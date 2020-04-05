Vegas Tunnel EA MT5

【Vegas Tunnel】Классическая торговая система на основе EMA-каналов

Разработана для следования за трендом | Просто · Прозрачно · Без переоптимизации

Вы ищете торговую систему с чёткой логикой и без переоптимизации?

Многие советники на рынке имеют десятки параметров, сильно переоптимизированы под исторические данные, но на реальном счёте показывают плачевные результаты.

Vegas Tunnel делает только одно: определяет тренд и следует за ним.

Используя классическую пятислойную структуру EMA-каналов (12/144/169/576/676), вход происходит, когда краткосрочные EMA последовательно пересекают кластер долгосрочных EMA сверху или снизу, а выход — когда тренд начинает ослабевать.

Никаких прогнозов. Простое следование.

Почему Vegas Tunnel идеально подходит для сегодняшнего рынка золота?

Рынок золота с 2025 года характеризуется высокой волатильностью и чёткими трендами.

Традиционные контртрендовые стратегии часто срабатывают по стоп-лоссам, а сложные хеджирующие советники теряют управление при экстремальных движениях.

Логика Vegas Tunnel достаточно проста: тренд пришёл — следуй; тренд ушёл — выходи.

Никаких сложных зависимостей от параметров, никаких жёстких требований к спредам или брокерам. Будь то ECN, STP или стандартный счёт — советник работает стабильно и предсказуемо.

Минимальные требования к брокерам и спредам — чем выше волатильность рынка, тем лучше результат.

Почему Vegas Tunnel выделяется среди других?

Потому что его логика достаточно проста, чтобы её нельзя было переоптимизировать.

Многие советники добавляют множество фильтров и сложных алгоритмов, чтобы бэктест выглядел красиво, но на реальном рынке терпят крах.

Vegas Tunnel действует наоборот: использует только расположение EMA для определения направления тренда, входит только при подтверждении тренда и выходит решительно при его развороте.

Проверен на данных 2025-2026 годов без трендовых фильтров и оптимизации параметров — полагается исключительно на естественную фильтрующую способность канала.

Результаты бэктеста

Параметр Значение
Период тестирования 2025-2026
Таймфрейм M5
Начальный депозит $600
Финальный баланс $23,377
Чистая прибыль +$22,777
Общая прибыль $70,838
Общий убыток -$48,060
Профит-фактор 1.47
Фактор восстановления 2.36
Всего сделок 554 сделки
Макс. серия прибыльных 3 сделки ($2,333)
Макс. прибыльная сделка $6,578

Основные механизмы

• Пятислойный EMA-канал: 12 > 144 > 169 > 576 > 676 подтверждает бычий тренд; обратное расположение — медвежий

• Выход по двум EMA: закрытие позиции при расхождении MA12 от 144/169, эффективная фиксация прибыли

• Одна сделка на бар: исключает повторные входы и снижает влияние проскальзывания

• Встроенный риск-менеджмент: нормализация лота, проверка маржи, лимит на количество позиций

• Низкий порог входа: не требует специальных условий по брокеру или спреду — работает на стандартных счетах

Рекомендации по использованию

Параметр Рекомендация
Рекомендуемый инструмент XAUUSD (Золото)
Рекомендуемые таймфреймы M5, M15, M30
Минимальный депозит $600 (рекомендуется от $1,000)
Кредитное плечо от 1:100
Требования к брокеру Без специальных требований — работают стандартные счета
Требования к спреду Без специальных требований — адаптируется к различным условиям

Предупреждение о рисках

Результаты исторического тестирования не гарантируют будущих результатов.

Торговля на Форекс и CFD сопряжена с высоким риском потери капитала.

Настоятельно рекомендуется полностью протестировать советник на демо-счёте перед переходом на реальный счёт.


Рекомендуем также
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Эксперты
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
The Currency Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
The Currency Master The Currency Master is a powerful forex trading robot that can help you automate your trading. Here are some of the benefits of using this robot Automated trading The Currency Master can automatically place trades on your behalf, so you don't have to spend hours watching the markets. This can free up your time so that you can focus on other things. Risk management The Currency Master includes built-in risk management features, such as stop-loss and take-profit orders. Thi
Platinum Trend Protected EA XPTusd
Oscar Moyano Rodriguez
Эксперты
Внимание, трейдеры платины! XPTUSD Trend Protected EA не открывает сделки случайным образом. Он входит только тогда, когда тренд силен и рынок подтверждает движение. Избегает шумных колебаний и случайных движений, разрушающих счета. Умное управление риском: снижает экспозицию после убытков и использует выигрышные серии. Каждая сделка независима — без мартингейла, сетки и хеджирования. Прогрессивный трейлинг-стоп защищает прибыль, не мешая тренду развиваться. Адаптируется под сессии Лондона, Нью
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене будет доступно лишь очень ограниченное количество экземпляров! Окончательная цена: 999$ НОВИНКА (от 349$) --> ПОЛУЧИТЕ 1 EA БЕСПЛАТНО (для 2 номеров торговых счетов). Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Добро пожаловать в BITCOIN REAPER!   После колоссального успеха Gold Reaper я решил, что пришло время применить те же принципы победы к рынку биткоинов,
Gold Correlator
Wilna Barnard
Эксперты
Gold Correlator EA (XAUUSD · M5) Обзор Gold Correlator EA — это автоматический советник для торговли XAUUSD на таймфрейме M5 . Основная логика основана на фильтре корреляции с EURUSD , который служит главным механизмом подтверждения сделок. Советник открывает пробойные сделки только тогда, когда движение EURUSD совпадает с направлением золота, что обеспечивает поддержку сделок динамикой доллара США на двух рынках одновременно. Такой подход помогает отфильтровывать ложные пробои и повышает качес
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
Эксперты
EMLU Precision AI — Free Demonstration Version for MT5 Type: Expert Advisor (MT5) ️ Important Notice (Read Before Downloading) This Free version of EMLU Precision AI is designed strictly for demonstration, research, structural inspection, and interface familiarisation . It does not represent the behaviour, logic depth, live signals, or performance results of the full paid version. Performance, trade frequency, and result quality are intentionally reduced to prevent misuse of the free edition as
FREE
Aureus Gold Fibo Master M15
Mustaqim Hidayatulloh
Эксперты
Обзор продукта Aureus Gold Fibo Master — это высокоточный торговый алгоритм, специально разработанный для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Этот советник (EA) сочетает в себе проверенную временем силу уровней Фибоначчи с современной фильтрацией волатильности для обнаружения точек разворота с высокой вероятностью успеха. Наша система создана для трейдеров, которые ценят стабильность и защиту капитала выше азартных игр. Стратегия и Безопасность Умные входы : EA автоматически определяет наиболее
Swing Bear
Shamil Mamalov
Эксперты
Swing  Bear   —   это   эксперт   для   торговли   откатами   на   XAUUSD . Используются: H1   для   определения   контекста   тренда ( EMA/ ATR) M15   для   поиска   точки   входа ( возврат   в   канал +   подтверждение   RSI) Советник   открывает   сделки   после   выхода   цены   из   канала   EMA/ ATR   и   возврата   обратно   внутрь,   с   дополнительной   фильтрацией   по   RSI. Контроль   риска Фиксированный   лот   или   авто- лот (%   от   баланса) Stop   Loss /   Take   Profit   в   п
Realza Grid Scalper Pro Mt5
Ricardo Rene Realza Ylarraga
Эксперты
REALZA GOLD GRID PRO MT5   Автоматизируйте торговлю XAUUSD (ЗОЛОТО) с точностью, мощью и профессиональной стратегией Realza Gold Grid Pro MT5 — это торговый робот (Expert Advisor), разработанный для трейдеров, которые хотят получать стабильные результаты на рынке золота (XAUUSD), используя продвинутую стратегию Grid + интеллектуальное управление позициями. Этот робот полностью автоматический: анализирует рынок в реальном времени, открывает несколько сделок и управляет ими для максимизации приб
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
Эксперты
Оптимизирован для EURUSD Запускать на М5 Внутридневная торговля. разработан для работы с движениями цены на TimeFrame Н1 (торговля даже в отсутствие глобальной тенденции цены). Анализирует 2 или 3 TimeFrame-а. На каждом TF ЕА анализирует взаимоположение цены и средних скользящих MovingAvarage (МА) (одна или две на каждом TF). Алгоритм работы показан на скриншоте Сеты в комментах Преимущества хорошо оптимизируется для любого инструмента в любой момент рынка Возможность гибкой настройки конкретн
PriceEdge AI Prop Firm
Sukhvinder Singh
Эксперты
PriceEdge AI — Prop Firm   5-Layer Price Action AI · No Grid · No Martingale · Prop Firm Safe   FULL DESCRIPTION PriceEdge AI is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5 built around a five-layer signal confirmation engine. Every trade requires agreement across all five independent analysis layers before execution. If any single layer disagrees, no trade is placed. This conservative approach produces fewer tra
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Эксперты
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
JAGI22 EA is a powerful gold trading
Umer Shahzad
Эксперты
JAGI22 EA — Professional XAUUSD Grid Execution System Overview JAGI22 EA is a professional dual-side stop grid trading system designed specifically for XAUUSD (Gold). The strategy is built around controlled execution, fixed stop loss protection, break-even automation, and intelligent trailing management instead of dangerous martingale recovery systems. The EA uses pending Buy Stop and Sell Stop structures to capture strong directional movement while maintaining controlled exposure and predefined
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
Эксперты
HMA Crossover EA – MT5 Используйте скорость и точность Hull Moving Average (HMA) с полностью автоматизированной системой следования за трендом для MetaTrader 5. HMA Crossover EA создан для трейдеров, которым важна быстрая реакция на формирующиеся тренды без ущерба для риск-менеджмента. Сочетая быстрый HMA с медленным HMA, эксперт автоматически определяет потенциальные изменения импульса, управляя риском через адаптивные уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR. Прозрачно. Дисциплинированно.
Quad Rotation Stochastic Bitcoin EA
Csaba Horvath
Эксперты
QuadRotation Stochastic BTC/ETH Expert Advisor Overview: QuadRotation Stochastic is a highly specialized trading bot designed for precision trading in the BTC and ETH markets. Using advanced Stochastic oscillator logic across multiple configurations, this EA dynamically identifies optimal trading opportunities, leveraging overbought/oversold conditions to maximize returns. It operates on a timeframe of M15 for refined analysis and incorporates safety mechanisms like trade delay and proportio
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Эксперты
GridMasterFx   представляет собой инновационный инструмент для автоматической торговли на форекс, который основывается на комбинации сеточной стратегии и уникального алгоритма расчета тренда с использованием индикатора Moving Average. Эта стратегия позволяет советнику вовремя открывать и закрывать позиции, использовать анализ текущей тенденции и мгновенно реагировать на изменения рынка. Советник   GridMasterFx   - это отличный выбор для успешной автоматизации вашего торгового процесса на форек
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.21 (24)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки инде
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
Эксперты
Мультивалютный сеточный советник, в большинстве случаев получает довольно точные входы. Если вход оказывается недостаточно точным, позиции управляются с использованием тщательно продуманной стратегии мартингейла. Вход осуществляется по сигналам индикаторов RSI и Stochastic, в зонах перекупленности/перепроданности, плюс дополнительное условия входа по авторскому алгоритму. Рекомендуемый таймфрейм - М15 Входные параметры SetName - имя текущих настроек MagicNumber – маджик номер, идентификационный
XD FlashScalp EA
Nguyen Xuan Danh Tran
Эксперты
XD FlashScalp EA is a lightweight and fast scalping Expert Advisor designed for precision trading at key market levels. It automatically detects overbought and oversold zones to SELL at local highs and BUY at local lows, using an adaptive flash-scalping logic. The EA is fully optimized for accounts with bonus lots and supports flexible lot scaling based on balance and risk. Main Features Intelligent flash-scalping algorithm with price-level recognition Works on all major currency pairs (
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Эксперты
Magic Grid MT5 - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию (на счету типа хеджинг). Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли). Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютны
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (4)
Эксперты
Робот пытается спасти убыточные сделки. Если сделка двинется в убыточном направлении, сработает алгоритм зоны восстановления (Zone Recovery algorithm). На двух ценовых уровнях определяются начальные точки серии покупок и продаж. Для каждого из двух сделок устанавливаются по две точки выхода (выше и ниже). При достижении одной из точек выхода, все сделки закрываются с суммарной прибылью или в зоне безубытка. Версия для MT4 Использование Общие настройки Close_All: закрыть все сделки Magic: магиче
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Эксперты
Sonic R Pro Enhanced EA - Версия 2025 249$ только для первых 5 покупателей! Live Сигнал Проверьте реальную производительность Sonic R Pro Enhanced: Торговая стратегия Sonic R Pro Enhanced — это обновленная версия классической стратегии Sonic R, которая автоматизирует сделки на основе Dragon Band (EMA 34 и EMA 89) и использует усовершенствованные алгоритмы для максимальной эффективности. Таймфреймы: M15, M30 Поддерживаемые пары: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Стиль торговли: Свинг-трейд
Brahmastra Gold AI MT5
Manish Shrivastav
Эксперты
Brahmastra AI Gold – Smart FVG & Order Block Sniper EA for MT5 Brahmastra AI Gold is a powerful and intelligent Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) trading. It combines smart price action logic with advanced automation to deliver precise entries, controlled risk, and stable performance in fast-moving gold markets. This EA is built for traders who want accuracy, discipline, and automation instead of random trading. Smart AI-based Gold trading EA using FVG & Order Block strategy
Grid Scalp Destroyer
Arno Olivier
Эксперты
Advanced Envelope Grid Scalper EA Advanced Envelope Grid Scalper EA is a fully automated, high-precision algorithmic trading system designed for traders who want to capitalize on market volatility, breakout momentum, and mean-reversion retracements. Built on a sophisticated multi-stage entry framework, this Expert Advisor (EA) combines the structural power of the Envelopes Indicator with dynamic volume management to safely navigate both trending and ranging market conditions. Core Trading St
Markella
Vladimir Kalendzhyan
2 (1)
Эксперты
Markella    is a highly accurate scalping Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD). It uses an extremely tight trailing stop algorithm to instantly lock in profits during periods of high volatility. This system is designed for precision and aims for a high win rate, capitalizing on rapid market movements and locking in profits before the market pulls back. The advisor is fully automated with minimal configuration. Simply install the advisor, select risk parameters, and the system
Anora
Seda Terekyan
Эксперты
Anora   is a highly accurate scalping Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD). It uses an extremely tight trailing stop algorithm to instantly lock in profits during periods of high volatility. This system is designed for precision and aims for a high win rate, capitalizing on rapid market movements and locking in profits before the market pulls back. The advisor is fully automated with minimal configuration. Simply install the advisor, select risk parameters, and the system auto
Auto sl tp settings MT5
Kaijun Wang
Эксперты
任何交易者的最佳伙伴！ 该EA加载后: 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 特性 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 自动止盈止损设置 自动设置止损止盈的开关 固定止损的点数设置 固定止盈的点数设置 自动使用波幅自动计算的TP设置 波幅自动计算的TP的风险系数设置 超过一定开仓时间的订单不再设置止盈止损. 止损保护设置 止损保护开关 止损保护启动点数设置 盈利保护点数设置 止损移动设置 移动止损开关 移动止损启动点数设置 移动止损回撤点数设置 有任何问题,欢迎交流...
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.24 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Другие продукты этого автора
KingCat
Chao Yu Yun
Эксперты
KingCat - Gold Trading System Designed for XAUUSD https://youtu.be/hACmoZ5mdvg 【10-Year Backtest · M15 Data · $3,000 Start · No Trend Filter】 2015-2025, M15, XAUUSD, Initial $3,000, Final $21,853 Are you troubled by the lack of a stable strategy? Hesitant to trade due to fear of market volatility? Don't fight a dynamic market with static strategies. KingCat employs a multi-dynamic hedging mechanism that automatically adjusts to market rhythms. It doesn't predict the market; it responds to it.
Volatility Channel Indicator X
Chao Yu Yun
Индикаторы
Trend Channel Indicator Version:   1.01 Overview: The Trend Channel Indicator is a multi-layered channel system based on a moving average. It dynamically calculates the maximum deviation between price and the MA, generating multiple channel lines to help traders identify trend strength, support/resistance levels, and potential overbought/oversold zones. Key Features: Base MA:   Customizable period moving average (default 260, supports SMA/EMA/etc.) as the trend center Channel Layers:   Divides
Vegas Tunnel EA
Chao Yu Yun
Эксперты
【Vegas Tunnel】Классическая торговая система на основе EMA-каналов Разработана для следования за трендом | Просто · Прозрачно · Без переоптимизации Вы ищете торговую систему с чёткой логикой и без переоптимизации? Многие советники на рынке имеют десятки параметров, сильно переоптимизированы под исторические данные, но на реальном счёте показывают плачевные результаты. Vegas Tunnel делает только одно: определяет тренд и следует за ним. Используя классическую пятислойную структуру EMA-каналов (12/
KingCat MT5
Chao Yu Yun
Эксперты
KingCat - Gold Trading System Designed for XAUUSD https://youtu.be/hACmoZ5mdvg 【10-Year Backtest · M15 Data · $3,000 Start · No Trend Filter】 2015-2025, M15, XAUUSD, Initial $3,000, Final $21,853 Are you troubled by the lack of a stable strategy? Hesitant to trade due to fear of market volatility? Don't fight a dynamic market with static strategies. KingCat employs a multi-dynamic hedging mechanism that automatically adjusts to market rhythms. It doesn't predict the market; it responds to it.
Volatility Channel Indicator X TM5
Chao Yu Yun
Индикаторы
Trend Channel Indicator Version:   1.01 Overview: The Trend Channel Indicator is a multi-layered channel system based on a moving average. It dynamically calculates the maximum deviation between price and the MA, generating multiple channel lines to help traders identify trend strength, support/resistance levels, and potential overbought/oversold zones. Key Features: Base MA:   Customizable period moving average (default 260, supports SMA/EMA/etc.) as the trend center Channel Layers:   Divides
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв