KS Day First Candle Color 8H

Обзор



Я не буду просить вас оставить отзыв или оценку — это зависит исключительно от вашего решения и того, насколько полезным окажется для вас этот инструмент.



Это пользовательский индикатор для MetaTrader 5 (MQL5), предназначенный для раскрашивания свечей. Он окрашивает каждую свечу на графике в зависимости от ее порядкового номера в рамках повторяющегося суточного цикла (например, 1-я, 2-я или 3-я свеча дня), а также различает бычьи и медвежьи свечи для каждой позиции.



Основная цель — визуально выделить определенные свечи дня (особенно первую свечу каждого дня на старших таймфреймах, таких как 8H, 4H и т. д.) уникальными цветами, помогая трейдерам быстро распознавать внутридневные закономерности или особенности поведения цены в рамках торговых сессий.



Основные функции



Логика суточного цикла: На графике с определенным количеством свечей в сутках (например, 3 свечи в день на таймфрейме 8H) индикатор присваивает каждой свече порядковый номер (0, 1, 2... с повторением цикла на следующий день).



Различение бычьих и медвежьих свечей: Для каждой позиции в цикле используется свой цвет в зависимости от того, является ли свеча бычьей (Close ≥ Open) или медвежьей (Close < Open).



Идеальное наложение: Используется встроенный стиль отрисовки `DRAW_COLOR_CANDLES`. Это означает, что цветные свечи отрисовываются непосредственно поверх реальных ценовых свечей с попиксельной точностью — без использования дополнительных графических объектов, без проблем с перерисовкой и без визуальных расхождений.



Входные параметры



InpCandlesPerDay — Количество свечей в сутках (по умолчанию — 3). Цвета для первой свечи (активны всегда):



InpPos1Bull — цвет первой бычьей свечи дня (по умолчанию: LimeGreen)



InpPos1Bear — цвет первой медвежьей свечи дня (по умолчанию: Red)



Основные сценарии использования



Выделение первой свечи дня (очень популярно на графиках с таймфреймами H4/H8)



Визуализация силы внутридневных торговых сессий (азиатской, лондонской, нью-йоркской)



Распознавание паттернов на основе того, какая свеча дня показывает лучшие результаты



Аккуратный вид графика без лишних элементов (так как индикатор заменяет стандартные цвета свечей)



Преимущества



Качественная реализация с использованием встроенных средств отрисовки свечей в MT5



Отсутствие задержек в работе (не снижает производительность)



Работает с любыми финансовыми инструментами и таймфреймами



Полная настройка цветов для каждой позиции и направления движения



Корректное отображение цветов даже при просмотре истории графика