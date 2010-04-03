AKELLA — 双面黄金复利机器人（XAUUSD H1）

Akella 是一款专为 XAUUSD H1 时间框架设计的专业全自动交易系统。它交易市场最受关注的日线结构上两种概率最高的事件：昨日极值与日线枢轴位（R1/S1）汇合处的确认冲量突破——以及假突破（陷阱反打）：价格刺穿关键位、被拒绝后重新收复。两种入场"面孔"在构造上互斥：无论市场在关键位做什么，Akella 都有对应预案。

每笔仓位都有硬性止损保护。盈利交易通过严格的金字塔加仓放大——只在行情有利时加仓——整个仓位篮通过三层出场机制收割：利润回吐保护、止损级联和固定熔断器。亏损快速切断，盈利持续复利。无网格、无马丁、无摊平——永远不会。

开仓前，智能过滤器持续分析趋势方向（EMA200）、波动率健康度（ATR 走廊）、趋势强度（ADX）和K线冲量。条件不满足时，Akella 只会等待。

回测 2021–2026（真实报价、真实点差、入金 10,000、固定手数 0.10、默认参数）：

盈利因子：3.65 | 净值回撤：1.41% | 恢复因子：14.93 | 1,284 笔交易，胜率约 90%

核心特性： 双面入场（汇合突破 + 陷阱反打）• 智能过滤（EMA200、ATR 走廊、ADX、冲量）• 只对盈利仓加仓 • 篮式出场（回吐保护 + 级联 + 熔断器）• 每笔硬止损 • 每日账户保护 • 方向可选（只多/只空/双向）• 固定手数或风险百分比 • 点差过滤、可选交易时段 • 图表面板 • 无网格无马丁。

如何开始： 将 Akella 挂到 XAUUSD H1 图表，允许算法交易，设置手数（或风险 %）。其余参数已优化——默认即为作者实盘配置。

如何正确回测（MT5 测试器）： 品种 XAUUSD，H1，入金 10,000，模式"基于真实报价的每个报价"。只需设置手数。

信息： 品种：XAUUSD | 周期：H1 | 平台：MetaTrader 5 | 最低入金：300（0.01 手）| 杠杆：1:30 起 | 账户类型：对冲

更新： 所有未来更新永久免费。价格： 首发价仅限有限份数，之后随每批销售逐步上调。也欢迎查看我主页的其他黄金机器人。

常见问题：

1. Akella 有何不同？ 它不预测行情——它在当日关键位等待，对两种结局（真突破与陷阱）都有预案，且只对已盈利仓位加仓。

2. 需要经验吗？ 不需要，只需设置手数。

3. 全自动？ 是。

4. 网格或马丁？ 没有；每仓硬止损，仓篮有固定熔断。

5. 什么经纪商？ 任何 MT5 经纪商；推荐低点差对冲账户。

6. 为何只做 XAUUSD H1？ 逻辑专为黄金日线级别行为构建并仅在此验证。

7. 更新？ 永久免费。