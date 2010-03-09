SavdogarAI
- Эксперты
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- Версия: 2.60
- Обновлено: 2 мая 2026
- Активации: 5
Вот обновленное описание для MQL5 Marketplace, адаптированное специально под пару EURUSD и учитывающее все технические особенности кода версии 2.60.SavdogarAI v2.60: Адаптивный сеточный эксперт для EURUSD
SavdogarAI v2.60 — это профессиональный торговый робот для MetaTrader 5, полностью автоматизированный и оптимизированный для работы на самой ликвидной паре — EURUSD. Версия 2.60 использует гибридную стратегию: высокоточные входы по индикатору RSI в сочетании с динамической сеткой ордеров, которая адаптируется к рынку через показатели ATR.
🚀 Логика и стратегия торговли
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Импульсный фильтр RSI: В отличие от обычных «сеточников», SavdogarAI не торгует постоянно. Он ждет моментов ценового экстремума. Сделка открывается только тогда, когда индекс относительной силы (RSI) выходит за пределы уровней 30/70, что позволяет ловить развороты на откатах цены.
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Динамический шаг ATR: Расстояние между ордерами в сетке не фиксировано. Робот анализирует текущую волатильность через Average True Range (ATR). Во время выхода важных новостей сетка расширяется, защищая депозит от резких импульсов, а в спокойном рынке сужается для быстрой фиксации прибыли.
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Математический алгоритм выхода: Благодаря множителю лота (2.30), система эффективно переносит точку безубыточности всей серии ордеров ближе к текущей цене. Это позволяет закрыть всю «корзину» сделок в плюс даже при небольшом коррекционном движении EURUSD.
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Умный Тейк-Профит: В системе реализована логика снижения рисков. Если в сетке открыто более 5 ордеров, робот автоматически уменьшает целевую прибыль (Take Profit), чтобы максимально быстро выйти из рынка и освободить маржу.
🛡️ Комплексная система защиты
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Equity Stop-Out (Защита баланса): В код встроен «предохранитель». Если плавающая просадка достигает установленного вами процента (например, 40%), робот мгновенно закрывает все позиции и прекращает торговлю, спасая основной капитал.
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Фильтр торговых часов: Робот настроен на работу в часы максимальной ликвидности (04:00 – 22:00). Это исключает риски в периоды расширения спредов и низкой ликвидности во время банковского ролловера.
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Лимит колен сетки: Параметр Max Orders (по умолчанию 10) жестко ограничивает количество открытых ордеров, предотвращая чрезмерную нагрузку на торговый счет.
📊 Технические характеристики
|Параметр
|Спецификация
|Символ
|EURUSD
|Таймфрейм
|H1 (Оптимально для быстрого анализа)
|Мин. депозит
|$3,000 (Standard)
|Кредитное плечо
|от 1:500 и выше
|Тип торговли
|Полностью автоматический
🖥️ Информационная панель (Dashboard)
Прямо на графике отображается удобный интерфейс:
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Статус системы: Поиск входа или управление открытой сеткой.
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Мониторинг спреда: Отображение текущего спреда в пунктах в реальном времени.
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Торговое окно: Визуальное подтверждение активных часов работы алгоритма.
Важное примечание
SavdogarAI v2.60 — это мощный инструмент, использующий метод усреднения. Несмотря на высокую точность входов по RSI, сеточные стратегии несут риск при затяжных безоткатных трендах. Рекомендуется использовать VPS с минимальной задержкой и начинать тестирование на демо или центовом счете.
Версия: 2.60
Разработчик: TypeHito
Платформа: MetaTrader 5