
FREE
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Индикаторы
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
SC MTF Balance of Power MT5
Krisztian Kenedi
Индикаторы
Индикатор Balance of Power (BOP) с поддержкой мультитаймфрейма, настраиваемыми визуальными сигналами и конфигурируемой системой оповещений. Услуги фриланс-программирования, обновления и другие продукты TrueTL доступны в моём профиле MQL5 . Отзывы и рецензии очень приветствуются! Что такое BOP? Balance of Power (BOP) — это осциллятор, который измеряет силу покупателей по сравнению с продавцами, сравнивая изменение цены с диапазоном бара. Индикатор рассчитывается как (Закрытие - Открытие) / (Ма
FREE
ZigZag with Fibonacci
Rafael Caetano Pinto
Индикаторы
This indicator uses the metaquotes ZigZag indicator as base to plot fibonacci extension and fibonacci retracement based in the Elliot waves. A fibonacci retracement will be plotted on every wave draw by the ZigZag. A fibonacci extension will be plotted only after the 2nd wave. Both fibonacci will be updated over the same wave tendency. Supporting until 9 consecutive elliot waves. Parameters: Depth: How much the algorithm will iterate to find the lowest and highest candles Deviation: Amount of
XbigCandleFibo
Alex Sandro Aparecido
Индикаторы
This indicator marks the 50% mark of each candle. It will help you make profitable scalping trades. If the next candle opens above the 50% mark of the previous candle, you should open a BUY position, and if the next candle opens below the 50% mark of the previous candle, you should open a SELL position. This strategy is very profitable. To make the most of it, keep an eye on the candle contexts on the left. Good luck!
FREE
Onnyx Indicator
Januar Rifai
Индикаторы
ONNYX INDICATOR — версия 1.14 Индикатор зон спроса и предложения для MetaTrader 5 без перерисовки подтвержденных сигналов. Он определяет подтвержденные ценовые экстремумы, строит зоны с шириной на основе ATR, оценивает качество зон в процентах и показывает стрелки BUY/SELL на закрытых свечах. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - Зоны спроса и предложения с процентной оценкой внутри зоны. - Увеличенные стрелки BUY/SELL после подтверждения закрытой свечи. - Фильтр тренда EMA и подтверждение отклонения цены. - П
SmartMarketScannerPro Multi Pair Signal Dashboard
Keyur Parmar
Индикаторы
Smart Market Scanner Pro MT5 Многопарный форекс-сканер и сигнальная панель для MetaTrader 5 Хватит смотреть на графики. Начните видеть возможности. SmartMarketScannerPro — это мощное решение Forex Scanner MT5, разработанное для трейдеров, которые хотят отслеживать несколько валютных пар с одной торговой панели. Вместо того чтобы переключаться между десятками графиков в поисках возможностей, этот MT5 Scanner непрерывно анализирует рынок и выделяет потенциальные торговые сетапы в реальном време
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Индикаторы
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Индикаторы
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Trend Master V2
Oratile Pitsoane
Индикаторы
What Is Trend Master Pro? Trend Master Pro   is a professional-grade trend trading indicator built for MetaTrader 5. It was designed with one goal in mind — to keep you on the right side of the market at all times by combining three powerful technical tools into a single, clean, easy-to-read display directly on your price chart. Instead of cluttering your screen with multiple separate indicators, Trend Master Pro fuses an   EMA Ribbon trend filter , a   ZigZag swing point engine , and a   breako
Segmented Volume MT5
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Индикаторы
Индикатор сегментированного объема MT5 был создан для облегчения торговли с использованием анализа цен и объема, VSA, VPA, метода Wyckoff и системы Smart Money. Сегментированный объем работает на любом рынке (Crypto, CFD, Forex, Futures, Stocks ...) и работает в любое время графика. Посмотрите, насколько проста ваша интерпретация: # Зеленый: объем намного выше, чем в среднем по рынку. # Темно-розовый: громкость выше среднего. # Синий: положительная нормальная громкость. # Красный: отрицательная
Moving line
Jun Chao Jiang
Индикаторы
The one minute chart has a bug, but the one-day chart can still be used after deleting the bug and reloading the indicators, This indicator can be used to determine how far the indicator goes up to place an order to buy, how far it goes down to place an order to sell, and not placing an order until it reaches this distance, which is considered oscillation, open an account gift index
FREE
True Day
Aurthur Musendame
5 (1)
Индикаторы
True Days is a tool designed specifically for the trader who wants to catch intraday volatility in price charts.  True day makes it easier for the trader to avoid trading in the dead zone - a period in time where markets are considered dead or non volatile. The trader can concentrate on finding opportunities only during periods of profound market movements. By default the indicator gives you a true day starting at 02:00 to 19:00 hours GMT+2. You can adjust according to your Time Zone. By deafult
FREE
Candles Indicator for MT5
Mikhail Gudyrin
Индикаторы
Система для визуализации популярных шаблонов ценовых формаций. После подключения индикатор автоматически отобразит на графике следующие формации: Пиноккио бар (“пинбар”)   - свеча с небольшим телом и длинным “носом”, очень известный разворотный шаблон; Внутренний бар   - свеча, диапазон которой лежит внутри диапазона предыдущей свечи. Такая формация представляет неопределённость рынка; Внешний бар   - свеча, диапазон которой превышает диапазон предыдущей свечи. Такая формация представляет неопре
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Индикаторы
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Индикаторы
Awesome Oscillator Билла Уильямса с возможностью тонкой настройки и замены алгоритмов усреднения индикатора, что значительно расширяет возможности применения этого осциллятора в алгоритмическом трейдинге и приближает его по своим свойствам к такому индикатору, как MACD. Для уменьшения ценовых шумов итоговый индикатор обработан дополнительным усреднением Smooth.  Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления движения осциллятора и
Gekko ADX Plus
Rodrigo Galeote
Индикаторы
Индикатор среднего направленного индекса Gekko — это модифицированная версия знаменитого индикатора ADX. Индикатор сочетает стандартный индикатор ADX с различными расчетами сигналов входа и оповещением о потенциальных точках входа и выхода. Входные параметры Period: период расчета ADX; PlotSignalType: метод расчета сигнала входа (свинг): 1- ShowSwingsOnTrendLevel : показывает сигналы с подтверждением тренда; 2- ShowSwingsOnTrendLevelDirection: показывает сигналы с подтверждением тренда и направ
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
Другие продукты этого автора
ICT Killzones and Liquidity Levels
Takanobu Sugasawa
Индикаторы
ICT Killzones and Liquidity Levels is a clean chart tool that marks the main ICT killzones and key liquidity levels directly on your chart. It is designed for traders who follow Smart Money Concepts and ICT-style price action and want a simple, non-repainting reference on the chart. The indicator draws the Asian, London, New York and London Close killzones as boxes based on the session high and low. A vertical line marks the start of each killzone for the current day, so you can see when each se
FREE
ICT Mtf CRT Signals and Setup Zones
Takanobu Sugasawa
5 (1)
Индикаторы
Инструмент обнаруживает сетапы на основе CRT (Candle Range Theory) старшего таймфрейма: двухсвечный паттерн sweep & reclaim, который снимает ликвидность, закрывается обратно внутри диапазона и оставляет противоположную сторону нетронутой — как цель. Sweep, reclaim, цель — вся история CRT на одном графике: направление старших таймфреймов, нетронутый целевой уровень и зоны входа (Order Block / FVG / инверсный FVG), построенные внутри манипуляционной свечи, под управлением bias-движка, который отсл
Prop Firm Daily Drawdown Guard MT5
Takanobu Sugasawa
Эксперты
Ваша дневная просадка — записана, под контролем и ограничена. Все цифры, из-за которых трейдеры проваливают prop firm челленджи, на одной панели. Prop Firm Daily Drawdown Guard — это дневной журнал drawdown и утилита защиты счёта. Для каждого торгового дня она записывает цифры, решающие судьбу фондированного счёта: худший плавающий убыток, дневной убыток, внутридневную просадку equity, общий и trailing drawdown — и может один раз закрыть все позиции при достижении лимита. Что делает утилита: • М
Liquidity Sweep Continuation MT5
Takanobu Sugasawa
Индикаторы
Liquidity Sweep Continuation отмечает момент, когда свип не возвращается обратно. За опорный диапазон берутся максимум и минимум предыдущей завершённой свечи старшего таймфрейма, и сигнал появляется тогда, когда цена не просто протыкает уровень тенью, а закрывается за ним — пробой, который продолжается вместо отката. Большинство инструментов по свипам построены вокруг возврата. Этот построен вокруг возврата, которого не произошло. Что он делает Предыдущая завершённая свеча старшего таймфрейма ри
Session Liquidity Sweep Stats MT5
Takanobu Sugasawa
Индикаторы
Азиатский диапазон рисуют все. Session Liquidity Sweep Stats показывает, что с ним обычно происходит . Максимум и минимум каждой сессии отслеживаются с момента её завершения, и каждое касание уровня разрешается в один из трёх ответов на таймфрейме анализа, который вы задаёте сами: уровень был снят (swept) и цена развернулась, он был пробит (broken) и цена пошла дальше, либо его коснулись, но до конца дня ничего не решилось. Что он делает По закрытии азиатской сессии её максимум и минимум наносят
ICT Multi Symbol CRT Signals and Alerts
Takanobu Sugasawa
Индикаторы
Условие строгое и укладывается в две свечи. Первая свеча задаёт диапазон. Вторая забирает одну его сторону — минимум для покупки, максимум для продажи — и закрывается обратно внутри . Ликвидность за этой границей снята, а цена отказалась там остаться. Противоположный край диапазона остался нетронутым, и именно на него указывает формация. Это всё правило целиком. Никаких скользящих, никаких осцилляторов, ничего подогнанного. Именно потому, что правило такое узкое, любую загоревшуюся ячейку можно
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв