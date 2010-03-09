SavdogarAI

Вот обновленное описание для MQL5 Marketplace, адаптированное специально под пару EURUSD и учитывающее все технические особенности кода версии 2.60.

SavdogarAI v2.60: Адаптивный сеточный эксперт для EURUSD

SavdogarAI v2.60 — это профессиональный торговый робот для MetaTrader 5, полностью автоматизированный и оптимизированный для работы на самой ликвидной паре — EURUSD. Версия 2.60 использует гибридную стратегию: высокоточные входы по индикатору RSI в сочетании с динамической сеткой ордеров, которая адаптируется к рынку через показатели ATR.

🚀 Логика и стратегия торговли

  • Импульсный фильтр RSI: В отличие от обычных «сеточников», SavdogarAI не торгует постоянно. Он ждет моментов ценового экстремума. Сделка открывается только тогда, когда индекс относительной силы (RSI) выходит за пределы уровней 30/70, что позволяет ловить развороты на откатах цены.

  • Динамический шаг ATR: Расстояние между ордерами в сетке не фиксировано. Робот анализирует текущую волатильность через Average True Range (ATR). Во время выхода важных новостей сетка расширяется, защищая депозит от резких импульсов, а в спокойном рынке сужается для быстрой фиксации прибыли.

  • Математический алгоритм выхода: Благодаря множителю лота (2.30), система эффективно переносит точку безубыточности всей серии ордеров ближе к текущей цене. Это позволяет закрыть всю «корзину» сделок в плюс даже при небольшом коррекционном движении EURUSD.

  • Умный Тейк-Профит: В системе реализована логика снижения рисков. Если в сетке открыто более 5 ордеров, робот автоматически уменьшает целевую прибыль (Take Profit), чтобы максимально быстро выйти из рынка и освободить маржу.

🛡️ Комплексная система защиты

  • Equity Stop-Out (Защита баланса): В код встроен «предохранитель». Если плавающая просадка достигает установленного вами процента (например, 40%), робот мгновенно закрывает все позиции и прекращает торговлю, спасая основной капитал.

  • Фильтр торговых часов: Робот настроен на работу в часы максимальной ликвидности (04:00 – 22:00). Это исключает риски в периоды расширения спредов и низкой ликвидности во время банковского ролловера.

  • Лимит колен сетки: Параметр Max Orders (по умолчанию 10) жестко ограничивает количество открытых ордеров, предотвращая чрезмерную нагрузку на торговый счет.


📊 Технические характеристики

Параметр Спецификация
Символ EURUSD
Таймфрейм H1 (Оптимально для быстрого анализа)
Мин. депозит $3,000 (Standard)
Кредитное плечо от 1:500 и выше
Тип торговли Полностью автоматический


🖥️ Информационная панель (Dashboard)

Прямо на графике отображается удобный интерфейс:

  • Статус системы: Поиск входа или управление открытой сеткой.

  • Мониторинг спреда: Отображение текущего спреда в пунктах в реальном времени.

  • Торговое окно: Визуальное подтверждение активных часов работы алгоритма.


Важное примечание

SavdogarAI v2.60 — это мощный инструмент, использующий метод усреднения. Несмотря на высокую точность входов по RSI, сеточные стратегии несут риск при затяжных безоткатных трендах. Рекомендуется использовать VPS с минимальной задержкой и начинать тестирование на демо или центовом счете.

Версия: 2.60

Разработчик: TypeHito

Платформа: MetaTrader 5

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Прозрачная модель ценообразования.  Цена растёт с каждым этапом продаж. Следующий этап: $1500 . [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] Как работает Aero Aero — полностью автоматизированный советник для XAUUSD (Gold) , торгует в обе стороны на дневном графике. В основе — пробойная стратегия . Золото пробивает ключевые уровни почти каждый день — Aero определяет, какие из них статистически стоят сделки, и игнорирует остальные. Этот отбор делает kNN (k-ближайших соседей) — метод машин
Price Action Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.86 (7)
Эксперты
Price Action Robot is a professional trading system built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market conditio
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Neural Sentinel xauusd ea mt5
Dragoljub Vujcic
Эксперты
Neural Sentinel XAUUSD MT5 – Высокочастотная алгоритмическая ИИ-система для золота Neural Sentinel XAUUSD MT5 — это высокопроизводительная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Этот советник использует передовую мультитаймфреймовую аналитическую систему, сочетающую трендово-импульсный метод с точными фильтрами волатильности и анти-разворота для фиксации быстрых внутридневных рыночных неэффективностей. Попробуйте наши другие советники:  GET ONE F
VoltBreak
Svitlana Naukhatko
Эксперты
VoltBreak — это алгоритмический торговый советник, основанный на комбинации анализа ценовых аномалий («Ловля фитилей») и динамической волатильности (ATR). Советник ищет моменты, когда рынок тестирует уровень и терпит неудачу (ложный пробой), чтобы войти в сделку по направлению истинного импульса. Версия 1.04 оптимизирована для работы в режиме NETTING, с улучшенной системой управления рисками и защитой от ошибок исполнения ордеров. Логика стратегии Детекция ловушки (Wick Trap): EA анализирует
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.55 (11)
Эксперты
Harmonizer EA — это мощный инструмент для сеточной торговли, использующий продвинутый алгоритм для расчета точек входа для каждой отдельной сделки. Он не переобучен на исторических данных, а вместо этого использует волатильность рынка для собственной оптимизации. Благодаря использованию рыночной волатильности алгоритм способен быстро и эффективно адаптироваться к изменениям рынка. Это позволяет ему использовать рыночные возможности и одновременно минимизировать риски, оставаясь в пределах заране
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Zargar
Sardorbek Sirojiddinov
5 (1)
Эксперты
Zargar — это современная автоматизированная стратегия для валютного рынка, созданная для стабильной и контролируемой торговли. Робот разработан с акцентом на консервативное управление рисками и точный выбор точек входа, что делает его надежным инструментом для инвесторов, ценящих безопасность капитала. Ключевые преимущества для инвестора: Умный анализ рынка: Робот не торгует «вслепую» круглые сутки. Он использует встроенные индикаторы для оценки текущей волатильности и импульса цены, открывая сд
FREE
Chopar
Sardorbek Sirojiddinov
Утилиты
Chopar MT5— Утилита уведомлений о транзакциях Этот инструмент предназначен исключительно для трансляции событий торгового счета в Telegram ( @ChoparTradeBot) . Он не анализирует рынок и не дает советов, а работает как информационный мост между вашим терминалом MT5 и мессенджером. Что именно отслеживает этот монитор: Открытие и закрытие сделок: Фиксирует момент добавления сделки в историю (DEAL_ADD). Для закрытых позиций сразу рассчитывает и выводит итоговую прибыль. Работа с лимитными ордерами:
FREE
Chopar MT4 TH
Sardorbek Sirojiddinov
Утилиты
Chopar MT4 — Transaction Notification Utility This tool is designed exclusively for broadcasting trading account events to Telegram (@ChoparTradeBot). It does not analyze the market or provide advice; it acts as an   information bridge   between your MT4 terminal and the messenger. What exactly does this monitor track? Opening and Closing Trades:   Records the moment a trade is added to the history. For closed positions, it immediately calculates and displays the final profit. Pending Orders:  
FREE
MargiloniyAI
Sardorbek Sirojiddinov
Эксперты
MargiloniyAI Краткое описание: Программный алгоритм для платформы MetaTrader 5, предназначенный для определения трендовых движений на основе показателей волатильности и фильтрации рыночного шума. Полное описание: MargilonyAI представляет собой торговый советник, использующий математические модели для анализа рыночных трендов на платформе MetaTrader 5. Инструмент разработан для работы с ликвидными активами, такими как золото (XAUUSD), валютные пары и индексы. Алгоритм работы: Советник реализует
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