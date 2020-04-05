Prodesk Forge

Prodesk Forge был разработан для трейдеров, которым нужно больше, чем просто обычный робот.

Это полноценная структура автоматизированной торговли с 4 внутренними торговыми движками, работающими внутри одного Expert Advisor, созданная для поиска возможностей на двух самых сильных и волатильных рынках в мире: золоте и биткоине.

В то время как многие EA зависят только от одной настройки, Prodesk Forge объединяет несколько внутренних модулей в одной системе, давая роботу больше способов анализировать рынок, больше возможностей для действий и более сбалансированную торговую структуру.

Цель не в том, чтобы торговать случайно.

Цель — дождаться правильных рыночных условий и позволить системе действовать с дисциплиной, структурой и заранее заданным управлением риском.

Без мартингейла.
Без восстановления по сетке.
Без слепого усреднения.
Без опасного наращивания позиций.

Prodesk Forge был разработан для работы с волатильностью — а не против нее.

Золото и биткоин — это рынки, известные сильными движениями. Когда рынок спокоен, давление накапливается. Когда волатильность расширяется, появляются возможности. Prodesk Forge был создан для работы в такие моменты с профессиональной многоуровневой структурой, сохраняя все управление внутри одного чистого и организованного Expert Advisor.

Вам не нужно запускать несколько роботов отдельно.

С Prodesk Forge у вас есть несколько автоматизированных стратегий, организованных внутри одной системы, с профессиональной визуальной панелью, управлением Take Profit и Stop Loss, Trailing Stop, настройкой символов и вариантами управления лотом.

Основные преимущества

  • 4 внутренних торговых движка в одном EA
  • Фокус на золоте и биткоине
  • Разработан для волатильных рынков
  • Большее покрытие торговых возможностей
  • Автоматизированная мультиактивная структура
  • Профессиональная визуальная панель
  • Управление Take Profit и Stop Loss
  • Управление Trailing Stop
  • Управление фиксированным или экспоненциальным лотом
  • Совместимость с суффиксами символов брокеров
  • Без мартингейла
  • Без сетки
  • Без опасной системы восстановления
  • Без опасного наращивания позиций

Рекомендуемый график

Для лучшего опыта исполнения прикрепите EA к графику BTCUSD H1.

EA был разработан для работы со своей внутренней структурой именно из этой настройки, используя символы золота и биткоина, указанные во входных параметрах в соответствии с вашим брокером.

Качество брокера и бэктеста

Качество брокера имеет значение.

Для реалистичных тестов не используйте плохие тиковые данные, фиксированные спреды или искусственные условия исполнения.

Используйте:

Реальные тики
Переменный спред
Хорошее исполнение
Брокера с низким спредом
Правильные названия символов во входных параметрах

Рекомендуемые максимальные спреды:

XAUUSD: до 25 пунктов
BTCUSD: до 1500 пунктов

Некоторые брокеры используют другие названия для золота и биткоина, например:

XAUUSD.r
GOLD
BTCUSDm
BTCUSD.r

Если это ваш случай, просто настройте символы XAUUSD и BTCUSD во входных параметрах EA.

Неправильная настройка символов может помешать EA корректно считывать рынок или открывать сделки.

Я лично использую IC Trading, и при хороших торговых условиях EA ведет себя в моих тестах так, как ожидается. Однако каждый пользователь должен тестировать EA со своим собственным брокером, поскольку спред, проскальзывание, скорость исполнения и спецификации контрактов могут повлиять на итоговую производительность.

Рекомендуемое использование

Перед использованием Prodesk Forge на реальном счете протестируйте его в Strategy Tester MetaTrader 5 с реальными тиками и переменным спредом. Также я рекомендую протестировать его на демо-счете в реальных условиях вашего брокера.

Prodesk Forge — это профессиональный инструмент автоматизированной торговли для трейдеров, которые понимают, что волатильность, качество исполнения и дисциплина имеют решающее значение.

Четыре движка.
Два мощных рынка.
Один Expert Advisor.


Рекомендуем также
EA Valhalla
Uendel Rodrigues Dos Santog
4 (2)
Эксперты
Tired of losing FIMATHE entries? Tired of spending hours in front of the screen waiting for the right time to enter on a trade? EA VALHALLA was made for you! With simple configuration this EA will help you don't lose more entries! The Expert Advisor has all the necessary resources to help you with risk management. With a robust language and focused on MQL5, which is more complete and secure than MQL4. Download and test in DEMO account right now! https://bit.ly/3fO07eA Benefits: It stric
Exp5 The xCustomEA for MT5
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Эксперты
The xCustomEA для MetaTrader 5 — универсальный торговый советник для работы с пользовательскими индикаторами Постройте собственную торговую систему на базе практически любого пользовательского индикатора. The xCustomEA для MetaTrader 5 — это универсальный Expert Advisor, который получает сигналы от ваших пользовательских индикаторов и автоматически исполняет сделки по заданной логике. Вы указываете имя индикатора, сигнальные буферы и ключевые параметры, а советник использует эти данные для автом
RoyalTrade Pro
Milton Giovanny Jaramillo Herrera
Эксперты
RoyalProfit EA Pro - Automated London/New York Breakout System Leverage the strategy used by institutional traders: Identify key levels during the London session and execute precise breakouts when New York opens. 100% automated. What Does This EA Do? RoyalProfit EA Pro implements a proven institutional strategy: during the London trading session, the EA automatically marks the maximum and minimum price range levels. When New Y
Merket Structure Pro
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
MARKET STRUCTURE PRO v1.00 Expert Advisor — XAU/USD | M15 | Recommended Capital: $1,000 USD Worldinversor 2026 | Wyckoff + Elliott Method What is this EA? Market Structure PRO is an algorithmic Expert Advisor for MetaTrader 5, designed exclusively for trading the XAU/USD pair (Spot Gold) on the M15 timeframe. Its core analysis combines two of the most respected methodologies in institutional technical analysis: Wyckoff's market phase theory and Elliott wave structure analysis, achieving h
QuantumLogic AI
Silvano Cesar Silva Vieira
Эксперты
QuantumLogic AI QuantumLogic AI — это сложный советник, разработанный для алгоритмической торговли институционального уровня. Он использует динамическую стратегию усреднения (Сетка) в сочетании со сверхбыстрой асинхронной системой блочного закрытия (Корзина). ОБЗОР СТРАТЕГИИ Советник фильтрует направление рынка с помощью скользящей средней и выставляет расчетную сетку ордеров. QuantumLogic AI работает в строгих временных рамках и использует запатентованный алгоритм «Овертайм» для безопасного у
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Эксперты
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
Golden Osiris EA
Luis Corso
Эксперты
What is Golden Osiris EA? Golden Osiris EA is a high-performance Expert Advisor (trading robot) specifically designed for trading XAUUSD (gold) on MetaTrader 5. It combines a powerful algorithmic structure with adaptive logic to fully capitalize on market movements in the current trading environment. Developed using the latest algorithmic updates, this EA analyzes key level breakouts, price action, and signals from technical indicators specially tuned for the gold market. Key Features:
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Эксперты
Titan Trader King Gold Scalping EA for MT5
Ashish Jayant Mone
Эксперты
Titan Trader King – Gold Scalping EA for MT5 Titan Trader King is a precision-engineered automated trading system designed to capture high-quality momentum and trend continuation opportunities in fast-moving financial markets. The system is specially optimized for Gold (XAUUSD) trading behavior while maintaining strong performance capability across multiple high-liquidity trading instruments. Built for traders who demand structured, rule-based execution, Titan Trader King removes emotional decis
Dynamic Trend MACD Expert
Joao M Baltazar Vrea Da Silva
Эксперты
Dynamic Trend MACD Expert is an advanced algorithmic trading solution designed to operate efficiently on MetaTrader 5 (MT5). Using a smart combination of indicators, the algorithm aims to identify profitable trading opportunities based on the MACD indicator and trend analysis. The algorithm incorporates the powerful MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator to assess the strength and direction of a trend. This allows for accurate analysis of momentum changes in the market. Dynamic T
HedgeStar
Ahmet Gokcen Sirma
Эксперты
Hedge Star EA - User Guide Introduction Hedge Star EA is an automated Expert Advisor developed for MetaTrader 5. It combines multiple pending-order trading techniques into a single solution, allowing traders to select the strategy that best matches current market conditions. The EA integrates risk management, basket profit control and symbol presets while maintaining a simple and user-friendly workflow. Main Features • Normal, Limit, Stop and Hedge trading modes • Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Эксперты
Nuker - Precision Through Candle Length Analysis Nuker is a highly practical Expert Advisor that focuses on the length of preceding candles, taking action when they exceed a predetermined threshold. By analyzing the historical context of candle lengths, Nuker adapts to variations in the market with remarkable efficiency. Backtesting and Live Performance Backtesting was conducted using in-sample data from 2012 to 2019 and out-of-sample data from 2020 to mid-2023. As shown in the accompanying res
FTrend3
Sonia Tait
Эксперты
Este EA combina a tendência do tempo gráfico principal com mais dois tempos gráficos configuráveis. Os stops são técnicos baseados na técnica dos canais OffRoad. Ao executar otimizações, é interessante buscar as combinações de tempos gráficos que corroboram para um bom resultado para cada ativo e seu comportamento. Estudos apontam para resultados mais assertivos quando os testes são feitos nos últimos meses para operar no próximo. O período do ADX e das bandas de Bollinger também podem variar co
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
Maxximus Autotrader
Renato Takahashi
Эксперты
Maxximus Autotrader é um robô trader para negociação na bolsa brasileira B3 iBovespa, desenvolvido para atuar em ativos de miniíndice WIN e minidólar WDO. Este robô utiliza a análise de candlesticks (velas) do gráfico para identificar oportunidades de entrada e saída em trades, sem martingale ou scalping. Para maximizar o desempenho, o robô pode ser configurado com filtros de tendência VHF Filter, sistema de trailling do stop loss e horários de trades personalizados. Além disso, é possível ajus
Ultra Smooth Gold Breakout
Watjakorn Wongsathonbunyarat
Эксперты
WHAT IS ULTRA SMOOTH GOLD BREAKOUT? Ultra Smooth is a fully automated Expert Advisor developed for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It maps the structure of the Gold chart, identifies significant swing levels, and places pending stop orders at precisely calculated breakout points. No martingale. No grid. No averaging in. Every trade carries a fixed Stop Loss and Take Profit from the moment it is placed and is actively managed by an automatic trailing system around the clock. Live Signal - tra
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Эксперты
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Gold Trend Master MT5
Sahib Ul Ahsan
Эксперты
Gold Trend Master EA – Trend and Pullback Trading System Quantum Pullback EA is an automated trading system designed for structured trend trading with configurable pullback confirmation and multiple risk management options. The Expert Advisor combines momentum analysis, moving average filtering, volatility conditions, and optional pullback logic to identify trading opportunities while maintaining controlled execution behavior. The system is suitable for traders who prefer flexible configuration
Bollingerpro
Marouane Benhmidane
Эксперты
BollingerPro - Your Complete Solution for Leveraging Bollinger Bands and Volume BollingerPro is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for traders who want to capitalize on Bollinger Bands, volume, and ATR (Average True Range). This robot is ideal for traders looking to use an automated strategy based on reversal signals, incorporating proven technical indicators to maximize potential gains while controlling risk. Key Data Utilized: Bollinger Bands : to identify dynamic support and resista
Mini Dolar Consistent Trading BR
Lucas Araujo Da Silva
Эксперты
Conheça o Expert Advisor (EA) para Mini Dolar, a chave para o sucesso nos mercados financeiros em períodos de alta volatilidade! Desenvolvido após anos de análise cuidadosa, este EA emprega sinais únicos de entrada e saída para assegurar resultados notáveis. Prepare-se para uma jornada de lucratividade! Graças a observações em volatilidade, robustamente ajustadas, este EA oferece resultados impressionantes. Imagine aumentar sua taxa de sucesso e o retorno financeiro, ao mesmo tempo em que manté
Betovem B3 Robo Trader
Renato Takahashi
Эксперты
Betovem B3 Robo Trader é um robô especialista em negociação na Bolsa Brasileira Bovespa B3, em contratos de miniíndice WIN e minidólar WDO . O robô utiliza médias móveis para trigger dos sinais de entrada e média móvel também para filtro de tendência . Também pode-se configurar um filtro de entrada de ordens a partir de análise de candlestick . Os stops ( takeprofit e stoploss ) são fixos . Pode-se também configurar lotes, em minicontratos, bem como função daytrade , horários de negociação e met
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Opening Range Breakout ORB Pro
Rachid El Jaafari
Эксперты
Opening Range Breakout Expert Advisor The Opening Range Breakout Expert Advisor is a trading tool designed to automate a specific breakout methodology on the MetaTrader 5 platform. Its core logic is based on the observation that financial instruments often establish a clear range during a defined reference period, such as the previous trading day or a major market session. A sustained price movement beyond the boundaries of this range can signal the start of a new directional trend. The EA sys
Orion Dynamic Range Breakout
Joao Paulo Botelho Silva
Эксперты
Orion Dynamic Range Breakout  allows the trader to use one of the most robust trading strategies of all times, the Opening Range Breakout, which can be adapted to work in many different Symbols. Also, it allows the user to use many variations of breakout ranges and risk/profit parameters. Theoretical Basis Range Breakouts are widely used by a lot of big names in the trading industry. They were popularized by the hedge fund manager  Toby Crabel , which made a lot of success using the strategy in
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.29 (7)
Эксперты
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
XAU Scalper Pro EA
Ayman Ramadan Soroor
Эксперты
Product Name XAU Scalper Pro – Precision Gold EA for Fast M5 Trading Introduction XAU Scalper Pro is a professionally engineered Expert Advisor built exclusively for trading Gold (XAU/USD) on the 5-minute timeframe. It combines proven indicators with smart execution logic to capture short-term gold movements with precision and control. The EA is designed for traders who demand speed, accuracy, and disciplined risk management Unlike traditional EAs that rely solely on fixed TP/SL levels, XAU Sc
Gold speedster
Simon Aderinola Akinteye
Эксперты
Gold Speedster EA — Precision. Speed. Profitability. THE EA MYFXBOOK LINK NOW WORKING Up almost 3% in just few days. MyFxbook link :                https://www.myfxbook . com/members/CannyFX/gold-speedster/12075079 Kindly remember to clear the space just before com/ above when pasting the link in your browser. Unleash the power of intelligent automated trading with Gold Speedster , a next-generation Expert Advisor engineered exclusively for XAUUSD (Gold) . Built for traders who demand performa
Xau Archangel Genesis
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAU ARCHANGEL GENESIS  The Divine Breakout Scalper for Gold XAU Archangel Genesis  is a precision-engineered Gold breakout trading system inspired by the purest form of price action — the raw structure of highs and lows. Most EAs fail because they rely on lagging indicators or dangerous martingale logic. Archangel Genesis solves this by using a Donchian Channel Breakout Engine with ATR Volatility Confirmation to identify only the most explosive, high-probability breakout moments. Combined wit
EA Silver Diamond MT5
Ruslan Pishun
1 (1)
Эксперты
Советник основанная на скальперской стратегии на пробое, использует продвинутые алгоритмы выхода и имеет встроенные фильтры  для  отсеяны не качественные сигналов.   Полностью автоматическая торговля с расчетом входов на основе системы пробоя максимума/минимума.  Для торговли советник использует 4 валютный пары и таймфрейм М30.  Для создания стратегии, мы использовали исторические данные с качеством истории 99,9%, за последних 20 лет.  Советник имеет следующие особенности: Использует умная сис
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Эксперты
# RoboInvest RoboInvest is a professional grid-based Expert Advisor built for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It combines moving average crossovers, ATR volatility filter, and optional RSI confirmation to deliver highly adaptive entries during trending conditions. --- ## Strategy Overview - Entry signals based on fast MA vs slow MA (3 / 20 by default) - Optional RSI filter (entry when RSI confirms trend bias) - Grid logic with lot multiplier (default: 1.12) - Works during sp
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Prodesk Panel Pro
Diego Waldecir Riboli
5 (1)
Утилиты
Prodesk Panel Pro – Professional Manual Trading Panel for MetaTrader 5 Set stop loss and take profit with the mouse cursor. The same goes for pending orders. Just set where the order will open by moving the mouse to the right position. Prodesk Panel Pro is the complete and unlimited version of Prodesk Panel, designed for traders who want more speed, control, and precision when executing manual trades on MetaTrader 5. With a modern visual interface directly on the chart, Prodesk Panel Pro allo
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв