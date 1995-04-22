Yield Dynamics

YieldDynamics 提供了一种结构化的、分析性的算法市场执行方法。该系统以纪律和风险管理为核心原则，为您提供了一个精确的框架，用于在复杂的市场环境中导航。体验清晰的操作稳定性，并发现先进的资本保护协议所带来的信心。





优势与特点

机构级执行框架（Institutional Edge）：通过严格监控最大点差和滑点容忍度来维持执行质量，确保您的订单在合适的市场条件下成交。

账户级权益保护（Account-Level Equity Guard）：通过持续追踪移动回撤来保护您的资金。如果达到您定义的风险阈值，系统将自动停止交易以保护您的余额。

自适应头寸规模（Adaptive Position Sizing）：采用智能成交量计算方法，包括动态凯利公式和波动率调整规模，使您的风险敞口与当前市场行为保持一致。

隐身安全协议（Stealth Security Protocols）：利用虚拟止损和止盈管理，将您的退出参数保留在系统内部。订单随机化逻辑引入自然执行延迟，以保持有机的交易痕迹。

集成新闻过滤器（Integrated News Filter）：在重大经济日历事件期间无缝暂停交易操作，保护您的策略免受不可预测的波动飙升影响。

多策略执行（Multi-Strategy Execution）：通过专门的模块适应不同的市场状态，包括快速动量捕捉、水平位交易和结构性趋势同步。

统一共识引擎（Unified Consensus Engine）：评估一系列技术指标来确认市场方向，确保入场信号得到结构性共振的支持。





输入参数

机构级执行

InpMaxSpreadPoints：执行交易时允许的最大点差点数。

InpMaxSlippage：允许的最大滑点点数。

InpCooldownMinutes：连续交易之间的最小等待时间。

InpMaxTradesPerDay：在24小时内允许的最大交易笔数。

InpMaxDailyDrawdownPercent：触发权益保护机制的单日回撤阈值。

InpUseKellySizing：启用基于历史表现的动态头寸规模。





主矩阵选项

InpPairs：要交易的交易品种列表，用逗号分隔。

InpOpMode：定义主要的操作策略模式。

InpStratSide：将交易限制为仅买入、仅卖出或双向。

InpTradeExec：设置订单的执行方式。

InpCloseProfit：定义平掉盈利头寸的逻辑。

InpCloseLoss：定义平掉亏损头寸的逻辑。

InpUseRecovery：启用管理回撤的自动恢复逻辑。

InpUseAlphaNav：激活方向导航和趋势偏向模块。

InpUseConsensus：要求在交易执行前获得多个指标的一致同意。





执行协议

InpUseRapidYield：激活短线剥头皮模块。

InpUseStealthGuard：激活基于水平线和通道的执行方式。

InpUseMeridianRange：激活特定时间范围的突破逻辑。

InpUseTrendSync：激活基于移动平均线的趋势跟踪模块。





全局安全与风险

InpUseVirtualSL：对经纪商隐藏止损和止盈水平。

InpUseOrderRandomization：随机化手数并增加执行延迟。

InpUseNewsFilter：在重大经济新闻发布期间暂停交易。

InpMaxDrawdownProtect：最大整体回撤保护水平（设为0则禁用）。

InpMagicNumber：该智能交易系统（EA）交易的唯一标识符。

InpCommentEA：附加到已成交订单的自定义注释。

InpMaxDD：在采取保护措施之前允许的最大回撤幅度。

InpHedgeLevel：触发自动对冲时的回撤百分比。

InpHedgeMult：对冲订单使用的成交量倍数。

InpRiskAmount：确定每笔交易的风险金额。

InpRiskSLPips：基准止损距离（以点为单位）。

InpConsensusThreshold：验证信号时，指标之间所需的最低一致评分。

InpUseBreakeven：当盈利时，自动将止损移至入场价。

InpBreakevenTriggerPips：触发保本止损所需的盈利距离（以点为单位）。

InpBreakevenLockPips：触发保本时所要锁定的盈利点数。