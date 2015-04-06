Vegas Tunnel EA

【Vegas Tunnel】Классическая торговая система на основе EMA-каналов

Разработана для следования за трендом | Просто · Прозрачно · Без переоптимизации

Вы ищете торговую систему с чёткой логикой и без переоптимизации?

Многие советники на рынке имеют десятки параметров, сильно переоптимизированы под исторические данные, но на реальном счёте показывают плачевные результаты.

Vegas Tunnel делает только одно: определяет тренд и следует за ним.

Используя классическую пятислойную структуру EMA-каналов (12/144/169/576/676), вход происходит, когда краткосрочные EMA последовательно пересекают кластер долгосрочных EMA сверху или снизу, а выход — когда тренд начинает ослабевать.

Никаких прогнозов. Простое следование.

Почему Vegas Tunnel идеально подходит для сегодняшнего рынка золота?

Рынок золота с 2025 года характеризуется высокой волатильностью и чёткими трендами.

Традиционные контртрендовые стратегии часто срабатывают по стоп-лоссам, а сложные хеджирующие советники теряют управление при экстремальных движениях.

Логика Vegas Tunnel достаточно проста: тренд пришёл — следуй; тренд ушёл — выходи.

Никаких сложных зависимостей от параметров, никаких жёстких требований к спредам или брокерам. Будь то ECN, STP или стандартный счёт — советник работает стабильно и предсказуемо.

Минимальные требования к брокерам и спредам — чем выше волатильность рынка, тем лучше результат.

Почему Vegas Tunnel выделяется среди других?

Потому что его логика достаточно проста, чтобы её нельзя было переоптимизировать.

Многие советники добавляют множество фильтров и сложных алгоритмов, чтобы бэктест выглядел красиво, но на реальном рынке терпят крах.

Vegas Tunnel действует наоборот: использует только расположение EMA для определения направления тренда, входит только при подтверждении тренда и выходит решительно при его развороте.

Проверен на данных 2025-2026 годов без трендовых фильтров и оптимизации параметров — полагается исключительно на естественную фильтрующую способность канала.

Результаты бэктеста

Параметр Значение
Период тестирования 2025-2026
Таймфрейм M5
Начальный депозит $600
Финальный баланс $23,377
Чистая прибыль +$22,777
Общая прибыль $70,838
Общий убыток -$48,060
Профит-фактор 1.47
Фактор восстановления 2.36
Всего сделок 554 сделки
Макс. серия прибыльных 3 сделки ($2,333)
Макс. прибыльная сделка $6,578

Основные механизмы

• Пятислойный EMA-канал: 12 > 144 > 169 > 576 > 676 подтверждает бычий тренд; обратное расположение — медвежий

• Выход по двум EMA: закрытие позиции при расхождении MA12 от 144/169, эффективная фиксация прибыли

• Одна сделка на бар: исключает повторные входы и снижает влияние проскальзывания

• Встроенный риск-менеджмент: нормализация лота, проверка маржи, лимит на количество позиций

• Низкий порог входа: не требует специальных условий по брокеру или спреду — работает на стандартных счетах

Рекомендации по использованию

Параметр Рекомендация
Рекомендуемый инструмент XAUUSD (Золото)
Рекомендуемые таймфреймы M5, M15, M30
Минимальный депозит $600 (рекомендуется от $1,000)
Кредитное плечо от 1:100
Требования к брокеру Без специальных требований — работают стандартные счета
Требования к спреду Без специальных требований — адаптируется к различным условиям

Предупреждение о рисках

Результаты исторического тестирования не гарантируют будущих результатов.

Торговля на Форекс и CFD сопряжена с высоким риском потери капитала.

Настоятельно рекомендуется полностью протестировать советник на демо-счёте перед переходом на реальный счёт.


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BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Gold Buster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
Spider Crazy Pro
Michela Russo
4.78 (126)
Эксперты
Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
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