MargiloniyAI
- Эксперты
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- Версия: 2.0
- Обновлено: 3 апреля 2026
- Активации: 5
MargiloniyAI
Краткое описание: Программный алгоритм для платформы MetaTrader 5, предназначенный для определения трендовых движений на основе показателей волатильности и фильтрации рыночного шума.
Полное описание: MargilonyAI представляет собой торговый советник, использующий математические модели для анализа рыночных трендов на платформе MetaTrader 5. Инструмент разработан для работы с ликвидными активами, такими как золото (XAUUSD), валютные пары и индексы.
Алгоритм работы: Советник реализует логику входа на пост по завершению формирования свечи. Это позволяет сохранять постоянные колебания цены внутри периода. Система анализа основана на сочетании нескольких технических индикаторов:
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Трендовые фильтры: Сопоставление скользящих средних (SMA 50 и SMA 200).
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Осцилляторы: Использование индекса мощности относительной (RSI) для определения фазы движения.
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Динамические уровни: Расчет стоп-лосса и тейк-профита осуществляется на основе индикатора ATR (Average True Range), что позволяет указать текущую волатильность актива группы.
Функциональные возможности:
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Сопровождение позиций: Использование функции трейлинг-стопа для автоматического изменения уровня фиксации риска при движении цены.
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Контроль ликвидности: Алгоритм содержит модуль, ограничивающий торговую активность в периоды низкого объема рынка или расширенного спреда.
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Управление рисками: В коде не использовались методы усреднения, сетки ордеров или системы типа Мартингейла. Каждая торговая операция сопровождается установкой защитного ордера (стоп-лосс).
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Режим работы: Программный код рассчитан на среднесрочные таймфреймы (H4, D1).
Рекомендации по эксплуатации:
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Инструменты: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD.
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Таймфрейм: H4.
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Минимальный баланс: от 500 единиц состояния валюты.