Breaksmith

Пробой — это только начало. Дальнейший результат определяет управление сделкой.

Сигнал реальной торговли

Сигнал реальной торговли переносится к брокеру с условиями исполнения, лучше подходящими для стратегии. Результаты могут отличаться у разных брокеров из-за спреда, проскальзывания и качества исполнения.

Стартовая цена: 299 USD.

Breaksmith | Обновления и поддержка

Для получения помощи и информации о продукте используйте канал MQL5 или комментарии к продукту.

Что такое Breaksmith?

Breaksmith — полностью автоматизированный советник для торговли пробоями XAUUSD в MetaTrader 5. Он анализирует структуру рынка, определяет уровни пробоя и управляет каждой позицией с помощью адаптивной защиты стоп-лосса, динамического трейлинга и встроенного Gold Breakout Exit Manager.

Каждая сделка защищена установленным стоп-лоссом. Breaksmith не использует мартингейл, сетку ордеров, усреднение или увеличение восстановительного лота.

Как он работает

Основная стратегия уже настроена. Выберите режим расчёта лота, решите, следует ли включить дополнительный фильтр важных новостей, и установите Breaksmith на график XAUUSD. Постоянная оптимизация не требуется.

Breaksmith управляет поиском пробоя, входом, первоначальным стоп-лоссом, размером позиции, трейлингом и выходом. Логика входа учитывает структуру рынка, а не только последний максимум или минимум, и активирует ордера только при выполнении внутренних условий.

Трёхуровневое управление сделками

Адаптивная защита стоп-лосса: Каждая позиция открывается с установленным стоп-лоссом. Защитная логика реагирует на текущее поведение и волатильность XAUUSD.

Динамический трейлинг: По мере развития сделки Breaksmith корректирует защитный уровень, сохраняя пространство для продолжения действительного пробоя.

Gold Breakout Exit Manager: Встроенный модуль контролирует активный пробой вместе с первоначальным стоп-лоссом и трейлингом. Он добавляет ещё один уровень выхода, если дальнейшее удержание позиции перестаёт соответствовать его условиям.

Размер позиции

Выберите один из готовых профилей риска или фиксированный размер лота. Профили с повышенным риском могут вызывать более значительные колебания счёта и увеличивать вероятность потерь. Начинайте с консервативных настроек и протестируйте их перед реальной торговлей.

Информация о тестировании

Фильтр важных новостей не работает в тестере стратегий MetaTrader 5. Поэтому в результаты тестирования могут попадать новостные периоды, которых можно избежать при реальной работе.

Результаты тестирования и реальной торговли могут отличаться из-за спреда, проскальзывания, скорости исполнения, спецификаций контракта, волатильности и доступности новостного фильтра. Исторические результаты не гарантируют будущую доходность.

Рекомендуемые условия

  • Платформа: MetaTrader 5

  • Инструмент: XAUUSD

  • Тип счёта: Счёт с низким спредом

  • Рекомендуемый минимальный депозит: 500 USD

  • Кредитное плечо: 30:1 или выше

  • VPS: Рекомендуется для непрерывной работы

  • Новостной фильтр: Рекомендуется

Протестируйте Breaksmith на демо-счёте у предполагаемого брокера перед началом реальной торговли.

Структурированные входы. Определённый риск. Адаптивное управление. Интеллектуальные выходы.

Предупреждение о рисках

Торговля валютами и драгоценными металлами связана со значительным риском. Высокое кредитное плечо и агрессивный размер позиции могут привести к быстрым потерям, включая потерю всего баланса. Используйте подходящий размер позиции, тестируйте советник и торгуйте только тем капиталом, потерю которого можете себе позволить.


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NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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Truong Nguyen
5 (1)
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Gold Breakout Exit Manager MT4
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