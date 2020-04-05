XAU Scalper Pro M15

XAU Scalper Pro M15

Обзор стратегии

XAU Scalper Pro M15 — это полностью автоматизированный эксперт, разработанный исключительно для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M15. Данная стратегия является результатом обширных исследований и оптимизации, предназначена для получения стабильной прибыли с контролируемым риском.

Разработка и тестирование на надежность

Советник был разработан с использованием более 20 лет исторических тиковых данных, что обеспечивает прочную статистическую основу для проверки стратегии. Было проведено обширное тестирование на надежность на нескольких таймфреймах — как выше, так и ниже основного торгового таймфрейма — для обеспечения адаптивности и устойчивости в различных рыночных условиях. Этот подход к тестированию на нескольких таймфреймах помогает выявить стратегии, которые действительно надежны, а не просто переоптимизированы под определенный период.

Процесс разработки включает строгую проверку на вневыборочных данных и статистический анализ для отсеивания стратегий, подогнанных под кривую, и выявления тех, которые имеют реальное прогностическое преимущество. Применяя математическую и статистическую строгость на протяжении всего цикла разработки, мы стремимся достичь более стабильных результатов в будущих рыночных условиях.

Торговая логика и анализ рынка

Этот советник использует собственную логику, включающую многоэтапный анализ рынка. Он не полагается на случайные входы и не генерирует сделки на основе произвольных условий. Вместо этого система ожидает совпадения определенных рыночных условий и подтверждений перед открытием позиции. Такой подход гарантирует, что каждая сделка поддерживается четко определенной рыночной структурой и статистическим подтверждением, а не основана на случайности или ежедневной повторяемости.

Советник разработан для избирательной и дисциплинированной торговли, открывая сделки только при выполнении необходимых условий — независимо от того, происходит ли это несколько раз в день, раз в неделю или вообще не происходит в течение длительного периода. Эта избирательность помогает сохранять статистическое преимущество системы и избегать переторговки или воздействия неблагоприятных рыночных условий.

Ключевые особенности

- Точные сигналы входа: Алгоритм отфильтровывает рыночный шум, используя комбинацию технических индикаторов и ценовых паттернов.

- Динамическое управление рисками: Уровни стоп-лосс и тейк-профит рассчитываются на основе волатильности в реальном времени, позволяя советнику адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.

- Стабильная производительность: Протестирован и подтвержден на более чем 20 летних исторических тиковых данных с качеством 99.9%, достигнув показателя прибыли 1.74 и коэффициента Шарпа 1.54.

- Без опасных стратегий: Советник не использует мартингейл, сетку, хеджирование или усреднение.

- Полностью автоматизирован: После установки и настройки советник управляет всеми сделками без ручного вмешательства.

- Оптимизирован для XAUUSD: Эта стратегия специально разработана для золота, используя его уникальные характеристики волатильности.

Управление рисками

Советник использует фиксированную пропорциональную модель расчета объема позиции. Объем сделки привязан к балансу счета для автоматического масштабирования системы в зависимости от капитала.

Пример: При балансе $1,000 на счете, советник настроен на торговлю 0.01 стандартного лота. Такой подход позволяет поддерживать стабильный профиль риска по мере роста вашего баланса.

Советник не использует мартингейл, сетку, хеджирование или усреднение. Каждая сделка защищена стоп-лоссом.

Показатели эффективности (Бэктест 2023-2026)

- Совокупная доходность: 39.98% CAGR
- Профит-фактор: 1.74
- Коэффициент Шарпа: 1.54
- Максимальная просадка: 15.48%
- Процент выигрышных сделок: 52.41%
- Общее количество сделок: 2,260

Эти результаты были достигнуты с использованием тиковых данных с качеством 99.9% и симуляцией переменного спреда. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Тестирование и производительность

Этот советник был тщательно протестирован на ECN-счетах с низкими спредами и комиссиями. Для оптимальной производительности настоятельно рекомендуется использовать ECN-счет с узкими спредами и надежным исполнением. Статистическое преимущество стратегии зависит от точного исполнения входов и выходов, на которое могут влиять высокое проскальзывание, широкие спреды или чрезмерные комиссионные расходы.

Входные параметры

- Magic Number: Уникальный идентификатор для сделок, открытых этим советником.
- Расчет лота: Фиксированный пропорциональный (0.01 лота на каждые $1,000 баланса).
- Риск на сделку: Регулируемый процент.
- Стоп-лосс и Тейк-профит: Базовые уровни, корректируемые в зависимости от волатильности.
- Максимальный спред: Ограничение сделок при волатильных спредах.
- Временной фильтр: Опциональные часы торговли.

Требования

- Платформа: MetaTrader 5
- Символ: XAUUSD
- Таймфрейм: M15
- Рекомендуемый минимальный депозит: $1,000
- Тип счета: ECN с узкими спредами и низкими комиссиями
- VPS: Рекомендуется для круглосуточной работы

Не уверены, что этот советник подходит именно вам?

Если вы не уверены, подходит ли этот советник вашему стилю торговли, толерантности к риску или размеру счета, пожалуйста, свяжитесь со мной через раздел комментариев к продукту или систему сообщений MQL5. Я с удовольствием объясню его качества, характеристики и оптимальные сценарии использования, чтобы вы могли принять более обоснованное решение перед покупкой.

Поддержка

Если у вас есть вопросы по конфигурации, настройкам для конкретного брокера или оптимизации, пожалуйста, обращайтесь через раздел комментариев к продукту или систему сообщений MQL5. Я готов помочь вам обеспечить оптимальную работу советника в вашей конкретной торговой среде.

Установка

Советник поставляется в виде скомпилированного файла .ex5. Установите его в папку Experts MetaTrader 5, прикрепите к графику XAUUSD M15 и настройте параметры. Убедитесь, что AutoTrading включен.

Совет по трейдингу

Отдавайте предпочтение системе, которая обеспечивает высокую доходность с поправкой на риск при низкой просадке. Этот советник разработан для трейдеров, которые понимают, что последовательность и сохранность капитала являются основой долгосрочного успеха. Если вам нужна более высокая абсолютная прибыль, увеличьте баланс счета, а не риск на сделку.
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NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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