Aurum Gold Grid M15

Обзор продукта

Aurum Gold Grid M15 — советник для торговли XAUUSD и Gold в MetaTrader 5. Он сочетает фильтры входа EMA и RSI по закрытым барам, адаптивную ATR-сетку и восстановление по принципу мартингейла. Одновременно ведется только одна направленная корзина, а число входов и общий объем ограничены.

Пользователь может настраивать расстояние сетки, рост лота, ограничения спреда и закрытие корзины. Панель показывает направление, уровни, объем, среднюю цену, следующую цену входа, спред, RSI, средства, просадку и маржу.

Логика стратегии

  • Первый ордер проверяется только при открытии нового бара M15 по полностью закрытому предыдущему бару.
  • EMA определяет направление тренда, а RSI должен находиться в заданном диапазоне.
  • Восстановительные входы используют ATR, минимальное расстояние цены XAUUSD и расширение расстояния на глубоких уровнях.
  • Корзина закрывается по денежной цели или дополнительным ограничениям выхода.

Сетка и контроль риска

  • Начальный лот, множитель мартингейла, максимум уровней и общий лимит объема.
  • ATR-компонент сетки, минимальное расстояние Gold, расширение и задержка между входами.
  • Абсолютный спред и отношение спред/ATR, торговая сессия и ограничение пятницы.
  • Проверка прогнозируемого уровня маржи перед каждым новым входом.
  • Опциональная защита дневного убытка и просадки; выключатель счета можно оставить отключенным.
  • Кнопки паузы, сброса защиты и экстренного закрытия корзины.

Рекомендуемые условия

  • MetaTrader 5; XAUUSD, GOLD или символ Gold с суффиксом брокера
  • Таймфрейм M15; счета hedging и netting
  • Стабильное соединение или VPS
  • Перед реальной торговлей тестируйте у выбранного брокера и на демо-счете

Для начального лота 0.01 сумма USD 1,000 является агрессивным минимальным ориентиром, а не гарантией безопасности. USD 2,000 и более на 0.01 лота дают более консервативный запас маржи.

Исторический тест MT5

  • XAUUSD M15, 1 января — 19 июля 2026
  • Every tick based on real ticks, качество истории 100%
  • Депозит USD 1,000, плечо 1:500, задержка 67 мс
  • 0.01 лота, максимум 6 входов, защита счета отключена
  • Историческая чистая прибыль USD 8,016.79, Profit Factor 2.03, Recovery Factor 6.23
  • 2,641 сделки; максимальная относительная просадка по средствам 34.96%

Это результаты тестера, а не реальной торговли. Период ограничен; брокер, спред, комиссии, исполнение и рынок могут существенно изменить результат. Прошлые результаты не гарантируют будущие.

Предупреждение о риске

Сетка и мартингейл увеличивают число позиций и общий риск при неблагоприятном движении Gold. Продолжительный однонаправленный рынок может вызвать значительную просадку, стоп-аут или убыток. Пользователь отвечает за настройки, объем, совместимость с брокером и результаты торговли.

Руководство и поддержка

Покупателям доступно подробное руководство на английском языке. После покупки свяжитесь с продавцом через внутренние сообщения MQL5 или раздел Comments продукта. Для помощи с настройкой укажите название символа Gold у брокера и тип счета. Поддержка предоставляется только через каналы MQL5.

Стартовая цена

План: покупатели 1-10 — USD 79, 11-20 — USD 99, 21-30 — USD 119, с 31-го — USD 139. Действующей считается цена, указанная в MQL5; план может меняться при крупных обновлениях.

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Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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