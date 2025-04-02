XAU Dual Strategy Portfolio (M30 + H4)





Обзор стратегии





XAU Dual Strategy Portfolio (M30 + H4) — это полностью автоматизированный портфель экспертов, который объединяет две проверенные стратегии торговли золотом на взаимодополняющих таймфреймах. Данный портфель интегрирует стратегии M30 и H4, обеспечивая сбалансированный подход к торговле золотом, захватывая как внутридневные движения, так и многодневные тренды при умеренной просадке.





Разработка и тестирование на надежность





Портфель был разработан с использованием более 20 лет исторических тиковых данных, что обеспечивает прочную статистическую основу для проверки стратегии. Было проведено обширное тестирование на надежность на нескольких таймфреймах — как выше, так и ниже основного торгового таймфрейма — для обеспечения адаптивности и устойчивости в различных рыночных условиях. Этот подход к тестированию на нескольких таймфреймах помогает выявить стратегии, которые действительно надежны, а не просто переоптимизированы под определенный период.





Процесс разработки включает строгую проверку на вневыборочных данных и статистический анализ для отсеивания стратегий, подогнанных под кривую, и выявления тех, которые имеют реальное прогностическое преимущество. Применяя математическую и статистическую строгость на протяжении всего цикла разработки, мы стремимся достичь более стабильных результатов в будущих рыночных условиях.





Торговая логика и анализ рынка





Этот портфель использует собственную логику, включающую многоэтапный анализ рынка. Он не полагается на случайные входы и не генерирует сделки на основе произвольных условий. Вместо этого система ожидает совпадения определенных рыночных условий и подтверждений перед открытием позиции. Такой подход гарантирует, что каждая сделка поддерживается четко определенной рыночной структурой и статистическим подтверждением, а не основана на случайности или ежедневной повторяемости.





Портфель разработан для избирательной и дисциплинированной торговли, открывая сделки только при выполнении необходимых условий — независимо от того, происходит ли это несколько раз в день, раз в неделю или вообще не происходит в течение длительного периода. Эта избирательность помогает сохранять статистическое преимущество системы и избегать переторговки или воздействия неблагоприятных рыночных условий.





Ключевые особенности





- Диверсификация по двум таймфреймам: Две стратегии, работающие на таймфреймах M30 и H4, обеспечивающие охват как внутридневных, так и многодневных рыночных движений.





- Взаимодополняющие стили торговли: Консервативная стратегия M30 уравновешивает более прибыльную стратегию H4, обеспечивая более стабильную кривую капитала.





- Низкая совокупная просадка: Обе стратегии имеют индивидуально низкие максимальные просадки (M30: 7.04%, H4: 9.59%), что обеспечивает отличное управление рисками портфеля.





- Проверенная производительность: Обе стратегии протестированы и подтверждены на более чем 20 летних исторических тиковых данных с качеством 99.9%.





- Без опасных стратегий: Без мартингейла, без сетки, без хеджирования, без усреднения.





- Полностью автоматизирован: После установки и настройки портфель управляет всеми сделками без ручного вмешательства.





- Специально разработан для XAUUSD: Обе стратегии оптимизированы специально для уникальных характеристик волатильности золота.





Управление рисками





Портфель использует фиксированную пропорциональную модель расчета объема позиции. Объем сделки для каждой стратегии привязан к балансу счета для автоматического масштабирования системы в зависимости от капитала.





Пример: При балансе $2,000 на счете, каждый советник настроен на торговлю 0.01 стандартного лота. Такой подход позволяет поддерживать стабильный профиль риска для обеих стратегий по мере роста вашего баланса.





Портфель не использует мартингейл, сетку, хеджирование или усреднение. Каждая сделка защищена стоп-лоссом.





Показатели эффективности (Бэктест 2020-2026)





Метрики стратегии M30:

- Совокупная доходность: 10.06% CAGR

- Профит-фактор: 1.61

- Коэффициент Шарпа: 1.03

- Максимальная просадка: 7.04%

- Процент выигрышных сделок: 50.9%

- Общее количество сделок: 277





Метрики стратегии H4:

- Совокупная доходность: 20.32% CAGR

- Профит-фактор: 1.94

- Коэффициент Шарпа: 1.51

- Максимальная просадка: 9.59%

- Процент выигрышных сделок: 54.46%

- Общее количество сделок: 325





Портфель комбинированный (прогноз):

- Ожидаемая совокупная доходность: 15-18% CAGR

- Ожидаемый профит-фактор: >1.60

- Ожидаемая максимальная просадка: 10-12%

- Общее количество сделок: 600-800





Эти результаты были достигнуты с использованием тиковых данных с качеством 99.9% и симуляцией переменного спреда. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Это индивидуальные метрики стратегий; комбинированная производительность портфеля может отличаться.





Тестирование и производительность





Этот портфель был тщательно протестирован на ECN-счетах с низкими спредами и комиссиями. Для оптимальной производительности настоятельно рекомендуется использовать ECN-счет с узкими спредами и надежным исполнением. Статистическое преимущество стратегии зависит от точного исполнения входов и выходов, на которое могут влиять высокое проскальзывание, широкие спреды или чрезмерные комиссионные расходы.





Входные параметры





Каждый советник в портфеле имеет свой собственный набор параметров, позволяющий настраивать риск для каждой стратегии индивидуально:





- Magic Number: Уникальный идентификатор для каждого таймфрейма.

- Расчет лота: Фиксированный пропорциональный (0.01 лота на каждые $2,000 баланса).

- Риск на сделку: Регулируемый процент.

- Стоп-лосс и Тейк-профит: Базовые уровни, корректируемые в зависимости от волатильности.

- Максимальный спред: Ограничение сделок при волатильных спредах.

- Временной фильтр: Опциональные часы торговли.





Требования





- Платформа: MetaTrader 5

- Символ: XAUUSD

- Таймфреймы: M30 и H4

- Рекомендуемый минимальный депозит: $2,000

- Тип счета: ECN с узкими спредами и низкими комиссиями

- VPS: Настоятельно рекомендуется для круглосуточной работы





Не уверены, что этот портфель подходит именно вам?





Если вы не уверены, подходит ли этот портфель вашему стилю торговли, толерантности к риску или размеру счета, пожалуйста, свяжитесь со мной через раздел комментариев к продукту или систему сообщений MQL5. Я с удовольствием объясню его качества, характеристики и оптимальные сценарии использования, чтобы вы могли принять более обоснованное решение перед покупкой.





Поддержка





Если у вас есть вопросы по конфигурации, настройкам для конкретного брокера или оптимизации, пожалуйста, обращайтесь через раздел комментариев к продукту или систему сообщений MQL5. Я готов помочь вам обеспечить оптимальную работу портфеля в вашей конкретной торговой среде.





Установка





Портфель поставляется в виде двух скомпилированных файлов .ex5 (по одному на каждый таймфрейм). Установите их в папку Experts, прикрепите каждый к соответствующему графику XAUUSD (M30 и H4) и настройте параметры. Убедитесь, что AutoTrading включен.





Почему стоит выбрать XAU Dual Strategy Portfolio?





Если вы ищете сбалансированный, диверсифицированный подход к торговле золотом, этот портфель предлагает проверенное решение. Он сочетает стабильность консервативной внутридневной стратегии с прибыльностью системы свинг-трейдинга. Этот портфель идеально подходит для трейдеров, которые хотят получать стабильную прибыль с умеренной просадкой, без сложности управления несколькими отдельными стратегиями.





Совет по трейдингу





Отдавайте предпочтение системе, которая обеспечивает высокую доходность с поправкой на риск при низкой просадке. Этот портфель разработан для трейдеров, которые понимают, что последовательность и сохранность капитала являются основой долгосрочного успеха. Если вам нужна более высокая абсолютная прибыль, увеличьте баланс счета, а не риск на сделку.