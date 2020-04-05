XAU Swing Pro H4





Обзор стратегии





XAU Swing Pro H4 — это полностью автоматизированный эксперт, разработанный исключительно для свинг-трейдинга золотом (XAUUSD) на таймфрейме H4. Данная стратегия предназначена для захвата более крупных рыночных движений, ориентируясь на устойчивые тренды и значительные колебания в течение нескольких дней.





Разработка и тестирование на надежность





Советник был разработан с использованием более 20 лет исторических тиковых данных, что обеспечивает прочную статистическую основу для проверки стратегии. Было проведено обширное тестирование на надежность на нескольких таймфреймах — как выше, так и ниже основного торгового таймфрейма — для обеспечения адаптивности и устойчивости в различных рыночных условиях. Этот подход к тестированию на нескольких таймфреймах помогает выявить стратегии, которые действительно надежны, а не просто переоптимизированы под определенный период.





Процесс разработки включает строгую проверку на вневыборочных данных и статистический анализ для отсеивания стратегий, подогнанных под кривую, и выявления тех, которые имеют реальное прогностическое преимущество. Применяя математическую и статистическую строгость на протяжении всего цикла разработки, мы стремимся достичь более стабильных результатов в будущих рыночных условиях.





Торговая логика и анализ рынка





Этот советник использует собственную логику, включающую многоэтапный анализ рынка. Он не полагается на случайные входы и не генерирует сделки на основе произвольных условий. Вместо этого система ожидает совпадения определенных рыночных условий и подтверждений перед открытием позиции. Такой подход гарантирует, что каждая сделка поддерживается четко определенной рыночной структурой и статистическим подтверждением, а не основана на случайности или ежедневной повторяемости.





Советник разработан для избирательной и дисциплинированной торговли, открывая сделки только при выполнении необходимых условий — независимо от того, происходит ли это несколько раз в день, раз в неделю или вообще не происходит в течение длительного периода. Эта избирательность помогает сохранять статистическое преимущество системы и избегать переторговки или воздействия неблагоприятных рыночных условий.





Ключевые особенности





- Подход свинг-трейдинга: Захват устойчивых ценовых движений, ориентированных на крупные рыночные колебания.





- Многофильтровая система входа: Использует направление тренда, подтверждение импульса и фильтрацию на основе волатильности для обеспечения высококачественных сигналов.





- Адаптивное управление рисками: Уровни стоп-лосс и тейк-профит динамически рассчитываются на основе текущей волатильности рынка, обеспечивая постоянную подверженность риску.





- Проверенная долгосрочная производительность: Протестирован и подтвержден на более чем 20 летних исторических тиковых данных с качеством 99.9%, достигнув показателя прибыли 1.75 и коэффициента Шарпа 1.57 (V2.0).





- Без опасных стратегий: Без мартингейла, без сетки, без хеджирования, без усреднения.





- Полностью автоматизирован: Управляет всеми сделками без ручного вмешательства после настройки.





- Специально разработан для XAUUSD: Каждый компонент оптимизирован специально для уникальных характеристик волатильности золота.





Управление рисками





Советник использует фиксированную пропорциональную модель расчета объема позиции. Объем сделки привязан к балансу счета для автоматического масштабирования системы в зависимости от капитала.





Пример: При балансе $1,000 на счете, советник настроен на торговлю 0.01 стандартного лота. Такой подход позволяет поддерживать стабильный профиль риска по мере роста вашего баланса.





Советник не использует мартингейл, сетку, хеджирование или усреднение. Каждая сделка защищена стоп-лоссом.





Показатели эффективности (Бэктест 2020-2026 - V2.0)





- Совокупная доходность: 37.27% CAGR

- Профит-фактор: 1.75

- Коэффициент Шарпа: 1.57

- Максимальная просадка: 15.69%

- Процент выигрышных сделок: 36.11%

- Общее количество сделок: 1,091





Эти результаты были достигнуты с использованием тиковых данных с качеством 99.9% и симуляцией переменного спреда. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Обратите внимание, что это свинг-стратегия с периодами пониженной активности, предназначенная для терпеливых трейдеров, которые понимают ценность долгосрочного роста.





Тестирование и производительность





Этот советник был тщательно протестирован на ECN-счетах с низкими спредами и комиссиями. Для оптимальной производительности настоятельно рекомендуется использовать ECN-счет с узкими спредами и надежным исполнением. Статистическое преимущество стратегии зависит от точного исполнения входов и выходов, на которое могут влиять высокое проскальзывание, широкие спреды или чрезмерные комиссионные расходы.





Входные параметры





- Magic Number: Уникальный идентификатор для сделок, открытых этим советником.

- Расчет лота: Фиксированный пропорциональный (0.01 лота на каждые $1,000 баланса).

- Риск на сделку: Регулируемый процент.

- Стоп-лосс и Тейк-профит: Базовые уровни, корректируемые в зависимости от волатильности.

- Максимальный спред: Ограничение сделок при волатильных спредах.

- Временной фильтр: Опциональные часы торговли.





Требования





- Платформа: MetaTrader 5

- Символ: XAUUSD

- Таймфрейм: H4

- Рекомендуемый минимальный депозит: $1,000

- Тип счета: ECN с узкими спредами и низкими комиссиями

- VPS: Настоятельно рекомендуется для круглосуточной работы





Не уверены, что этот советник подходит именно вам?





Если вы не уверены, подходит ли этот советник вашему стилю торговли, толерантности к риску или размеру счета, пожалуйста, свяжитесь со мной через раздел комментариев к продукту или систему сообщений MQL5. Я с удовольствием объясню его качества, характеристики и оптимальные сценарии использования, чтобы вы могли принять более обоснованное решение перед покупкой.





Поддержка





Если у вас есть вопросы по конфигурации, настройкам для конкретного брокера или оптимизации, пожалуйста, обращайтесь через раздел комментариев к продукту или систему сообщений MQL5. Я готов помочь вам обеспечить оптимальную работу советника в вашей конкретной торговой среде.





Установка





Советник поставляется в виде скомпилированного файла .ex5. Установите его в папку Experts MetaTrader 5, прикрепите к графику XAUUSD H4 и настройте параметры. Убедитесь, что AutoTrading включен.





Почему стоит выбрать XAU Swing Pro H4?





Если вы ищете стратегию с низкой просадкой и высоким профит-фактором для долгосрочной торговли золотом, этот советник предлагает проверенное решение. Его низкая просадка и высокий профит-фактор делают его идеальным для трейдеров, которые предпочитают стабильность высокочастотной торговле. Эта стратегия также дополняет скальпинговые стратегии, охватывая старшие таймфреймы для полной системы торговли XAUUSD.





Совет по трейдингу





Отдавайте предпочтение системе, которая обеспечивает высокую доходность с поправкой на риск при низкой просадке. Этот советник разработан для трейдеров, которые понимают, что последовательность и сохранность капитала являются основой долгосрочного успеха. Если вам нужна более высокая абсолютная прибыль, увеличьте баланс счета, а не риск на сделку.