產品介紹

Aurum Gold Grid M15 是適用於 MetaTrader 5 的 XAUUSD 黃金自動交易 EA。系統結合已收盤 EMA 與 RSI 進場過濾、ATR 自適應網格，以及馬丁式恢復加倉。同一時間只管理一個方向的籃子，並限制最大進場層數與總手數。

網格距離、手數增長、點差限制與籃子出場均可查看及調整。圖表面板會顯示籃子方向、層數、手數、均價、下一觸發價、點差、RSI、權益、回撤與保證金狀態。

策略運作方式

第一單只在新 M15 K 棒開始時判斷，並使用前一根已完全收盤 K 棒。

EMA 判斷趨勢方向，RSI 必須位於設定的進場區間。

價格逆向時，加倉距離由 ATR、最低黃金價格距離及逐層擴張倍率決定。

整個籃子達到金額目標，或觸發選用型籃子限制時一併出場。

網格與風控設定

可調第一手數、馬丁倍率、最大層數與籃子總手數上限。

可調 ATR 網格係數、最低 XAUUSD 價格距離、擴張倍率與加倉延遲。

絕對點差及點差/ATR 限制、交易時段與星期五進場限制。

每次加倉前預估保證金率。

每日虧損及權益回撤保護為選用功能，帳戶熔斷可保持關閉。

面板提供暫停、重設保護與緊急平倉按鈕。

建議環境

平台：MetaTrader 5

商品：XAUUSD、GOLD 或帶券商後綴的黃金商品

圖表週期：M15

帳戶：Hedging 或 Netting

建議使用穩定連線或 VPS

實盤前請先以目標券商進行策略測試及模擬帳戶測試

預設第一單 0.01 手時，USD 1,000 僅是積極型最低參考，不是安全保證。每 0.01 手使用 USD 2,000 或以上，可提供較保守的保證金緩衝。券商合約大小、槓桿、點差、手續費及強制平倉規則都會改變所需資金。

MT5 歷史回測

XAUUSD M15，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 19 日

Every tick based on real ticks，歷史品質 100%

初始資金 USD 1,000，槓桿 1:500，模擬延遲 67 ms

第一單 0.01 手，最多 6 層，帳戶熔斷關閉

歷史淨利 USD 8,016.79，Profit Factor 2.03，Recovery Factor 6.23

2,641 筆交易；最大相對權益回撤 34.96%

以上為歷史策略測試結果，不是實盤績效。測試期間有限，不同券商、點差、手續費、執行及市場狀況可能產生明顯不同的結果。過去績效不保證未來結果。

風險說明

本 EA 使用網格與馬丁式恢復。黃金價格逆向時可能同時開啟多個部位，總曝險也會增加。長時間單邊行情可能造成重大回撤、強制平倉或虧損。平滑的 Balance 曲線不會顯示籃子內浮動虧損。使用者須自行負責設定、手數、券商相容性及所有交易結果。

用戶指南與支援

購買者可索取完整中文用戶指南。購買後請透過 MQL5 站內訊息或商品 Comments 聯絡賣家。若需要安裝協助，請一併提供券商的黃金商品名稱及帳戶類型。所有支援僅透過 MQL5 站內管道提供。

首發價格

規劃價格為：第 1-10 位買家 USD 79、第 11-20 位 USD 99、第 21-30 位 USD 119，第 31 位起 USD 139。實際價格以 MQL5 當下顯示為準，加入重大功能時可能調整。