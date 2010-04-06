Aurum Gold Grid M15
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- Версия: 1.21
- Обновлено: 25 июля 2026
- Активации: 10
Обзор продукта
Aurum Gold Grid M15 — советник для торговли XAUUSD и Gold в MetaTrader 5. Он сочетает фильтры входа EMA и RSI по закрытым барам, адаптивную ATR-сетку и восстановление по принципу мартингейла. Одновременно ведется только одна направленная корзина, а число входов и общий объем ограничены.
Пользователь может настраивать расстояние сетки, рост лота, ограничения спреда и закрытие корзины. Панель показывает направление, уровни, объем, среднюю цену, следующую цену входа, спред, RSI, средства, просадку и маржу.
Логика стратегии
- Первый ордер проверяется только при открытии нового бара M15 по полностью закрытому предыдущему бару.
- EMA определяет направление тренда, а RSI должен находиться в заданном диапазоне.
- Восстановительные входы используют ATR, минимальное расстояние цены XAUUSD и расширение расстояния на глубоких уровнях.
- Корзина закрывается по денежной цели или дополнительным ограничениям выхода.
Сетка и контроль риска
- Начальный лот, множитель мартингейла, максимум уровней и общий лимит объема.
- ATR-компонент сетки, минимальное расстояние Gold, расширение и задержка между входами.
- Абсолютный спред и отношение спред/ATR, торговая сессия и ограничение пятницы.
- Проверка прогнозируемого уровня маржи перед каждым новым входом.
- Опциональная защита дневного убытка и просадки; выключатель счета можно оставить отключенным.
- Кнопки паузы, сброса защиты и экстренного закрытия корзины.
Рекомендуемые условия
- MetaTrader 5; XAUUSD, GOLD или символ Gold с суффиксом брокера
- Таймфрейм M15; счета hedging и netting
- Стабильное соединение или VPS
- Перед реальной торговлей тестируйте у выбранного брокера и на демо-счете
Для начального лота 0.01 сумма USD 1,000 является агрессивным минимальным ориентиром, а не гарантией безопасности. USD 2,000 и более на 0.01 лота дают более консервативный запас маржи.
Исторический тест MT5
- XAUUSD M15, 1 января — 19 июля 2026
- Every tick based on real ticks, качество истории 100%
- Депозит USD 1,000, плечо 1:500, задержка 67 мс
- 0.01 лота, максимум 6 входов, защита счета отключена
- Историческая чистая прибыль USD 8,016.79, Profit Factor 2.03, Recovery Factor 6.23
- 2,641 сделки; максимальная относительная просадка по средствам 34.96%
Это результаты тестера, а не реальной торговли. Период ограничен; брокер, спред, комиссии, исполнение и рынок могут существенно изменить результат. Прошлые результаты не гарантируют будущие.
Предупреждение о риске
Сетка и мартингейл увеличивают число позиций и общий риск при неблагоприятном движении Gold. Продолжительный однонаправленный рынок может вызвать значительную просадку, стоп-аут или убыток. Пользователь отвечает за настройки, объем, совместимость с брокером и результаты торговли.
Руководство и поддержка
Покупателям доступно подробное руководство на английском языке. После покупки свяжитесь с продавцом через внутренние сообщения MQL5 или раздел Comments продукта. Для помощи с настройкой укажите название символа Gold у брокера и тип счета. Поддержка предоставляется только через каналы MQL5.
Стартовая цена
План: покупатели 1-10 — USD 79, 11-20 — USD 99, 21-30 — USD 119, с 31-го — USD 139. Действующей считается цена, указанная в MQL5; план может меняться при крупных обновлениях.