MargiloniyAI

Краткое описание: Программный алгоритм для платформы MetaTrader 5, предназначенный для определения трендовых движений на основе показателей волатильности и фильтрации рыночного шума.

Полное описание: MargilonyAI представляет собой торговый советник, использующий математические модели для анализа рыночных трендов на платформе MetaTrader 5. Инструмент разработан для работы с ликвидными активами, такими как золото (XAUUSD), валютные пары и индексы.

Алгоритм работы: Советник реализует логику входа на пост по завершению формирования свечи. Это позволяет сохранять постоянные колебания цены внутри периода. Система анализа основана на сочетании нескольких технических индикаторов:

Трендовые фильтры: Сопоставление скользящих средних (SMA 50 и SMA 200).

Осцилляторы: Использование индекса мощности относительной (RSI) для определения фазы движения.

Динамические уровни: Расчет стоп-лосса и тейк-профита осуществляется на основе индикатора ATR (Average True Range), что позволяет указать текущую волатильность актива группы.

Функциональные возможности:

Сопровождение позиций: Использование функции трейлинг-стопа для автоматического изменения уровня фиксации риска при движении цены.

Контроль ликвидности: Алгоритм содержит модуль, ограничивающий торговую активность в периоды низкого объема рынка или расширенного спреда.

Управление рисками: В коде не использовались методы усреднения, сетки ордеров или системы типа Мартингейла. Каждая торговая операция сопровождается установкой защитного ордера (стоп-лосс).

Режим работы: Программный код рассчитан на среднесрочные таймфреймы (H4, D1).

Рекомендации по эксплуатации: