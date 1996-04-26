Axiom Draw MT4

首发价格

Axiom Draw

Axiom Draw 目前提供以下首发价格：

一个月租用：$30

永久许可证：$99

在接下来的 30 次购买后，永久许可证价格将上涨至 $199。

特别首发优惠

购买 Axiom Draw 永久许可证后，请向我发送私信，即可免费领取 Smart Universal Expert Advisor。

Axiom Draw 专为 2026 年市场环境打造，并针对当前交易平台版本进行了优化。

Axiom Draw 是一套完整、专业的图表绘图与标注工作台，适合希望直接在图表上分析市场、规划交易、讲解观点和复盘行情的交易者。

您无需在多个绘图工具之间反复切换。Axiom Draw 通过一个结构清晰的面板，提供 38 种可选工具、20 种颜色、4 种绘图尺寸、专业交易标记、艾略特波浪标签、自由手绘、文本工具，以及详细的二维测量系统。

它适合主观交易者、技术分析师、艾略特波浪交易者、交易教育者、内容创作者，以及所有希望让图表更加整洁、清晰和有条理的用户。

适用于不同的交易工作流程

技术分析与交易规划

直接在图表上绘制趋势线、水平线、矩形、填充区域、箭头和自由手绘标注。

可用于标记：

支撑位与阻力位

供需区域

突破与反转

入场区域与止损区域

流动性区域

价格目标

重要市场事件

艾略特波浪分析

Axiom Draw 提供从 0 到 9 的专用圆圈数字标记，帮助交易者清晰标注波浪结构。

这些标记支持：

使用任意已选择的绘图颜色

使用透明颜色

全局标记尺寸控制

移动和重新定位

场景保存与恢复

价格波动测量

高级 2D Measure 工具可以进行垂直、水平或对角线测量。

它可以显示：

带方向符号的价格点数变化

价格百分比变化

K 线数量

实际经过时间

起始价格

结束价格

价格移动方向

测量工具会在两端显示箭头，并将详细信息放置在较高端点附近，使图表更加整洁。

图表讲解与交易日志

使用 Pencil 和 Text 工具讲解交易思路、制作截图、教授交易概念，或记录交易决策。

Text 文本编辑器包括：

透明编辑背景

Electric Cyan 电光青色编辑边框

清晰可见的闪烁光标

What do you have in mind... 占位提示

使用 Enter 键确认

选择其他工具时自动提交文本

未输入有效文本时自动取消

输入文字时自动保护快捷键

主要功能

专业图表绘图面板

38 种可选图表工具

64 个经过整理的面板控件

Standard 和 Full 两种面板模式

Standard 和 Full 最小化工具栏

可拖动并自动缩放的面板

面板始终显示在图表绘图对象上方

Chart/Select 模式，用于移动现有对象

撤销

橡皮擦

全部删除

趋势线

水平线

箭头线

矩形

透明填充区域

自由手绘 Pencil 工具

高级 Text 文本工具

高级 2D Measure 测量工具

4 种绘图尺寸：1 px、2 px、3 px 和 4 px

20 种可选绘图颜色

8 种纯色

8 种对应的透明颜色

4 种中性色

全局图表标记尺寸控制

测量信息文本尺寸控制

用于最小化面板和切换面板模式的键盘快捷键

场景与配置文件保存

自动恢复图表绘图

对象选择与移动

支持所有交易品种和时间周期

交易标记

Axiom Draw 提供 16 种专业交易标记：

勾选

叉号

向上

向下

星形

旗帜

目标

警告

入场

止损

突破

新闻

支撑

阻力

流动性

反转

这些标记使用清晰的 Wingdings 图标、固定的语义颜色，以及统一的全局尺寸设置。

艾略特波浪与情绪标记

系统还包括：

Elliott 0

Elliott 1

Elliott 2

Elliott 3

Elliott 4

Elliott 5

Elliott 6

Elliott 7

Elliott 8

Elliott 9

Happy

Sad

这些标记会使用交易者当前选择的颜色，包括透明颜色。

颜色面板

纯色

红色

黄色

绿色

蓝色

橙色

紫色

青色

洋红色

透明颜色

透明红色

透明黄色

透明绿色

透明蓝色

透明橙色

透明紫色

透明青色

透明洋红色

中性色

白色

浅灰色

棕色

黑色

推荐市场

Axiom Draw 可用于：

外汇

黄金及其他贵金属

指数

加密货币

股票

期货

您交易平台上提供的任何交易品种

支持的时间周期

支持所有标准时间周期，从短线剥头皮图表到长期月线分析。

非常适合

价格行为交易者

艾略特波浪交易者

供需区域交易者

支撑与阻力分析

交易规划

市场分析教学

交易日志记录

图表截图制作

交易信号讲解

社交媒体内容创作

交易课程与演示文稿

Axiom Draw 不会生成交易信号，也不会自动执行交易。它为交易者提供一种结构清晰、灵活高效的图表交互方式，帮助您将市场想法转化为清晰直观的交易计划。