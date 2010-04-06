Обзор продукта

Aurum Gold Grid M15 — советник для торговли XAUUSD и Gold в MetaTrader 5. Он сочетает фильтры входа EMA и RSI по закрытым барам, адаптивную ATR-сетку и восстановление по принципу мартингейла. Одновременно ведется только одна направленная корзина, а число входов и общий объем ограничены.

Пользователь может настраивать расстояние сетки, рост лота, ограничения спреда и закрытие корзины. Панель показывает направление, уровни, объем, среднюю цену, следующую цену входа, спред, RSI, средства, просадку и маржу.

Логика стратегии

Первый ордер проверяется только при открытии нового бара M15 по полностью закрытому предыдущему бару.

EMA определяет направление тренда, а RSI должен находиться в заданном диапазоне.

Восстановительные входы используют ATR, минимальное расстояние цены XAUUSD и расширение расстояния на глубоких уровнях.

Корзина закрывается по денежной цели или дополнительным ограничениям выхода.

Сетка и контроль риска

Начальный лот, множитель мартингейла, максимум уровней и общий лимит объема.

ATR-компонент сетки, минимальное расстояние Gold, расширение и задержка между входами.

Абсолютный спред и отношение спред/ATR, торговая сессия и ограничение пятницы.

Проверка прогнозируемого уровня маржи перед каждым новым входом.

Опциональная защита дневного убытка и просадки; выключатель счета можно оставить отключенным.

Кнопки паузы, сброса защиты и экстренного закрытия корзины.

Рекомендуемые условия

MetaTrader 5; XAUUSD, GOLD или символ Gold с суффиксом брокера

Таймфрейм M15; счета hedging и netting

Стабильное соединение или VPS

Перед реальной торговлей тестируйте у выбранного брокера и на демо-счете

Для начального лота 0.01 сумма USD 1,000 является агрессивным минимальным ориентиром, а не гарантией безопасности. USD 2,000 и более на 0.01 лота дают более консервативный запас маржи.

Исторический тест MT5

XAUUSD M15, 1 января — 19 июля 2026

Every tick based on real ticks, качество истории 100%

Депозит USD 1,000, плечо 1:500, задержка 67 мс

0.01 лота, максимум 6 входов, защита счета отключена

Историческая чистая прибыль USD 8,016.79, Profit Factor 2.03, Recovery Factor 6.23

2,641 сделки; максимальная относительная просадка по средствам 34.96%

Это результаты тестера, а не реальной торговли. Период ограничен; брокер, спред, комиссии, исполнение и рынок могут существенно изменить результат. Прошлые результаты не гарантируют будущие.

Предупреждение о риске

Сетка и мартингейл увеличивают число позиций и общий риск при неблагоприятном движении Gold. Продолжительный однонаправленный рынок может вызвать значительную просадку, стоп-аут или убыток. Пользователь отвечает за настройки, объем, совместимость с брокером и результаты торговли.

Руководство и поддержка

Покупателям доступно подробное руководство на английском языке. После покупки свяжитесь с продавцом через внутренние сообщения MQL5 или раздел Comments продукта. Для помощи с настройкой укажите название символа Gold у брокера и тип счета. Поддержка предоставляется только через каналы MQL5.

Стартовая цена

План: покупатели 1-10 — USD 79, 11-20 — USD 99, 21-30 — USD 119, с 31-го — USD 139. Действующей считается цена, указанная в MQL5; план может меняться при крупных обновлениях.