Посмотрите, как советник работает в реальных рыночных условиях:

Сигнал реальной торговли

Руководство пользователя Sniper Xenith

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ЧТО ТАКОЕ SNIPER XENITH?

Sniper Xenith не использует широкий Stop Loss, чтобы удерживать слабые входы открытыми. Он разработан для поиска более точного уровня входа.

Sniper Xenith — полностью автоматизированный советник для точного скальпинга XAUUSD в MetaTrader 5. Он использует собственный многофреймовый анализ структуры рынка для определения выбранных ценовых уровней, где может формироваться краткосрочная торговая возможность.

Когда внутренние условия совпадают, советник пытается войти рядом с определённым уровнем и защищает позицию установленным Stop Loss с момента открытия сделки. Его цель — контролируемая экспозиция и дисциплинированный риск, а не удержание неудачных сделок с помощью чрезмерно широкой защиты.

Sniper Xenith поддерживает только одну открытую позицию одновременно.

Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Без неконтролируемого накопления позиций.

Каждая сделка рассматривается как отдельная точная установка с заранее известным уровнем риска.

Основные возможности

Одна активная сделка: Поддерживает только одну позицию одновременно, предотвращая неконтролируемое накопление сделок.

Определённый Stop Loss: Каждая сделка защищена Stop Loss с момента входа в рынок.

Фильтр важных новостей: Может блокировать новые входы и удалять отложенные ордера перед важными экономическими событиями.

Функции для Prop Firm

Sniper Xenith включает выбираемый профиль входа Prop Firm и специальные средства защиты счёта:

Максимальный дневной лимит просадки

Процентные или денежные ограничения просадки

Дополнительный учёт плавающей прибыли и убытка

Автоматическое закрытие позиций при достижении дневного лимита

Автоматический перезапуск на следующий торговый день

Цель прибыли по балансу

Дополнительное закрытие при достижении цели

Защита во время важных новостей

Защита перед выходными и рыночными гэпами

Эти функции помогают настроить Sniper Xenith под распространённые требования испытаний Prop Firm.

Правила Prop Firm различаются, и ни один советник не может гарантировать прохождение испытания. Пользователи должны сверить настройки с правилами выбранной компании.

Требования

Тип счёта: Обязателен счёт с низким спредом и низким проскальзыванием.

Платформа: MetaTrader 5

Инструмент: XAUUSD / Gold, график M1

Минимальный депозит: 100 USD

Рекомендуемое кредитное плечо: 100:1

VPS: Настоятельно рекомендуется для непрерывной работы

Sniper Xenith не предназначен для получения нереалистичной доходности за счёт чрезмерной экспозиции. Его сила заключается в дисциплинированном исполнении: одна сделка одновременно, определённый Stop Loss и активная защита прибыли.

Одна сделка. Один Stop Loss. Точность без чрезмерной экспозиции.

Предупреждение о рисках

Торговля золотом связана со значительным риском. Ни одна автоматическая система не может исключить возможность убытков или гарантировать сохранность счёта. Прошлые результаты и тесты не гарантируют будущую доходность. Используйте подходящий размер позиции, тестируйте советник у своего брокера и торгуйте только тем капиталом, потерю которого можете себе позволить.