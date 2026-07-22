Sniper Xenith

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Посмотрите, как советник работает в реальных рыночных условиях:

Сигнал реальной торговли

Руководство пользователя Sniper Xenith

По всем вопросам, связанным с использованием и поддержкой Sniper Xenith, свяжитесь со мной через MQL5.

ЧТО ТАКОЕ SNIPER XENITH?

Sniper Xenith не использует широкий Stop Loss, чтобы удерживать слабые входы открытыми. Он разработан для поиска более точного уровня входа.

Sniper Xenith — полностью автоматизированный советник для точного скальпинга XAUUSD в MetaTrader 5. Он использует собственный многофреймовый анализ структуры рынка для определения выбранных ценовых уровней, где может формироваться краткосрочная торговая возможность.

Когда внутренние условия совпадают, советник пытается войти рядом с определённым уровнем и защищает позицию установленным Stop Loss с момента открытия сделки. Его цель — контролируемая экспозиция и дисциплинированный риск, а не удержание неудачных сделок с помощью чрезмерно широкой защиты.

Sniper Xenith поддерживает только одну открытую позицию одновременно.

Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Без неконтролируемого накопления позиций.

Каждая сделка рассматривается как отдельная точная установка с заранее известным уровнем риска.

Основные возможности

Одна активная сделка: Поддерживает только одну позицию одновременно, предотвращая неконтролируемое накопление сделок.

Определённый Stop Loss: Каждая сделка защищена Stop Loss с момента входа в рынок.

Фильтр важных новостей: Может блокировать новые входы и удалять отложенные ордера перед важными экономическими событиями.

Функции для Prop Firm

Sniper Xenith включает выбираемый профиль входа Prop Firm и специальные средства защиты счёта:

  • Максимальный дневной лимит просадки

  • Процентные или денежные ограничения просадки

  • Дополнительный учёт плавающей прибыли и убытка

  • Автоматическое закрытие позиций при достижении дневного лимита

  • Автоматический перезапуск на следующий торговый день

  • Цель прибыли по балансу

  • Дополнительное закрытие при достижении цели

  • Защита во время важных новостей

  • Защита перед выходными и рыночными гэпами

Эти функции помогают настроить Sniper Xenith под распространённые требования испытаний Prop Firm.

Правила Prop Firm различаются, и ни один советник не может гарантировать прохождение испытания. Пользователи должны сверить настройки с правилами выбранной компании.

Требования

Тип счёта: Обязателен счёт с низким спредом и низким проскальзыванием.

Платформа: MetaTrader 5
Инструмент: XAUUSD / Gold, график M1
Минимальный депозит: 100 USD
Рекомендуемое кредитное плечо: 100:1
VPS: Настоятельно рекомендуется для непрерывной работы

Sniper Xenith не предназначен для получения нереалистичной доходности за счёт чрезмерной экспозиции. Его сила заключается в дисциплинированном исполнении: одна сделка одновременно, определённый Stop Loss и активная защита прибыли.

Одна сделка. Один Stop Loss. Точность без чрезмерной экспозиции.

Предупреждение о рисках

Торговля золотом связана со значительным риском. Ни одна автоматическая система не может исключить возможность убытков или гарантировать сохранность счёта. Прошлые результаты и тесты не гарантируют будущую доходность. Используйте подходящий размер позиции, тестируйте советник у своего брокера и торгуйте только тем капиталом, потерю которого можете себе позволить.


Отзывы 1
Robert_c1968
19
Robert_c1968 2026.07.31 03:31 
 

The developer was very helpful with setting up Sniper Xenith and getting it running correctly. Communication and support have been excellent so far. I have only recently started using the EA and look forward to evaluating its performance over time.

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5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
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Фильтр:
Robert_c1968
19
Robert_c1968 2026.07.31 03:31 
 

The developer was very helpful with setting up Sniper Xenith and getting it running correctly. Communication and support have been excellent so far. I have only recently started using the EA and look forward to evaluating its performance over time.

Truong Nguyen
398
Ответ разработчика Truong Nguyen 2026.08.02 09:38
Thank you for your feedback and for choosing Sniper Xenith. I’m pleased I could help you complete the setup and get the EA running correctly. I remain committed to responsive customer support and the continued development of Sniper Xenith through future updates.
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