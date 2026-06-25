Gold Thrust Pro
- Индикаторы
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Ich Khiem NguyenКоллекция Gold Setup-Hunter — 13 специализированных индикаторов для MT5
Telegram Chanel FREE SIGNAL REAL TIME : https://t.me/alpha_free_channel
- Версия: 1.0
- Активации: 10
GOLD THRUST PRO — ПОЙМАЙТЕ МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС НА ЗОЛОТЕ
Gold Thrust Pro определяет момент, когда золото совершает ОДНОСТОРОННИЙ мощный импульс в направлении тренда — признак того, что покупатели (или продавцы) полностью контролируют ситуацию и движение продолжится. Торгуйте с высокой вероятностью продолжения тренда вместо того, чтобы угадывать вершины и низы.
Подробное руководство по чтению и настройке: CLICK. Канал предоставляет бесплатные сигналы XAUUSD/GOLD от системы индикаторов. CLICK
Сопутствующие инструменты исключительно для покупателей находятся ниже
СОЗДАН ДЛЯ ЗОЛОТА — НО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ИМ Оптимизирован для XAUUSD для любого стиля:
• Скальпинг: M5 • Внутридневная торговля: M15–H1 • Свинг-трейдинг: H4–D1
Также отлично работает на основных валютных парах Forex, кросс-курсах и индексах (DE40, JP225, US tech...).
БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ — ПРОЗРАЧНОСТЬ
Сигналы появляются только на ЗАКРЫТЫХ барах и никогда не перерисовываются. Результаты бэктеста соответствуют реальной торговле.
ВСТРОЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ
• Автоматический Stop Loss на основе рыночной структуры.
• Take Profit: 4 целевых уровня кратных R (частичное закрытие).
• Таблица винрейта на графике, предлагающая оптимальный TP (отмечен ★).
• Уровень надежности сигнала: High / Medium / Low.
МУЛЬТИТАЙМФРЕЙМОВЫЙ / МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ РАДАР
Панель сканирования MTF отображает сигналы + винрейты по многим символам и таймфреймам одновременно — выбирайте лучший сетап быстро, без переключения графиков.
Бесплатные сопутствующие инструменты
Являются частью одной экосистемы и опубликованы как отдельные бесплатные продукты на MQL5 — каждый из них поставляется с подробным руководством от А до Я (DOCX + PDF) и прямой ссылкой на скачивание внутри соответствующего поста. Просто возьмите файл, скопируйте советник в папку MT5 и загрузите сет-файл — связываться со мной не нужно.
Signal Trader AUTO — автоматически исполняет сделки по сигналам индикатора
«Исполнительное плечо» системы. Он считывает сигналы, которые публикует ваш индикатор для конкретного символа/таймфрейма, и превращает их в реальные ордера — полностью автоматически (AUTO) или в один клик (MANUAL).
Расчет размера лота в % от риска (Fixed / Risk % / Risk money) с защитой маржи и потолком общего риска
Рыночный / Отложенный / Гибридный вход, частичное закрытие, безубыток и живая панель управления на графике
Оба направления / Только покупка / Только продажа; вход / SL / все уровни TP берутся напрямую из сигнала
→ Полное пошаговое руководство + скачать бесплатный советник + сет-файл: Signal Trader AUTO — Free EA (Traders' Blogs)
Signal Telegram Relay — отправляет каждый сигнал в ваш Telegram
Советник только для чтения (никогда не торгует). Он отслеживает ваш индикатор по всем символам/таймфреймам и отправляет аккуратное сообщение — направление, Entry, SL, все уровни TP с соотношением R:R и рекомендованный TP — прямо на ваш телефон для удаленного мониторинга.
Один советник покрывает все символы/таймфреймы; автоматическая привязка по Signal ID
Окно актуальности, проверка связи (heartbeat), антиспам-фильтр и ограничение частоты запросов Telegram
→ Полное руководство по настройке + скачать бесплатный советник + сет-файл: Signal Telegram Relay — Free EA (Traders' Blogs)
⚠ ЧЕСТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ Это система ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНДА — она работает хуже во флэте/нестабильном рынке. Отдавайте предпочтение трендовым условиям. Всегда управляйте своими рисками и размером лота.