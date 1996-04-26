Anomalous dispersion

Торговый индикатор: Anomalous Dispersion

Anomalous Dispersion (Аномальная дисперсия) — это профессиональный инструмент технического анализа, основанный на исследовании динамической волатильности и математического рассеяния цены. Индикатор разработан для выявления скрытых фаз рыночной кульминации, экстремального сжатия энергии и поиска сильных, исторически значимых ценовых ориентиров.

Математическая концепция индикатора

В основе расчетного алгоритма лежит непрерывное сопоставление двух квадратичных функций:

  1. Период текущей дисперсии (Current dispersion period) — оценивает сиюминутный «пульс» рынка и текущее квадратичное рассеяние цены относительно её средних значений.
  2. Период сглаженной дисперсии (Historical dispersion period) — выступает в роли исторического эталона, показывая нормальный, естественный уровень рассеяния для исследуемого актива.

На рынке выделяют два ключевых состояния:

  • Нормальная дисперсия: Границы расчетного диапазона расширяются пропорционально росту текущей волатильности, следуя за рыночным шумом.
  • Аномальная дисперсия: Состояние математического парадокса, когда при резком ценовом импульсе квадратичные функции меняют свой закон на противоположный.

Торговая логика и механика уровней

В точках возникновения аномальной дисперсии индикатор фиксирует «Момент X» — цену на баре, где началось инвертированное сжатие. На этой ценовой отметке формируется мощный уровень.

Почему это работает?

Аномальные значения — это области агрессивной проторговки, где происходит ключевая борьба между покупателями и продавцами (крупный капитал перераспределяет и накапливает позиции). Зафиксированный уровень становится магнитом для котировок: если цена импульсно уходит от этой области, в большинстве случаев она возвращается к ней для ретеста, так как там сформировался баланс спроса и предложения. Уровни, образующиеся аномалиями, становятся отправной областью, к которой стремится цена.

Визуализация на графике и настройки

Индикатор полностью оптимизирован для работы в режиме реального времени (0% лишней нагрузки на процессор за счет жесткой фильтрации тиков внутри одного бара) и имеет гибкие визуальные настройки:

  • Период аномалии (фаза сжатия): Отображается на графике одними значками, наглядно показывая длительность нахождения рынка в аномальном состоянии.
  • Уровень экстраполяции: Отображается горизонтальной линией из других значков, фиксируя точную цену прорыва.
  • Кастомизация: В настройках можно индивидуально задать цвет, размер и код символов (значков) для обоих типов отображения. Это позволяет комфортно использовать несколько дублей индикатора с разными параметрами на одном графике.

Технические особенности:

  • Все расчеты индикатора производятся строго по ценам открытия.
  • Визуализация индикатора не перерисовывается (значения на закрытых барах остаются железно фиксированными).

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Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
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Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
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Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
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Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
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Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
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Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
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Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
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Bar compressor
Victor Golovkov
Индикаторы
Индикатор рассчитывает комбинацию двух средних мувингов и отображает их тенденцию в производных единицах. В отличии от традиционных осцилляторов, в этом индикаторе максимальные и минимальные значения всегда соответствуют количеству баров, которые вы хотите отслеживать. Это позволяет использовать пользовательские уровни не зависимо от волатильности и других факторов. Максимальное и минимальное значения всегда статично и зависит только от начальных настроек Bar review . Индикатор может использова
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Smoothed Bollinger Bands
Victor Golovkov
Индикаторы
Индикатор сглаженных Bollinger Bands (xBB) Входные параметры: xBB Period - период усреднения xBB Price - используемая цена ( 0 - CLOSE | 1 - OPEN | 2 - HIGH | 3 - LOW | 4 - MEDIAN | 5 - TYPICAL | 6 - WEIGHTED) xBB Deviation - отклонение xBBColor - цвет индикаторных линий xBB Width - толщина индикаторных линиц Принцип работы Индикатор перерассчитывает стандартный технический индикатор Bollinger Bands (дважды усредняет получаемые значения iBands). Период усреднения индикатора соответствует двой
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Smoothed Stochastic Oscillator
Victor Golovkov
Индикаторы
Индикатор сглаженного Stochastic Oscillator (xStoh) Входные параметры: xK Period - K период xD Period - D период xSlowing - замедление xMethod - метод усреднения (0-SMA | 1-EMA | 2-SMMA | 3 - LWMA) xPrice field - тип цены (0 - Low/High | 1 - Close/Close) Принцип работы Индикатор перерассчитывает стандартный технический индикатор Stochastic Oscillator (дважды усредняет получаемые значения iStochastic).
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Smoothed Moving Averages Convergence Divergence
Victor Golovkov
Индикаторы
Индикатор сглаженного MACD (xMACD) Входные параметры: Fast EMA Period - период быстрой EMA Slow EMA Period   - период медленной EMA Signal SMA Period   - период сигнальной SMA Applied Price - тип цены (0 - CLOSE | 1 - OPEN | 2 - HIGH | 3 - LOW | 4 - MEDIAN | 5 - TYPICAL | 6 - WEIGHTED) Принцип работы Индикатор перерассчитывает стандартный технический индикатор MACD (дважды усредняет получаемые значения). Индикаторный буфер не перерисовывается.
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Smoothed DeMarker
Victor Golovkov
Индикаторы
Индикатор сглаженного DeMarker  Oscillator (xDeM) Входные параметры: Period - период усреднения Принцип работы Индикатор перерассчитывает стандартный технический индикатор DeMarker Oscillato r (дважды усредняет получаемые значения). Период усреднения индикатора соответствует двойному периоду стандартного DeMarker  Oscillato r . Например : xDeM с периодом усреднения 7 соответствует DeM c периодом 14. Индикаторный буфер не перерисовывается.
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Smoothed Moving Average
Victor Golovkov
Индикаторы
Индикатор сглаженного Moving Average (xMA) Входные параметры: xMA Period - период усреднения xMA Method - метод усреднения  ( 0-SMA | 1-EMA | 2-SMMA | 3 - LWMA) xMA Price - используемая цена ( 0 - CLOSE | 1 - OPEN | 2 - HIGH | 3 - LOW | 4 - MEDIAN | 5 - TYPICAL | 6 - WEIGHTED) xMA Color - цвет индикаторной линии xMA Width - толщина индикаторной линии Принцип работы Индикатор перерассчитывает стандартный технический индикатор Moving Average (дважды усредняет получаемые значения iMA). Период с
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Chartos
Victor Golovkov
Индикаторы
Трендовый индикатор с оцилятором. Отображает ценовые зоны между двух мувингов и осцилятор. Восходящий тренд индицируется красным цветом, нисходящий - синим.  Настройки: Slow MA Period - Период медленной MA Fast MA Period - Период быстрой MA  Smoothed Data - Сглаживание данных Show Area MA - Отображение ценовых зон MA Show Oscillation - Отображение осцилирования MA Move Oscillation to Slow MA - Отображение осцилятора на медленной MA Color Up - Цвет восходящего тренда Color Down - Цвет нисходящего
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Moving Average ID
Victor Golovkov
Индикаторы
Индикатор производит поиск совпадений в истории по заданному диапазону последних известных данных  Moving Average осцилированных по открытию баров. Найденные совпадения индицируются на графике в виде цветных полей. Анализ исторических данных (поведение котировок в истории) поможет принять решения в торговле. Обновление найденных совпадений происходит при открытии нового бара (т.е. рассчет производится по ценам открытия). Значение точности совпадений ( Accuracy ) необходимо увеличивать при умень
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SData
Victor Golovkov
Индикаторы
Сигнальный индикатор "SDATA" рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой средней скользящей пропорционально среднеквадратичному отклонению. Настройки индикатора: Data bars - количество баров для рассчета Deviation Data - среднеквадратичное отклонение Smooth Data - сглаживание данных Code Arrow Buy - код значка на покупку Color Arrow Buy - цвет значка на покупку Code Arrow Sell - код значка на продажу Color Arrow Sell - цвет значка на продажу В момент инициализации индикатора (при
Extremum Average
Victor Golovkov
Индикаторы
Сигнальный индикатор Extremum Average работает на всех таймфреймах и любых рынках. Анализирует сглаженные данные екстремумов и выдает сигналы на продажу или покупку. В индикаторе всего две настройки: Number of Bars - количество последних баров для поиска экстремума Period Average - период (количество последних баров) для сглаживания данных Для каждого таймфрейма и рынка необходимо подбирать свои значения. Дополнительно в установках индикатора можно установить свой стиль отображения сигналов: Si
Changend
Victor Golovkov
Индикаторы
Сигнальный индикатор   Changend   работает на всех таймфреймах и любых рынках. Анализирует данные в указанном периоде и выдает сигналы на возможную смену тренда (продажу или покупку). В индикаторе всего две настройки: Period bars   - количество последних баров для анализа данных Deviation level of bars  - степень отклонения от анализируемых данных Дополнительно в индикаторе можно установить свой стиль отображения сигналов: Size Arrow - размер значков Code Arrow Buy - код значка на покупку Color
Atrade
Victor Golovkov
Индикаторы
Полный автомат. Не требует настроек технических параметров. Работет на всех валютных парах. В индикаторе встроен зигзагообразный фильтр, который ограничивает повторы однонаправленных сигналов (т.е. после сигнала на покупку следующий будет сигнал на продажу, и наоборот). Для удобства отображения в индикаторе предусмотрена настройка вида значков, их цвет и размер: Size Arrow - размер значков Code Arrow Buy - код значка на покупку Color Arrow Buy цвет значка на покупку Code Arrow Sell - код значка
Price Direction Signals
Victor Golovkov
Индикаторы
Приручить тренд стало ещё проще! Об изменении настроения цены просигнализирует PDS индикатор. Всего одна настройка! Изучите работу индикатора и получите  возможность для прибыльных сделок на основе проверенной и протестированной стратегии. Математический алгоритм докажет даже скептикам свою работоспособность при любых рыночных условиях. Прекрасно сочетается с любой торговой стратегией. Никогда не пересчитывает сигналы. Сигналы появляются по октрытию нового бара. Работает с любыми финансовыми и
Martingale grid panel
Victor Golovkov
Утилиты
Martingale grid panel   - полуавтоматический эксперт со встроенной торговой панелью. Эксперт активируется стандартными средствами MT4 (или посредством собственной панели) и автоматически устанавливает Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop. Автоматически или вручную открывает усреднительные ордера. Изменяет объем ордеров в соответствие со стратегией Мартингейла. Работает со всеми ордерами выбранного символа или только открытыми из панели, при установленном ID number. Эксперт (и его бесплатная Дем
Bars Deflection
Victor Golovkov
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Индикаторы
Трендовый индикатор Bars Deflection может использоваться с любой торговой парой и на любом таймфрейме. С этим индикатором невозможно пропустить начало тренда. Используйте Bars Deflection как самостоятельную стратегию или как дополнение к вашей. Сигнальные стрелки появляются на графике в момент открытия бара и располагаются на уровне прорыва обратного движения. Таким образом, стрелки не только указывают возможное направление движения котировки, но и выступают как уровни для анализа размещения ст
Trend semaphore
Victor Golovkov
Индикаторы
Сигнальный трендовый индикатор обрабатывает каждый бар графика и отображает на нём сигнальные значки. В настройках отображения по умолчанию: красный - сигнал продажи синий - сигнал покупки Если значки отсутствуют на некоторых барах - это значит, что алгоритм не выявил консенсуса по сигнализации на этом баре. Индикатор не имеет никаких технических настроек алгоритма. Процесс поиска консенсуса полностью автоматизирован. Для удобства визуализации на графиках пользовательские настройки позволяют зад
Smart Predictor
Victor Golovkov
Индикаторы
Smart Predictor — Непрерывный прогноз рыночных движений с интеллектуальными сигналами SmartPredictor   — это новый взгляд на технический анализ. Индикатор объединяет сглаживание ценовых данных с элементами прогнозирования, создавая  единую, непрерывную картину «прошлое-настоящее-будущее» . Вы больше не гадаете, куда пойдёт цена — вы видите вероятный сценарий прямо на графике. Ключевая инновация: Устранение визуального запаздывания В отличие от стандартных индикаторов усреднения (скользящих сред
Hashman
Victor Golovkov
Утилиты
Hashman: Конструктор Паттернов & Автопилот (3-в-1) Лаборатория исследования рынка Умный индикатор Робот-автоторговец. Он не использует жестко зашитые шаблоны. Вместо этого он дает вам возможность создавать, сохранять и тестировать любые комбинации свечей на любых валютных парах и таймфреймах! Главные особенности системы Вы – создатель стратегии: Робот ничего не придумывает сам. Вы находите интересную комбинацию свечей на графике, оцифровываете её одним кликом и добавляете в личную базу данных.
Innovator Trend Sniper
Victor Golovkov
Индикаторы
Innovator Trend Sniper  Трендовый индикатор сочетает в себе силу адаптивного трендового фильтра и динамическую оценку волатильности (ATR), отсекая ложные флэтовые движения. 100% БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (No Repaint): Стрелка появляется строго на закрытии текущей свечи. Как только свеча закрылась — сигнал остается на графике навсегда. Вы можете легко проверить всю историю индикатора вручную. Умный фильтр ложных входов: Индикатор игнорирует «сонный» флэт. Сигнал на покупку или продажу генерируется только
Anomalous dispersion level
Victor Golovkov
Индикаторы
Индикатор: Anomalous Dispersion Level Anomalous Dispersion (Аномальная дисперсия)   — это инструмент технического анализа, основанный на исследовании динамической волатильности и математического рассеяния цены. Индикатор разработан для выявления скрытых фаз рыночной кульминации, экстремального сжатия энергии и поиска сильных, исторически значимых ценовых ориентиров. Торговая логика и механика уровней В точках возникновения аномальной дисперсии индикатор фиксирует   «Момент X»   — цену на баре,
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