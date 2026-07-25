ICT Killzones and Liquidity Levels Pro

Узнайте момент, когда снимается session liquidity, — и получите чёткий non-repaint сигнал в ту секунду, когда цена возвращает уровень.

Индикатор рисует четыре session killzones (Asian, London, New York, London Close) и отображает три вида «отдыхающей» ликвидности: previous day high/low (PDH/PDL), previous week high/low (PWH/PWL) и high/low каждой сессии. Когда уровень пробивается (sweep) внутри сессии и цена его возвращает (reclaim), на следующем баре появляется сигнал на покупку/продажу, а alert называет уровень, цену и сессию.

В чём отличие:

• Sweep-and-reclaim сигналы на важных уровнях — PDH/PDL, PWH/PWL и high/low каждой сессии.

• Выбор способа подтверждения sweep — три метода на выбор под ваш стиль.

• Определение sweep на старшем таймфрейме — оценивайте sweep на старшем TF, торгуя на младшем.

• Без перерисовки (no repaint) — расчёт только по закрытым барам.

• Сигналы только внутри сессий, 4 канала alert (popup / sound / push / mail), без DLL.

Лучше всего на XAUUSD (Gold) и основных парах FX, M5–M15. Бесплатный индикатор "ICT Killzones and Liquidity Levels" показывает карту; эта Pro-версия даёт сигнал на сетап.

Стартовая цена: $39 за первые 10 копий. Далее цена вырастет до $49, затем $69 по мере появления отзывов.

Пожалуйста, проверьте поведение без перерисовки самостоятельно в бесплатном Strategy Tester. Инструмент структурирует вашу торговлю вокруг ликвидности; он не предсказывает рынок.

Отказ от ответственности: инструмент предоставляется только в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты не гарантируют будущих.