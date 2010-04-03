Akella

AKELLA  双面黄金复利机器人（XAUUSD H1）

Akella 是一款专为 XAUUSD H1 时间框架设计的专业全自动交易系统。它交易市场最受关注的日线结构上两种概率最高的事件：昨日极值与日线枢轴位（R1/S1）汇合处的确认冲量突破——以及假突破（陷阱反打）：价格刺穿关键位、被拒绝后重新收复。两种入场"面孔"在构造上互斥：无论市场在关键位做什么，Akella 都有对应预案。

每笔仓位都有硬性止损保护。盈利交易通过严格的金字塔加仓放大——只在行情有利时加仓——整个仓位篮通过三层出场机制收割：利润回吐保护、止损级联和固定熔断器。亏损快速切断，盈利持续复利。无网格、无马丁、无摊平——永远不会。

开仓前，智能过滤器持续分析趋势方向（EMA200）、波动率健康度（ATR 走廊）、趋势强度（ADX）和K线冲量。条件不满足时，Akella 只会等待。

回测 2021–2026（真实报价、真实点差、入金 10,000、固定手数 0.10、默认参数）：

  • 盈利因子：3.65 | 净值回撤：1.41% | 恢复因子：14.93 | 1,284 笔交易，胜率约 90%

核心特性： 双面入场（汇合突破 + 陷阱反打）• 智能过滤（EMA200、ATR 走廊、ADX、冲量）• 只对盈利仓加仓  篮式出场（回吐保护 + 级联 + 熔断器）• 每笔硬止损  每日账户保护  方向可选（只多/只空/双向）• 固定手数或风险百分比  点差过滤、可选交易时段  图表面板  无网格无马丁。

如何开始：  Akella 挂到 XAUUSD H1 图表，允许算法交易，设置手数（或风险 %）。其余参数已优化——默认即为作者实盘配置。

如何正确回测（MT5 测试器）： 品种 XAUUSD，H1，入金 10,000，模式"基于真实报价的每个报价"。只需设置手数。

信息： 品种：XAUUSD | 周期：H1 | 平台：MetaTrader 5 | 最低入金：300（0.01 手）| 杠杆：1:30  | 账户类型：对冲

更新： 所有未来更新永久免费。价格： 首发价仅限有限份数，之后随每批销售逐步上调。也欢迎查看我主页的其他黄金机器人。

常见问题： 

1. Akella 有何不同？ 它不预测行情——它在当日关键位等待，对两种结局（真突破与陷阱）都有预案，且只对已盈利仓位加仓。

2. 需要经验吗？ 不需要，只需设置手数。

3. 全自动？ 是。

4. 网格或马丁？ 没有；每仓硬止损，仓篮有固定熔断。

5. 什么经纪商？ 任何 MT5 经纪商；推荐低点差对冲账户。

6. 为何只做 XAUUSD H1？ 逻辑专为黄金日线级别行为构建并仅在此验证。

7. 更新？ 永久免费。


推荐产品
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
专家
https://t.me/mql5_neuroExt 當前版本和討論。 您可以使用任何工具。基礎將在訓練開始時自動創建。如果您需要從 0 開始訓練 - 只需刪除數據庫文件。 一般條款。 可以訓練 EA 交易在任何工具上工作。 不要試圖在沒有神經網絡訓練的情況下進行測試！ 訓練後的平衡圖是水平的就足夠了。 生成訓練基地非常簡單。 美元兌瑞郎可進行準備培訓。 為了正確操作，必須只有一對一帳戶！顧問，只有一個！工具。否則，平衡控制將不起作用。 初始存款 - 200 美元起。 選項： - OrderComm：在訂單中會補充一個操作方式和分析深度的標誌。 - 工作類型：學習\工作\市場。 “學習”——在這種模式下，你需要達到一個至少有輕微增加的時間表。沒有洞。此模式也可用於工作，但市場上一次只會有 1 個訂單。 “工作” - 定期加載數據庫。在測試人員同時進行培訓並不斷提高培訓質量的情況下。 “市場” - 僅供市場接收。需要切換。 - 我的百分比：... - SL：如果你在訓練模式下設置=0，40到110的值會被自動分配，會導致交易過多、學習緩慢和圖像失真。當 MaxOrders>1 且 Wor
FREE
Nikkei225 Gap ContinuationEA
Francesc Jordi Mallol Nolden
专家
Nikkei 225 Gap Continuation EA Automated opening-gap continuation strategy for the Nikkei 225 Nikkei 225 Gap Continuation EA is an automated trading system for MetaTrader 5 designed specifically for the Japanese stock index. It searches for significant opening gaps and enters only when price action confirms a possible continuation in the same direction. The strategy combines the opening gap, a configurable opening range and session VWAP confirmation. It also includes risk-based position sizing,
FREE
Grid Master Pro12
Sidi Mamoune Moulay Ely
4 (4)
专家
GridMaster ULTRA - Adaptive Artificial Intelligence The Most Advanced Grid EA on MT5 Market GridMaster ULTRA  revolutionizes grid trading with Adaptive Artificial Intelligence that automatically adjusts to real-time market conditions. SHORT DESCRIPTION Intelligent grid Expert Advisor with adaptive AI, multi-dimensional market analysis, dynamic risk management and automatic parameter optimization. Advanced protection system and continuous adaptation for all market types. REVOLUTIONARY
FREE
LiquidX Hunter
Alexandre Vincent Traber
专家
Overview LiquidX Hunter 是一款基于唐奇安通道流动性水平构建的突破型智能交易系统，结合基于ATR的波动率过滤、百分比止盈以及亏损后恢复过滤器。该EA专为 XAUUSD H1 设计和测试，旨在捕捉清晰的方向性突破，同时避免在价格尚未脱离近期亏损入场点时重新入场。 How it works EA在可配置的唐奇安回溯周期内追踪最高价和最低价。 当价格突破通道超过设定的点数偏移时开仓——高于上轨做多，低于下轨做空。 止损使用ATR倍数设置，根据当前波动率自适应，而非固定距离。 止盈设置为入场价格的百分比。 可选的ATR移动止损可随交易发展锁定利润，仅在达到最低ATR利润门槛后激活，且当移动止损会过于接近市场价或现有止盈时不会发送。 亏损交易后，EA会等待价格从亏损入场点移动最小百分比后才允许新信号，过滤掉立即的报复性入场。 点差过滤器在当前点差超过设定最大值时阻止入场，避免跳空开盘和异常流动性状况。 仓位规模基于风险（占账户余额百分比）计算，每笔订单发送前均进行保证金和经纪商成交量限制检查。 Inputs Donchian Lookback Period：用于计算突破通
FREE
Wallstreet Pro EA
Leonit Ajvazi
3 (2)
专家
Symbol                                       XAUUSD, AUDUSD Period                                        H1 timeframe Retail support                            YES Minimum deposit                       1000 USD (or the equivalent amount in another currency) Compatible with all brokers      YES (supports any account currency) Works without preset                YES Symbol XAUUSD, AUDUSD Period (Timeframe) H1 timeframe Retail support YES Minimum deposit 1000 USD (or the equivalent amount in ano
FREE
EV Adaptative Stack Trader
Enrique Valeros Muriana
5 (2)
专家
RSI Weighted Scaler Pro 2.8 is a controlled multi-entry trading system designed to exploit RSI-based reversal and exhaustion points with stable, fixed-lot scaling. The EA adds positions only when market conditions remain favorable, without increasing lot sizes or applying aggressive risk models. The strategy uses RSI overbought and oversold levels to generate high-probability entry zones. Traders can enable new-bar confirmation to reduce noise and limit entries using a configurable maximum numbe
FREE
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.75 (8)
专家
The Expert Advisor (EA) is based on the Dynamic Linear Regression indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/49702 ). User inputs: Number of candles is considered when calculating linear regression; Distance to the top line; Distance to the bottom line; Stop the loss of. The EA executes purchase and sale orders in the market when the value of a line, higher or lower, is reached at the current price, when the lower line is reached, a buy order at market is executed and when the upper li
FREE
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.29 (7)
专家
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Jireh Fair Value Gap EA
Jesse De Souza Ferreira
专家
Jireh Fair Value Gap EA 免费首发版本——欢迎下载、测试，并通过您的反馈共同完善本项目。 Jireh Fair Value Gap Trader EA 是一款自动化交易系统，可自动识别 Fair Value Gap（FVG，公允价值缺口） ，并在价格回补缺口时自动执行交易。 该EA基于 Smart Money Concepts（SMC） 理念，结合多种趋势确认、波动率过滤和风险管理功能，为交易者提供稳定、灵活且高度可配置的自动交易解决方案。 无论您是希望实现交易自动化的新手，还是正在寻找专业FVG交易系统的资深交易者，本EA都能够满足不同市场和交易风格的需求。 主要功能 自动识别 Fair Value Gap（FVG） 自动执行买入和卖出交易 固定手数或动态仓位管理 基于 ATR 的止损计算 可配置的风险收益比止盈 自动 Break Even（保本止损） 高周期趋势过滤（HTF Trend Filter） 成交量过滤 ATR 距离过滤 市场重新开盘过滤 周五风险控制 每个 FVG 仅允许一次交易 自动管理
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
专家
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
专家
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
MNG Mt5
TDINVEST LLP
4.3 (10)
专家
IMPORTANT : When testing the EA or running it live, make sure to set "Activate MNG Martingale" to "True" Hello & Welcome To MNG MNG is a martingale EA that allows you to configure a lot of features that I'll detail below. But first, I'd like to insist on the fact that a martingale EA is never safe, no matter if it has a good track record for 5+ years, if it shows incredible backtest results, if it's marketed as the best EA or whatever its price is ($30,000 or $50). A martingale EA might blow
FREE
MACD LevelTrader MT5
Eduard Gluhov
专家
Эксперт  MACD_LevelTrader MT5   создан для торговле валютной пары XAUUSD. Данная версия это наработки того, что можно извлечь  из  индикатора MACD и Moving Average.  Важно   перед тестированием изменить настройку с 1000 на 5000                       Offset in points UP from SMA200 for sell              5000                       Offset in points DOWN from SMA200 for buy        5000   Тайм фрейм  М5. Два варианта логики, П араметр  true=вход по уровню  MACD +   SMA200, false=вход по MACD  Тестиру
FREE
SuperAgentPRO
Orcun Kaya
专家
SuperAgent v7.0 Diamond Pro - 量化评分与动态风险管理 描述： SuperAgent v7.0 Diamond Pro 是将高级 Python 金融算法移植到 MT5 平台的高保真专家助手 (EA)。它结合了 量化评分引擎 与 动态风险管理 ，提供专业级的投资组合管理。 核心功能： 多层决策引擎：   从三个维度评估市场：低延迟信号处理、趋势偏差确认和动量评分。 Auto-Lot (动态风险)：   根据用户定义的可用保证金风险百分比自动计算手数，防止“资金不足”错误，确保资本的数学保护。 StopLevel Guard：   实时监控经纪商的“止损电位”和“冻结电位”。自动规范化止损 (SL) 和止盈 (TP) 水平，以符合经纪商限制。 主动保证金检查：   在订单执行前计算所需保证金，如果余额不足则跳过交易，保持日志清洁。 市场合规性：   优化至 0 错误和 0 警告。具备自动填充类型检测 (FOK/IOC)，可在单边持仓 (Netting) 和锁仓 (Hedging) 账户上顺畅运行。
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
专家
该系统的思路是通过计算复合蜡烛来识别反转形态。 反转形态类似日本蜡烛条分析的 "锤头" 和 "吊颈" 形态。但它使用符合蜡烛替代单一的蜡烛，并且不需要复合蜡烛的小实体来确认反转。 输入参数: Range - 最大柱线数量, 计算复合蜡烛时用。 Minimum - 最小复合蜡烛大小 (传统的点数)。 ShadowBig and ShadowSmall - 影线 (复合蜡烛单元)。 Limit, StopLoss and TakeProfit - 开盘价, 止损位和止盈位, 它们是相对于复合蜡烛的收盘价 (复合蜡烛单元)。 Expiration - 订单过期时间 (单位柱线), 用于挂单 (Limit!=0.0)。 反向蜡烛条形态的判别如下。 它计算复合蜡烛参数，其自最后的完整柱线 (索引为 1) 至由 Range 输入参数定义的柱线数量。如果复合蜡烛大小大于由 Minimum 输入参数指定的数值, 它分析复合蜡烛的影线检测反转条件。 空头能量的特征是复合蜡烛的上影线为零, 多头能量的特征是复合蜡烛的下影线为零。 为确认空头趋势反转 (且多头开始)，需要以下检查: 下影线的大小 (多头能量
FREE
Kronos Gold Momentum Shield EA
Arnau Pradas Soriano
专家
Gold Momentum Shield EA The Smart Way to Trade XAUUSD: Trend Following with Volatility Protection Stop gambling with dangerous Martingale or Grid systems. Gold Momentum Shield is a professional algorithmic trading solution designed for Gold . This EA doesn’t try to predict the future and it follows the real institutional money flow by combining momentum confirmation with advanced volatility-based protection. Unlike basic EAs that enter trades blindly, Gold Momentum Shield uses a triple-filter
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.33 (9)
专家
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Aurum AI Evolution XAUUSD
Yuriy Kuzmin
专家
Fully autonomous neural network Expert Advisor for Gold (XAUUSD) trading. Features real-time dynamic Self-Learning based on closed trades and a unique interactive AI training progress bar directly on your chart! Aurum AI Evolution XAUUSD is a next-generation, high-tech trading robot engineered specifically for the highly volatile Gold market. The core of the EA utilizes a single-layer perceptron mathematical model paired with a Hyperbolic Tangent (MathTanh) activation function. The network is co
FREE
Navigator Trade Assistant MT5
Janitha Sandaruwan Amaradasa Wickramasingha Arachchilage
专家
Navigator Trade Assistant is the professional trading panel that replaces your calculator, your notepad, and your manual trade management routine — all in one clean, interactive dashboard. Stop calculating lot sizes in your head. Stop manually moving stop losses to breakeven. Stop closing trades one by one. Navigator Trade Assistant does all of it with a single click, directly on your chart. Built by Navigator Trading Systems for active traders who demand precision, speed, and a clean workspace.
FREE
Vino Gold Trend Hunter
Vinothkumar Sukumar
专家
Vino Gold Trend Hunter is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor developed specifically for trading XAUUSD (Gold). The EA is designed to identify high-probability trend opportunities using technical filters and disciplined trade management. Instead of entering every market movement, it focuses on quality trend setups while maintaining controlled risk. The primary objective is long-term consistency through structured entries, intelligent exits, and professional risk management. Key Feature
FREE
Trend Pullback Scalper
Harshita Sharma
专家
Trend Pullback Scalper EA is a rule-based Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to identify structured forex pullback setups after the market has already established a higher-timeframe trend. The EA checks trend direction with fast and slow EMAs, waits for price to pull back toward the entry EMA, then looks for a qualifying candle signal before opening a trade. It includes configurable risk controls, maximum daily loss protection, maximum daily trade limits, spread filtering, and optio
FREE
MACD Sniper Pro
Noppawat Tumjai
专家
MACD Sniper Pro is an advanced automated trading system designed for traders seeking high-precision entries and robust risk management. By combining the classic momentum of MACD Crossover with a strict ADX Volatility Filter and Dynamic ATR Management , this EA completely eliminates emotional trading and filters out dangerous flat/sideways markets. Unlike standard MACD indicators that suffer during consolidation, MACD Sniper Pro verifies trend strength before entering and protects your capital us
FREE
Ultimate Gold Hybrid
Md Atiqur Rahman
专家
Key Benefits at a Glance: Lorentzian ML signal generation Majority voting across 3 timeframes Automatic market regime detection Smart equity recovery with group profit targets 1% risk‑based adaptive lot sizing ATR‑based dynamic SL/TP & trailing Emergency drawdown cut Live on‑chart info panel Hybrid Lorentzian Gold ML EA v2.0 – Intelligent Adaptive Trading for XAUUSD Next‑Gen Machine Learning Core A Lorentzian KNN classifier analyzes 5 normalized features (RSI, WaveTren
FREE
BTC Master Pro
Farzad Saadatinia
4.58 (12)
专家
BTC Master Pro —— 您值得信赖的比特币纪律化交易伙伴。 全新版本现已集成 OpenAI 人工智能技术 ，在高波动的加密市场环境中，实现更智能的执行与更精准的交易过滤。 本专业级交易机器人专为 Bitcoin (BTCUSD) 在 MetaTrader 5 平台上的交易而设计，专注于结构化执行、风险暴露控制以及智能化风险管理。 当前价格： $499  →  下一阶段： $699  →  最终价格： $999 LIVE SIGNAL HERE 基于 OpenAI 的执行过滤系统 最新版本集成 OpenAI 技术，用于实时分析市场环境并过滤低质量或弱势交易信号。 AI 安全层（AI Safety Layer）： 人工智能模块作为交易执行前的第二层审核机制。其功能严格限定为执行过滤工具（而非市场预测工具）。每一笔交易都必须通过结构化逻辑与智能验证流程，以减少不必要的回撤并避免低质量入场。 为什么选择 BTC Master Pro？ 加密货币市场——尤其是比特币——具有高度波动性。情绪化决策往往导致不稳定的交易结果。本系统旨在帮助交易者在快速市场变化中保持结构化、纪律性与
WeightTF
Dmytro Oliynyk
专家
WeightTF 是一款算法交易专家顾问（EA），旨在在较小时间周期上寻找具有方向性的入场机会，同时依托更广泛的市场背景进行决策。 该系统的核心是“加权信号”理念：EA 会分析多个时间维度，通过均线差异评估价格动能的强度，并根据当前市场状态对信号进行归一化处理，只有当方向获得足够确认时才执行交易。 该 EA 专注于稳健、系统化的交易： 基于多时间框架方向信号寻找入场机会 过滤弱势和噪声市场阶段 控制日内风险 通过逻辑化规则管理已开仓位 根据可承受风险和工具的平均波动范围计算交易手数 主要优势 多时间框架方法。 信号不是基于单一指标或单根K线，而是基于多个市场周期的综合评估。 适应当前市场环境。 信号强度相对于市场平均状态进行评估，有助于区分有效动量与普通噪声。 内置日内风险控制。 EA 会跟踪每日交易结果，并在达到预设的日内限制时限制交易活动。 关注入场质量。 当前交易逻辑重点在于信号过滤与仓位管理，而非激进加仓。 适用于深入测试与优化。 时间框架权重、信号敏感度以及风险参数等均可灵活调整，以适应不同交易品种。 策略如何运作 EA 通过移动平均线分析市场结构，并评估： 动量方
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (57)
专家
这是我著名的剥头皮机Goldfinch EA的最新版本，它是十年前首次发布。它以短期内突然出现的波动性扩张为市场提供了头条：它假设并试图在突然的价格加速后利用价格变动的惯性。这个新版本已经过简化，使交易者可以轻松使用测试仪的优化功能来找到最佳交易参数。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 简单的输入参数可简化优化 可定制的贸易管理设置 交易时段选择 工作日选择 金钱管理 谨防... ick牛黄牛是危险的，因为许多因素都会破坏收益。可变的点差和滑点降低了交易的数学期望，经纪人的低报价密度可能导致幻像交易，止损位破坏了您获取利润的能力，并且网络滞后意味着重新报价。建议注意。 回溯测试 EA交易仅使用报价数据。请以“每笔交易”模式回测。 它根本不使用HLOC（高-低-开-关）数据 交易时间无关紧要 为了获得更好的性能，请为您希望在每个刻度线模式下交易的每个交易品种运行云优化。稍后分享！ 输入参数 触发点：触发点差所需的价格变动。 （预设= 10） 最小时间窗口：价格波动发生的最短时间。 （默认= 3） 最长时间窗口：价格波动发生的最长时间。
FREE
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
专家
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Apex Gold Trend Matrix MT5
Ren Cheng Yao
专家
定量黄金交易系统：Apex Gold Trend Matrix 19年市场解构，6年算法精炼，4年实盘验证 从交易直觉到数学确定性的进化  产品信息 实盘信号地址 ： https://www.mql5.com/en/signals/2305042?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2305035?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2274718?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2305039?source=Site+Profile+Seller  定价： 48小时特价 ：$2699 每售卖5份价格增加 ：$300 下个价格 ：$2999 用户限制 ：限50人购买，售罄即下架 背景故事：挫折、坚持与涅槃重生 这是一个跨国友好的交易团队，拥有19年的黄金人工交易经验。团队中最资深的策略设计者从2006年入市，历经无数牛熊转换。我们深知
TradeVision Pro
Ian Nganga Comba
专家
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT5 交易账户分析与监控仪表板 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的交易分析和账户监控解决方案。 本产品将 MT5 交易数据整理到结构化的网页仪表板中，使交易者能够查看账户信息、监控未平仓头寸、分析交易历史、跟踪策略、记录交易日志以及查看绩效统计数据。 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 旨在帮助交易者整理交易信息，并通过受支持的桌面和移动网页浏览器访问这些数据。 主要功能 • MT5 账户仪表板 • 未平仓头寸监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户绩效统计 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 • 可分享的只读报告 MT5 账户仪表板 在一个结构化的仪表板中查看 MetaTrader 5 交易账户的重要信息。 可显示的信息包括： • 账户余额 • 净值 • 可用保证金 • 保证金水平 • 未平仓头寸 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户信息 仪表板集中显示
FREE
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Midas The Golden Touch
Volodymyr Bobal
5 (7)
专家
MIDAS 是一款基于挂单突破的智能交易系统（EA），专为黄金（XAUUSD）开发并经过前向测试。 它运行两个独立的突破引擎，并通过内置的财经日历新闻过滤器和点差过滤器保护每一笔挂单。 工作原理 • 日突破：在前一日最高点挂 BuyStop / 在最低点挂 SellStop。 • 伦敦时段突破：构建 10:00–15:00 区间，并在两侧放置止损挂单。 • 价格向有利方向移动后，激进追踪止损锁定利润。 • 新闻过滤器在美元高影响事件前后撤回挂单（内置 MT5 日历，无 DLL、无 WebRequest）。 • 点差过大时，点差过滤器阻止新挂单。 • 图表仪表盘显示区间、挂单/新闻状态、持仓盈亏与账户信息。 回测（见截图）：XAUUSD H4，约 5 年，100% 真实 Tick 历史质量，盈利因子 1.66， 启用过滤器时历史最大回撤约 2.5%。 历史结果不代表未来表现。由于滑点、点差跳变和延迟，实盘结果会与回测不同。请先在模拟账户测试。 推荐：品种 XAUUSD，周期 H4，默认参数，0.05 手建议最低入金 3000 —— 按余额调整手数。保持过滤器开启。
Mora Gold
Volodymyr Bobal
专家
MORA GOLD — 耐心的黄金复利系统 (XAUUSD M30) Mora Gold 是一套专业的全自动交易系统，专为 XAUUSD 的 M30 周期设计。它围绕大多数黄金机器人都做错的一件事而构建： 当信号出现的那一刻点差恰好很宽时，应该怎么办。 大多数机器人把宽点差当作否决。信号被丢弃，行情随后自己走掉。Mora Gold 不这样做。它的入场信号读取自 已收盘的K线 ，因此在机器人等待期间信号不会失效。一时的宽点差因此成为在K线内部耐心等待、以值得支付的价格入场的理由，而不是放弃一个已经正确做出的决定的理由。 在四年半的黄金历史中，仅此一点差异就价值 数千笔交易 ：同样的筛选逻辑，如今作用于它过去丢弃的那些信号。 入场由 四项自校准的百分位检验 选出。它们将当前读数与近期候选者排序比较，而不是与固定阈值比较，因此在黄金波动率状态变化时能够跟随而不会过时。确认读数必须真正 与交易方向一致 ，而不只是强：方向相反的强读数会被直接拒绝。 每一笔持仓都由 硬性止损 保护。盈利仓位以有纪律的金字塔加仓，仅在行情朝有利方向运行时加仓，最多九个单位，整个组合在第一单位利润回吐时了结，并由止损
Lumen Golden Breakout
Volodymyr Bobal
5 (1)
专家
Lumen — 黄金结构突破 EA Lumen 只做一件事，并且做得干净利落：交易黄金上真实价格结构的突破。当价格沿 EMA200 趋势方向收盘突破最近 30 根K线的最高价或最低价时，Lumen 挂出一张挂单，并用基于 ATR 的止损进行管理——止损先移至保本，随后跟随价格。同一时间仅一笔持仓——没有网格、没有马丁格尔、没有加仓摊平。 设计目标是尽可能低的回撤，而非最陡的曲线。默认仅做多（黄金长期偏多，使做空一侧更弱）、固定手数，以及一个波动率"通道"过滤器，在死寂或混乱的行情中回避。 主要特点 单一持仓——同一时间绝不超过一笔交易。 无网格、无马丁格尔、无摊平。 结构突破入场：N根K线高/低点加 EMA200 趋势过滤。 ATR 出场链：硬止损 -> 保本 -> ATR 跟踪止损。 波动率通道过滤器跳过死寂与过度延伸的行情。 可选的每日亏损停机与点差保护。 默认固定手数（回撤低而稳定）；可选按百分比风险计算手数。 推荐 品种：XAUUSD（黄金）。周期：H1。 低点差 / ECN 经纪商，并使用 VPS 保证不间断运行。 默认参数即为经过测试的配置——请从此开始。 回测（XAUUS
FREE
Aurora Golden Goddess
Volodymyr Bobal
5 (1)
专家
Aurora 实盘信号 — 实时跟踪 Aurora Golden Goddess   是一款针对 黄金 (XAUUSD)   的精准 结构突破 EA。它在确认的摆动枢轴点挂出止损挂单，只顺势交易—— 无网格、无马丁、无加仓摊平。   同一时间只持一单，始终带固定止损。 它的与众不同在于 回撤纪律。   在 4.5 年的 真实 tick + 滑点、固定手数 回测中，最大余额回撤保持在   3% 以下。 回测（2021–2026，XAUUSD M15，固定 0.10 手，真实 tick + 20–40ms 滑点）： 盈利因子： 1.48   · 胜率： 74%   · 最大回撤： 2.98%   · 最大连续亏损： 6   · 交易数： 819 特点：单仓位带硬止损 · 自动识别 2/3/5 位小数经纪商 · 趋势+波动+点差过滤 · 风险%或固定手数 · 图表面板。 诚实提示：   回测不是承诺。黄金的实盘结果取决于您经纪商的点差与执行——这正是内置点差过滤的原因。 请先在自己的经纪商上用免费 Demo 回测 ，从小手数开始。随时为您提供帮助。 推荐：XAUUSD，M15，低点差账户，
SmartTrailingStop Universal
Volodymyr Bobal
5 (2)
实用工具
SmartTrailingStop 是一款通用追踪止损工具，可作用于任何持仓——手动交易或任何 EA 开出的订单均可。提供四种追踪模式，并支持保本与部分平仓，让它替您管理账户中的每一个持仓。 适合不愿盯盘的波段交易者、需要精准止损的剥头皮交易者，以及所有运行没有优质追踪止损模块的多 EA 用户。 我们的黄金 EA： Aurora Golden Goddess  |  Midas The Golden Touch  | Golden Fatima 四种追踪模式 - Fixed — 经典固定点数距离 - ATR — 波动率自适应，根据市场状况调整 - Step — 仅在价格前进设定步长后锁定利润 - Candle — 跟随前 N 根 K 线的高/低点 附加功能 - 保本 — 盈利达到设定点数后将 SL 自动移至入场价 + 锁定点 - 部分平仓 — 在首个目标平掉一定比例，剩余继续追踪 - 激活阈值 — 在盈利前不触碰 SL - 范围过滤 — 按品种、魔术号、方向（仅 BUY 或仅 SELL） - 自动遵守经纪商 stops level 与 freeze level - 兼容对冲与
FREE
Aurelius
Volodymyr Bobal
专家
Aurelius 是一款专为 XAUUSD 设计的趋势延续 EA。它使用自定义 K 指标（方向性 效率比）识别强劲宏观趋势，并在微观回调耗尽时入场。系统持仓直到趋势力量 衰减 (K-decay 退出)，然后平仓。 无网格。无马丁。无神秘承诺。只有透明的策略和诚实的回测数据。 2024-2026 XAUUSD H1 回测 - 净利润:        $13,731 (本金 $10,000) - 盈亏比:        1.29 - 恢复因子:      4.06 - 夏普比率:      2.48 - 最大余额回撤:  17.15% - 最大净值回撤:  13.57% - 总交易数:      1,475 - 单笔最大盈利:  $3,586 工作原理 1. 宏观过滤：H4 最近 3 根 K 线显示强方向性 (K_HTF >= 0.50) 2. 微观过滤：M5 最近 3 根 K 线显示耗尽的反向回调 (K_LTF <= 0.30) 3. 入场：在回调耗尽后顺宏观趋势开仓 4. 离场：K_HTF 跌至峰值的 35% 以下 (K-decay 退出) 5. 紧急止损：600 点 特性
FREE
Zephyr Index EA
Volodymyr Bobal
专家
Zephyr — NAS100 突破（免费） 专为   US Tech / NAS100 (USTEC)   设计的 H1 波动突破 EA。核心逻辑是在近期价格结构高低点外侧同时挂出 OCO 买停与卖停单，价格突破哪侧即激活哪个方向，另一侧订单自动取消。EA 仅在五项过滤条件同时满足时才允许入场：价格结构突破、ATR 波动率扩张、ADX 趋势强度确认、成交量放大、以及处于有效交易时段之内。每笔交易均配有基于斐波那契比例与 ATR 计算的硬性止损，以及固定风险回报比 2.0 的止盈位—— 无网格、无马丁格尔、无加仓 。手数按账户余额风险百分比动态计算，内置点差过滤、单日最大亏损保护。回测 USTEC H1（2022–2025）：盈利因子 1.12，夏普比率 3.03，最大回撤 21%，共 119 笔交易。推荐使用风险比例 1%，可将回撤控制在约 10%。 我们的黄金 EA： Aurora Golden Goddess  |  Midas The Golden Touch  |  Golden Fatima 过往表现不代表未来收益。
FREE
EquityGuard Risk Manager
Volodymyr Bobal
5 (1)
实用工具
EquityGuard 是一款静默运行的账户保护工具。它实时监控您的账户净值，一旦触及任何预设的亏损、回撤或盈利阈值，立即关闭所有持仓、删除挂单，并可选自动停用 EA。 专为跟单考核交易员 (FTMO、MFF、FundedNext、The5ers)、多 EA 组合用户，以及所有不愿看着盈利日变成亏损日的交易者设计。 核心功能 - 日内亏损上限 — 按当日起始余额的百分比 - 日内盈利目标 — 达标后锁定收益 - 最大回撤 — 可基于峰值净值、初始余额或当日起始 - 总亏损上限 — 保护初始本金 - 三种响应模式：仅报警、平仓全部、平仓并停用 EA - 范围过滤 — 按品种和魔术号 - 通知方式：弹窗、推送、邮件、声音 - 图表实时面板，状态颜色编码 - 与任何 EA 兼容，绝不干扰策略 - 完美适配 FTMO 风格的考核规则 工作流程 1. 挂载到任意图表，设置限额，启用自动交易。 2. EquityGuard 每秒检测一次账户状态。 3. 触发时：报警提示、按市价平掉所有匹配持仓、删除挂单。 4. 日计数器在午夜自动重置。 典型用途 - 顺利通过考核账户，不触发日亏损规则
FREE
Triumph Gold
Volodymyr Bobal
专家
TRIUMPH — 双速黄金引擎（XAUUSD   M30） Triumph 是一套用于 XAUUSD、M30 周期的全自动交易系统。它不预测方向，也绝不逆势加仓摊平。它等待一个具体且可度量的事件：价格加速——最近一段走势必须快于其之前的一段——并且此刻价格已经处于自身近期区间的极端位置。 开仓之前，两个彼此独立的读数必须同时成立： 加速度   —— 承重过滤器。价格的二阶差分，并与其自身近期分布进行排序比较。 位置   —— 当前收盘价在最近 64 根收盘价中所处的位次，同样以排序而非固定水平来衡量。 两个过滤器都是自校准的百分位，而不是固定阈值。每个过滤器拒绝固定比例的候选信号，因此当波动率环境改变时系统会自我重新校准，而不会慢慢失准。排序使用窗口内的每一根K线，因此与「最高/最低之间的位置」不同，它不会被单根异常K线所决定。 两种交易模式 Triumph 配备一个两档模式开关，由您选择取舍的方向。两档都是实测设置，而非装饰性预设： Selective （默认）—— 交易更少，盈利因子更高。 Frequency   —— 交易更多，盈利因子更低。 这是真实的取舍而非降级：Frequ
筛选:
无评论
回复评论