Gold Aura Quant Pro: Институциональная ИИ-торговля





Вы, скорее всего, сталкивались с разочарованием, когда покупали советника с безупречным бэктестом, а затем наблюдали, как он медленно сливает ваш реальный счёт. Вы знаете это чувство тревоги, когда сделка уходит в глубокую просадку, и вы ждёте, пока опасная сетка восстановит позиции.





Представьте, что вы просыпаетесь, открываете свой MT5-терминал и чувствуете абсолютное спокойствие. Глядя на плавную кривую роста вашего депозита, вы осознаёте, что ваша торговля наконец защищена теми же передовыми количественными моделями, которые используют институциональные хедж-фонды.





Добро пожаловать в Gold Aura Quant Pro.





Это не очередная опасная мартингейл-сетка. Принимая решение использовать Gold Aura Quant Pro, вы переходите на новую парадигму алгоритмической торговли. Мы разработали двухуровневую систему искусственного интеллекта, которая бесшовно соединяет внешний анализ настроений на основе LLM (через DeepSeek) с локальными нейросетевыми моделями ONNX с нулевой задержкой.





Когда вы ощутите этот уровень контроля, вы естественным образом обретёте уверенность для прохождения проп-фирм челленджей и управления реальным капиталом.





Ключевые преимущества





Видите рынок ясно (Гибридный ИИ): Советник использует API DeepSeek для глубокого логического анализа рынка. Если задержка брокера возрастает, он мгновенно переключается на предварительно обученную локальную модель .onnx, гарантируя молниеносное исполнение.





Чувствуете защиту (Защита от брокера): Брокеры могут манипулировать спредами и охотиться за вашими стопами. Когда вы активируете наши виртуальные стопы и рандомизацию ордеров, вы становитесь практически невидимыми для вредоносных брокерских плагинов.





Понимаете истинный рост (Управление капиталом по Келли): Вместо фиксированных лотов или опасных сеток Gold Aura динамически масштабирует ваш риск математически, капитализируя прибыльные сделки и строго ограничивая дневные просадки.





Слышите тишину (Новостной фильтр): Избегайте хаоса вокруг красных новостных событий. Система автоматически приостанавливает вашу торговую корзину при выходе высоковлиятельных данных, защищая ваш капитал.





Список входных параметров





Ниже приведены настройки, которые вы можете легко сконфигурировать под свой уровень комфорта.





Общие настройки





TradeBasket - (Строка) Список символов для одновременной торговли через запятую (например, XAUUSD,XAGUSD,EURUSD).





Настройки искусственного интеллекта





AIApiKey - (Строка) Ваш безопасный ключ API DeepSeek для внешнего LLM-анализа.





BaseAIConfidenceThreshold - (Число с плавающей точкой) Минимальный порог уверенности ИИ (от 0.0 до 1.0), необходимый для разрешения входа в сделку.





OnnxModelPath - (Строка) Путь к файлу вашей локальной нейросетевой модели .onnx для резервного исполнения с нулевой задержкой.





Защита от брокера и архитектура





UseVirtualStops - (Логический) Скрывает ваши физические уровни Stop Loss и Take Profit от серверов брокера.





UseOrderRandomization - (Логический) Маскирует автоматическое поведение, добавляя микрозадержки и вариации дробных размеров лотов.





MaxExecutionPingMs - (Целое) Предохранитель, останавливающий торговлю, если задержка брокера превышает указанный порог в миллисекундах.





LiveStopsEmulation - (Логический) Внедряет механику реального проскальзывания в тестер стратегий для гарантии реалистичных бэктестов.





Институциональное управление рисками





RiskPercent - (Число с плавающей точкой) Ваш базовый процент риска на сделку.





UseKellySizing - (Логический) Включает динамическое математическое позиционирование на основе вашего скользящего процента выигрышей и коэффициента прибыли.





EquityScalingMode - (Перечисление) Выбор между стандартным фиксированным риском и продвинутыми механизмами компаундинга MARTINGALE или ANTI_MARTINGALE.





DailyLossLimitPercent - (Число с плавающей точкой) Жесткий предохранитель. Если дневной плавающий убыток достигает этого процента, советник прекращает торговлю до следующего дня.





DailyProfitLimitPercent - (Число с плавающей точкой) Фиксирует вашу прибыль. После достижения этого уровня торговля приостанавливается на день.





Новостной фильтр и защита





UseNewsBlackout - (Логический) Включает фильтр макроэкономического календаря для приостановки торговли во время событий с высоким влиянием.





NewsCurrencies - (Строка) Валюты для отслеживания новостей (например, USD,EUR,GBP).





NewsBlackoutMins - (Целое) Буферное время (в минутах) для паузы до и после выхода важных новостей.





Когда вы изучаете эти функции, вы ясно видите, почему Gold Aura Quant Pro является окончательным выбором для серьёзных, долгосрочных количественных трейдеров. Возьмите управление своим портфелем в свои руки уже сегодня.