Prodesk Forge был разработан для трейдеров, которым нужно больше, чем просто обычный робот.

Это полноценная структура автоматизированной торговли с 4 внутренними торговыми движками, работающими внутри одного Expert Advisor, созданная для поиска возможностей на двух самых сильных и волатильных рынках в мире: золоте и биткоине.

В то время как многие EA зависят только от одной настройки, Prodesk Forge объединяет несколько внутренних модулей в одной системе, давая роботу больше способов анализировать рынок, больше возможностей для действий и более сбалансированную торговую структуру.

Цель не в том, чтобы торговать случайно.

Цель — дождаться правильных рыночных условий и позволить системе действовать с дисциплиной, структурой и заранее заданным управлением риском.

Без мартингейла.

Без восстановления по сетке.

Без слепого усреднения.

Без опасного наращивания позиций.

Prodesk Forge был разработан для работы с волатильностью — а не против нее.

Золото и биткоин — это рынки, известные сильными движениями. Когда рынок спокоен, давление накапливается. Когда волатильность расширяется, появляются возможности. Prodesk Forge был создан для работы в такие моменты с профессиональной многоуровневой структурой, сохраняя все управление внутри одного чистого и организованного Expert Advisor.

Вам не нужно запускать несколько роботов отдельно.

С Prodesk Forge у вас есть несколько автоматизированных стратегий, организованных внутри одной системы, с профессиональной визуальной панелью, управлением Take Profit и Stop Loss, Trailing Stop, настройкой символов и вариантами управления лотом.

Основные преимущества

4 внутренних торговых движка в одном EA

Фокус на золоте и биткоине

Разработан для волатильных рынков

Большее покрытие торговых возможностей

Автоматизированная мультиактивная структура

Профессиональная визуальная панель

Управление Take Profit и Stop Loss

Управление Trailing Stop

Управление фиксированным или экспоненциальным лотом

Совместимость с суффиксами символов брокеров

Без мартингейла

Без сетки

Без опасной системы восстановления

Без опасного наращивания позиций

Рекомендуемый график

Для лучшего опыта исполнения прикрепите EA к графику BTCUSD H1.

EA был разработан для работы со своей внутренней структурой именно из этой настройки, используя символы золота и биткоина, указанные во входных параметрах в соответствии с вашим брокером.

Качество брокера и бэктеста

Качество брокера имеет значение.

Для реалистичных тестов не используйте плохие тиковые данные, фиксированные спреды или искусственные условия исполнения.

Используйте:

Реальные тики

Переменный спред

Хорошее исполнение

Брокера с низким спредом

Правильные названия символов во входных параметрах

Рекомендуемые максимальные спреды:

XAUUSD: до 25 пунктов

BTCUSD: до 1500 пунктов

Некоторые брокеры используют другие названия для золота и биткоина, например:

XAUUSD.r

GOLD

BTCUSDm

BTCUSD.r

Если это ваш случай, просто настройте символы XAUUSD и BTCUSD во входных параметрах EA.

Неправильная настройка символов может помешать EA корректно считывать рынок или открывать сделки.

Я лично использую IC Trading, и при хороших торговых условиях EA ведет себя в моих тестах так, как ожидается. Однако каждый пользователь должен тестировать EA со своим собственным брокером, поскольку спред, проскальзывание, скорость исполнения и спецификации контрактов могут повлиять на итоговую производительность.

Рекомендуемое использование

Перед использованием Prodesk Forge на реальном счете протестируйте его в Strategy Tester MetaTrader 5 с реальными тиками и переменным спредом. Также я рекомендую протестировать его на демо-счете в реальных условиях вашего брокера.

Prodesk Forge — это профессиональный инструмент автоматизированной торговли для трейдеров, которые понимают, что волатильность, качество исполнения и дисциплина имеют решающее значение.

Четыре движка.

Два мощных рынка.

Один Expert Advisor.