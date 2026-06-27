GOLD CONVOY PRO — СЛЕДУЙТЕ ЗА ОДНОСТОРОННИМ ИМПУЛЬСНЫМ КОНВОЕМ НА ЗОЛОТЕ Gold Convoy Pro определяет момент, когда золото делает РЕШИТЕЛЬНЫЕ шаги в одном направлении — когда покупатели (или продавцы) действительно контролируют ситуацию и ведут цену в чистом, непрерывном движении. Торгуйте ВМЕСТЕ с конвоем, который уже движется, вместо того чтобы гадать, где вершины и низы, или ловить падающий нож.

Подробное руководство по чтению и настройке: CLICK. Канал предоставляет бесплатные сигналы XAUUSD/GOLD от системы Индикатора. CLICK

Сопутствующие инструменты исключительно для покупателей находятся ниже

СОЗДАН ДЛЯ ЗОЛОТА — НО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ИМ Оптимизирован для XAUUSD для любого стиля торговли: • Скальпинг: M1, M5 • Дейтрейдинг: M15–H1 • Свинг-трейдинг: H4–D1 Также отлично работает на основных валютных парах Форекс, кросс-курсах и индексах (DE40, JP225, US tech...).

БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ — ПРОЗРАЧНОСТЬ Сигналы появляются только на ЗАКРЫТЫХ барах и никогда не перерисовываются. Бэктест полностью соответствует реальной торговле.

ВСТРОЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ • Автоматический Stop Loss на основе структуры рынка. • Take Profit: 4 цели с кратностью R (готово для частичного закрытия). • Таблица винрейта на графике, предлагающая оптимальный уровень TP (отмечен ★). • Оценка достоверности сигнала: High / Medium / Low.

МУЛЬТИТАЙМФРЕЙМОВЫЙ / МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ РАДАР Сканирующая панель MTF показывает сигналы и винрейты по многим символам и таймфреймам одновременно — выбирайте лучший сетап быстро, без переключения графиков.

Бесплатные сопутствующие инструменты Являются частью одной экосистемы и опубликованы как отдельные бесплатные продукты на MQL5 — каждый поставляется с подробным руководством от А до Я (DOCX + PDF) и прямой загрузкой внутри соответствующего поста. Просто возьмите файл, скопируйте советник в папку MT5 и загрузите пресет — связываться со мной не нужно.

Signal Trader AUTO — автоматически исполняет сделки по сигналам индикатора «Исполнительное крыло» системы. Он считывает сигналы, которые ваш индикатор публикует для конкретного символа/таймфрейма, и превращает их в реальные ордера — полностью автоматически (AUTO) или в один клик (MANUAL).

Расчет лота по % риска (Фиксированный / % Риска / Риск в деньгах) с защитой маржи и лимитом общего риска

Рыночный / Отложенный / Гибридный вход, частичное закрытие, безубыток и живая панель управления на графике

Оба направления / Только Buy / Только Sell; вход, SL и все TP берутся напрямую из сигнала → Полное пошаговое руководство + бесплатная загрузка советника + пресет: Signal Trader AUTO — Free EA (Traders' Blogs)

Signal Telegram Relay — отправляет каждый сигнал в ваш Telegram Советник только для чтения (он никогда не торгует). Он отслеживает ваш индикатор по всем символам/таймфреймам и отправляет аккуратное сообщение — направление, Вход, SL, все уровни TP с R:R и рекомендованный TP — прямо на ваш телефон, чтобы вы могли контролировать процесс удаленно.

Один советник покрывает все символы/таймфреймы; автосвязывание по Signal ID

Окно актуальности, проверка связи (heartbeat), антиспам-фильтр и ограничение частоты запросов Telegram → Полное руководство по настройке + бесплатная загрузка советника + пресет: Signal Telegram Relay — Free EA (Traders' Blogs)

ЧЕСТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ Это ИМПУЛЬСНАЯ (MOMENTUM) система — она работает лучше всего, когда движение только зарождается, сразу после пробоя или в начале свежего тренда, и показывает слабые результаты на пилящих (флэтовых) рынках или когда цена уже слишком растянута и близка к истощению. Всегда самостоятельно управляйте своими рисками и размером лота.