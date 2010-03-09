Вот обновленное описание для MQL5 Marketplace, адаптированное специально под пару EURUSD и учитывающее все технические особенности кода версии 2.60.

SavdogarAI v2.60: Адаптивный сеточный эксперт для EURUSD

SavdogarAI v2.60 — это профессиональный торговый робот для MetaTrader 5, полностью автоматизированный и оптимизированный для работы на самой ликвидной паре — EURUSD. Версия 2.60 использует гибридную стратегию: высокоточные входы по индикатору RSI в сочетании с динамической сеткой ордеров, которая адаптируется к рынку через показатели ATR.

🚀 Логика и стратегия торговли

Импульсный фильтр RSI: В отличие от обычных «сеточников», SavdogarAI не торгует постоянно. Он ждет моментов ценового экстремума. Сделка открывается только тогда, когда индекс относительной силы ( RSI ) выходит за пределы уровней 30/70, что позволяет ловить развороты на откатах цены.

Динамический шаг ATR: Расстояние между ордерами в сетке не фиксировано. Робот анализирует текущую волатильность через Average True Range (ATR) . Во время выхода важных новостей сетка расширяется, защищая депозит от резких импульсов, а в спокойном рынке сужается для быстрой фиксации прибыли.

Математический алгоритм выхода: Благодаря множителю лота ( 2.30 ), система эффективно переносит точку безубыточности всей серии ордеров ближе к текущей цене. Это позволяет закрыть всю «корзину» сделок в плюс даже при небольшом коррекционном движении EURUSD.

Умный Тейк-Профит: В системе реализована логика снижения рисков. Если в сетке открыто более 5 ордеров, робот автоматически уменьшает целевую прибыль (Take Profit), чтобы максимально быстро выйти из рынка и освободить маржу.

🛡️ Комплексная система защиты

Equity Stop-Out (Защита баланса): В код встроен «предохранитель». Если плавающая просадка достигает установленного вами процента (например, 40%), робот мгновенно закрывает все позиции и прекращает торговлю, спасая основной капитал.

Фильтр торговых часов: Робот настроен на работу в часы максимальной ликвидности (04:00 – 22:00). Это исключает риски в периоды расширения спредов и низкой ликвидности во время банковского ролловера.

Лимит колен сетки: Параметр Max Orders (по умолчанию 10) жестко ограничивает количество открытых ордеров, предотвращая чрезмерную нагрузку на торговый счет.





📊 Технические характеристики

Параметр Спецификация Символ EURUSD Таймфрейм H1 (Оптимально для быстрого анализа) Мин. депозит $3,000 (Standard) Кредитное плечо от 1:500 и выше Тип торговли Полностью автоматический





🖥️ Информационная панель (Dashboard)

Прямо на графике отображается удобный интерфейс:

Статус системы: Поиск входа или управление открытой сеткой.

Мониторинг спреда: Отображение текущего спреда в пунктах в реальном времени.

Торговое окно: Визуальное подтверждение активных часов работы алгоритма.





Важное примечание

SavdogarAI v2.60 — это мощный инструмент, использующий метод усреднения. Несмотря на высокую точность входов по RSI, сеточные стратегии несут риск при затяжных безоткатных трендах. Рекомендуется использовать VPS с минимальной задержкой и начинать тестирование на демо или центовом счете.

Версия: 2.60

Разработчик: TypeHito

Платформа: MetaTrader 5