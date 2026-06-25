GOLD THRUST PRO — ПОЙМАЙТЕ МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС НА ЗОЛОТЕ

Gold Thrust Pro определяет момент, когда золото совершает ОДНОСТОРОННИЙ мощный импульс в направлении тренда — признак того, что покупатели (или продавцы) полностью контролируют ситуацию и движение продолжится. Торгуйте с высокой вероятностью продолжения тренда вместо того, чтобы угадывать вершины и низы.





Подробное руководство по чтению и настройке: CLICK. Канал предоставляет бесплатные сигналы XAUUSD/GOLD от системы индикаторов. CLICK Сопутствующие инструменты исключительно для покупателей находятся ниже





СОЗДАН ДЛЯ ЗОЛОТА — НО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ИМ Оптимизирован для XAUUSD для любого стиля:

• Скальпинг: M5 • Внутридневная торговля: M15–H1 • Свинг-трейдинг: H4–D1

Также отлично работает на основных валютных парах Forex, кросс-курсах и индексах (DE40, JP225, US tech...).





БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ — ПРОЗРАЧНОСТЬ

Сигналы появляются только на ЗАКРЫТЫХ барах и никогда не перерисовываются. Результаты бэктеста соответствуют реальной торговле.





ВСТРОЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ

• Автоматический Stop Loss на основе рыночной структуры.

• Take Profit: 4 целевых уровня кратных R (частичное закрытие).

• Таблица винрейта на графике, предлагающая оптимальный TP (отмечен ★).

• Уровень надежности сигнала: High / Medium / Low.





МУЛЬТИТАЙМФРЕЙМОВЫЙ / МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ РАДАР

Панель сканирования MTF отображает сигналы + винрейты по многим символам и таймфреймам одновременно — выбирайте лучший сетап быстро, без переключения графиков.





Бесплатные сопутствующие инструменты Являются частью одной экосистемы и опубликованы как отдельные бесплатные продукты на MQL5 — каждый из них поставляется с подробным руководством от А до Я (DOCX + PDF) и прямой ссылкой на скачивание внутри соответствующего поста. Просто возьмите файл, скопируйте советник в папку MT5 и загрузите сет-файл — связываться со мной не нужно.

Signal Trader AUTO — автоматически исполняет сделки по сигналам индикатора «Исполнительное плечо» системы. Он считывает сигналы, которые публикует ваш индикатор для конкретного символа/таймфрейма, и превращает их в реальные ордера — полностью автоматически (AUTO) или в один клик (MANUAL). Расчет размера лота в % от риска (Fixed / Risk % / Risk money) с защитой маржи и потолком общего риска Рыночный / Отложенный / Гибридный вход, частичное закрытие, безубыток и живая панель управления на графике Оба направления / Только покупка / Только продажа; вход / SL / все уровни TP берутся напрямую из сигнала → Полное пошаговое руководство + скачать бесплатный советник + сет-файл: Signal Trader AUTO — Free EA (Traders' Blogs)

Signal Telegram Relay — отправляет каждый сигнал в ваш Telegram Советник только для чтения (никогда не торгует). Он отслеживает ваш индикатор по всем символам/таймфреймам и отправляет аккуратное сообщение — направление, Entry, SL, все уровни TP с соотношением R:R и рекомендованный TP — прямо на ваш телефон для удаленного мониторинга. Один советник покрывает все символы/таймфреймы; автоматическая привязка по Signal ID Окно актуальности, проверка связи (heartbeat), антиспам-фильтр и ограничение частоты запросов Telegram → Полное руководство по настройке + скачать бесплатный советник + сет-файл: Signal Telegram Relay — Free EA (Traders' Blogs)





⚠ ЧЕСТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ Это система ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНДА — она работает хуже во флэте/нестабильном рынке. Отдавайте предпочтение трендовым условиям. Всегда управляйте своими рисками и размером лота.