Axiom Draw MT4
- 指标
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Issam Kassas
- 版本: 1.10
- 更新: 23 七月 2026
- 激活: 20
首发价格
Axiom Draw 目前提供以下首发价格：
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一个月租用：$30
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永久许可证：$99
在接下来的 30 次购买后，永久许可证价格将上涨至 $199。
特别首发优惠
购买 Axiom Draw 永久许可证后，请向我发送私信，即可免费领取 Smart Universal Expert Advisor。
Axiom Draw 专为 2026 年市场环境打造，并针对当前交易平台版本进行了优化。
Axiom Draw 是一套完整、专业的图表绘图与标注工作台，适合希望直接在图表上分析市场、规划交易、讲解观点和复盘行情的交易者。
您无需在多个绘图工具之间反复切换。Axiom Draw 通过一个结构清晰的面板，提供 38 种可选工具、20 种颜色、4 种绘图尺寸、专业交易标记、艾略特波浪标签、自由手绘、文本工具，以及详细的二维测量系统。
它适合主观交易者、技术分析师、艾略特波浪交易者、交易教育者、内容创作者，以及所有希望让图表更加整洁、清晰和有条理的用户。
适用于不同的交易工作流程
技术分析与交易规划
直接在图表上绘制趋势线、水平线、矩形、填充区域、箭头和自由手绘标注。
可用于标记：
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支撑位与阻力位
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供需区域
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突破与反转
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入场区域与止损区域
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流动性区域
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价格目标
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重要市场事件
艾略特波浪分析
Axiom Draw 提供从 0 到 9 的专用圆圈数字标记，帮助交易者清晰标注波浪结构。
这些标记支持：
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使用任意已选择的绘图颜色
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使用透明颜色
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全局标记尺寸控制
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移动和重新定位
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场景保存与恢复
价格波动测量
高级 2D Measure 工具可以进行垂直、水平或对角线测量。
它可以显示：
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带方向符号的价格点数变化
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价格百分比变化
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K 线数量
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实际经过时间
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起始价格
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结束价格
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价格移动方向
测量工具会在两端显示箭头，并将详细信息放置在较高端点附近，使图表更加整洁。
图表讲解与交易日志
使用 Pencil 和 Text 工具讲解交易思路、制作截图、教授交易概念，或记录交易决策。
Text 文本编辑器包括：
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透明编辑背景
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Electric Cyan 电光青色编辑边框
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清晰可见的闪烁光标
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What do you have in mind... 占位提示
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使用 Enter 键确认
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选择其他工具时自动提交文本
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未输入有效文本时自动取消
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输入文字时自动保护快捷键
主要功能
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专业图表绘图面板
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38 种可选图表工具
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64 个经过整理的面板控件
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Standard 和 Full 两种面板模式
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Standard 和 Full 最小化工具栏
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可拖动并自动缩放的面板
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面板始终显示在图表绘图对象上方
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Chart/Select 模式，用于移动现有对象
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撤销
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橡皮擦
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全部删除
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趋势线
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水平线
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箭头线
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矩形
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透明填充区域
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自由手绘 Pencil 工具
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高级 Text 文本工具
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高级 2D Measure 测量工具
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4 种绘图尺寸：1 px、2 px、3 px 和 4 px
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20 种可选绘图颜色
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8 种纯色
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8 种对应的透明颜色
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4 种中性色
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全局图表标记尺寸控制
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测量信息文本尺寸控制
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用于最小化面板和切换面板模式的键盘快捷键
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场景与配置文件保存
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自动恢复图表绘图
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对象选择与移动
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支持所有交易品种和时间周期
交易标记
Axiom Draw 提供 16 种专业交易标记：
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勾选
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叉号
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向上
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向下
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星形
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旗帜
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目标
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警告
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入场
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止损
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突破
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新闻
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支撑
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阻力
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流动性
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反转
这些标记使用清晰的 Wingdings 图标、固定的语义颜色，以及统一的全局尺寸设置。
艾略特波浪与情绪标记
系统还包括：
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Elliott 0
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Elliott 1
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Elliott 2
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Elliott 3
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Elliott 4
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Elliott 5
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Elliott 6
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Elliott 7
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Elliott 8
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Elliott 9
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Happy
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Sad
这些标记会使用交易者当前选择的颜色，包括透明颜色。
颜色面板
纯色
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红色
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黄色
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绿色
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蓝色
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橙色
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紫色
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青色
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洋红色
透明颜色
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透明红色
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透明黄色
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透明绿色
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透明蓝色
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透明橙色
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透明紫色
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透明青色
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透明洋红色
中性色
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白色
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浅灰色
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棕色
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黑色
推荐市场
Axiom Draw 可用于：
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外汇
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黄金及其他贵金属
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指数
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加密货币
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股票
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期货
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您交易平台上提供的任何交易品种
支持的时间周期
支持所有标准时间周期，从短线剥头皮图表到长期月线分析。
非常适合
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价格行为交易者
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艾略特波浪交易者
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供需区域交易者
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支撑与阻力分析
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交易规划
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市场分析教学
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交易日志记录
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图表截图制作
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交易信号讲解
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社交媒体内容创作
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交易课程与演示文稿
Axiom Draw 不会生成交易信号，也不会自动执行交易。它为交易者提供一种结构清晰、灵活高效的图表交互方式，帮助您将市场想法转化为清晰直观的交易计划。