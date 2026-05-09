Tillachi Zodagon

ЗОДАГОН: Алгоритмический порядок в условиях рыночного хаоса



Рынок не прощает эмоций; поэтому Зодагон построен на математических простых и жестких ограничениях. Этот советник для тех, кто ищет системный подход, а не азартную игру. В то время как другие индикаторы рисуют яркие стрелки, этот код рассчитывает каждое движение на основе волатильности и ликвидности.

Статус запуска: В настоящее время алгоритм имеет один месяц подтвержденной работы в данных условиях . Этот период доказал устойчивость адаптивной логики его шагов и обратного ведения сделок в исключительно рыночных условиях.

Инженерные решения Зодагон

В основе этого советника исключение трех программных модулей, работающих синхронно для минимизации риска и максимизации прибыли от каждого ценового движения:

  • Динамическая адаптация шага (движок ATR): В отличие от классических сеток с фиксированным шагом, Zodagon использует средний истинный диапазон (ATR) для измерения рынка «дыхания». При резком увеличении волатильности расстояние между ордерами автоматически увеличивается, предотвращая преждевременное пополнение счета.
  • Фильтрация точек входа по RSI: Робот не торгует круглосуточно только ради объема. Первая сделка в цикле открывается только после подтверждения зоны перекупленности или перепроданности, что значительно повышает эффективность первоначального входа.
  • Строгая обратная компенсация: если цена движется против позиции, Zodagon не просто усредняет цену покупки; он совершает очередные сделки с настраиваемым множителем лота. Это позволяет всей «корзине» более эффективно достигать безубыточности точек.

Многоуровневая система управления

Безопасность заложена в самой основе ЭА:

  1. Виртуальный тейк-профит (вывод средств по корзине): робот отслеживает общий финансовый результат всех открытых позиций, включая свопы. Как только целевая прибыль в валютном депозите (например, 15 долларов), вся сетка мгновенно закрывается, не ожидая ценовых уровней на графике.
  2. Защита капитала: Встроен «аварийный выключатель», основанный на состоянии капитала. Если текущая просадка достигает критического процента от баланса, Zodagon ликвидирует позицию и приостанавливает операцию для защиты оставшегося капитала.
  3. Контроль времени: Защита от «быстрых» открытий на одном баре руки чрезмерную нагрузку на счет во время резки ценовых импульсов.

Технический стек и рекомендации

  • Инструмент: защита для XAUUSD (золото).
  • Тип счета: Требуется поддержка хеджирования.
  • Депозит: Для комфортной работы энергосистемы рекомендуется начальный баланс в размере 30 000 долларов США с кредитным плечом 1:1000.
  • Автономия: полный цикл управления торговлей от входа до выхода.

Зодагон — это рациональный выбор для трейдеров, которые ценят структурный подход и точность программирования.

 


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Мультивалютный экспертный советник, объединяющий в себе множество простых стратегий, работающих одновременно. В основе каждой стратегии лежит простой алгоритм торговли в моменты рынка с повышенной волатильностью. Каждая стратегия была оптимизирована на промежутке последних пяти лет. Советник использует статистический принцип "правоты толпы": усредняет сигналы от разных стратегий и открывает рыночные позиции в предпочтительном направлении.  Такой принцип вместе с одновременной работой на коррелир
Palicent
Yuriy Bykov
Эксперты
Мультивалютный экспертный советник, работающий одновременно на 15 парах основных валют EUR-GBP-AUD-USD-CAD-JPY. Советник объединяет в себе множество простых стратегий, работающих одновременно. В основе каждой стратегии лежит простой алгоритм открытия позиций при смене сигнала от индикатора Parabolic SAR с подтверждением по двум старшим периодам. Каждая стратегия была оптимизирована на промежутке последних пяти лет. Советник использует статистический принцип "правоты толпы": усредняет сигналы от
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Эксперты
Break Of Structure Pro Is price action king? 1. Price is the ultimate king in the forex market, stock market or any other market. Using price action is the reason we can see more profit over loss. Technical analysis is the art of using data points to your advantage and taking informed decisions while entering, trailing and exiting a position on any timeframe. Break Of Structure Pro can be used to trend trade, scalp, hedge or swing trade. Price action is a trading technique that allows a trade
Propfirm Challenge Helper
Jonatan Esteba Rojas Villegas
Эксперты
Помощник по счету финансирования Этот советник уже прошел 1 фазу испытания MFF (фото и видео доказательства) Начальная цена (предложение на первые 3 месяца) Алгоритм основан на структуре цены и действия, а точнее на разграничении. поддержек и сопротивлений. При предъявлении определенного паттерна в начале сессии NY или JPN с ним, он позиционируется с риском вознаграждения 1: 7 таким образом удается извлечь выгоду из начала тенденции. Особые соображения Проверьте, какой поставщик учетной зап
Komo MT5
John Folly Akwetey
Эксперты
Expert advisor places buy stop and sell stop at certain distance above and below current price. Also expert advisor uses standard trailing stop, breakeven of orders. Below is description of some inputs. Trade   – option of moment for placing of orders (“Time” – placing of orders at certain time, “Candle” – placing of orders since certain candles count after last order closing or deleting) Candle   – candles count after last order closing or deleting Time 1,2,3   – time for placing of orders Lot
GoldMining
Mr Sarut Panjan
Эксперты
Our automated forex trading system offers three key risk control functions that make it an intriguing choice: 1. Fixed Lot : You can specify the lot size for each trade. This feature allows for efficient capital allocation and the ability to adjust position sizes based on your risk preferences and market conditions. 2. Fixed Loss per Trade: The system enables you to set a maximum acceptable loss per order. This ensures that no single trade can result in significant losses, protecting your ove
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Эксперты
Scalper EA Pro - Высокоточный робот для автоматической торговли!   FOR GOLD - XAUUSD Что нового в версии 3.0? После месяцев разработки и тщательного тестирования мы представляем самую продвинутую и надежную версию Scalper EA Pro! С новыми интеллектуальными фильтрами, улучшенным управлением рисками и более точными входами, этот советник создан для работы на рынках с максимальной эффективностью. Ключевые обновления: Настраиваемый фильтр тренда Теперь с настраиваемыми EMA (по ум
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