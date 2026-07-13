TradersOS

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  • Mario El Kallab
    Mario El Kallab

    Mario El Kallab

    I Code EAs as a hobby and spend most of time investing in developing my skills and my EAs. Im a mechanical engineer with some personally acquired coding skills and a passion to trading and market analysis.
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5
TraderOS – Профессиональная панель управления торговыми операциями для MetaTrader 5
Обзор

TraderOS – это комплексная панель управления торговыми операциями, разработанная для того, чтобы помочь трейдерам, принимающим решения по своему усмотрению, отслеживать рынки, организовывать торговые решения и управлять рисками из единого интуитивно понятного интерфейса.

Вместо автоматического размещения сделок, TraderOS выступает в качестве вашего торгового командного центра, объединяя сканирование рынка, технический анализ, мониторинг сделок и управление рисками в одном профессиональном рабочем пространстве.

Независимо от того, являетесь ли вы внутридневным трейдером, свинг-трейдером или позиционным трейдером, TraderOS помогает упростить ваш торговый процесс и обеспечивает постоянный доступ к важной рыночной информации.

Основные функции
Профессиональная панель управления торговлей
Чистый и организованный центр управления
Мониторинг рынка в реальном времени
Легко читаемые информационные панели
Оптимизировано для MetaTrader 5
Многосимвольный сканер рынка

Мониторинг нескольких инструментов одновременно из настраиваемого списка наблюдения.

В список отслеживаемых инструментов по умолчанию входят:

EURUSD
GBPUSD
USDJPY
AUDUSD
NZDUSD
USDCAD
USDCHF
XAUUSD (золото)
BTCUSD
ETHUSD

Пользователи могут полностью настроить символы в соответствии со своим торговым портфелем.

Технический анализ

TraderOS объединяет несколько часто используемых технических показателей для помощи в принятии решений, включая:

RSI
EMA
ATR
Оценка тренда
Оценка силы рынка
Оценка возможностей

Эти аналитические инструменты предназначены для поддержки собственного анализа трейдера, а не для генерации автоматических сделок.

Интеллектуальный сканер возможностей

Встроенный сканер постоянно оценивает выбранный список отслеживаемых инструментов и помогает определить инструменты, которые в данный момент соответствуют настроенным аналитическим критериям.

Функции включают:

Рейтинг символов
Оценка возможностей
Сортировка по оценке
Профили сканера
Регулируемый интервал сканирования
Помощник по управлению рисками

TraderOS помогает трейдерам поддерживать дисциплину, отслеживая важные показатели риска. Настраиваемые параметры включают:

Максимальный дневной убыток
Максимальный риск на сделку
Максимальная просадка счета
Максимальное количество сделок в день
Максимальное количество последовательных убытков
Максимальная подверженность риску на счете
Максимальный размер лота

Дополнительная блокировка сделок может быть включена при достижении предопределенных лимитов.

Управление сессиями и временем

Гибкие параметры управления временем позволяют трейдерам работать со следующими параметрами:

Время GMT
Время сервера брокера
Ручное смещение времени
Европейское летнее время
Американское летнее время
Автоматическое определение летнего времени
Мониторинг производительности

Отслеживайте важную статистику счета во время торговли и будьте в курсе текущей торговой эффективности в течение дня.

Гибкие параметры отображения

TraderOS разработан таким образом, чтобы оставаться ненавязчивым, обеспечивая при этом быстрый доступ к важной торговой информации.

Положение панели управления можно сохранять между сессиями для обеспечения единообразного рабочего пространства.

Предназначено для

TraderOS подходит для:

Трейдеров, работающих вручную
Дневных трейдеров
Свинг-трейдеров
Трейдеров, работающих с несколькими активами
Трейдеров Форекс
Трейдеров по золоту
Трейдеров по криптовалютам
Преимущества
Централизованное рабочее пространство для торговли
Более быстрый мониторинг рынка
Улучшенная организация сделок
Более высокая осведомленность о рисках
Упрощенное принятие решений
Эффективный анализ нескольких символов
Профессиональная торговая среда
Входные данные

TraderOS включает в себя настраиваемые параметры для:

Частоты обновления панели мониторинга
Интервала сканирования
Обновления статистики
Символов списка наблюдения
Профильы сканирования
Лимитов риска
Управления часовыми поясами
Настройки отображения
Параметры ведения журнала
Важная информация

TraderOS — это панель мониторинга для поддержки принятия решений и анализа рынка.

Она не открывает, не изменяет и не закрывает торговые позиции автоматически. Окончательные торговые решения остаются полностью под контролем пользователя.

Рекомендации по использованию

TraderOS наиболее эффективен при использовании в сочетании с вашей существующей торговой стратегией в качестве централизованного решения для мониторинга рынка и управления рисками.

Его можно использовать на любом графике MetaTrader 5, отслеживая одновременно несколько символов.

Отказ от ответственности

Торговля на финансовых рынках сопряжена со значительным риском. TraderOS разработан для оказания помощи трейдерам путем предоставления рыночной информации и аналитических инструментов. Он не гарантирует эффективность или прибыльность торговли. Пользователи несут ответственность за все торговые решения и управление рисками.
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Official BlueDigitsFx Ecosystem Access Get infrastructure updates, workflow resources, product releases, and ecosystem access through the official BlueDigitsFx ecosystem. Telegram Ecosystem Website MT4 Version BlueDigitsFx Command Center — MT5 Trading Dashboard for Execution, Risk Management & Market Analysis BlueDigitsFx Command Center is a professional MT5 execution and workflow dashboard designed to help traders manage entries, risk, market direction, momentum, and session awareness from
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
Утилиты
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
Custom Timeframe Chart Manager
Aliaksei Tamashou
Утилиты
Custom Timeframe Manager Pro: неограниченные таймфреймы в MetaTrader 5 Стандартные настройки терминала часто скрывают важные детали движения цены. Ограничивая анализ только классическими периодами, трейдер рискует упустить моменты зарождения тренда и истинные уровни волатильности. Custom Timeframe Manager Pro — это профессиональная утилита, расширяющая границы MetaTrader 5. Создавайте любые кастомные периоды, включая дробные и экзотические, и работайте с ними как с обычными графиками терминала.
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% ! Всего  $470 вместо $790!  Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22.08 Суть: используя юзер-интерфейс вы настраиваете параметры, которым должен соответствовать график до входа в позицию(позиции), настраиваете какие входные модели использовать, настраиваете правила по которым надо завершать торговлю и планирование. А всю рутину по наблюдению за графиком и исполнению Lazy Trader берет на себя. полное описание  :: 3 ключевых видео [1] -> [2] -> [3]  :: [ ДЕМО-ВЕРСИЯ ] Чт
TradeMirror Pro MT5
Hao Liu
3 (1)
Утилиты
TradeMirror — это локальное программное обеспечение для копирования сделок, разработанное для платформ MT4/MT5 с поддержкой синхронизации операций в реальном времени. Руководство по использованию Нажмите на ссылку Руководство по Trademirror , чтобы посмотреть больше инструкций. Преимущества продукта Соответствуя высоким стандартам безопасности, стабильности и конфиденциальности для финансового ПО, мы оптимизировали три ключевых аспекта: Интуитивно понятный графический интерфейс для удобного упра
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Mario El Kallab
Эксперты
Обзор SuperR V2 — это профессиональный советник, отслеживающий тренд, который сочетает в себе проверенный индикатор SuperTrend с усовершенствованным фильтром на основе рационального квадратичного ядра (RQK). Это уникальное сочетание обеспечивает исключительное обнаружение тренда, эффективно отфильтровывая рыночный шум. Основные особенности Советник использует канонический алгоритм SuperTrend с однополосным отслеживанием для надежного определения тренда. Фильтр ядра RQK действует как сложный ме
APEX Multi Market Scanner and Analyzer
Mario El Kallab
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Многорыночный, многовременной сканер, который оценивает тренд, местоположение и импульс в единый торговый рейтинг (от 0 до 100) — с адаптивным определением режима и встроенными фильтрами шума. Сканирует 10 символов одновременно на Форексе, криптовалютах, индексах, металлах и нефти. Полное описание APEX Multi-Market Scanner — перестаньте перелистывать графики. Смотрите весь рынок сразу. APEX — это профессиональная панель мониторинга, которая сканирует до 10 символов одновременно — основные/вт
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TraderOS | PropGuard Защита от ежедневных потерь и превышения максимальной просадки в рамках проп-трейдинга Больше никаких провалов в проп-трейдинге из-за превышения ежедневной просадки или максимального убытка. TraderOS | PropGuard — это профессиональный инструмент управления рисками, разработанный специально для трейдеров, работающих в проп-трейдинге. Он отслеживает ваш торговый счет в режиме реального времени и автоматически защищает вас от превышения ежедневных лимитов потерь и правил ма
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