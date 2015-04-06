Vegas Tunnel EA

【Vegas Tunnel】Классическая торговая система на основе EMA-каналов

Разработана для следования за трендом | Просто · Прозрачно · Без переоптимизации

Вы ищете торговую систему с чёткой логикой и без переоптимизации?

Многие советники на рынке имеют десятки параметров, сильно переоптимизированы под исторические данные, но на реальном счёте показывают плачевные результаты.

Vegas Tunnel делает только одно: определяет тренд и следует за ним.

Используя классическую пятислойную структуру EMA-каналов (12/144/169/576/676), вход происходит, когда краткосрочные EMA последовательно пересекают кластер долгосрочных EMA сверху или снизу, а выход — когда тренд начинает ослабевать.

Никаких прогнозов. Простое следование.

Почему Vegas Tunnel идеально подходит для сегодняшнего рынка золота?

Рынок золота с 2025 года характеризуется высокой волатильностью и чёткими трендами.

Традиционные контртрендовые стратегии часто срабатывают по стоп-лоссам, а сложные хеджирующие советники теряют управление при экстремальных движениях.

Логика Vegas Tunnel достаточно проста: тренд пришёл — следуй; тренд ушёл — выходи.

Никаких сложных зависимостей от параметров, никаких жёстких требований к спредам или брокерам. Будь то ECN, STP или стандартный счёт — советник работает стабильно и предсказуемо.

Минимальные требования к брокерам и спредам — чем выше волатильность рынка, тем лучше результат.

Почему Vegas Tunnel выделяется среди других?

Потому что его логика достаточно проста, чтобы её нельзя было переоптимизировать.

Многие советники добавляют множество фильтров и сложных алгоритмов, чтобы бэктест выглядел красиво, но на реальном рынке терпят крах.

Vegas Tunnel действует наоборот: использует только расположение EMA для определения направления тренда, входит только при подтверждении тренда и выходит решительно при его развороте.

Проверен на данных 2025-2026 годов без трендовых фильтров и оптимизации параметров — полагается исключительно на естественную фильтрующую способность канала.

Результаты бэктеста

Параметр Значение Период тестирования 2025-2026 Таймфрейм M5 Начальный депозит $600 Финальный баланс $23,377 Чистая прибыль +$22,777 Общая прибыль $70,838 Общий убыток -$48,060 Профит-фактор 1.47 Фактор восстановления 2.36 Всего сделок 554 сделки Макс. серия прибыльных 3 сделки ($2,333) Макс. прибыльная сделка $6,578

Основные механизмы

• Пятислойный EMA-канал: 12 > 144 > 169 > 576 > 676 подтверждает бычий тренд; обратное расположение — медвежий

• Выход по двум EMA: закрытие позиции при расхождении MA12 от 144/169, эффективная фиксация прибыли

• Одна сделка на бар: исключает повторные входы и снижает влияние проскальзывания

• Встроенный риск-менеджмент: нормализация лота, проверка маржи, лимит на количество позиций

• Низкий порог входа: не требует специальных условий по брокеру или спреду — работает на стандартных счетах

Рекомендации по использованию

Параметр Рекомендация Рекомендуемый инструмент XAUUSD (Золото) Рекомендуемые таймфреймы M5, M15, M30 Минимальный депозит $600 (рекомендуется от $1,000) Кредитное плечо от 1:100 Требования к брокеру Без специальных требований — работают стандартные счета Требования к спреду Без специальных требований — адаптируется к различным условиям

Предупреждение о рисках

Результаты исторического тестирования не гарантируют будущих результатов.

Торговля на Форекс и CFD сопряжена с высоким риском потери капитала.

Настоятельно рекомендуется полностью протестировать советник на демо-счёте перед переходом на реальный счёт.