Gold Aura Quant Pro：机构级人工智能交易





您很可能经历过这样的挫败感：购买了一个回测表现完美的智能交易系统（EA），却眼睁睁看着它慢慢耗尽您的真实账户。您知道那种当交易陷入深度回撤时，焦虑地等待危险网格策略来挽救局面的感受。





想象一下，当您醒来，打开MT5终端，心中感到的却是绝对的安宁。当您看着那条平滑的权益曲线时，您会意识到，您的交易终于得到了与机构对冲基金同等级别的先进量化模型的保护。





欢迎使用 Gold Aura Quant Pro。





这不是又一个危险的马丁格尔网格策略。选择使用 Gold Aura Quant Pro，意味着您正步入算法交易的新范式。我们设计了一个双层人工智能系统，将外部大语言模型（LLM）情绪分析（通过DeepSeek）与零延迟的本地ONNX神经网络无缝衔接。





当您体验到这种级别的掌控力时，您自然会充满信心地通过自营交易公司的挑战赛并管理真实资金。





核心优势





清晰洞察市场（混合人工智能）：该EA使用DeepSeek API进行深度市场推理。如果经纪商延迟飙升，它会立即切换回本地预训练的.onnx模型，确保闪电般的执行速度。





感受保护（经纪商防御）：经纪商可以操纵点差并猎杀您的止损。一旦您激活我们的虚拟止损和订单随机化功能，您就能有效规避恶意经纪商插件的侦测。





把握真实增长（凯利公式资金管理）：Gold Aura摒弃了静态手数或危险的网格，而是以数学方式动态调整您的风险，让盈利持续复利增长，同时严格限制每日回撤。





聆听平静（新闻封锁）：避开高风险新闻事件带来的市场混乱。当高影响力数据发布时，系统会自动暂停您的交易组合，为您的资金保驾护航。





输入参数列表





以下参数可供您轻松配置，以便将AI调整到最符合您个人风险偏好的水平。





常规设置





TradeBasket - （字符串）以逗号分隔的交易品种列表，用于同时交易（例如：XAUUSD,XAGUSD,EURUSD）。





人工智能设置





AIApiKey - （字符串）您用于外部LLM推理的安全DeepSeek API密钥。





BaseAIConfidenceThreshold - （浮点数）允许开仓所需的最低AI置信度阈值（0.0到1.0之间）。





OnnxModelPath - （字符串）本地.onnx神经网络模型的文件路径，用于零延迟备用执行。





经纪商防御与架构





UseVirtualStops - （布尔值）向经纪商服务器隐藏您的物理止损和止盈价位。





UseOrderRandomization - （布尔值）通过引入微小的延迟和分数手数变化来掩盖自动化交易行为。





MaxExecutionPingMs - （整数）断路器机制，如果经纪商延迟超过此毫秒阈值，则停止交易。





LiveStopsEmulation - （布尔值）在策略测试器中强制加入真实市场的滑点机制，以确保回测结果贴近实盘。





机构级风险管理





RiskPercent - （浮点数）您每笔交易的基础风险百分比。





UseKellySizing - （布尔值）根据您滚动计算出的胜率和盈亏比，启用动态的数学化仓位管理。





EquityScalingMode - （枚举）在标准固定风险，或进阶的MARTINGALE（马丁格尔）/ ANTI_MARTINGALE（反马丁格尔）复利机制之间进行选择。





DailyLossLimitPercent - （浮点数）硬性断路器。如果当日浮动亏损达到该百分比，EA将停止交易直至次日。





DailyProfitLimitPercent - （浮点数）锁定您的利润。一旦达到该水平，当日交易将被暂停。





新闻过滤与封锁





UseNewsBlackout - （布尔值）启用宏观经济日历过滤功能，在高影响力事件期间暂停交易。





NewsCurrencies - （字符串）需要监控新闻的货币（例如：USD,EUR,GBP）。





NewsBlackoutMins - （整数）重大新闻发布前后保持暂停交易的缓冲时间（以分钟为单位）。





当您审视这些功能时，您会清晰地理解为什么Gold Aura Quant Pro是严肃、长期量化交易者的终极之选。今天就掌控您的投资组合吧。