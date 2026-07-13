TraderOS – Профессиональная панель управления торговыми операциями для MetaTrader 5

Обзор





TraderOS – это комплексная панель управления торговыми операциями, разработанная для того, чтобы помочь трейдерам, принимающим решения по своему усмотрению, отслеживать рынки, организовывать торговые решения и управлять рисками из единого интуитивно понятного интерфейса.





Вместо автоматического размещения сделок, TraderOS выступает в качестве вашего торгового командного центра, объединяя сканирование рынка, технический анализ, мониторинг сделок и управление рисками в одном профессиональном рабочем пространстве.





Независимо от того, являетесь ли вы внутридневным трейдером, свинг-трейдером или позиционным трейдером, TraderOS помогает упростить ваш торговый процесс и обеспечивает постоянный доступ к важной рыночной информации.





Основные функции

Профессиональная панель управления торговлей

Чистый и организованный центр управления

Мониторинг рынка в реальном времени

Легко читаемые информационные панели

Оптимизировано для MetaTrader 5

Многосимвольный сканер рынка





Мониторинг нескольких инструментов одновременно из настраиваемого списка наблюдения.





В список отслеживаемых инструментов по умолчанию входят:





EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

NZDUSD

USDCAD

USDCHF

XAUUSD (золото)

BTCUSD

ETHUSD





Пользователи могут полностью настроить символы в соответствии со своим торговым портфелем.





Технический анализ





TraderOS объединяет несколько часто используемых технических показателей для помощи в принятии решений, включая:





RSI

EMA

ATR

Оценка тренда

Оценка силы рынка

Оценка возможностей





Эти аналитические инструменты предназначены для поддержки собственного анализа трейдера, а не для генерации автоматических сделок.





Интеллектуальный сканер возможностей





Встроенный сканер постоянно оценивает выбранный список отслеживаемых инструментов и помогает определить инструменты, которые в данный момент соответствуют настроенным аналитическим критериям.





Функции включают:





Рейтинг символов

Оценка возможностей

Сортировка по оценке

Профили сканера

Регулируемый интервал сканирования

Помощник по управлению рисками





TraderOS помогает трейдерам поддерживать дисциплину, отслеживая важные показатели риска. Настраиваемые параметры включают:





Максимальный дневной убыток

Максимальный риск на сделку

Максимальная просадка счета

Максимальное количество сделок в день

Максимальное количество последовательных убытков

Максимальная подверженность риску на счете

Максимальный размер лота





Дополнительная блокировка сделок может быть включена при достижении предопределенных лимитов.





Управление сессиями и временем





Гибкие параметры управления временем позволяют трейдерам работать со следующими параметрами:





Время GMT

Время сервера брокера

Ручное смещение времени

Европейское летнее время

Американское летнее время

Автоматическое определение летнего времени

Мониторинг производительности





Отслеживайте важную статистику счета во время торговли и будьте в курсе текущей торговой эффективности в течение дня.





Гибкие параметры отображения





TraderOS разработан таким образом, чтобы оставаться ненавязчивым, обеспечивая при этом быстрый доступ к важной торговой информации.





Положение панели управления можно сохранять между сессиями для обеспечения единообразного рабочего пространства.





Предназначено для





TraderOS подходит для:





Трейдеров, работающих вручную

Дневных трейдеров

Свинг-трейдеров

Трейдеров, работающих с несколькими активами

Трейдеров Форекс

Трейдеров по золоту

Трейдеров по криптовалютам

Преимущества

Централизованное рабочее пространство для торговли

Более быстрый мониторинг рынка

Улучшенная организация сделок

Более высокая осведомленность о рисках

Упрощенное принятие решений

Эффективный анализ нескольких символов

Профессиональная торговая среда

Входные данные





TraderOS включает в себя настраиваемые параметры для:





Частоты обновления панели мониторинга

Интервала сканирования

Обновления статистики

Символов списка наблюдения

Профильы сканирования

Лимитов риска

Управления часовыми поясами

Настройки отображения

Параметры ведения журнала

Важная информация





TraderOS — это панель мониторинга для поддержки принятия решений и анализа рынка.





Она не открывает, не изменяет и не закрывает торговые позиции автоматически. Окончательные торговые решения остаются полностью под контролем пользователя.





Рекомендации по использованию





TraderOS наиболее эффективен при использовании в сочетании с вашей существующей торговой стратегией в качестве централизованного решения для мониторинга рынка и управления рисками.





Его можно использовать на любом графике MetaTrader 5, отслеживая одновременно несколько символов.





Отказ от ответственности





Торговля на финансовых рынках сопряжена со значительным риском. TraderOS разработан для оказания помощи трейдерам путем предоставления рыночной информации и аналитических инструментов. Он не гарантирует эффективность или прибыльность торговли. Пользователи несут ответственность за все торговые решения и управление рисками.