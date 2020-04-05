Prodesk Forge
- Эксперты
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Diego Waldecir RiboliCasado, 40 anos. Pai de dois filhos lindos :)
Trader desde 2012 em tempo integral e formado em tecnologia da informação, em 2019 .
Desenvolvedor de Expert Advisor como freelancer .
- Версия: 1.20
- Обновлено: 3 июля 2026
- Активации: 10
Prodesk Forge был разработан для трейдеров, которым нужно больше, чем просто обычный робот.
Это полноценная структура автоматизированной торговли с 4 внутренними торговыми движками, работающими внутри одного Expert Advisor, созданная для поиска возможностей на двух самых сильных и волатильных рынках в мире: золоте и биткоине.
В то время как многие EA зависят только от одной настройки, Prodesk Forge объединяет несколько внутренних модулей в одной системе, давая роботу больше способов анализировать рынок, больше возможностей для действий и более сбалансированную торговую структуру.
Цель не в том, чтобы торговать случайно.
Цель — дождаться правильных рыночных условий и позволить системе действовать с дисциплиной, структурой и заранее заданным управлением риском.
Без мартингейла.
Без восстановления по сетке.
Без слепого усреднения.
Без опасного наращивания позиций.
Prodesk Forge был разработан для работы с волатильностью — а не против нее.
Золото и биткоин — это рынки, известные сильными движениями. Когда рынок спокоен, давление накапливается. Когда волатильность расширяется, появляются возможности. Prodesk Forge был создан для работы в такие моменты с профессиональной многоуровневой структурой, сохраняя все управление внутри одного чистого и организованного Expert Advisor.
Вам не нужно запускать несколько роботов отдельно.
С Prodesk Forge у вас есть несколько автоматизированных стратегий, организованных внутри одной системы, с профессиональной визуальной панелью, управлением Take Profit и Stop Loss, Trailing Stop, настройкой символов и вариантами управления лотом.
Основные преимущества
- 4 внутренних торговых движка в одном EA
- Фокус на золоте и биткоине
- Разработан для волатильных рынков
- Большее покрытие торговых возможностей
- Автоматизированная мультиактивная структура
- Профессиональная визуальная панель
- Управление Take Profit и Stop Loss
- Управление Trailing Stop
- Управление фиксированным или экспоненциальным лотом
- Совместимость с суффиксами символов брокеров
- Без мартингейла
- Без сетки
- Без опасной системы восстановления
- Без опасного наращивания позиций
Рекомендуемый график
Для лучшего опыта исполнения прикрепите EA к графику BTCUSD H1.
EA был разработан для работы со своей внутренней структурой именно из этой настройки, используя символы золота и биткоина, указанные во входных параметрах в соответствии с вашим брокером.
Качество брокера и бэктеста
Качество брокера имеет значение.
Для реалистичных тестов не используйте плохие тиковые данные, фиксированные спреды или искусственные условия исполнения.
Используйте:
Реальные тики
Переменный спред
Хорошее исполнение
Брокера с низким спредом
Правильные названия символов во входных параметрах
Рекомендуемые максимальные спреды:
XAUUSD: до 25 пунктов
BTCUSD: до 1500 пунктов
Некоторые брокеры используют другие названия для золота и биткоина, например:
XAUUSD.r
GOLD
BTCUSDm
BTCUSD.r
Если это ваш случай, просто настройте символы XAUUSD и BTCUSD во входных параметрах EA.
Неправильная настройка символов может помешать EA корректно считывать рынок или открывать сделки.
Я лично использую IC Trading, и при хороших торговых условиях EA ведет себя в моих тестах так, как ожидается. Однако каждый пользователь должен тестировать EA со своим собственным брокером, поскольку спред, проскальзывание, скорость исполнения и спецификации контрактов могут повлиять на итоговую производительность.
Рекомендуемое использование
Перед использованием Prodesk Forge на реальном счете протестируйте его в Strategy Tester MetaTrader 5 с реальными тиками и переменным спредом. Также я рекомендую протестировать его на демо-счете в реальных условиях вашего брокера.
Prodesk Forge — это профессиональный инструмент автоматизированной торговли для трейдеров, которые понимают, что волатильность, качество исполнения и дисциплина имеют решающее значение.
Четыре движка.
Два мощных рынка.
Один Expert Advisor.