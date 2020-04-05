Gold Aura Quant Pro

Gold Aura Quant Pro: Институциональная ИИ-торговля

Вы, скорее всего, сталкивались с разочарованием, когда покупали советника с безупречным бэктестом, а затем наблюдали, как он медленно сливает ваш реальный счёт. Вы знаете это чувство тревоги, когда сделка уходит в глубокую просадку, и вы ждёте, пока опасная сетка восстановит позиции.

Представьте, что вы просыпаетесь, открываете свой MT5-терминал и чувствуете абсолютное спокойствие. Глядя на плавную кривую роста вашего депозита, вы осознаёте, что ваша торговля наконец защищена теми же передовыми количественными моделями, которые используют институциональные хедж-фонды.

Добро пожаловать в Gold Aura Quant Pro.

Это не очередная опасная мартингейл-сетка. Принимая решение использовать Gold Aura Quant Pro, вы переходите на новую парадигму алгоритмической торговли. Мы разработали двухуровневую систему искусственного интеллекта, которая бесшовно соединяет внешний анализ настроений на основе LLM (через DeepSeek) с локальными нейросетевыми моделями ONNX с нулевой задержкой.

Когда вы ощутите этот уровень контроля, вы естественным образом обретёте уверенность для прохождения проп-фирм челленджей и управления реальным капиталом.

Ключевые преимущества

Видите рынок ясно (Гибридный ИИ): Советник использует API DeepSeek для глубокого логического анализа рынка. Если задержка брокера возрастает, он мгновенно переключается на предварительно обученную локальную модель .onnx, гарантируя молниеносное исполнение.

Чувствуете защиту (Защита от брокера): Брокеры могут манипулировать спредами и охотиться за вашими стопами. Когда вы активируете наши виртуальные стопы и рандомизацию ордеров, вы становитесь практически невидимыми для вредоносных брокерских плагинов.

Понимаете истинный рост (Управление капиталом по Келли): Вместо фиксированных лотов или опасных сеток Gold Aura динамически масштабирует ваш риск математически, капитализируя прибыльные сделки и строго ограничивая дневные просадки.

Слышите тишину (Новостной фильтр): Избегайте хаоса вокруг красных новостных событий. Система автоматически приостанавливает вашу торговую корзину при выходе высоковлиятельных данных, защищая ваш капитал.

Список входных параметров

Ниже приведены настройки, которые вы можете легко сконфигурировать под свой уровень комфорта.

Общие настройки

TradeBasket - (Строка) Список символов для одновременной торговли через запятую (например, XAUUSD,XAGUSD,EURUSD).

Настройки искусственного интеллекта

AIApiKey - (Строка) Ваш безопасный ключ API DeepSeek для внешнего LLM-анализа.

BaseAIConfidenceThreshold - (Число с плавающей точкой) Минимальный порог уверенности ИИ (от 0.0 до 1.0), необходимый для разрешения входа в сделку.

OnnxModelPath - (Строка) Путь к файлу вашей локальной нейросетевой модели .onnx для резервного исполнения с нулевой задержкой.

Защита от брокера и архитектура

UseVirtualStops - (Логический) Скрывает ваши физические уровни Stop Loss и Take Profit от серверов брокера.

UseOrderRandomization - (Логический) Маскирует автоматическое поведение, добавляя микрозадержки и вариации дробных размеров лотов.

MaxExecutionPingMs - (Целое) Предохранитель, останавливающий торговлю, если задержка брокера превышает указанный порог в миллисекундах.

LiveStopsEmulation - (Логический) Внедряет механику реального проскальзывания в тестер стратегий для гарантии реалистичных бэктестов.

Институциональное управление рисками

RiskPercent - (Число с плавающей точкой) Ваш базовый процент риска на сделку.

UseKellySizing - (Логический) Включает динамическое математическое позиционирование на основе вашего скользящего процента выигрышей и коэффициента прибыли.

EquityScalingMode - (Перечисление) Выбор между стандартным фиксированным риском и продвинутыми механизмами компаундинга MARTINGALE или ANTI_MARTINGALE.

DailyLossLimitPercent - (Число с плавающей точкой) Жесткий предохранитель. Если дневной плавающий убыток достигает этого процента, советник прекращает торговлю до следующего дня.

DailyProfitLimitPercent - (Число с плавающей точкой) Фиксирует вашу прибыль. После достижения этого уровня торговля приостанавливается на день.

Новостной фильтр и защита

UseNewsBlackout - (Логический) Включает фильтр макроэкономического календаря для приостановки торговли во время событий с высоким влиянием.

NewsCurrencies - (Строка) Валюты для отслеживания новостей (например, USD,EUR,GBP).

NewsBlackoutMins - (Целое) Буферное время (в минутах) для паузы до и после выхода важных новостей.

Когда вы изучаете эти функции, вы ясно видите, почему Gold Aura Quant Pro является окончательным выбором для серьёзных, долгосрочных количественных трейдеров. Возьмите управление своим портфелем в свои руки уже сегодня. 
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NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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