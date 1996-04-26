Axiom Draw MT4

Axiom Draw

首发价格

Axiom Draw 目前提供以下首发价格：

  • 一个月租用：$30

  • 永久许可证：$99

在接下来的 30 次购买后，永久许可证价格将上涨至 $199。

特别首发优惠

购买 Axiom Draw 永久许可证后，请向我发送私信，即可免费领取 Smart Universal Expert Advisor。

Axiom Draw 专为 2026 年市场环境打造，并针对当前交易平台版本进行了优化。

Axiom Draw 是一套完整、专业的图表绘图与标注工作台，适合希望直接在图表上分析市场、规划交易、讲解观点和复盘行情的交易者。

您无需在多个绘图工具之间反复切换。Axiom Draw 通过一个结构清晰的面板，提供 38 种可选工具、20 种颜色、4 种绘图尺寸、专业交易标记、艾略特波浪标签、自由手绘、文本工具，以及详细的二维测量系统。

它适合主观交易者、技术分析师、艾略特波浪交易者、交易教育者、内容创作者，以及所有希望让图表更加整洁、清晰和有条理的用户。

适用于不同的交易工作流程

技术分析与交易规划

直接在图表上绘制趋势线、水平线、矩形、填充区域、箭头和自由手绘标注。

可用于标记：

  • 支撑位与阻力位

  • 供需区域

  • 突破与反转

  • 入场区域与止损区域

  • 流动性区域

  • 价格目标

  • 重要市场事件

艾略特波浪分析

Axiom Draw 提供从 0 到 9 的专用圆圈数字标记，帮助交易者清晰标注波浪结构。

这些标记支持：

  • 使用任意已选择的绘图颜色

  • 使用透明颜色

  • 全局标记尺寸控制

  • 移动和重新定位

  • 场景保存与恢复

价格波动测量

高级 2D Measure 工具可以进行垂直、水平或对角线测量。

它可以显示：

  • 带方向符号的价格点数变化

  • 价格百分比变化

  • K 线数量

  • 实际经过时间

  • 起始价格

  • 结束价格

  • 价格移动方向

测量工具会在两端显示箭头，并将详细信息放置在较高端点附近，使图表更加整洁。

图表讲解与交易日志

使用 Pencil 和 Text 工具讲解交易思路、制作截图、教授交易概念，或记录交易决策。

Text 文本编辑器包括：

  • 透明编辑背景

  • Electric Cyan 电光青色编辑边框

  • 清晰可见的闪烁光标

  • What do you have in mind... 占位提示

  • 使用 Enter 键确认

  • 选择其他工具时自动提交文本

  • 未输入有效文本时自动取消

  • 输入文字时自动保护快捷键

主要功能

  • 专业图表绘图面板

  • 38 种可选图表工具

  • 64 个经过整理的面板控件

  • Standard 和 Full 两种面板模式

  • Standard 和 Full 最小化工具栏

  • 可拖动并自动缩放的面板

  • 面板始终显示在图表绘图对象上方

  • Chart/Select 模式，用于移动现有对象

  • 撤销

  • 橡皮擦

  • 全部删除

  • 趋势线

  • 水平线

  • 箭头线

  • 矩形

  • 透明填充区域

  • 自由手绘 Pencil 工具

  • 高级 Text 文本工具

  • 高级 2D Measure 测量工具

  • 4 种绘图尺寸：1 px、2 px、3 px 和 4 px

  • 20 种可选绘图颜色

  • 8 种纯色

  • 8 种对应的透明颜色

  • 4 种中性色

  • 全局图表标记尺寸控制

  • 测量信息文本尺寸控制

  • 用于最小化面板和切换面板模式的键盘快捷键

  • 场景与配置文件保存

  • 自动恢复图表绘图

  • 对象选择与移动

  • 支持所有交易品种和时间周期

交易标记

Axiom Draw 提供 16 种专业交易标记：

  • 勾选

  • 叉号

  • 向上

  • 向下

  • 星形

  • 旗帜

  • 目标

  • 警告

  • 入场

  • 止损

  • 突破

  • 新闻

  • 支撑

  • 阻力

  • 流动性

  • 反转

这些标记使用清晰的 Wingdings 图标、固定的语义颜色，以及统一的全局尺寸设置。

艾略特波浪与情绪标记

系统还包括：

  • Elliott 0

  • Elliott 1

  • Elliott 2

  • Elliott 3

  • Elliott 4

  • Elliott 5

  • Elliott 6

  • Elliott 7

  • Elliott 8

  • Elliott 9

  • Happy

  • Sad

这些标记会使用交易者当前选择的颜色，包括透明颜色。

颜色面板

纯色

  • 红色

  • 黄色

  • 绿色

  • 蓝色

  • 橙色

  • 紫色

  • 青色

  • 洋红色

透明颜色

  • 透明红色

  • 透明黄色

  • 透明绿色

  • 透明蓝色

  • 透明橙色

  • 透明紫色

  • 透明青色

  • 透明洋红色

中性色

  • 白色

  • 浅灰色

  • 棕色

  • 黑色

推荐市场

Axiom Draw 可用于：

  • 外汇

  • 黄金及其他贵金属

  • 指数

  • 加密货币

  • 股票

  • 期货

  • 您交易平台上提供的任何交易品种

支持的时间周期

支持所有标准时间周期，从短线剥头皮图表到长期月线分析。

非常适合

  • 价格行为交易者

  • 艾略特波浪交易者

  • 供需区域交易者

  • 支撑与阻力分析

  • 交易规划

  • 市场分析教学

  • 交易日志记录

  • 图表截图制作

  • 交易信号讲解

  • 社交媒体内容创作

  • 交易课程与演示文稿

Axiom Draw 不会生成交易信号，也不会自动执行交易。它为交易者提供一种结构清晰、灵活高效的图表交互方式，帮助您将市场想法转化为清晰直观的交易计划。


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指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
指标
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！   Quantum Breakout PRO 由拥有超过 13 年交易经验的经验丰富的交易者团队开发，旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：   点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
指标
许多盈利交易者不仅知道如何识别市场趋势，而且也能把握趋势建立后的交易机会。 Pz 趋势交易 指标设计用来在趋势行情中尽可能的赚取利润。 已建立的趋势提供了一揽子交易机会，但大多数趋势交易指标完全忽视了它们，让交易者在趋势行情时完全不知道该如何做！一般趋势指标只通知有关的趋势变化，但根本不足以得到卓越的回报. Pz 趋势交易 指标比一般趋势指标显示多达 20 倍的交易 , 因为它注重所谓的市场时机。它不仅显示当前的市场趋势，也有回调，内柱线的突破和调整。它令您在趋势回调之后介入，安全的柱线内突破金字塔加仓，以及发现潜在的反转，和已知的调整。 趋势改变 一个趋势改变在市场方向变化时发生。趋势变化在图表上用带数字的彩色圆圈显示。蓝色 (1) 信号为上涨开始, 而红色 (1) 信号为下跌开始。趋势变化并非评估当前价格动作的结果, 它意味着交易设置是不定时地。如果您正确使用本指标, 在趋势变化时, 您将将已经入场 (参看下面的调整)。 回调 但凡趋势在运动中，行情上下抖动，盈利者收割利润，且其它参与者入场。趋势回调代表好的买入机会，通常是由主力获利离场导致。如果行情在回调后回归上行, 指标将
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
指标
在顺势交易中，主要的难点不在于找到一个水平位，而在于理解哪里才是一个真正有效的入场点。 价格经常对水平位产生反应，但无法延续 движение — 这会导致错误入场或错过行情。 Owl Smart Levels 不仅仅显示水平位 ，还会基于市场结构和回调构建区域。这使你可以以不同的方式评估入场点，并避免一部分虚假信号。 Owl Smart Levels 系统包含什么？ Owl Smart Levels 不只是标记水平位，而是一个 完整的交易模型 ，其中每个元素相互配合。 系统包含： Owl Smart Levels（指标） 显示趋势方向、回调区域，以及预定义的入场、止损和止盈水平 系统指南 解释如何在实战中使用信号：哪些情况需要考虑，哪些需要忽略，以及如何管理交易 交易决策清单 帮助你快速评估信号，避免基于“感觉”入场 Owl Helper 辅助EA 简化交易执行和管理 （一键下单） 说明、示例和策略 帮助你快速上手，并在实践中理解系统逻辑 最终，你获得的不是一个单独的工具，而是一个完整的交易框架 —— 从分析到执行。 阅读更多： Owl Smart Levels 如何发展
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
指标
下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。     新的功能：     价格触及供需区时发出警报     创建新的供应/需求区时发出警报     推送通知警报     以点为单位的区域宽度标签     关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧     启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势：     消除交易中的情绪。     客观化您的交易条目。     通过高概率设置提高您的利润。     节省绘图区域的时间。     像专业人士一样交易金融市场。     任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？     蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。     虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。     实线样式线是当前上方第二个时间范围内的
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
指标
A. 什么是 A2SR ？   * 这是一个领先的技术指标（没有重绘，没有滞后）。  -  指导 ： -- 在  https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- 和  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR 在确定支撑（需求）和阻力（供应）水平方面有一种特殊的技术。 与我们在网上看到的普通方式不同，A2SR 在确定实际 SR 级别时有一个独创的概念。 原技术不是从网上拿来的，也没有在网上公开过。 A2SR 将根据您的交易风格自动选择 SR 级别。 即使您正在更改时间范围，但 SR 级别仍将保留在其位置上。 因为实际的 SR 不是从你使用的时间范围内获得的。 A2SR 拥有完整的交易工具 。 实际支持（需求）和阻力（供应）的真正概念。 新闻事件和央行讲话的市场情绪。 新闻事件和趋势的主要货币强度 (MCS) 的真正概
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
指标
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — 7层过滤器 + RR保证系统的XAUUSD摆动交易完整系统 无重绘。无重画。无延迟。所有信号在确认后锁定。 买家奖励：购买现货许可证可免费获得AI Zone Radar（价值$59）+ PDF手册。购买后在MQL5上向我发送消息。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 MT5版本也已发售： https://www.mql5.com/en/market/product/170916?source=Site +Profile+Seller 在活跃的交易社区中被黄金交易者使用和信赖。专为精确度和易用性而构建。 这是为谁设计的 工作或生活太忙无法盯盘M5/M15的交易者 只想交易经过过滤的高质量信号的人 隔夜持仓或离开屏幕时持仓的交易者 想要每个信号获得更大波动的交易者（M30上$8-$25，H1上$15-$40，H4上$30-$150） 厌倦了猜测TP/SL设置位置的人 因低时间框架虚假信号而疲惫的交易者
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
指标
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
指标
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
指标
棘手的发现和频率稀缺是最可靠的交易方案之一。该指标使用您喜欢的振荡器自动查找并扫描常规和隐藏的发散。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 容易交易 发现常规和隐藏的分歧 支持许多知名的振荡器 根据突破实现交易信号 显示适当的止损和获利水平 可配置的振荡器参数 可自定义的颜色和尺寸 按条形过滤大小差异 实现绩效统计 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 为了提供广阔的市场前景，可以使用不同的振荡器在同一张图表中多次加载该指标，而不会产生干扰。该指标支持以下振荡器： RSI CCI MACD OSMA 随机 动量 很棒的振荡器 加速器振荡器 威廉姆斯百分比范围 相对活力指数 由于差异可能会扩大很多，尤其是在外汇市场中，因此该指标产生了转折：它在等待交易突破之前等待donchian突破确认差异。最终结果是带有非常可靠的交易信号的重新粉刷指示器。 输入参数 幅度：用于寻找差异的之字形周期 振荡器-选择要加载到图表的振荡器。 突破期-交易信号的突破期，以柱为单位。 发散类型-启用或禁用发散类型：隐藏，常规或两者。 最小散度单位为条形-最小散度单位为条形
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
指标
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  MT5 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/170028 MT4 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/88034 Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will hel
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
指标
Miraculous 指标 – 100% 不重绘的外汇和二元期权工具，基于江恩九方图 这个视频介绍的 Miraculous 指标 是一款专为外汇和二元期权交易者开发的高精度、强大交易工具。该指标的独特之处在于它建立在传奇的 江恩九方图 和 江恩振动法则 之上，使其成为现代交易中可用的最精确预测工具之一。 Miraculous 指标 完全不重绘 ，这意味着它的信号在 K 线收盘后不会改变或消失——你看到的就是你得到的。这为交易者提供了可靠且一致的基础，让他们能够自信地进出场交易。 主要特点： 基于江恩九方图和江恩理论构建 100% 不重绘的信号系统 适用于所有时间周期（M1、M5、H1、H4、日线、周线） 适用于外汇和二元期权交易 清晰的买卖信号，准确率高 可用于剥头皮、日内交易或波段交易 兼容大多数 MT4 平台 这款工具旨在帮助初学者和专业交易者做出更好、更明智的决策。无论您是交易货币、指数还是二元期权，Miraculous 指标都将为您在市场中提供所需的优势。
作者的更多信息
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.43 (37)
专家
Trend Catcher EA Pro —— 基于最受欢迎的趋势捕捉指标 Trend Catcher，在大量用户请求之后，我们终于推出了 Trend Catcher EA。 一款新一代智能交易系统，将算法驱动的自动交易与手动控制相结合，为交易者提供对市场的完全掌控。 它快速、可适应，并专为重视清晰度、性能和自主权的交易者而设计。 该 EA 以 EURUSD 为核心，在真实历史 tick（99.9%）数据上进行优化测试，执行稳定，无重绘、无重算、无延迟。 【用户手册、使用建议】和【测试过的参数预设】请点击链接获取。 核心策略： EA 内置两种策略，可自由选择交易风格： I. Smart Trend Mode（智能趋势模式）—— 单向趋势交易，顺势入场，结构清晰。 低风险，高准确度，无对冲。 II. Dynamic Dual Mode（动态双向模式 / 激进）—— 使用对冲式剥头皮逻辑同时进行双向交易，捕捉每一次波动。 高参与度，全自动执行。 你可以自由选择只做多、只做空或双向交易，使 EA 完全适应你的交易理念。 混合控制系统： Trend Catcher 提供了其他 EA 无法做到的
FREE
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.33 (18)
专家
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Universal Expert Adviser 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $399 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 Smart Universal Expert Advisor 是一款高级自动化工具，专为将自定义指标信号转换为自动交易而设计。 Online course, user manual and demo. 与只能使用一个固定策略的普通交易机器人不同，Smart Universal EA 让交易者可以连接自己的指标、控制交易执行、管理风险，并建立个性化的自动交易系统。 如果您的自定义指标提供 Buy 和 Sell buffers，Smart Universal EA 可以读取这些信号，并使用它们自动开仓和管理交易。 Smart Universal EA 有什么不同？ 大多数 Expert Advisors 都围绕一个封闭策略构建。 Smart Universal EA 不同。 它是一个
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.6 (121)
指标
供需订单区块： “供需订单区块”指标是基于智能资金概念的复杂工具，这对于外汇技术分析至关重要。它专注于识别供需区域，这些是机构交易者留下重要足迹的关键区域。供应区表示卖单，需求区表示买单，帮助交易者预测价格走势的潜在反转或减速。该指标采用了巧妙的算法，结合了结构突破（BoS）和公平价值差（FVG）组件。BoS检测市场中的干扰，确定潜在的订单区块，而FVG考虑了公平价值差以提高准确性。该工具提供了这些条件的视觉表现，通过突出显示潜在的订单区块并提供市场动态和转折点的见解，帮助交易者做出决策。其用户友好设计使其适用于具有各种技术专业知识水平的交易者，为高级分析提供了全面的解决方案。 特点： - 智能资金概念：基于机构交易策略。 - 供需区域：识别卖单和买单区块。 - 自定义订单区块绘制类型。 - 算法复杂性：BoS检测市场中的干扰，FVG考虑公平价值差。 - 视觉表示：在图表上突出显示潜在的订单区块。 - 用户友好：适用于各种专业知识水平。 - 全面分析：集成BoS和FVG以获取见解。 - 理性决策：帮助预测反转和减速。
FREE
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.64 (156)
指标
趋势捕捉器（The Trend Catcher）： 带有警报指标的趋势捕捉策略是一种多功能技术分析工具，帮助交易者识别市场趋势以及潜在的进出场点。它采用动态趋势捕捉策略，可根据市场状况进行调整，为交易者提供清晰的趋势方向视觉展示。交易者可以根据个人偏好和风险承受能力自定义参数。该指标有助于趋势识别、提示潜在反转、充当跟踪止损机制，并提供实时警报以便快速应对市场变化。 功能特点： 趋势识别：发出多头趋势和空头趋势信号。 趋势反转：当蜡烛颜色从多头变为空头或相反时，提示潜在反转。 实时警报：在识别到新趋势时生成警报。 推荐： 货币对：EURUSD、AUDUSD、XAUUSD… 时间周期：M5、M10、M15、M30、H1。 账户类型：任何ECN账户或低点差账户。
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Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.35 (48)
指标
支撑和阻力水平查找器： 支撑和阻力水平查找器是一种先进的工具，旨在增强交易中的技术分析。具有动态支撑和阻力水平，它随着图表上新的关键点的出现实时调整，提供动态和响应式分析。其独特的多时间框架功能允许用户在任何所选时间框架上显示来自不同时间框架的支撑和阻力水平，提供细致的透视，例如在五分钟图上显示每日水平。它采用智能算法，其中包含历史数据集，使其与其他S＆R指标区分开来，确保综合分析。在检测水平时，该工具采用多参数计算，有助于提高准确性。用户可以单独自定义支撑和阻力水平的颜色，创建个性化的视觉体验。该工具还包括警报功能，可在价格接近关键水平时通知交易者，增强及时决策。具有方便的功能，如隐藏和显示按钮，以及用于快速切换水平可见性的热键，支撑和阻力水平查找器为寻求在其技术分析中精确性和灵活性的交易者提供了多功能且用户友好的解决方案。 特点： - 动态支撑和阻力水平：随着图表上新的重要关键点的出现进行调整。 - 多时间框架支撑和阻力水平：能够在任何其他时间框架上显示任何时间框架的水平。例如，在M5上显示每日水平。 - 使用智能算法，其中包括历史数据，与其他S＆R指标不同。 - 在检测水
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Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.69 (51)
实用工具
交易头寸和回测工具： “交易头寸和回测工具”又称“风险收益比工具”，是一款全面而创新的指标，旨在提升您的技术分析和交易策略。 风险工具是外汇交易中有效风险管理的全面而用户友好的解决方案。它具有预览交易头寸的能力，包括入场价格、止损（SL）和获利水平（TP），为即将进行的交易提供透明的视图。用户友好的面板配备了自动余额和自定义余额选项，以及自动手数和风险计算。它支持各种交易预览，包括市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单。该工具包括高级的风险收益比特性，允许在图表上任意定制移动，包括买入和卖出设置。交易信息的智能显示包括关键细节，如开仓手数、止损、TP和订单类型。它还提供了在移动SL或TP水平时自动调整风险的便利性，一个按钮将当前价格吸引过来的功能，以及一个热键用于轻松隐藏和显示风险工具。此外，该工具提供了进行彻底分析交易策略的回测能力。 特点： - 预览交易头寸，包括入场价格、止损（SL）和获利（TP）水平的详细信息。 - 用户友好的面板：提供自动余额和自定义余额。 - 自动手数计算和风险计算。 - 各种类型的交易预览：市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单等。 - 高级风险收
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Smart Trend Trading System
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4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Trading Session Time With Alert MT5
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4.77 (57)
指标
交易会话时间指示器： “交易会话时间指示器”是一个强大的技术分析工具，旨在增强您对外汇市场中不同交易会话的理解。这个无缝集成的指标提供了关于主要交易会话的开盘和收盘时间的重要信息，包括东京、伦敦和纽约。通过自动时区调整，它为全球交易者提供服务，帮助他们优化交易时间表，以获取高流动性时段，并避开低活跃时段。该指标提供了关于市场情绪、高峰波动期和交叠交易会话的见解，帮助日内交易者做出与其策略一致的精确决策。其可定制的显示允许个性化用户体验，而智能交易计划结合其数据，可能会导致改善的交易结果。通过提高低活跃时段的意识，该指标帮助交易者避免过度交易，并专注于优质机会。与各种交易平台无缝兼容，“交易会话时间指示器”是寻求优化交易路程的交易者的宝贵工具。 特点： - 优化的时间表：提供主要交易会话时间，并与高流动性相符。 - 电话和电子邮件提醒：在会话开始时提醒您。 - 杀伤区域：使用警报设置ICT风格的杀伤区域。 - 重叠分析：探索会话重叠并针对活动增加。 - 日内精度：帮助日内决策并关注与策略一致的会话。 - 可定制的显示：个性化偏好和颜色设置。 - 智能交易计划：集成以提高生产力并通
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Axiom Trade
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实用工具
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
Momentum Hunter EA MT5
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3.83 (24)
专家
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — 新一代交易智能系统，专为捕捉价格动量的核心爆发而设计。 它快速、稳定，并为追求精准与适应性的交易者而打造。 基于真实市场 tick（99.9%）数据开发，并针对 EURUSD 与 XAUUSD 深度优化。 Momentum Hunter 实时追踪加速动能并立即执行，无延迟、无重绘、无猜测成分。 【用户手册 | 推荐预设】— 点击下载 核心理念 Momentum Hunter 基于一个简单事实：动量 = 机会。 通过持续监控价格加速、波动爆发和方向压力，它在突破早期阶段精确入场，并以数学方式退出。 可即时切换：仅做多 / 仅做空 / 双向交易。 内置风险与回撤管理系统 动态手数调节（手数倍增 + 步长控制） 浮动回撤恢复机制按市场压力自适应调整 最大回撤% 与亏损恢复过滤器自动控制风险 智能交易频率控制避免震荡期过度交易 性能引擎 动量过滤器实时测量价格速度与力度 动态距离逻辑根据波动调整进场间距 利润锁定 + 回撤恢复确保资金曲线平滑 ATR 与点差过滤确保真实环境下的执行质量 为什么交易者选择 Mo
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Trend Catcher EA Pro
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5 (4)
专家
Trend Catcher EA Pro —— 基于最受欢迎的趋势捕捉指标 Trend Catcher，在大量用户请求之后，我们终于推出了 Trend Catcher EA。 一款新一代智能交易系统，将算法驱动的自动交易与手动控制相结合，为交易者提供对市场的完全掌控。 它快速、可适应，并专为重视清晰度、性能和自主权的交易者而设计。 该 EA 以 EURUSD 为核心，在真实历史 tick（99.9%）数据上进行优化测试，执行稳定，无重绘、无重算、无延迟。 【用户手册、使用建议】和【测试过的参数预设】请点击链接获取。 核心策略： EA 内置两种策略，可自由选择交易风格： I. Smart Trend Mode（智能趋势模式）—— 单向趋势交易，顺势入场，结构清晰。 低风险，高准确度，无对冲。 II. Dynamic Dual Mode（动态双向模式 / 激进）—— 使用对冲式剥头皮逻辑同时进行双向交易，捕捉每一次波动。 高参与度，全自动执行。 你可以自由选择只做多、只做空或双向交易，使 EA 完全适应你的交易理念。 混合控制系统： Trend Catcher 提供了其他 EA 无法做到的
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Momentum Hunter EA
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4.57 (14)
专家
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — 新一代交易智能系统，专为捕捉价格动量的核心爆发而设计。 它快速、稳定，并为追求精准与适应性的交易者而打造。 基于真实市场 tick（99.9%）数据开发，并针对 EURUSD 与 XAUUSD 深度优化。 Momentum Hunter 实时追踪加速动能并立即执行，无延迟、无重绘、无猜测成分。 【用户手册 | 推荐预设】— 点击下载 核心理念 Momentum Hunter 基于一个简单事实：动量 = 机会。 通过持续监控价格加速、波动爆发和方向压力，它在突破早期阶段精确入场，并以数学方式退出。 可即时切换：仅做多 / 仅做空 / 双向交易。 内置风险与回撤管理系统 动态手数调节（手数倍增 + 步长控制） 浮动回撤恢复机制按市场压力自适应调整 最大回撤% 与亏损恢复过滤器自动控制风险 智能交易频率控制避免震荡期过度交易 性能引擎 动量过滤器实时测量价格速度与力度 动态距离逻辑根据波动调整进场间距 利润锁定 + 回撤恢复确保资金曲线平滑 ATR 与点差过滤确保真实环境下的执行质量 为什么交易者选择 Mo
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Supply and Demand Order Blocks
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4.93 (30)
指标
供需订单区块： “供需订单区块”指标是基于智能资金概念的复杂工具，这对于外汇技术分析至关重要。它专注于识别供需区域，这些是机构交易者留下重要足迹的关键区域。供应区表示卖单，需求区表示买单，帮助交易者预测价格走势的潜在反转或减速。该指标采用了巧妙的算法，结合了结构突破（BoS）和公平价值差（FVG）组件。BoS检测市场中的干扰，确定潜在的订单区块，而FVG考虑了公平价值差以提高准确性。该工具提供了这些条件的视觉表现，通过突出显示潜在的订单区块并提供市场动态和转折点的见解，帮助交易者做出决策。其用户友好设计使其适用于具有各种技术专业知识水平的交易者，为高级分析提供了全面的解决方案。 特点： - 智能资金概念：基于机构交易策略。 - 供需区域：识别卖单和买单区块。 - 自定义订单区块绘制类型。 - 算法复杂性：BoS检测市场中的干扰，FVG考虑公平价值差。 - 视觉表示：在图表上突出显示潜在的订单区块。 - 用户友好：适用于各种专业知识水平。 - 全面分析：集成BoS和FVG以获取见解。 - 理性决策：帮助预测反转和减速。
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Smart Price Action Concepts
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4.8 (15)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Trend Catcher with Alert
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4.69 (74)
指标
趋势捕捉器（The Trend Catcher）： 带有警报指标的趋势捕捉策略是一种多功能技术分析工具，帮助交易者识别市场趋势以及潜在的进出场点。它采用动态趋势捕捉策略，可根据市场状况进行调整，为交易者提供清晰的趋势方向视觉展示。交易者可以根据个人偏好和风险承受能力自定义参数。该指标有助于趋势识别、提示潜在反转、充当跟踪止损机制，并提供实时警报以便快速应对市场变化。 功能特点： 趋势识别：发出多头趋势和空头趋势信号。 趋势反转：当蜡烛颜色从多头变为空头或相反时，提示潜在反转。 实时警报：在识别到新趋势时生成警报。 推荐： 货币对：EURUSD、AUDUSD、XAUUSD… 时间周期：M5、M10、M15、M30、H1。 账户类型：任何ECN账户或低点差账户。
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Trading Session Time With Alert
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4.57 (7)
指标
交易会话时间指示器： “交易会话时间指示器”是一个强大的技术分析工具，旨在增强您对外汇市场中不同交易会话的理解。这个无缝集成的指标提供了关于主要交易会话的开盘和收盘时间的重要信息，包括东京、伦敦和纽约。通过自动时区调整，它为全球交易者提供服务，帮助他们优化交易时间表，以获取高流动性时段，并避开低活跃时段。该指标提供了关于市场情绪、高峰波动期和交叠交易会话的见解，帮助日内交易者做出与其策略一致的精确决策。其可定制的显示允许个性化用户体验，而智能交易计划结合其数据，可能会导致改善的交易结果。通过提高低活跃时段的意识，该指标帮助交易者避免过度交易，并专注于优质机会。与各种交易平台无缝兼容，“交易会话时间指示器”是寻求优化交易路程的交易者的宝贵工具。 特点： - 优化的时间表：提供主要交易会话时间，并与高流动性相符。 - 电话和电子邮件提醒：在会话开始时提醒您。 - 杀伤区域：使用警报设置ICT风格的杀伤区域。 - 重叠分析：探索会话重叠并针对活动增加。 - 日内精度：帮助日内决策并关注与策略一致的会话。 - 可定制的显示：个性化偏好和颜色设置。 - 智能交易计划：集成以提高生产力并通
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Axiom Matrix MT4
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指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.83 (29)
指标
支撑和阻力水平查找器： 支撑和阻力水平查找器是一种先进的工具，旨在增强交易中的技术分析。具有动态支撑和阻力水平，它随着图表上新的关键点的出现实时调整，提供动态和响应式分析。其独特的多时间框架功能允许用户在任何所选时间框架上显示来自不同时间框架的支撑和阻力水平，提供细致的透视，例如在五分钟图上显示每日水平。它采用智能算法，其中包含历史数据集，使其与其他S＆R指标区分开来，确保综合分析。在检测水平时，该工具采用多参数计算，有助于提高准确性。用户可以单独自定义支撑和阻力水平的颜色，创建个性化的视觉体验。该工具还包括警报功能，可在价格接近关键水平时通知交易者，增强及时决策。具有方便的功能，如隐藏和显示按钮，以及用于快速切换水平可见性的热键，支撑和阻力水平查找器为寻求在其技术分析中精确性和灵活性的交易者提供了多功能且用户友好的解决方案。 特点： - 动态支撑和阻力水平：随着图表上新的重要关键点的出现进行调整。 - 多时间框架支撑和阻力水平：能够在任何其他时间框架上显示任何时间框架的水平。例如，在M5上显示每日水平。 - 使用智能算法，其中包括历史数据，与其他S＆R指标不同。 - 在检测水
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Trade Position and Back Testing Tool
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4.92 (13)
实用工具
交易头寸和回测工具： “交易头寸和回测工具”又称“风险收益比工具”，是一款全面而创新的指标，旨在提升您的技术分析和交易策略。 风险工具是外汇交易中有效风险管理的全面而用户友好的解决方案。它具有预览交易头寸的能力，包括入场价格、止损（SL）和获利水平（TP），为即将进行的交易提供透明的视图。用户友好的面板配备了自动余额和自定义余额选项，以及自动手数和风险计算。它支持各种交易预览，包括市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单。该工具包括高级的风险收益比特性，允许在图表上任意定制移动，包括买入和卖出设置。交易信息的智能显示包括关键细节，如开仓手数、止损、TP和订单类型。它还提供了在移动SL或TP水平时自动调整风险的便利性，一个按钮将当前价格吸引过来的功能，以及一个热键用于轻松隐藏和显示风险工具。此外，该工具提供了进行彻底分析交易策略的回测能力。 特点： - 预览交易头寸，包括入场价格、止损（SL）和获利（TP）水平的详细信息。 - 用户友好的面板：提供自动余额和自定义余额。 - 自动手数计算和风险计算。 - 各种类型的交易预览：市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单等。 - 高级风险收
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Axiom Draw
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Axiom Draw 首发价格 Axiom Draw 目前提供以下首发价格： 一个月租用：$30 永久许可证：$99 在接下来的 30 次购买后，永久许可证价格将上涨至 $199。 特别首发优惠 购买 Axiom Draw 永久许可证后，请向我发送私信，即可免费领取 Smart Universal Expert Advisor。 Axiom Draw 专为 2026 年市场环境打造，并针对当前交易平台版本进行了优化。 Axiom Draw 是一套完整、专业的图表绘图与标注工作台，适合希望直接在图表上分析市场、规划交易、讲解观点和复盘行情的交易者。 您无需在多个绘图工具之间反复切换。Axiom Draw 通过一个结构清晰的面板，提供 38 种可选工具、20 种颜色、4 种绘图尺寸、专业交易标记、艾略特波浪标签、自由手绘、文本工具，以及详细的二维测量系统。 它适合主观交易者、技术分析师、艾略特波浪交易者、交易教育者、内容创作者，以及所有希望让图表更加整洁、清晰和有条理的用户。 适用于不同的交易工作流程 技术分析与交易规划 直接在图表上绘制趋势线、水平线、矩形、填充区域、箭头和自由手绘标注。
Smart Universal Expert Adviser
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3.67 (3)
专家
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Universal Expert Adviser 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $399 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 Smart Universal Expert Advisor 是一款高级自动化工具，专为将自定义指标信号转换为自动交易而设计。 Online course, user manual and demo. 与只能使用一个固定策略的普通交易机器人不同，Smart Universal EA 让交易者可以连接自己的指标、控制交易执行、管理风险，并建立个性化的自动交易系统。 如果您的自定义指标提供 Buy 和 Sell buffers，Smart Universal EA 可以读取这些信号，并使用它们自动开仓和管理交易。 Smart Universal EA 有什么不同？ 大多数 Expert Advisors 都围绕一个封闭策略构建。 Smart Universal EA 不同。 它是一个
Axiom Stats MT4
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指标
AXIOM STATS 首发价：$99 Axiom Stats 目前的首发价格为 $99。 前 30 位购买者之后，价格将上涨至 $199。 购买后，请私信联系我，以获取使用说明并领取专属免费赠品。 Axiom Stats 是一款专业的交易账户统计与交易表现分析指标。 它可以读取您的交易账户数据，并将账户表现、统计数据、交易、风险、稳定性、回撤以及账户整体健康状况转化为完整的可视化分析，全部集中在一个清晰易用的面板中。 我创建 Axiom Stats，是因为我希望能够看到交易账户结果背后的完整故事。 仅仅查看账户余额是不够的。 一个盈利的账户仍然可能存在危险的回撤。 较高的胜率可能掩盖不良的风险管理。 一笔巨额盈利交易可能会让整个月看起来都很成功。 一个策略的总体结果可能很好，但其大部分亏损可能集中在某个交易品种、某个星期几，或某个特定交易时段。 我需要一个统一的面板，它能够读取账户数据、整理信息、识别优势与弱点，并清晰展示最终盈利或亏损背后的真实情况。 这正是 Axiom Stats 的核心理念。 AXIOM STATS 的功能 Axiom Stats 会分析您的交易账户历史记录和当
Axiom Stats
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指标
AXIOM STATS 首发价：$99 Axiom Stats 目前的首发价格为 $99。 前 30 位购买者之后，价格将上涨至 $199。 购买后，请私信联系我，以获取使用说明并领取专属免费赠品。 Axiom Stats 是一款专业的交易账户统计与交易表现分析指标。 它可以读取您的交易账户数据，并将账户表现、统计数据、交易、风险、稳定性、回撤以及账户整体健康状况转化为完整的可视化分析，全部集中在一个清晰易用的面板中。 我创建 Axiom Stats，是因为我希望能够看到交易账户结果背后的完整故事。 仅仅查看账户余额是不够的。 一个盈利的账户仍然可能存在危险的回撤。 较高的胜率可能掩盖不良的风险管理。 一笔巨额盈利交易可能会让整个月看起来都很成功。 一个策略的总体结果可能很好，但其大部分亏损可能集中在某个交易品种、某个星期几，或某个特定交易时段。 我需要一个统一的面板，它能够读取账户数据、整理信息、识别优势与弱点，并清晰展示最终盈利或亏损背后的真实情况。 这正是 Axiom Stats 的核心理念。 AXIOM STATS 的功能 Axiom Stats 会分析您的交易账户历史记录和当
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