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实盘信号

Sniper Xenith 用户手册

如需 Sniper Xenith 的使用指导或技术支持，请通过 MQL5 与我联系。

什么是 SNIPER XENITH？

Sniper Xenith 不会使用过宽的 Stop Loss 来维持较弱的入场。它旨在寻找更加精确的入场位置。

Sniper Xenith 是一款专为 MetaTrader 5 开发的全自动 XAUUSD 精准剥头皮 Expert Advisor。它采用专有的多时间周期市场结构分析，识别可能正在形成短线交易机会的特定价格水平。

当内部条件一致时，EA 会尝试在识别出的水平附近入场，并从开仓时起使用明确的 Stop Loss 保护持仓。其目标是控制风险敞口并严格管理风险，而不是利用过宽的保护维持已经失败的交易机会。

Sniper Xenith 同一时间只维持 一个开放仓位。

不使用马丁格尔。不使用网格。不进行摊平加仓。不进行失控的交易叠加。

每笔交易都被视为具有明确风险水平的独立精准交易机会。

主要功能

单笔交易敞口：同一时间只维持一个活跃仓位，避免失控的交易叠加。

明确 Stop Loss：每笔交易从进入市场时起都受到 Stop Loss 保护。

高影响力新闻过滤器：可在重要经济公告前后阻止新入场并删除挂单。

Prop Firm 功能

Sniper Xenith 提供可选择的 Prop Firm 入场配置和专用账户保护功能：

最大每日回撤限制

百分比或固定金额回撤限制

可选择计入浮动盈亏

达到每日限制时自动平仓

下一个交易日自动重新启动

账户余额利润目标

达到目标时可选择自动平仓

高影响力新闻保护

周末和市场跳空保护

这些功能可以帮助交易者按照常见的 Prop Firm 挑战要求配置 Sniper Xenith。

不同 Prop Firm 的规则各不相同，任何 EA 都无法保证通过挑战。用户必须根据所选公司的规则核对全部设置。

运行要求

账户类型：必须使用低点差、低滑点账户。

平台：MetaTrader 5

交易品种：XAUUSD / 黄金，M1 图表

最低入金：100 美元

建议杠杆：100:1

VPS：强烈建议用于持续运行

Sniper Xenith 并非通过过度风险敞口追求不切实际的回报。它的优势在于有纪律的执行：同一时间一笔交易、明确的 Stop Loss 和主动的利润保护。

一笔交易。一个 Stop Loss。精准而不过度暴露风险。

风险警告

黄金交易具有重大风险。任何自动系统都无法消除亏损的可能性，也无法保证账户不会遭受损失。历史表现和回测不保证未来结果。请使用适当的仓位规模，使用您的经纪商测试 EA，并且只使用能够承受损失的资金进行交易。