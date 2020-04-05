MargiloniyAI

MargiloniyAI

Краткое описание: Программный алгоритм для платформы MetaTrader 5, предназначенный для определения трендовых движений на основе показателей волатильности и фильтрации рыночного шума.

Полное описание: MargilonyAI представляет собой торговый советник, использующий математические модели для анализа рыночных трендов на платформе MetaTrader 5. Инструмент разработан для работы с ликвидными активами, такими как золото (XAUUSD), валютные пары и индексы.

Алгоритм работы: Советник реализует логику входа на пост по завершению формирования свечи. Это позволяет сохранять постоянные колебания цены внутри периода. Система анализа основана на сочетании нескольких технических индикаторов:

  • Трендовые фильтры: Сопоставление скользящих средних (SMA 50 и SMA 200).

  • Осцилляторы: Использование индекса мощности относительной (RSI) для определения фазы движения.

  • Динамические уровни: Расчет стоп-лосса и тейк-профита осуществляется на основе индикатора ATR (Average True Range), что позволяет указать текущую волатильность актива группы.

Функциональные возможности:

  • Сопровождение позиций: Использование функции трейлинг-стопа для автоматического изменения уровня фиксации риска при движении цены.

  • Контроль ликвидности: Алгоритм содержит модуль, ограничивающий торговую активность в периоды низкого объема рынка или расширенного спреда.

  • Управление рисками: В коде не использовались методы усреднения, сетки ордеров или системы типа Мартингейла. Каждая торговая операция сопровождается установкой защитного ордера (стоп-лосс).

  • Режим работы: Программный код рассчитан на среднесрочные таймфреймы (H4, D1).

Рекомендации по эксплуатации:

  • Инструменты: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD.

  • Таймфрейм: H4.

  • Минимальный баланс: от 500 единиц состояния валюты.


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Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
Эксперты
БОНУС ДЛЯ КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ: Покупатель этого бота получает в подарок GRABBER BOT : Акция имеет временные ограничения. Поэтому поспешите! Без шума и без лишнего риска с минимальной торговой просадкой: One Man Army — это подготовленная для личного и ПРОП-фирм трединга мультивалютная торговая система, работающая по стратегии скальпирования краткосрочных и среднесрочных коррекций и разворотов рынка. Торгует отложенными лимитными ордерами. Этот торговый бот не угадывает направление, а входит в рын
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
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Sardorbek Sirojiddinov
5 (1)
Эксперты
Zargar — это современная автоматизированная стратегия для валютного рынка, созданная для стабильной и контролируемой торговли. Робот разработан с акцентом на консервативное управление рисками и точный выбор точек входа, что делает его надежным инструментом для инвесторов, ценящих безопасность капитала. Ключевые преимущества для инвестора: Умный анализ рынка: Робот не торгует «вслепую» круглые сутки. Он использует встроенные индикаторы для оценки текущей волатильности и импульса цены, открывая сд
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Chopar MT5— Утилита уведомлений о транзакциях Этот инструмент предназначен исключительно для трансляции событий торгового счета в Telegram ( @ChoparTradeBot) . Он не анализирует рынок и не дает советов, а работает как информационный мост между вашим терминалом MT5 и мессенджером. Что именно отслеживает этот монитор: Открытие и закрытие сделок: Фиксирует момент добавления сделки в историю (DEAL_ADD). Для закрытых позиций сразу рассчитывает и выводит итоговую прибыль. Работа с лимитными ордерами:
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Chopar MT4 — Transaction Notification Utility This tool is designed exclusively for broadcasting trading account events to Telegram (@ChoparTradeBot). It does not analyze the market or provide advice; it acts as an   information bridge   between your MT4 terminal and the messenger. What exactly does this monitor track? Opening and Closing Trades:   Records the moment a trade is added to the history. For closed positions, it immediately calculates and displays the final profit. Pending Orders:  
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Вот обновленное описание для MQL5 Marketplace , адаптированное специально под пару EURUSD и учитывающее все технические особенности кода версии 2.60. SavdogarAI v2.60: Адаптивный сеточный эксперт для EURUSD SavdogarAI v2.60 — это профессиональный торговый робот для MetaTrader 5, полностью автоматизированный и оптимизированный для работы на самой ликвидной паре — EURUSD . Версия 2.60 использует гибридную стратегию: высокоточные входы по индикатору RSI в сочетании с динамической сеткой ордеров, ко
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