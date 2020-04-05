Пробой — это только начало. Дальнейший результат определяет управление сделкой.

Сигнал реальной торговли

Сигнал реальной торговли переносится к брокеру с условиями исполнения, лучше подходящими для стратегии. Результаты могут отличаться у разных брокеров из-за спреда, проскальзывания и качества исполнения.

Стартовая цена: 299 USD.

Breaksmith | Обновления и поддержка

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Что такое Breaksmith?

Breaksmith — полностью автоматизированный советник для торговли пробоями XAUUSD в MetaTrader 5. Он анализирует структуру рынка, определяет уровни пробоя и управляет каждой позицией с помощью адаптивной защиты стоп-лосса, динамического трейлинга и встроенного Gold Breakout Exit Manager.

Каждая сделка защищена установленным стоп-лоссом. Breaksmith не использует мартингейл, сетку ордеров, усреднение или увеличение восстановительного лота.

Как он работает

Основная стратегия уже настроена. Выберите режим расчёта лота, решите, следует ли включить дополнительный фильтр важных новостей, и установите Breaksmith на график XAUUSD. Постоянная оптимизация не требуется.

Breaksmith управляет поиском пробоя, входом, первоначальным стоп-лоссом, размером позиции, трейлингом и выходом. Логика входа учитывает структуру рынка, а не только последний максимум или минимум, и активирует ордера только при выполнении внутренних условий.

Трёхуровневое управление сделками

Адаптивная защита стоп-лосса: Каждая позиция открывается с установленным стоп-лоссом. Защитная логика реагирует на текущее поведение и волатильность XAUUSD.

Динамический трейлинг: По мере развития сделки Breaksmith корректирует защитный уровень, сохраняя пространство для продолжения действительного пробоя.

Gold Breakout Exit Manager: Встроенный модуль контролирует активный пробой вместе с первоначальным стоп-лоссом и трейлингом. Он добавляет ещё один уровень выхода, если дальнейшее удержание позиции перестаёт соответствовать его условиям.

Размер позиции

Выберите один из готовых профилей риска или фиксированный размер лота. Профили с повышенным риском могут вызывать более значительные колебания счёта и увеличивать вероятность потерь. Начинайте с консервативных настроек и протестируйте их перед реальной торговлей.

Информация о тестировании

Фильтр важных новостей не работает в тестере стратегий MetaTrader 5. Поэтому в результаты тестирования могут попадать новостные периоды, которых можно избежать при реальной работе.

Результаты тестирования и реальной торговли могут отличаться из-за спреда, проскальзывания, скорости исполнения, спецификаций контракта, волатильности и доступности новостного фильтра. Исторические результаты не гарантируют будущую доходность.

Рекомендуемые условия

Платформа: MetaTrader 5

Инструмент: XAUUSD

Тип счёта: Счёт с низким спредом

Рекомендуемый минимальный депозит: 500 USD

Кредитное плечо: 30:1 или выше

VPS: Рекомендуется для непрерывной работы

Новостной фильтр: Рекомендуется

Протестируйте Breaksmith на демо-счёте у предполагаемого брокера перед началом реальной торговли.

Структурированные входы. Определённый риск. Адаптивное управление. Интеллектуальные выходы.

Предупреждение о рисках

Торговля валютами и драгоценными металлами связана со значительным риском. Высокое кредитное плечо и агрессивный размер позиции могут привести к быстрым потерям, включая потерю всего баланса. Используйте подходящий размер позиции, тестируйте советник и торгуйте только тем капиталом, потерю которого можете себе позволить.