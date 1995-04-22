Vegas Tunnel EA MT5
- 专家
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- 版本: 1.9
- 激活: 5
【Vegas Tunnel】经典均线通道交易系统
专为顺势交易设计 | 简单 · 清晰 · 无过度优化
你是否在寻找一个逻辑清晰、没有过度优化的交易系统？
市面上很多EA动辄几十个参数，过度拟合历史数据，实盘表现却惨不忍睹。
Vegas Tunnel只做一件事：识别趋势，顺势而为。
采用经典的五重EMA通道排列（12/144/169/576/676），当短周期均线有序穿越长周期均线时入场，当趋势衰竭时离场。
不预测，只跟随。
为什么Vegas Tunnel适合当下的黄金市场？
2025年以来的黄金市场，波动剧烈、趋势明显。
传统的震荡策略频繁止损，复杂的对冲EA在极端行情中容易失控。
Vegas Tunnel的逻辑足够简单：趋势来了，跟上；趋势走了，离场。
没有复杂的参数依赖，没有对特定点差或经纪商的苛刻要求。无论你使用ECN、STP还是标准账户，都能稳定运行。
对经纪商和点差基本无要求，越波动的市场，表现越出色。
为什么Vegas Tunnel值得关注？
因为它的逻辑足够简单，简单到无法过度拟合。
许多EA为了回测好看，加入大量过滤条件和复杂算法，结果在真实市场中不堪一击。
Vegas Tunnel反其道而行：只用均线排列判断趋势方向，只在趋势确认时进场，趋势改变时果断离场。
2025-2026年历史数据验证，无趋势过滤，无参数优化，全程只依靠均线通道自身的过滤能力。
回测数据
|项目
|数据
|测试周期
|2025-2026
|时间周期
|M5
|初始资金
|$600
|最终权益
|$23,377
|总净盈利
|+$22,777
|总盈利
|$70,838
|总亏损
|-$48,060
|盈亏比
|1.47
|恢复因子
|2.36
|总交易数
|554笔
|最大连续盈利
|3笔（$2,333）
|最大单笔盈利
|$6,578
核心机制
• 五重EMA通道排列：12 > 144 > 169 > 576 > 676 确认多头，反之确认空头
• 双均线离场逻辑：MA12偏离144/169时平仓，有效锁定利润
• 每K线只执行一次：避免重复开仓，降低滑点影响
• 仓位风控标配：手数归一化、保证金检查、最大持仓限制
• 低门槛运行：对经纪商和点差基本无要求，适合各类账户
适用说明
|项目
|建议
|适用品种
|XAUUSD（黄金）
|适用周期
|M5、M15、M30
|最低资金
|$600（建议$1,000以上）
|杠杆
|1:100 及以上
|经纪商要求
|无特殊要求，标准账户即可运行
|点差要求
|无特殊要求，适应各类点差环境
风险提示
历史测试不代表未来业绩表现。
外汇及差价合约交易存在高风险。
建议先在模拟账户充分测试后再投入实盘。