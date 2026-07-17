MagicTrigger MT4

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    Mostafa Ghanbari

    Mostafa Ghanbari

    5 (37)
    ✅ MGH Products 创始人
    ✅ 软件工程师 | 自定义指标与智能交易系统（EA）开发者
    ✅ MQL5.com 已发表作者
    您好！我是 Mostafa，一名专注的软件工程师，热衷于将复杂的交易策略转化为高性能、可靠的工具。凭借扎实的软件工程学术背景和多年的专业编程经验，我在严谨的软件架构与充满活力的算法交易世界之间架起桥梁。
    🛠 技术专长：
    语言：精通 MQL4/MQL5、C++、Python 及现代软件开发框架。
    算法设计：打造稳健的自定义指标、智能交易系统（EA）和自动化实用工具。
    18 产品 1 文章 21 评论
  • 版本: 1.2
  • 更新: 26 七月 2026
  • 激活: 10

MagicTrigger — 多周期 HD/RD 背离确认指标

MagicTrigger 是一款多周期背离引擎,它在较高周期(HD)上寻找结构性背离,并等待同一价格区域内较低周期(RD)出现相匹配的背离来加以确认。只有当较高周期的摆动结构与较低周期的确认相互吻合时,指标才会标记信号,并同时给出建议的入场触发点、止损位以及两个目标位。

工作原理

指标会自动扫描当前图表周期之上和之下的一系列周期。在较高周期上,它寻找价格摆动点与平滑震荡线之间的背离形态(即"HD"背离)。随后检查在 HD 结构所定义的时间与价格区域内,较低周期是否也出现相同方向的背离(即"RD"背离)。只有当达到所需的最小数量的较低周期确认了较高周期的结构时,才会生成信号,从而减少孤立的单一周期背离信号。

主要功能

  • 基于当前图表周期自动构建多周期扫描链,相同逻辑可自适应任何加载的周期。
  • 可调节的历史扫描深度(History Scan Depth),用于控制图表加载时分析的K线数量。
  • HD Divergence Range 与 RD Divergence Range 参数用于控制每次背离所使用摆动点之间的最大距离——范围越窄,信号越少但越精确;范围越宽,则会在更早的历史中寻找结构。
  • Min TF Count With RD 参数用于设置在生成信号前,必须有多少个较低周期确认较高周期的背离——提高该值可筛选出更严格、更精选的信号。
  • 可选的 HD Return Candle 过滤器,要求在接受信号前,较高周期上出现确认反转的K线,这可以减少过早信号,但代价是入场会更晚。
  • 图表上绘制标记 HD 与 RD 背离结构的趋势线,使每个信号背后的逻辑直接显示在图表上。
  • 自动绘制建议的入场触发线、止损线和两条目标线,止损位置可配置在较近或较远的摆动点上。
  • 根据用户自定义的账户余额风险百分比及止损距离,给出建议仓位大小。
  • 新信号出现时提供买/卖箭头、弹窗提醒、声音提醒、推送通知及邮件提醒。
  • 适用于终端支持的任何交易品种和周期。

参数一览

History Scan Depth、HD/RD Divergence Range、Min TF Count With RD、HD Return Candle、趋势线颜色与样式、箭头代码、资金管理绘图选项(目标位、止损位、入场线、仓位标签)、Risk Percent、止损类型(近/远摆动点),以及标准提醒选项(弹窗、声音、邮件、推送)。

说明

信号的频率与质量在很大程度上取决于 Divergence Range 与 Min TF Count With RD 的设置,结果也会因交易品种、周期与市场状况而异。与任何技术工具一样,建议在实盘使用前先在模拟账户上针对不同品种和周期进行测试,以便根据自己的交易方式调整参数设置。

如需支持或有任何问题,请使用 MQL5.com 产品页面内置的产品聊天功能。
详细的用户指南涵盖了所有输入参数,可应要求提供——购买后请发送私信以获取。


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Ramzi Abuwarda
指标
Miraculous 指标 – 100% 不重绘的外汇和二元期权工具，基于江恩九方图 这个视频介绍的 Miraculous 指标 是一款专为外汇和二元期权交易者开发的高精度、强大交易工具。该指标的独特之处在于它建立在传奇的 江恩九方图 和 江恩振动法则 之上，使其成为现代交易中可用的最精确预测工具之一。 Miraculous 指标 完全不重绘 ，这意味着它的信号在 K 线收盘后不会改变或消失——你看到的就是你得到的。这为交易者提供了可靠且一致的基础，让他们能够自信地进出场交易。 主要特点： 基于江恩九方图和江恩理论构建 100% 不重绘的信号系统 适用于所有时间周期（M1、M5、H1、H4、日线、周线） 适用于外汇和二元期权交易 清晰的买卖信号，准确率高 可用于剥头皮、日内交易或波段交易 兼容大多数 MT4 平台 这款工具旨在帮助初学者和专业交易者做出更好、更明智的决策。无论您是交易货币、指数还是二元期权，Miraculous 指标都将为您在市场中提供所需的优势。
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
指标
GoldRush 趨勢箭頭信號 GoldRush 趨勢箭頭信號 指標為 XAU/USD 中的高速、短期短線交易者提供精確、實時的趨勢分析。 專為1分鐘時間框架設計，此工具顯示方向箭頭以明確顯示入場點，使短線交易者能在波動市場中自信操作。 該指標包含主要和次要警示箭頭。主要信號為白色和黑色方向箭頭，用於指示趨勢方向的轉變；次要信號為藍色和紅色箭頭，用於確認主要箭頭指示的方向並提示潛在交易入場點。 注意：當趨勢方向發生變化後僅出現一個主要警報箭頭時，請注意可能會出現多個次要藍/紅箭頭。次要信號將在滿足信號標準的任何蠟燭圖後出現，因此在長期趨勢移動中，螢幕上將顯示大量次要箭頭（如附帶的截圖所示）。您可在設置中開啟或關閉任一箭頭類型。 以下是我使用此指標進行交易的方式： - 對於買入入場，我會耐心等待白箭頭在蠟燭收盤時出現，並在下一根可用蠟燭收盤時出現藍箭頭時進行買入交易。 - 對於賣出入場，我會耐心等待黑箭頭在蠟燭收盤時出現，並在下一根可用蠟燭收盤時出現紅箭頭時進行賣出交易。 - 獲利了結/止損設置由使用者自行負責，但我個人使用最低R：R為1:2，並發現這在倫敦/紐約開盤等
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
指标
MT4多時限訂單塊檢測指示器。 特徵 -在圖表控制面板上完全可自定義，提供完整的交互。 -隨時隨地隱藏和顯示控制面板。 -在多個時間範圍內檢測OB。 -選擇要顯示的OB數量。 -不同的OB用戶界面。 -OB上的不同過濾器。 -OB接近警報。 -ADR高低線。 -通知服務（屏幕警報|推送通知）。 概括 訂單塊是一種市場行為，它指示從金融機構和銀行收取訂單。著名的金融機構和中央銀行帶動了外匯市場。因此，交易者必須知道他們在市場上正在做什麼。當市場建立訂單塊時，它會像發生大多數投資決策的範圍一樣移動。 訂單建立完成後，市場將朝著上升和縮小的方向發展。訂單大宗交易策略的關鍵術語是它包括機構交易者正在做的事情。由於它們是主要的價格驅動因素，因此包括機構交易在內的任何策略都可以。 您將在任何時間範圍內實時看到訂單塊，使用我們的控制面板，您將能夠在所選的歷史記錄週期內檢測常規，拒收和未大寫的訂單塊。 現在您可以接收到訂單塊接近警報，我們在MT4上顯示屏幕通知，並將通知推送到您的手機！
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (9)
指标
ENIGMERA: 市场的核心 重要提示：MQL5.com 演示版本在策略测试器中运行，可能无法完全反映 Enigmera 的功能。请查看描述、截图和视频了解详细信息。如有任何问题，请随时联系我！ 该指标的代码已完全重写。版本 3.0 增加了新功能并修复了自指标发布以来积累的错误。 简介 这个指标和交易系统是金融市场的一种独特方法。ENIGMERA 使用分形周期来精确计算支撑和阻力水平。它展示了真实的积累阶段，并提供了方向和目标。无论是在趋势中还是在修正中，这个系统都能工作。 它是如何工作的 指标的大部分功能通过图表左侧的按钮控制，使得能够快速响应不同的市场情况。 按钮 ON/OFF – 显示或隐藏整个指标。 Channel – 激活支撑通道，显示可接受的偏差范围。 Dev1 (第一偏差) – 指示价格在支撑偏差内的波动，信号表示市场正在整合或积累力量。 Dev2 (第二偏差) – 显示价格在偏差之间的波动，表示趋势形成和方向。 Dev3 (第三偏差) – 表示趋势的显著加速和高波动性。 45deg (45度) – 显示市场的节奏和相对于 45 度线的运动稳定性。 Tgt1/2
Meravith
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
指标
本指标是实践实战交易完善的波浪自动分析的指标 !  案例... 注: 波浪分级用西方叫法不习惯,因受到缠论(缠中说禅)命名方式习惯的影响,我是将基础波浪命名为 笔 ,将二级波段命名为 段 ,同时具有趋势方向的段命名为 主趋段 (以后笔记中都是这种命名方式,先告知大家),但是算法上和缠论关系不大切勿混淆.反映的是本人分析盘面总结的 千变万化纷繁复杂的运行规律 . 对波段进行了标准化定义,不再是不同人不同的浪  ,    对人为干扰的画法进行了排除,在严格分析进场起到了关键的作用 . 使用这个指标,等于将交易界面提升美感,抛弃最原始的K线交易带你进入新的交易层次.如果不是为了交易,在宣传上也将使客户观感提升层次. 指标内容: 1. 基础波浪 (笔) : 首先我们找出了价格波动过程中的基础波动拐点,当然他的有序性低,为下一步的计算提供基础. 2. 二级波段( 段 ) :在基础波浪的基础上,通过算法分析得到层级更明显的二级波段,二级波段为波浪提供了分析基础 3. 波浪( 浪 ): 有着更清晰的趋势,更清晰直观的方向.分析一个波浪是否延续,需要看二级波段的形态,分析二级的构成,可以得出波浪
KT Alpha Hunter Arrows MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
大多数箭头指标只给你一个信号，然后把剩下的判断全部留给你自己。KT Alpha Hunter Arrows 给你的，是一套完整的交易计划。 每一个信号箭头出现时，图表上都会同时绘制完整计划：入场线、止损位、四个止盈目标，以及实时 Edge 结论，告诉你当前品种和时间周期是否值得交易。套装中还包含 Trade Manager EA，在你手动入场后负责后续执行，让你在市场波动和情绪干扰下依然保持纪律。非重绘。只在K线收盘后给出信号。适用于 Forex、黄金、指数，以及你交易的其他任何品种。 核心功能 非重绘买入和卖出箭头，只在K线收盘后出现。 每个信号都带有入场线、结构性止损和四个止盈目标。 Edge Dashboard 会分别评估当前图表上的买入和卖出机会。 结论系统：No Edge、Marginal、Tradeable、Good 或 Strong。 一键 Auto Optimize 按钮，可根据当前品种和时间周期自动调整设置。 完整套装包含 Trade Manager EA，并内置五种专为本指标设计的交易管理方案。 Prop Firm Risk Panel 可在图表上实时追踪日内回撤
ON Trade Elliot Wave Manual
Abdullah Alrai
5 (1)
指标
该指标旨在与艾略特波浪理论相结合，提供了两种不同的工作方式： 自动工作： 在此模式下，指标会自动检测图表上的所有五个动机波浪，并为您提供预测和潜在的逆转区域。它还可以提供警报和推送消息。这种自动功能简化了识别和分析艾略特波浪模式的过程。 手动工作： 此选项适用于喜欢手动方法的交易员，用于手动绘制九个不同等级的波浪。每个等级都可以在它们出现后通过调整图表上的绘制线条来单独定义。此功能简化了手动绘制波浪的过程，使其更加高效。需要注意的是，所有绘图数据将保存在平台的数据文件夹中，以备将来参考。 参数： Name： 指标名称。 Use_System_Visuals： 启用或禁用指标主题，以匹配交易平台的整体外观。 Explain_Comment： 允许启用或禁用波浪编号的解释性注释，有助于理解已识别的波浪。 Show_Last_Candle_Counter： 启用或禁用蜡烛计时器，提供有关当前蜡烛收盘的剩余时间的信息。 Candle_Counter_Color： 蜡烛计时器文本的颜色。 Basic_Wave_Color： 用于表示波浪的主要颜色。 Bullish_Wave_Color： 当检测
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.65 (107)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
指标
构建图表并识别周期性价格变动的技术指标。 可以在任何图表上工作。 几种类型的通知。 图表本身还有额外的箭头。 无需重新绘制历史记录，只需关闭蜡烛即可。 建议使用 M5 及以上的 TF。 易于使用和配置参数。 当使用 2 个具有不同参数的指标时，您可以单独使用它们，而无需其他指标。 有 2 个输入参数 周期性和信号持续时间 这两个参数处理图表结构的处理。 Cyclicity 调节反转周期的变化频率，平滑周期。 Signal duration 为最小数字，检测价格变动中的脉冲，最大长期趋势变动。    ---------------------------------------------------------------------------------------
Peak Formation Dashboard Pro MT4
Sarika G Talekar
指标
The Propfolio Master Suite is the ultimate all-in-one analytical workstation for professional traders. Combining the power of the Beat The Market Maker (BTMM) methodology, Smart Money Concepts (SND/Liquidity), and Advanced Volume Profile, this suite replaces multiple different indicators with one optimized engine. Monitor up to 14 pairs simultaneously from a single chart, instantly identify market cycles, and seamlessly map institutional footprints with the click of a button. The Command Center
KuKl
IGOR KIRIANEN
指标
The indicator is built on a non-standard Zig Zag, it draws accumulations after which if the price leaves this zone and a test of this zone occurs, then a sound signal is given and an arrow appears - after the test candle closes.The indicator does not redraw its signals, it is very easy to use, there are only three settings 1- this is the zig zag parameter 2- this is the minimum price exit from the zone 3- this is the maximum price exit from the zone. The lower the parameter for Zig Zag, the more
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (2)
指标
“ Dynamic Scalper System ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同的时间范
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
指标
OrderFlow Absorption – 專業級MT4買賣差與吸收訊號指標 釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 4上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。 功能特色 買賣差直方圖視覺化：   以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。 吸收訊號偵測：   先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。 圖表標記：   吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。 彈出式警報：   新吸收訊號出現時即時通知。 自訂門檻：   過濾弱訊號，專注高勝率機會。 資源管理：   高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。 全品種兼容：   適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。 簡易整合：   參數簡單，快速上手與調整。 OrderFlow Absorption 的邏輯說明 OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K
TrendMaestro
Stefano Frisetti
4 (4)
指标
Attention: beware of SCAMS, TRENDMAESTRO is only ditributed throught MQL5.com market place. note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes a
NAM Divergences
NAM TECH GROUP, CORP.
5 (1)
指标
MT4多時限發散和超買/超賣檢測指標。 特徵 -在圖表控制面板上完全可自定義，提供完整的交互。 -隨時隨地隱藏和顯示控制面板。 -有關非大寫差異的實時信息。 -有關超買/超賣情況的實時信息。 -有關規則差異的實時信息。 -有關隱藏分歧的實時信息。 -可用於發散檢測的振盪器：AO，RSI，CCI，MACD，STOCH，RMI，TDI，RSIOMA。 -通知服務（屏幕警報|推送通知）。 概括 使用差異交易有助於發現趨勢減弱或勢頭逆轉。有時，您甚至可以將其用作趨勢持續的信號。我們的工具在一個非常舒適和直觀的控制面板中同時提供所有時間範圍的差異檢測，並具有顯示和隱藏的可能性，以使您的圖表盡可能保持清潔。 您會在選擇的歷史時期實時看到超買和超賣情況，定期背離，隱藏背離和無資本背離。 對於沒有大寫字母的差異，我們會在屏幕上顯示MT4通知，並將通知推送到您的手機！
Volatility Ratio Histogram MTF
Damien Camille Leriche
指标
There is always a need to measure if the market is "quiet" or it is volatile. One of the possible way is to use standard deviations, but the issue is simple : We do not have some levels that could help us find out if the market is in a state of lower or higher volatility. This indicator is attempting to do that : •           values above level 0 are indicating state of higher volatility (=GREEN buffer) •           values below level 0 are indicating state of lower volatility (=RED buffer)
作者的更多信息
MagicLines MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
指标
MGH-MagicLine — 趋势与多时间框架背离一体化工具 MagicLine 将趋势识别与背离分析整合到单一指标中——是同时运行 MultiStoch 和 MultiMACD 的精炼替代方案，输出更清晰、延迟更低。 它是一款 确认与分析工具 ，不提供入场点、止盈或止损，而是为几乎任何趋势型策略增添一层强大而灵活的确认，帮助你更清晰地解读市场。 三种线型模式——同一指标 在设置中选择 Line Type ；当前模式会直接显示在指标窗口名称上，让你随时清楚正在查看的内容： Slow — 噪音最低，用于读取长期趋势方向。线条进入 ±0.2 区域时确认主导趋势。 Long — 趋势识别清晰且更具响应性，是日常使用的均衡之选。 Fast — 反应最快，适合剥头皮和日内动量交易。 一个指标，三种不同表现——根据你的时间框架和风格自由调整。 多时间框架线条——现已支持完整时间框架控制（MT5） 由于 MetaTrader 5 比 MT4 支持更广泛的时间框架范围，本版本新增了 逐线时间框架选择功能 ——让你完全掌控每条线所代表的时间框架。 设置 TimeFrame Type 来选择时间框架的
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Multi Stoch MT5
Mostafa Ghanbari
5 (1)
指标
MGH-MultiStoch — 多周期趋势识别与波浪分析（MT5） MGH-MultiStoch 是一款多周期趋势指标，可在 单一窗口中同时显示最多 6 个时间周期 。它帮助交易者跨周期确认趋势方向、直观地数清市场波浪，并根据更高周期的交叉构建前瞻性的波浪情景。 这是 MetaTrader 5 版本。由于 MT5 支持更广泛的时间周期，此版本新增了 每条线独立的周期选择 ，让您可以为六条线中的每一条分配独立的周期。 它要解决的问题 交易中一个常见的难题是：在当前图表上收到的信号缺乏更高周期的确认。设计自动交易系统的经验表明，正确的多周期一致性是交易系统最终结果的一个重要因素。 MGH-MultiStoch 在单一窗口中显示最多 6 个周期的趋势状态。这使您能够快速检查工作周期上的信号是否与更大的市场结构一致。 周期选择：Auto 或 From Inputs 此 MT5 版本通过 TimeFrame Type 设置，为六条线的周期提供两种设定方式。 当 TimeFrame Type 设为 Auto 时，指标会自动选择周期，遵循约 4 至 6 倍的相邻周期原则。您无需手动设置任何内容。
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MagicLines MT4
Mostafa Ghanbari
5 (2)
指标
MGH-MagicLine — 趋势与多时间框架背离一体化工具 MagicLine 将趋势识别与背离分析整合到单一指标中——是同时运行 MultiStoch 和 MultiMACD 的精炼替代方案，输出更清晰、延迟更低。 它是一款 确认与分析工具 ，不提供入场点、止盈或止损，而是为几乎任何趋势型策略增添一层强大而灵活的确认，帮助你更清晰地解读市场。 三种线型模式——同一指标 在设置中选择 Line Type ；当前模式会直接显示在指标窗口名称上，让你随时清楚正在查看的内容： Slow — 噪音最低，用于读取长期趋势方向。线条进入 ±0.2 区域时确认主导趋势。 Long — 趋势识别清晰且更具响应性，是日常使用的均衡之选。 Fast — 反应最快，适合剥头皮和日内动量交易。 一个指标，三种不同表现——根据你的时间框架和风格自由调整。 多时间框架线条 最多绘制 6 条独立线条 ，每条对应一个更高的时间框架。 将鼠标悬停在任意线条上即可即时查看其时间框架。 通过图表上的按钮（1–6）开启/关闭每条线。 在同一窗口中同时看到更高时间框架的全局和你的入场时间框架。 常规背离与隐藏背离 将 Di
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Multi Macd RD MT5
Mostafa Ghanbari
5 (4)
指标
MGH-MultiMACD-RD — 多周期 MACD 背离指标（MT5） 概述 MGH-MultiMACD-RD 是一款适用于 MetaTrader 5 的多周期 MACD 背离指标。它可在 单一图表上同时监控最多 6 个时间周期 ，检测常规背离与隐藏背离，并在背离得到确认时发出提醒。 该指标的开发旨在解决标准 MACD 背离工具中三个常见的局限：单周期分析、信号重绘以及背离线绘制不一致。 主要功能 多周期分析 该指标在单一图表窗口中显示当前周期以及最多 5 个更高周期的 MACD 数据。每个周期分配不同的颜色以便于识别。周期可通过设置面板或图表按钮（1–6）启用或禁用。 重绘控制 信号可配置为在 K 线 0（实时）或 K 线 1（已确认、已收盘的 K 线）上触发。设为 K 线 1 时，信号不会在事后被重新绘制。 背离检测 该指标可在所有活动周期上检测常规背离与隐藏背离。「Increase Divergence Range」参数可延长回溯周期，以捕捉更远摆动点之间的背离。 多周期共振（Confluence） 当两个或更多周期的背离出现在同一价格区域内时，指标会突出显示这种重叠。交易者
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Multi Macd HD MT5
Mostafa Ghanbari
5 (5)
指标
MGH-MultiMACD-HD — 多周期 MACD 隐藏背离检测器 大多数交易者从未看到的趋势延续信号——现在可在 6 个时间周期上自动检测。 概述 常规背离告诉您趋势何时可能反转。隐藏背离告诉您趋势何时即将延续——这是专业趋势跟踪交易者最依赖的信号。问题在于，隐藏背离比常规背离明显更难发现，而 MQL5 Market 上几乎没有任何指标能够在多个时间周期上同时准确检测它。 MGH-MultiMA CD-HD 彻底改变了这一点。它构建于与 MGH-MultiMACD-RD 相同的专有多周期引擎之上，专门致力于隐藏背离检测—— 同时监控最多 6 个时间周期 ，在价格图表和 MACD 窗口上绘制精确的背离线，并在确认的形态形成时立即提醒您。这一切均无重绘。 什么是隐藏背离——它为何重要？ 大多数交易者在学习初期就掌握了常规背离。学习隐藏背离的人较少。而几乎没有人拥有能够可靠检测它的工具。 隐藏看涨背离 出现于价格创出更高的低点而 MACD 创出更低的低点时。它表明：尽管表面上出现回调，潜在的看涨动能依然完好——趋势很可能向上恢复。 隐藏看跌背离 出现于价格创出更低的高点而 MACD
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Multi Macd RD MT4
Mostafa Ghanbari
5 (3)
指标
MGH-MultiMACD-RD — 多周期 MACD 背离指标（MT4） 概述 MGH-MultiMACD-RD 是一款适用于 MetaTrader 4 的多周期 MACD 背离指标。它可在 单一图表上同时监控最多 6 个时间周期 ，检测常规背离与隐藏背离，并在背离得到确认时发出提醒。 该指标的开发旨在解决标准 MACD 背离工具中三个常见的局限：单周期分析、信号重绘以及背离线绘制不一致。 主要功能 多周期分析 该指标在单一图表窗口中显示当前周期以及最多 5 个更高周期的 MACD 数据。每个周期分配不同的颜色以便于识别。周期可通过设置面板或图表按钮（1–6）启用或禁用。 重绘控制 信号可配置为在 K 线 0（实时）或 K 线 1（已确认、已收盘的 K 线）上触发。设为 K 线 1 时，信号不会在事后被重新绘制。 背离检测 该指标可在所有活动周期上检测常规背离与隐藏背离。「Increase Divergence Range」参数可延长回溯周期，以捕捉更远摆动点之间的背离。 多周期共振（Confluence） 当两个或更多周期的背离出现在同一价格区域内时，指标会突出显示这种重叠。交易者
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RoundLevel Pro Institutional Support Resistance
Mostafa Ghanbari
5 (3)
指标
Elevate your trading with the precision of "Big Figures." Financial markets are not driven by random numbers; they are driven by institutional liquidity. Central banks, hedge funds, and major commercial traders consolidate their orders at whole integer levels (e.g., 1.1000, 2000.00, 150.00). These are the "Psychological Magnets" where the real price action happens. RoundLevel Pro for MetaTrader 5 is a high-performance tool designed to visualize this invisible grid of institutional interest with
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Multi Macd HD MT4
Mostafa Ghanbari
5 (2)
指标
MGH-MultiMACD-HD — 多周期 MACD 隐藏背离检测器 大多数交易者从未看到的趋势延续信号——现在可在 6 个时间周期上自动检测。 概述 常规背离告诉您趋势何时可能反转。隐藏背离告诉您趋势何时即将延续——这是专业趋势跟踪交易者最依赖的信号。问题在于，隐藏背离比常规背离明显更难发现，而 MQL5 Market 上几乎没有任何指标能够在多个时间周期上同时准确检测它。 MGH-MultiMACD-HD 彻底改变了这一点。它构建于与 MGH-MultiMACD-RD 相同的专有多周期引擎之上，专门致力于隐藏背离检测—— 同时监控最多 6 个时间周期 ，在价格图表和 MACD 窗口上绘制精确的背离线，并在确认的形态形成时立即提醒您。这一切均无重绘。 什么是隐藏背离——它为何重要？ 大多数交易者在学习初期就掌握了常规背离。学习隐藏背离的人较少。而几乎没有人拥有能够可靠检测它的工具。 隐藏看涨背离 出现于价格创出更高的低点而 MACD 创出更低的低点时。它表明：尽管表面上出现回调，潜在的看涨动能依然完好——趋势很可能向上恢复。 隐藏看跌背离 出现于价格创出更低的高点而 MACD 创出
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Multi Stoch MT4
Mostafa Ghanbari
指标
MGH-MultiStoch — 多周期趋势识别与波浪分析 MGH-MultiStoch 是一款多周期趋势指标，可在 单一窗口中同时显示最多 6 个时间周期 。它帮助交易者跨周期确认趋势方向、直观地数清市场波浪，并根据更高周期的交叉构建前瞻性的波浪情景。 该指标采用专为本产品开发的自定义多周期计算方法。同时适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 。 它要解决的问题 交易中一个常见的难题是：在当前图表上收到的信号缺乏更高周期的确认。设计自动交易系统的经验表明，正确的多周期一致性是交易系统最终结果的一个重要因素。 MGH-MultiStoch 在单一窗口中显示最多 6 个周期的趋势状态。这使您能够快速检查工作周期上的信号是否与更大的市场结构一致。 用作确认过滤器 该指标可作为趋势跟踪策略和反转策略的确认工具： 趋势策略： 在入场前，要求一两个更高周期与您的信号方向一致。该过滤器可以提升许多交易系统的信号质量。 反转策略： 观察更高周期上出现新交叉的时刻，这是方向可能改变的早期结构性信号。 波浪分析： 线条的交叉将市场划分为多个区段，使艾略特波浪计数更简单、更直观。
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Cross Alert MT5
Mostafa Ghanbari
5 (2)
指标
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
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Persian Ichimoku Fibonacci MTF MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
指标
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT5 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings. Persian Ichimoku Pro breaks these limits by integrating Advanced Fibonacci Mathematics and the exclusive Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "Secret Sauce
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Cross Alert Histogram MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
指标
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
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Round Levels Psychological Zones
Mostafa Ghanbari
5 (2)
指标
Unlock the power of "Psychological Numbers" with RoundLevel . Large financial institutions, banks, and hedge funds don't place orders at random prices; they prefer round numbers (e.g., 1.1000, 105.00, 2000). These levels act as invisible magnets for price action, serving as high-probability support and resistance zones. Key Features: Universal Compatibility: Works perfectly on Forex, Gold (XAUUSD), Indices, and Stocks. Clean Visualization: Automatically draws horizontal levels without cluttering
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Persian Ichimoku Fibonacci MTF
Mostafa Ghanbari
5 (2)
指标
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT4 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings.   Persian Ichimoku Pro   breaks these limits by integrating   Advanced Fibonacci Mathematics   and the exclusive   Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "S
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Cross Alert MT4
Mostafa Ghanbari
5 (1)
指标
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
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Cross Alert Histogram MT4
Mostafa Ghanbari
5 (1)
指标
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
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MagicTrigger MT5
Mostafa Ghanbari
指标
MagicTrigger — 多周期 HD/RD 背离确认指标(MT5 版) MagicTrigger 是一款多周期背离引擎,它在较高周期(HD)上寻找结构性背离,并等待同一价格区域内较低周期(RD)出现相匹配的背离来加以确认。只有当较高周期的摆动结构与较低周期的确认相互吻合时,指标才会标记信号,并同时给出建议的入场触发点、止损位以及两个目标位。 这款 MetaTrader 5 版本利用 MT5 提供的全部周期范围构建其周期链——除标准周期外,还包括 M2、M3、M4、M6、M12、M20、H2、H3、H6、H8 和 H12。根据指标所加载的周期不同,扫描链最多可包含 15 个周期,相比仅使用标准 MT4 周期集构建的周期链,能够提供明显更细致的多周期结构视图。 工作原理 指标会自动扫描当前图表周期之上和之下的一系列周期。在较高周期上,它寻找价格摆动点与平滑震荡线之间的背离形态(即"HD"背离)。随后检查在 HD 结构所定义的时间与价格区域内,较低周期是否也出现相同方向的背离(即"RD"背离)。只有当达到所需的最小数量的较低周期确认了较高周期的结构时,才会生成信号,从而减少孤立的单一周
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