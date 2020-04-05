Valkiria Gold Scalper AI


VALKIRIA GOLD SCALPER AI — Paquete de publicación MQL5 Market (La configuracion por defecto no es la mas productiva, escribeme y te dare los parametros que te aseguran de 20 a 30 diarios)

DESCRIPCIÓN LARGA (página del producto)

Valkiria Gold Scalper AI es un asesor experto (EA) de scalping diseñado específicamente para operar en oro (XAUUSD) en marcos temporales cortos. Combina el cruce de dos medias móviles exponenciales (EMA 20 y EMA 50) con un filtro de momentum basado en el RSI(14) para identificar entradas en zonas de sobrecompra/sobreventa alineadas con la tendencia de corto plazo.

Características principales:

  • Sistema de entrada dual confirmado: Solo opera cuando la tendencia (EMA) y el momentum (RSI) coinciden, reduciendo señales falsas.
  • Gestión de riesgo automatizada de 3 capas: Stop Loss/Take Profit fijos, Break-even automático para proteger ganancias, y Trailing Stop dinámico para maximizar movimientos favorables.
  • Basket Take Profit: Cierra todas las operaciones abiertas cuando la ganancia conjunta alcanza el objetivo definido, ideal para gestión de canasta en scalping.
  • Panel visual integrado: Dashboard en tiempo real con tendencia actual, RSI, señal activa, operaciones abiertas, profit flotante y estadísticas históricas (win rate, profit factor, resultado neto) — todo sin salir del gráfico.
  • Control total de riesgo: Límite de operaciones simultáneas, Magic Number configurable para correr múltiples instancias sin interferencias.
  • Sin martingala ni grid: Cada operación tiene su propio SL/TP definido, sin promediar posiciones perdedoras.

Recomendado para:

  • Cuentas desde $200 USD
  • Brokers ECN/Raw con spreads bajos en oro
  • Apalancamiento 1:500 o superior
  • VPS para operación continua

DESCRIPCIÓN CORTA (resumen / preview)

EA de scalping para oro (XAUUSD) basado en cruce EMA 20/50 + RSI(14), con gestión de riesgo automatizada (break-even, trailing stop y basket TP) y panel visual en tiempo real con estadísticas de rendimiento.

LISTA DE CARACTERÍSTICAS (bullet points para la sección "Features")

  • Estrategia de scalping EMA + RSI optimizada para XAUUSD
  • Break-even automático configurable
  • Trailing stop dinámico
  • Basket Take Profit (cierre de canasta)
  • Panel visual con estadísticas en tiempo real
  • Control de número máximo de operaciones simultáneas
  • Magic Number único para multi-instancia
  • Sin martingala, sin grid, sin estrategias de alto riesgo
  • Compatible con MT5, cuentas Netting y Hedging
  • Funciona en M1, M5 y otros timeframes (configurable)

PARÁMETROS DE ENTRADA (tabla para la sección de inputs) Recomendado tal cual esta en el grafico

Parámetro Descripción Valor por defecto
LotSize Tamaño de lote fijo 0.01
StopLoss Stop Loss en puntos 10000
TakeProfit Take Profit en puntos 500
RSI_Period Periodo del RSI 14
MaxTrades Máximo de operaciones simultáneas 3
MagicNumber Identificador único del EA 990011
UseBreakEven Activar break-even automático true
BreakEvenTrigger Puntos de profit para activar BE 250
BreakEvenLock Puntos asegurados al activar BE 50
UseTrailingStop Activar trailing stop true
TrailingStart Puntos de profit para iniciar trailing 250
TrailingStep Distancia del trailing 50
UseBasketTP Activar cierre de canasta por TP true
BasketTPAmount Ganancia objetivo en USD para cerrar canasta 5.0
TimeFrame Timeframe de los indicadores PERIOD_CURRENT
ShowPanel Mostrar panel visual true

RECOMENDACIONES DE USO (sección "Setup")

  1. Adjuntar el EA al gráfico de XAUUSD (Oro)
  2. Timeframe recomendado: M1 o M5
  3. Usar broker con spread bajo en oro (idealmente cuenta ECN/Raw)
  4. Depósito mínimo recomendado: $200 USD con lote 0.01
  5. Activar "Algo Trading" en MT5
  6. Usar VPS para operación 24/5 sin interrupciones
  7. Ajustar SL/TP según la volatilidad del broker (los puntos varían según el tipo de cotización del símbolo)

DISCLAIMER OBLIGATORIO (incluir siempre, MQL5 lo exige y es buena práctica)

El trading de divisas, metales y CFDs implica un alto riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda probar el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real, y operar únicamente con capital que se pueda permitir perder.


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Vladimir Mametov
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Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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