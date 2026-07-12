ChronoBar Candle Timer and Sessions

  • Индикаторы
  • Joseph Andrew Steele
    Joseph Andrew Steele

    Joseph Andrew Steele

    PropDesk — инструменты риск-менеджмента и контроля правил для трейдеров проп-фирм на MetaTrader 5: мониторы просадки, торговые панели с учётом бюджета риска и движки правил, реализующие точную математику дневного убытка и максимальной просадки FTMO, FundedNext, The5ers, FTUK и FXIFY.
  • Версия: 1.1
ChronoBar is a free, lightweight chart companion for every trader.

- Candle-close countdown, shown both in the corner and on a label riding the price line, so you always know how long the current bar has left.
- Live spread in points, always visible.
- Session boxes for Tokyo, London and New York (hours configurable per session) over the last several days. Each box is bounded by that session's own high and low, and the live session's box grows in real time.

It uses simple chart objects - no indicator buffers, no repainting - and works on every symbol and timeframe with no configuration required.

From the same author as the PropDesk prop-firm toolkit (Bastion, TradeHelm, RiskLens). Free, forever.

More from PropDesk - prop-firm risk & compliance tools for MetaTrader 5:
- Bastion - full prop-firm risk cockpit (auto-flatten, news, tilt lockout): www.mql5.com/en/market/product/185404
- RiskLens - whole-account risk X-ray - worst case vs your daily budget: www.mql5.com/en/market/product/185459
- Breach Radar - FREE daily-drawdown & breach monitor: www.mql5.com/en/market/product/185394
- TradeHelm - prop-firm-aware trade panel, one-click risk-sized orders: www.mql5.com/en/market/product/185406
- EventStrike - news-straddle EA with a prop-firm gate: www.mql5.com/en/market/product/185460
- SignalGate - signal copier with built-in risk controls: www.mql5.com/en/market/product/185461
- BlockSight - order-block & fair-value-gap zones: www.mql5.com/en/market/product/185463
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Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Breach Radar Prop Firm Drawdown Meter
Joseph Andrew Steele
Индикаторы
See exactly how close your account is to your prop firm's daily-loss and max-drawdown floors - live, on the chart, with the real rule math of each firm. Most traders track their daily limit with mental math, and the daily-loss breach is the most common way evaluations end. Breach Radar draws the actual floors: - Daily-loss bar: the exact floor level, the dollar distance remaining, and the percent of today's budget already used - Max-drawdown bar: static or trailing (including trailing that loc
FREE
Bastion Prop Firm Risk Manager
Joseph Andrew Steele
Утилиты
Bastion is a monitor-and-close-only risk manager for prop-firm traders. It watches your account against your firm's daily-loss and maximum-drawdown limits in real time and force-closes your open positions BEFORE you cross a line. It never opens a trade of its own, so it stays fully within the tools allowed by FTMO, FundedNext, The5ers, FTUK and FXIFY. Why traders fail challenges A large share of failed evaluations end on a single daily-loss breach: a moment of inattention, a news spike, one tra
TradeHelm Prop Firm Trade Panel
Joseph Andrew Steele
Утилиты
TradeHelm is an on-chart trade panel for prop-firm traders. Every action it takes is aware of your firm's rules: entries are sized to your risk AND capped by your firm's remaining daily-loss budget, so a single click can never place a position large enough to breach your day. The difference Every trade panel sizes positions from a risk percent. TradeHelm shows two numbers - your risk lot and the budget-safe lot that your firm's remaining daily drawdown can actually absorb - and trades the small
RiskLens Account Risk Scanner
Joseph Andrew Steele
Индикаторы
RiskLens answers the one question no trade panel shows: if every stop you have is hit right now, how much do you lose - and does that breach your prop firm's daily limit? It scans every open position on the account and shows: - Worst case: the total loss if all your stops are hit, summed across all symbols. - Budget headroom: that worst case compared to your firm's remaining daily-loss budget, with a clear warning when your stops alone could breach the day. Built-in presets for FTMO, FundedNext
EventStrike News Straddle
Joseph Andrew Steele
Эксперты
EventStrike arms an OCO straddle before a selected high-impact economic-calendar event: a buy stop above price and a sell stop below. The news spike triggers one side; the other is cancelled automatically, and unfilled orders expire on their own after the event. What makes it different Most news tools will happily fire on a funded account whose firm bans news trading - and cost you the account. EventStrike checks your firm's rules first: if the firm restricts news trading, it refuses to arm and
SignalGate Telegram to MT5
Joseph Andrew Steele
Утилиты
SignalGate connects a Telegram channel to MetaTrader 5 and executes its signals - through a prop-firm risk gate. Inbound It reads signals from one configured chat and places them at market: formats like "BUY XAUUSD SL 2310 TP 2340", "GOLD LONG sl=2310 tp=2350", and multi-target signals (TP1 is used). Aliases such as GOLD, US30, NAS100, OIL and BTC are mapped to your broker's symbols. The gate Every signal passes your firm's risk check first. Near a drawdown breach or inside a firm news window,
BlockSight Order Blocks and FVG
Joseph Andrew Steele
Индикаторы
BlockSight marks institutional order blocks and fair value gaps using Smart Money Concepts - with a real structure-break filter, and without repainting. Detection (transparent) - Displacement: a candle whose body is at least ATR times a configurable multiple. - Structure break: a bullish displacement must close above the most recent swing high (symmetric for bearish). This filter removes the noise that plagues naive order-block tools. - Order block: the most recent opposing candle before the di
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