Vegas Tunnel EA
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- Версия: 1.1
- Активации: 5
【Vegas Tunnel】Классическая торговая система на основе EMA-каналов
Разработана для следования за трендом | Просто · Прозрачно · Без переоптимизации
Вы ищете торговую систему с чёткой логикой и без переоптимизации?
Многие советники на рынке имеют десятки параметров, сильно переоптимизированы под исторические данные, но на реальном счёте показывают плачевные результаты.
Vegas Tunnel делает только одно: определяет тренд и следует за ним.
Используя классическую пятислойную структуру EMA-каналов (12/144/169/576/676), вход происходит, когда краткосрочные EMA последовательно пересекают кластер долгосрочных EMA сверху или снизу, а выход — когда тренд начинает ослабевать.
Никаких прогнозов. Простое следование.
Почему Vegas Tunnel идеально подходит для сегодняшнего рынка золота?
Рынок золота с 2025 года характеризуется высокой волатильностью и чёткими трендами.
Традиционные контртрендовые стратегии часто срабатывают по стоп-лоссам, а сложные хеджирующие советники теряют управление при экстремальных движениях.
Логика Vegas Tunnel достаточно проста: тренд пришёл — следуй; тренд ушёл — выходи.
Никаких сложных зависимостей от параметров, никаких жёстких требований к спредам или брокерам. Будь то ECN, STP или стандартный счёт — советник работает стабильно и предсказуемо.
Минимальные требования к брокерам и спредам — чем выше волатильность рынка, тем лучше результат.
Почему Vegas Tunnel выделяется среди других?
Потому что его логика достаточно проста, чтобы её нельзя было переоптимизировать.
Многие советники добавляют множество фильтров и сложных алгоритмов, чтобы бэктест выглядел красиво, но на реальном рынке терпят крах.
Vegas Tunnel действует наоборот: использует только расположение EMA для определения направления тренда, входит только при подтверждении тренда и выходит решительно при его развороте.
Проверен на данных 2025-2026 годов без трендовых фильтров и оптимизации параметров — полагается исключительно на естественную фильтрующую способность канала.
Результаты бэктеста
|Параметр
|Значение
|Период тестирования
|2025-2026
|Таймфрейм
|M5
|Начальный депозит
|$600
|Финальный баланс
|$23,377
|Чистая прибыль
|+$22,777
|Общая прибыль
|$70,838
|Общий убыток
|-$48,060
|Профит-фактор
|1.47
|Фактор восстановления
|2.36
|Всего сделок
|554 сделки
|Макс. серия прибыльных
|3 сделки ($2,333)
|Макс. прибыльная сделка
|$6,578
Основные механизмы
• Пятислойный EMA-канал: 12 > 144 > 169 > 576 > 676 подтверждает бычий тренд; обратное расположение — медвежий
• Выход по двум EMA: закрытие позиции при расхождении MA12 от 144/169, эффективная фиксация прибыли
• Одна сделка на бар: исключает повторные входы и снижает влияние проскальзывания
• Встроенный риск-менеджмент: нормализация лота, проверка маржи, лимит на количество позиций
• Низкий порог входа: не требует специальных условий по брокеру или спреду — работает на стандартных счетах
Рекомендации по использованию
|Параметр
|Рекомендация
|Рекомендуемый инструмент
|XAUUSD (Золото)
|Рекомендуемые таймфреймы
|M5, M15, M30
|Минимальный депозит
|$600 (рекомендуется от $1,000)
|Кредитное плечо
|от 1:100
|Требования к брокеру
|Без специальных требований — работают стандартные счета
|Требования к спреду
|Без специальных требований — адаптируется к различным условиям
Предупреждение о рисках
Результаты исторического тестирования не гарантируют будущих результатов.
Торговля на Форекс и CFD сопряжена с высоким риском потери капитала.
Настоятельно рекомендуется полностью протестировать советник на демо-счёте перед переходом на реальный счёт.