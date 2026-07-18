KS Day First Candle Color 8H
- 指标
-
Kulvinder Singh
- 版本: 1.5
概述
我不会刻意索要评价或评分，这完全取决于您的使用体验和感受。
这是一个专为 MetaTrader 5 (MQL5) 开发的自定义蜡烛图着色指标。它根据蜡烛在每日循环周期中的位置（例如：当天的第 1、第 2 或第 3 根蜡烛）为图表上的每根蜡烛着色，同时还能区分每个位置上的看涨（阳线）和看跌（阴线）蜡烛。
其主要目的是通过独特的颜色直观地突出显示当天的特定蜡烛（特别是在 8 小时、4 小时等较大时间周期图表上的每日首根蜡烛），从而帮助交易者快速识别日内形态或基于交易时段的市场行为。
核心功能
每日循环逻辑：在“每日 N 根蜡烛”的图表设置下（例如 8 小时周期对应每日 3 根蜡烛），该指标为每根蜡烛分配一个位置编号（0、1、2……然后次日循环）。
看涨/看跌区分：针对循环中的每个位置，根据蜡烛是看涨（收盘价 ≥ 开盘价）还是看跌（收盘价 < 开盘价），使用不同的颜色进行标识。
完美叠加：采用原生的 `DRAW_COLOR_CANDLES` 绘图样式。这意味着着色蜡烛直接绘制在实际价格蜡烛之上，实现像素级的精准对齐——无需创建额外对象，不存在重绘（repainting）问题，也不会出现视觉错位。
输入参数
InpCandlesPerDay — 每日（24 小时）包含的蜡烛数量（默认值为 3）。 位置 1 颜色（始终启用）：
InpPos1Bull — 当日第一根看涨K线的颜色（默认：酸橙绿/LimeGreen）
InpPos1Bear — 当日第一根看跌K线的颜色（默认：红色）
最佳应用场景
高亮显示当日第一根K线（在4小时/8小时图表上非常流行）
直观展示日内各交易时段（亚洲、伦敦、纽约时段）的强弱走势
基于当日哪根K线表现更佳来进行形态识别
保持图表整洁清爽（因为它替代了原本的K线颜色）
优势
采用MT5原生K线绘制功能，实现简洁高效
无性能延迟
适用于任何交易品种和时间周期
针对不同位置和方向，颜色完全可自定义
即使在回溯历史数据时，也能保持正确的颜色显示
我不会刻意索要评价或评分，这完全取决于您的使用体验和感受。
这是一个专为 MetaTrader 5 (MQL5) 开发的自定义蜡烛图着色指标。它根据蜡烛在每日循环周期中的位置（例如：当天的第 1、第 2 或第 3 根蜡烛）为图表上的每根蜡烛着色，同时还能区分每个位置上的看涨（阳线）和看跌（阴线）蜡烛。
其主要目的是通过独特的颜色直观地突出显示当天的特定蜡烛（特别是在 8 小时、4 小时等较大时间周期图表上的每日首根蜡烛），从而帮助交易者快速识别日内形态或基于交易时段的市场行为。
核心功能
每日循环逻辑：在“每日 N 根蜡烛”的图表设置下（例如 8 小时周期对应每日 3 根蜡烛），该指标为每根蜡烛分配一个位置编号（0、1、2……然后次日循环）。
看涨/看跌区分：针对循环中的每个位置，根据蜡烛是看涨（收盘价 ≥ 开盘价）还是看跌（收盘价 < 开盘价），使用不同的颜色进行标识。
完美叠加：采用原生的 `DRAW_COLOR_CANDLES` 绘图样式。这意味着着色蜡烛直接绘制在实际价格蜡烛之上，实现像素级的精准对齐——无需创建额外对象，不存在重绘（repainting）问题，也不会出现视觉错位。
输入参数
InpCandlesPerDay — 每日（24 小时）包含的蜡烛数量（默认值为 3）。 位置 1 颜色（始终启用）：
InpPos1Bull — 当日第一根看涨K线的颜色（默认：酸橙绿/LimeGreen）
InpPos1Bear — 当日第一根看跌K线的颜色（默认：红色）
最佳应用场景
高亮显示当日第一根K线（在4小时/8小时图表上非常流行）
直观展示日内各交易时段（亚洲、伦敦、纽约时段）的强弱走势
基于当日哪根K线表现更佳来进行形态识别
保持图表整洁清爽（因为它替代了原本的K线颜色）
优势
采用MT5原生K线绘制功能，实现简洁高效
无性能延迟
适用于任何交易品种和时间周期
针对不同位置和方向，颜色完全可自定义
即使在回溯历史数据时，也能保持正确的颜色显示