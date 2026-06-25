Gold Thrust Pro

GOLD THRUST PRO — ПОЙМАЙТЕ МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС НА ЗОЛОТЕ

Gold Thrust Pro определяет момент, когда золото совершает ОДНОСТОРОННИЙ мощный импульс в направлении тренда — признак того, что покупатели (или продавцы) полностью контролируют ситуацию и движение продолжится. Торгуйте с высокой вероятностью продолжения тренда вместо того, чтобы угадывать вершины и низы.


Подробное руководство по чтению и настройке: CLICK. Канал предоставляет бесплатные сигналы XAUUSD/GOLD от системы индикаторов. CLICK

Сопутствующие инструменты исключительно для покупателей находятся ниже


СОЗДАН ДЛЯ ЗОЛОТА — НО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ИМ Оптимизирован для XAUUSD для любого стиля:

• Скальпинг: M5 • Внутридневная торговля: M15–H1 • Свинг-трейдинг: H4–D1

Также отлично работает на основных валютных парах Forex, кросс-курсах и индексах (DE40, JP225, US tech...).


БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ — ПРОЗРАЧНОСТЬ

Сигналы появляются только на ЗАКРЫТЫХ барах и никогда не перерисовываются. Результаты бэктеста соответствуют реальной торговле.


ВСТРОЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ

• Автоматический Stop Loss на основе рыночной структуры.

• Take Profit: 4 целевых уровня кратных R (частичное закрытие).

• Таблица винрейта на графике, предлагающая оптимальный TP (отмечен ★).

• Уровень надежности сигнала: High / Medium / Low.


МУЛЬТИТАЙМФРЕЙМОВЫЙ / МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ РАДАР

Панель сканирования MTF отображает сигналы + винрейты по многим символам и таймфреймам одновременно — выбирайте лучший сетап быстро, без переключения графиков.


Бесплатные сопутствующие инструменты

Являются частью одной экосистемы и опубликованы как отдельные бесплатные продукты на MQL5 — каждый из них поставляется с подробным руководством от А до Я (DOCX + PDF) и прямой ссылкой на скачивание внутри соответствующего поста. Просто возьмите файл, скопируйте советник в папку MT5 и загрузите сет-файл — связываться со мной не нужно.


Signal Trader AUTO — автоматически исполняет сделки по сигналам индикатора

«Исполнительное плечо» системы. Он считывает сигналы, которые публикует ваш индикатор для конкретного символа/таймфрейма, и превращает их в реальные ордера — полностью автоматически (AUTO) или в один клик (MANUAL).

Расчет размера лота в % от риска (Fixed / Risk % / Risk money) с защитой маржи и потолком общего риска

Рыночный / Отложенный / Гибридный вход, частичное закрытие, безубыток и живая панель управления на графике

Оба направления / Только покупка / Только продажа; вход / SL / все уровни TP берутся напрямую из сигнала

→ Полное пошаговое руководство + скачать бесплатный советник + сет-файл: Signal Trader AUTO — Free EA (Traders' Blogs)


Signal Telegram Relay — отправляет каждый сигнал в ваш Telegram

Советник только для чтения (никогда не торгует). Он отслеживает ваш индикатор по всем символам/таймфреймам и отправляет аккуратное сообщение — направление, Entry, SL, все уровни TP с соотношением R:R и рекомендованный TP — прямо на ваш телефон для удаленного мониторинга.

Один советник покрывает все символы/таймфреймы; автоматическая привязка по Signal ID

Окно актуальности, проверка связи (heartbeat), антиспам-фильтр и ограничение частоты запросов Telegram

→ Полное руководство по настройке + скачать бесплатный советник + сет-файл: Signal Telegram Relay — Free EA (Traders' Blogs)


⚠ ЧЕСТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ Это система ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНДА — она работает хуже во флэте/нестабильном рынке. Отдавайте предпочтение трендовым условиям. Всегда управляйте своими рисками и размером лота.

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ARIPoint
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ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
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Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
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Ich Khiem Nguyen
3.78 (9)
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Gold Sniper Scalper Pro — это индикатор для MetaTrader 5, специально разработанный для обнаружения паттернов ложного пробоя (false breakout) на XAUUSD. Индикатор определяет 4-барную ловушку — структуру, при которой цена пробивает границу диапазона, заманивает трейдеров на пробой, а затем возвращается обратно — подтверждая, что движение было ложным. Индикатор оценивает каждый сетап по 17 факторам качества, проводит его через 4-уровневый конвейер конфлюенции, проверяет с помощью движка консенсуса
SMC Retest Trading System
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SMC Retest Trading System — это индикатор для MetaTrader 5, который торгует события Break of Structure (BOS) и Change of Character (CHoCH), ожидая, пока цена выполнит ретест пробитого структурного уровня, а затем подтверждая вход с помощью одного из девяти свечных паттернов. Каждый сигнал имеет тройную конфлюенцию: структурное событие, ретест пробитого уровня и подтверждение паттерном. Работает на любом символе и таймфрейме MetaTrader 5. Подробное руководство пользователя доступно в   блоге ав
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Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
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Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
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Gold Rebound Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
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GOLD Convoy Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
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Gold Block Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
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Gold Cloud Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD CLOUD PRO — CATCH THE ICHIMOKU CLOUD BREAK ON GOLD  Gold Cloud Pro spots the moment Gold BREAKS clear of the Ichimoku cloud (Kumo) with same-direction momentum confirmation — price escapes the cloud and the trend is confirmed. Trade the trend continuation the instant the break is confirmed, instead of guessing tops and bottoms. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .  The channel provides free XAUUSD/GOLD signals from the Indicator system.  CLICK Upon purchasing, please se
Gold Reflex Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD REFLEX PRO — CATCH THE REJECTION, TRADE WITH THE TREND ON GOLD  Gold Reflex Pro spots the moment Gold pulls back to the dynamic value zone of a live trend, gets firmly REJECTED (one long wick stabs through and is pushed straight back), and closes back on the trend side. You enter WITH the trend at the pullback — buying the dip in an up-trend, selling the rally in a down-trend — instead of chasing price that has already run. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .  The chann
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Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD TRAP REVERSAL PRO — CATCH THE FALSE-BREAKOUT TRAP ON GOLD  Gold Trap Reversal Pro spots the moment Gold throws a FALSE BREAKOUT — price pokes out to lure the crowd in the wrong direction, then snaps straight back and runs FOR REAL the other way. Instead of being trapped with the herd, you enter the instant the trap springs and stand on the side of the smart money. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .   The channel provides free XAUUSD/GOLD signals from the Indicator syst
Gold Breakout Retest Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD BREAKOUT RETEST PRO — TRADE THE BREAKOUT ONLY AFTER IT PROVES ITSELF  Gold Breakout Retest Pro never chases a breakout blindly. It waits for price to BREAK a key structure level, then patiently waits for price to come BACK and retest the exact level it just broke — and HOLD it — old resistance flipping to new support (or the reverse) — before entering in the breakout direction. That one extra confirmation step filters out a lot of false breakouts. Detailed guide on how to read and set it
Gold Squeeze Break Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD SQUEEZE BREAK PRO — CATCH THE BREAKOUT OUT OF THE SQUEEZE ON GOLD Gold Squeeze Break Pro spots the moment Gold coils into a tight SQUEEZE — buyers and sellers in balance, price hesitating — then enters the instant price BREAKS OUT of that squeeze and finally picks a side. You stand with the breakout the moment it ignites, instead of guessing direction while the market is still undecided. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .  The channel provides free XAUUSD/GOLD sig
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Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD IMBALANCE PRO — ENTER AT THE UNFILLED IMBALANCE ON GOLD  Gold Imbalance Pro hunts the IMBALANCES that big money leaves behind when price runs too fast — price zones that were skipped over and never traded back. Markets tend to return and fill these zones. When price comes back into one and REJECTS WITH THE TREND, the indicator signals an entry — you get in at a value zone, aligned with the larger flow instead of chasing price. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .   The c
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Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
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Gold Surge Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
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Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
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Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
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