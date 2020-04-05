Breaksmith
- Эксперты
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Truong NguyenI am an independent algorithmic trading developer who has also been trading discretionary since 2008.
I am a certified Elliott Wave technician with a deep knowledge and understanding of market structure.
- Версия: 2.52
- Обновлено: 27 июля 2026
- Активации: 12
Пробой — это только начало. Дальнейший результат определяет управление сделкой.
Сигнал реальной торговли переносится к брокеру с условиями исполнения, лучше подходящими для стратегии. Результаты могут отличаться у разных брокеров из-за спреда, проскальзывания и качества исполнения.
Стартовая цена: 299 USD.
Breaksmith | Обновления и поддержка
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Что такое Breaksmith?
Breaksmith — полностью автоматизированный советник для торговли пробоями XAUUSD в MetaTrader 5. Он анализирует структуру рынка, определяет уровни пробоя и управляет каждой позицией с помощью адаптивной защиты стоп-лосса, динамического трейлинга и встроенного Gold Breakout Exit Manager.
Каждая сделка защищена установленным стоп-лоссом. Breaksmith не использует мартингейл, сетку ордеров, усреднение или увеличение восстановительного лота.
Как он работает
Основная стратегия уже настроена. Выберите режим расчёта лота, решите, следует ли включить дополнительный фильтр важных новостей, и установите Breaksmith на график XAUUSD. Постоянная оптимизация не требуется.
Breaksmith управляет поиском пробоя, входом, первоначальным стоп-лоссом, размером позиции, трейлингом и выходом. Логика входа учитывает структуру рынка, а не только последний максимум или минимум, и активирует ордера только при выполнении внутренних условий.
Трёхуровневое управление сделками
Адаптивная защита стоп-лосса: Каждая позиция открывается с установленным стоп-лоссом. Защитная логика реагирует на текущее поведение и волатильность XAUUSD.
Динамический трейлинг: По мере развития сделки Breaksmith корректирует защитный уровень, сохраняя пространство для продолжения действительного пробоя.
Gold Breakout Exit Manager: Встроенный модуль контролирует активный пробой вместе с первоначальным стоп-лоссом и трейлингом. Он добавляет ещё один уровень выхода, если дальнейшее удержание позиции перестаёт соответствовать его условиям.
Размер позиции
Выберите один из готовых профилей риска или фиксированный размер лота. Профили с повышенным риском могут вызывать более значительные колебания счёта и увеличивать вероятность потерь. Начинайте с консервативных настроек и протестируйте их перед реальной торговлей.
Информация о тестировании
Фильтр важных новостей не работает в тестере стратегий MetaTrader 5. Поэтому в результаты тестирования могут попадать новостные периоды, которых можно избежать при реальной работе.
Результаты тестирования и реальной торговли могут отличаться из-за спреда, проскальзывания, скорости исполнения, спецификаций контракта, волатильности и доступности новостного фильтра. Исторические результаты не гарантируют будущую доходность.
Рекомендуемые условия
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Платформа: MetaTrader 5
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Инструмент: XAUUSD
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Тип счёта: Счёт с низким спредом
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Рекомендуемый минимальный депозит: 500 USD
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Кредитное плечо: 30:1 или выше
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VPS: Рекомендуется для непрерывной работы
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Новостной фильтр: Рекомендуется
Протестируйте Breaksmith на демо-счёте у предполагаемого брокера перед началом реальной торговли.
Структурированные входы. Определённый риск. Адаптивное управление. Интеллектуальные выходы.
Предупреждение о рисках
Торговля валютами и драгоценными металлами связана со значительным риском. Высокое кредитное плечо и агрессивный размер позиции могут привести к быстрым потерям, включая потерю всего баланса. Используйте подходящий размер позиции, тестируйте советник и торгуйте только тем капиталом, потерю которого можете себе позволить.