Fx Vol 20 Apex Turbo

Fx Vol 20 Apex Turbo -- Expert Advisor Profesional para Weltrade (H1)

Fx Vol 20 Apex Turbo es un sistema de trading algorítmico automatizado de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el bróker Weltrade. Está optimizado matemáticamente para operar el índice sintético Fx Vol 20 de forma nativa en la temporalidad de una hora (H1), enfocándose en modelos de entrada de alta probabilidad.

La estrategia principal aprovecha indicadores avanzados de volatilidad, integrando filtros basados en el Rango Verdadero Promedio (ATR) y osciladores estocásticos para aislar los ciclos de precio institucionales. Este enfoque estructurado elimina el error humano y apunta a la máxima consistencia a lo largo de ciclos de mercado extendidos.

El Motor de Capitalización Exponencial: Interés Compuesto Avanzado

El núcleo diferencial de Fx Vol 20 Apex Turbo radica en su algoritmo de gestión monetaria inteligente basado en el interés compuesto automático. A diferencia de los sistemas tradicionales que operan con lotajes fijos y limitan el crecimiento de la cuenta, este EA reinvierte de forma dinámica una fracción proporcional de los beneficios generados tras cada operación cerrada.

Mecánica del Crecimiento Geométrico

Al operar en el índice Fx Vol 20 bajo la temporalidad H1, el software recalcula el tamaño de la posición en milisegundos antes de cada apertura. Si la equidad de la cuenta aumenta, el módulo de gestión de capital ajusta el lotaje al alza de forma estrictamente de acuerdo al riesgo por operación establecido. Esto mitiga el impacto de las rachas de pérdidas y maximiza los retornos durante las rachas ganadoras, transformando una curva de crecimiento lineal en una curva de capitalización exponencial.

Nota de optimización: Este modelo matemático es el responsable directo de que cuentas con depósitos iniciales conservadores logren una amplificación exponencial del capital, manteniendo el riesgo por operación rígidamente controlado bajo los parámetros del servidor de Weltrade.

Instalación Crítica: Archivo de Configuración (.SET)

Para liberar el comportamiento institucional, los algoritmos de riesgo planificados y la robusta curva de crecimiento optimizada durante un año completo de datos históricos de ticks, es estrictamente necesario que el usuario cargue el archivo de configuración oficial. Este archivo configura los parámetros matemáticos propietarios y activa el motor de gestión de lotaje automatizado diseñado a medida para Weltrade.

DESCARGAR AQUÍ EL ARCHIVO SET OFICIAL

El archivo de configuración proporcionado en el enlace superior contiene los parámetros optimizados para un entorno de rendimiento estándar. Si usted tiene un perfil de inversión más conservador y desea reducir el riesgo operativo, puede disminuir manualmente el porcentaje de riesgo por operación en los parámetros del EA o ponerse en contacto directo conmigo a través de la sección de soporte; estoy a su total disposición para guiarle en la personalización de su estrategia.

Instrucciones de activación:

  1. Descargue el archivo de configuración especializado presionando el enlace de MEGA de arriba.

  2. Abra su plataforma MetaTrader en Weltrade y acceda al panel de propiedades del EA (Fx Vol 20 Apex Turbo).

  3. En la pestaña de Entradas de Datos (Inputs), haga clic en el botón Cargar (Load).

  4. Seleccione el archivo .set descargado. Esto establecerá automáticamente el marco algorítmico (incluyendo los filtros ATR, las líneas de precisión estocástica K/S y los límites de objetivo), asegurando al mismo tiempo que el módulo personalizado de Gestión de Capital y el interés compuesto estén correctamente activados con el porcentaje de riesgo base.

Configuración Técnica del Módulo de Gestión de Riesgo (.SET)

Como se ilustra en el panel de entradas de datos del archivo image_10c0f6.png, los parámetros matemáticos internos vienen calibrados minuciosamente para maximizar la efectividad en H1:

  • Filtros de Precisión: Configurado con un ATR de 36 y líneas de precisión de Stochastic en 15 para el aislamiento de tendencias institucionales.

  • Parámetros de Salida: Define un ratio de TakeProfit de 2.08 y un StopLoss de 4.2, complementado con un TrailingStop dinámico de 0.8.

  • Módulo Automático Activo: La función UseMoneyManagement se establece en true de forma obligatoria para activar el interés compuesto.

  • Parámetro de Riesgo Base: El archivo .set oficial incluye un mmRiskPercent de 19.0, optimizado para el balance entre aceleración y control de la equidad.

Notas sobre el Sistema de Espejo Automatizado (Copytrading)

Si prefiere copiar las operaciones de forma completamente automática sin necesidad de ejecutar el Expert Advisor en su propio VPS, los enlaces dedicados a la copia se encuentran disponibles en la parte superior de esta descripción. Tenga en cuenta que es un requisito obligatorio estar registrado con el bróker e iniciar sesión en la plataforma de trading social para poder visualizar y activar la oferta de inversión correctamente.

Rendimiento y Métricas Estadísticas Destacadas (Capital Recomendado: 100.00 USD)

El backtest de rendimiento histórico y el análisis estadístico del sistema reflejan una ventaja matemática de élite y una tasa de acierto robusta en datos históricos de alta precisión (calidad de historial del 100% reflejada en el archivo 1.png), consolidando el uso óptimo del interés compuesto:

  • Punto de Partida Accesible: Optimizado y validado de forma nativa para iniciar con un Initial Deposit de 100.00 USD, haciendo que el sistema sea accesible y altamente eficiente desde el primer día (verificado en los archivos 1.png y op.png).

  • Exponencial Multiplicación de Capital: Gracias al motor de capitalización geométrica detallado en la curva de crecimiento del archivo gra.png, el algoritmo alcanzó un Total Net Profit de 78,113.14 USD sobre un total de 287 operaciones (1.png).

  • Factor de Beneficio (Profit Factor) de Élite: Registra un sólido 3.43, lo que significa que el sistema genera 3.43 USD en ganancias por cada dólar que el mercado pone en riesgo (1.png).

  • Estabilidad Ajustada al Riesgo (Sharpe Ratio): Presenta un Ratio de Sharpe institucional de 12.40, confirmando una consistencia estadística sistemática en la toma de decisiones algorítmicas y descartando picos de volatilidad aleatorios (1.png).

  • Simetría Direccional Impecable: Demuestra una alta precisión independientemente de la dirección del mercado, ganando el 56.55% de las operaciones en corto (145 posiciones de venta) y el 64.79% de las operaciones en largo (142 posiciones de compra), según los registros históricos de 1.png.

  • Alto Factor de Recuperación: Posicionado en 8.17, demostrando una velocidad de respuesta sobresaliente para reponerse de rachas negativas y empujar la equidad a nuevos máximos históricos (1.png).

  • Estructura de Drawdown Controlada: El drawdown máximo de la equidad se mantuvo estrictamente en un 22.58% (1.png), una métrica perfectamente saludable en relación al beneficio neto explosivo provisto por la matriz de interés compuesto.

Análisis de Comportamiento Estacional y Distribución Cronológica

De acuerdo con el desglose métrico detallado en los reportes estadísticos del archivo 2.png, el comportamiento de Fx Vol 20 Apex Turbo muestra patrones estructurales altamente predictivos:

  • Explotación Horaria Inteligente: El sistema distribuye de manera balanceada sus operaciones a lo largo del día, mostrando picos de transacciones ganadoras y alta concentración de beneficios en bloques institucionales clave como las 07:00, las 14:00 y las 17:00 horas (2.png).

  • Consistencia Semanal y Mensual: El volumen de transacciones se mantiene firme durante la semana, destacando los domingos, lunes y sábados por su alta acumulación de beneficios líquidos (2.png). A nivel mensual, se observa una aceleración masiva del rendimiento durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo, donde el momentum del mercado impulsa la curva de capitalización exponencial a su máximo potencial (2.png).

  • Rachas Ganadoras Consecutivas: El algoritmo registra una secuencia máxima de 23 operaciones ganadoras consecutivas (acumulando un beneficio en racha de 23,105.24 USD en el ciclo de optimización) frente a un promedio estrictamente controlado de pérdidas sucesivas, garantizando una excelente tranquilidad psicológica operativa en cuentas reales (1.png).

Ventajas de Operar con Fx Vol 20 Apex Turbo en Weltrade

  • Filtro Macro en H1: Operar exclusivamente en la temporalidad de 1 hora filtra el ruido de mercado y las trampas de micro-spread, garantizando que los parámetros internos se ejecuten únicamente en tendencias confirmadas a nivel macro.

  • Ejecución de Baja Latencia: Adaptado específicamente para coincidir con la infraestructura de servidores y las métricas de spread de Weltrade en el activo Fx Vol 20, asegurando un deslizamiento (slippage) mínimo en la ejecución de lotajes avanzados visibles en las operaciones en vivo de op.png.

  • Automatización de Interés Compuesto: Gestión del riesgo algorítmica sin necesidad de intervención manual para escalar posiciones a medida que la equidad se expande.


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Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
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Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
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XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
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Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
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Wave Rider EA MT5
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Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
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Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
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Obsidian Flow Atlas EA
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Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
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[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
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ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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