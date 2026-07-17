MagicTrigger MT4

MagicTrigger — 多周期 HD/RD 背离确认指标

MagicTrigger 是一款多周期背离引擎,它在较高周期(HD)上寻找结构性背离,并等待同一价格区域内较低周期(RD)出现相匹配的背离来加以确认。只有当较高周期的摆动结构与较低周期的确认相互吻合时,指标才会标记信号,并同时给出建议的入场触发点、止损位以及两个目标位。

工作原理

指标会自动扫描当前图表周期之上和之下的一系列周期。在较高周期上,它寻找价格摆动点与平滑震荡线之间的背离形态(即"HD"背离)。随后检查在 HD 结构所定义的时间与价格区域内,较低周期是否也出现相同方向的背离(即"RD"背离)。只有当达到所需的最小数量的较低周期确认了较高周期的结构时,才会生成信号,从而减少孤立的单一周期背离信号。

主要功能

基于当前图表周期自动构建多周期扫描链,相同逻辑可自适应任何加载的周期。

可调节的历史扫描深度(History Scan Depth),用于控制图表加载时分析的K线数量。

HD Divergence Range 与 RD Divergence Range 参数用于控制每次背离所使用摆动点之间的最大距离——范围越窄,信号越少但越精确;范围越宽,则会在更早的历史中寻找结构。

Min TF Count With RD 参数用于设置在生成信号前,必须有多少个较低周期确认较高周期的背离——提高该值可筛选出更严格、更精选的信号。

可选的 HD Return Candle 过滤器,要求在接受信号前,较高周期上出现确认反转的K线,这可以减少过早信号,但代价是入场会更晚。

图表上绘制标记 HD 与 RD 背离结构的趋势线,使每个信号背后的逻辑直接显示在图表上。

自动绘制建议的入场触发线、止损线和两条目标线,止损位置可配置在较近或较远的摆动点上。

根据用户自定义的账户余额风险百分比及止损距离,给出建议仓位大小。

新信号出现时提供买/卖箭头、弹窗提醒、声音提醒、推送通知及邮件提醒。

适用于终端支持的任何交易品种和周期。

参数一览

History Scan Depth、HD/RD Divergence Range、Min TF Count With RD、HD Return Candle、趋势线颜色与样式、箭头代码、资金管理绘图选项(目标位、止损位、入场线、仓位标签)、Risk Percent、止损类型(近/远摆动点),以及标准提醒选项(弹窗、声音、邮件、推送)。

说明

信号的频率与质量在很大程度上取决于 Divergence Range 与 Min TF Count With RD 的设置,结果也会因交易品种、周期与市场状况而异。与任何技术工具一样,建议在实盘使用前先在模拟账户上针对不同品种和周期进行测试,以便根据自己的交易方式调整参数设置。

如需支持或有任何问题,请使用 MQL5.com 产品页面内置的产品聊天功能。

详细的用户指南涵盖了所有输入参数,可应要求提供——购买后请发送私信以获取。

