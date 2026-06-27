GOLD Convoy Pro

GOLD CONVOY PRO — СЛЕДУЙТЕ ЗА ОДНОСТОРОННИМ ИМПУЛЬСНЫМ КОНВОЕМ НА ЗОЛОТЕ Gold Convoy Pro определяет момент, когда золото делает РЕШИТЕЛЬНЫЕ шаги в одном направлении — когда покупатели (или продавцы) действительно контролируют ситуацию и ведут цену в чистом, непрерывном движении. Торгуйте ВМЕСТЕ с конвоем, который уже движется, вместо того чтобы гадать, где вершины и низы, или ловить падающий нож.

Подробное руководство по чтению и настройке: CLICK. Канал предоставляет бесплатные сигналы XAUUSD/GOLD от системы Индикатора. CLICK

Сопутствующие инструменты исключительно для покупателей находятся ниже

СОЗДАН ДЛЯ ЗОЛОТА — НО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ИМ Оптимизирован для XAUUSD для любого стиля торговли: • Скальпинг: M1, M5 • Дейтрейдинг: M15–H1 • Свинг-трейдинг: H4–D1 Также отлично работает на основных валютных парах Форекс, кросс-курсах и индексах (DE40, JP225, US tech...).

БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ — ПРОЗРАЧНОСТЬ Сигналы появляются только на ЗАКРЫТЫХ барах и никогда не перерисовываются. Бэктест полностью соответствует реальной торговле.

ВСТРОЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ • Автоматический Stop Loss на основе структуры рынка. • Take Profit: 4 цели с кратностью R (готово для частичного закрытия). • Таблица винрейта на графике, предлагающая оптимальный уровень TP (отмечен ★). • Оценка достоверности сигнала: High / Medium / Low.

МУЛЬТИТАЙМФРЕЙМОВЫЙ / МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ РАДАР Сканирующая панель MTF показывает сигналы и винрейты по многим символам и таймфреймам одновременно — выбирайте лучший сетап быстро, без переключения графиков.

Бесплатные сопутствующие инструменты Являются частью одной экосистемы и опубликованы как отдельные бесплатные продукты на MQL5 — каждый поставляется с подробным руководством от А до Я (DOCX + PDF) и прямой загрузкой внутри соответствующего поста. Просто возьмите файл, скопируйте советник в папку MT5 и загрузите пресет — связываться со мной не нужно.

  1. Signal Trader AUTO — автоматически исполняет сделки по сигналам индикатора «Исполнительное крыло» системы. Он считывает сигналы, которые ваш индикатор публикует для конкретного символа/таймфрейма, и превращает их в реальные ордера — полностью автоматически (AUTO) или в один клик (MANUAL).

  • Расчет лота по % риска (Фиксированный / % Риска / Риск в деньгах) с защитой маржи и лимитом общего риска

  • Рыночный / Отложенный / Гибридный вход, частичное закрытие, безубыток и живая панель управления на графике

  • Оба направления / Только Buy / Только Sell; вход, SL и все TP берутся напрямую из сигнала → Полное пошаговое руководство + бесплатная загрузка советника + пресет: Signal Trader AUTO — Free EA (Traders' Blogs)

  1. Signal Telegram Relay — отправляет каждый сигнал в ваш Telegram Советник только для чтения (он никогда не торгует). Он отслеживает ваш индикатор по всем символам/таймфреймам и отправляет аккуратное сообщение — направление, Вход, SL, все уровни TP с R:R и рекомендованный TP — прямо на ваш телефон, чтобы вы могли контролировать процесс удаленно.

  • Один советник покрывает все символы/таймфреймы; автосвязывание по Signal ID

  • Окно актуальности, проверка связи (heartbeat), антиспам-фильтр и ограничение частоты запросов Telegram → Полное руководство по настройке + бесплатная загрузка советника + пресет: Signal Telegram Relay — Free EA (Traders' Blogs)

ЧЕСТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ Это ИМПУЛЬСНАЯ (MOMENTUM) система — она работает лучше всего, когда движение только зарождается, сразу после пробоя или в начале свежего тренда, и показывает слабые результаты на пилящих (флэтовых) рынках или когда цена уже слишком растянута и близка к истощению. Всегда самостоятельно управляйте своими рисками и размером лота.


Рекомендуем также
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
Индикаторы
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO — это профессиональный торговый индикатор, основанный на концепциях Smart Money Concepts (SMC), анализе структуры рынка и уровнях Fibonacci. Индикатор автоматически определяет свинги рынка и строит уровни Fibonacci по последнему импульсному движению. Также индикатор определяет ключевые изменения структуры рынка: BOS — Break Of Structure CHOCH — Change Of Character Дополнительно отображаются сигнальные стрелки BUY / SELL при пробое структуры. Индикатор подход
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
ProTrade EA
Jim Ariel Camarce Ignao
Эксперты
Key Features   Automated Candle Pattern Recognition 10 Professional Patterns : Detects Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Morning/Evening Star, Piercing/Dark Cloud, and 6 additional professional candlestick patterns Smart Filtering : Combine multiple patterns with configurable confirmation logic Volume Confirmation : Optional volume filter to validate pattern strength Multi-Timeframe Analysis : Separate execution and bias timeframes for better timing   Trading Dashboard Int
RBreaker
Zhong Long Wu
Индикаторы
RBreaker Gold Indicators — это краткосрочная внутридневная торговая стратегия для фьючерсов на золото, которая сочетает в себе два подхода: трендовое следование и внутридневные развороты. Она позволяет не только получать прибыль при трендовом движении, но и своевременно фиксировать прибыль при развороте рынка, открывая позиции в новом направлении. Данная стратегия на протяжении 15 лет подряд входила в десятку самых прибыльных торговых стратегий по версии американского журнала Futures Truth. Она
Has rsi signal
Evgenii Savinov
Индикаторы
HAS RSI Signal — Профессиональный трендовый индикатор с расчетом SL/TP HAS RSI Signal — это мощный торговый инструмент, объединяющий проверенную классику и современные алгоритмы фильтрации шума. Индикатор анализирует рынок через призму сглаженных свечей Heiken Ashi и осциллятора RSI, предоставляя трейдеру четкие сигналы на вход в моменты разворота тренда или выхода из зон перекупленности/перепроданности. Основные преимущества: Двойная фильтрация: Использование Heiken Ashi Smoothed позволяет искл
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
1 (1)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
Signova Premium for MT5
FEATrading OÜ
Эксперты
Signova Premium - Автоматическая торговля на форекс по 19 инструментам (свинг) Дополнительные материалы и инструкции Полное руководство   -   Версия MT4   -   Версия MT5 Стратегия разработана в немецком торговом отделе крупного инвестиционного банка и адаптирована для розничных трейдеров. Низкий риск по замыслу: при стандартном уровне риска средний риск на сделку составляет около 0,75% от баланса счёта. Попробуйте бесплатно: 60-дневная ознакомительная версия доступна на нашем   сайте . Signova
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
LS Yield Histogram Pair Trading
Thiago Lopes
Индикаторы
Caicai L&S Yield Histogram Important Notice: This indicator is an integral tool of the automated EA Caicai Long and Short Pair Trading . This indicator visually displays the percentage deviation (Yield %) of a pair's current spread relative to its own historical mean. It is an excellent tool for quickly visualizing the gross financial potential of a market distortion in Long & Short operations. Main Features: Percentage Visualization: Understand the size of the distortion in palpable percentage
The Rainbow Dragon Indicator
Sofien Kaabar
Индикаторы
The Rainbow Dragon Indicator by Quant Atlas Creator:  https://www.quant-atlas.com/ The Rainbow Dragon is a composite signal engine that aggregates the seven Rainbow indicators — Blue, Green, Indigo, Red, Violet, Yellow, and Orange — into a single confluence-based reading. Rather than relying on any one model, it treats each Rainbow component as an independent voter and fires only when enough of them agree, giving you a diversified, multi-method read on the market instead of a single point of vie
FiboBreakout XAU
Daniel Maslowski
Эксперты
FiboBreakout Gold 5M EA – High-Precision Algorithmic Trading for XAUUSD FiboBreakout Gold 5M is an advanced, fully automated Expert Advisor engineered specifically to exploit the high volatility of Gold ( XAUUSD ) on the 5-minute (5M) timeframe. By combining classic Fibonacci breakout mechanics with modern algorithmic filters, this EA captures explosive intraday moves while strictly protecting your capital. Key Features ("The Good Stuff") Dynamic Fibonacci Engine: The EA continuously scans a
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Эксперты
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Индикаторы
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Индикаторы
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
Эксперты
Classic SNR EA Эксперт для MetaTrader 5 | Мульти-символьная торговля по уровням Support & Resistance с трендовой логикой Обзор Classic SNR Breakout EA - это профессиональный торговый робот, который определяет структурные уровни поддержки и сопротивления (Support & Resistance) с использованием дневных точек разворота и совершает сделки на основе ценового действия часового таймфрейма (H1) относительно этих уровней. EA применяет   двойную логику : на восходящем тренде продает при отбое (закрытии H1
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Universal Trend
Maryna Shulzhenko
Индикаторы
Индикатор Universal Trend создан для обнаружения тенденций движения цены и позволяет быстро определить не только направление тренда, но и понять уровни взаимодействия покупателей и продавцов. Индикатор работает на всех таймфреймах и валютных парах. Индикатор дает достаточно точные сигналы и принято использовать его как на трендовых так и на флетовых рынках. Индикатор желательно использовать в комплексе с другими инструментами для более достоверных сигналов и принятие более взвешеного решения. И
Aegis DAX Scalper EA
Damiano Donatello
Эксперты
Aegis DAX Scalper EA is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed for short-term trading on GER40/DAX40. The system combines a M5 trend filter with M1 pullback entries, RSI confirmation, candle structure analysis, spread filtering, volatility filtering and automated trade management. The EA does not use grid, martingale or recovery basket logic. Each trade is opened with a real stop loss and managed through break-even and trailing stop rules. Version 1.01 includes improved compatibility with di
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — Автоматический советник для торговли по индикатору Hull Moving Average (HMA) на MetaTrader 5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ HMA Scalper Pro EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, работающий по направлению скользящей средней Hull (Hull Moving Average, HMA). Индикатор HMA определяет текущее направление тренда, а советник открывает сделки в его сторону, дополняя вход управлением капиталом Smart Risk, адаптивной сеточной торговлей, трейлинг-стопом, безубыт
CyberTradeTHxAI Gold Sniper MT5
Chainarong Yensawat
Индикаторы
CyberTradeTHxAI Gold Sniper MT5 Professional Gold Trading Signal Indicator for MetaTrader 5 CyberTradeTHxAI Gold Sniper MT5 is a professional-grade Gold (XAUUSD) trading indicator developed to identify high-probability Buy and Sell opportunities using trend analysis, pullback confirmation, and intelligent market structure detection. Designed for both beginner and advanced traders, the indicator automatically calculates optimal Entry Zones, Stop Loss, and multiple Take Profit levels while provid
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Индикаторы
The  SuperTrend Advance Trading  is a widely-used technical indicator based on  SuperTrend Strategy + Price Action + EMA . How it works: -  Buy/Sell Signals  can be generated when the trend reverses, the conditions of Price action, TrendLine and EMA are met. - After the  Signal  appears, be patient and wait until the candle closes, at that time place the order as soon as possible. You may have time to review your entry, consider whether it is a good entry or not. - Carefully review the entry, up
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Индикаторы
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Price Magnets M5
Ivan Simonika
Индикаторы
Price Magnet — Индикатор зон плотности цены и уровней притяжения Price Magnet — это профессиональный аналитический инструмент, который определяет ключевые уровни поддержки и сопротивления на основе статистической плотности распределения цены (Price Density). Индикатор анализирует заданный исторический период и находит ценовые значения, на которых рынок находился дольше всего. Эти зоны выступают в роли «магнитов» — они притягивают цену или служат фундаментом для разворота. В отличие от стандартны
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive Imperium MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive Imperium MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного брокера опре
Mine Farm
Maryna Kauzova
Эксперты
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Onnyx Indicator
Januar Rifai
Индикаторы
ONNYX INDICATOR — версия 1.14 Индикатор зон спроса и предложения для MetaTrader 5 без перерисовки подтвержденных сигналов. Он определяет подтвержденные ценовые экстремумы, строит зоны с шириной на основе ATR, оценивает качество зон в процентах и показывает стрелки BUY/SELL на закрытых свечах. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - Зоны спроса и предложения с процентной оценкой внутри зоны. - Увеличенные стрелки BUY/SELL после подтверждения закрытой свечи. - Фильтр тренда EMA и подтверждение отклонения цены. - П
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Утилиты
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Другие продукты этого автора
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.78 (9)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro — это индикатор для MetaTrader 5, специально разработанный для обнаружения паттернов ложного пробоя (false breakout) на XAUUSD. Индикатор определяет 4-барную ловушку — структуру, при которой цена пробивает границу диапазона, заманивает трейдеров на пробой, а затем возвращается обратно — подтверждая, что движение было ложным. Индикатор оценивает каждый сетап по 17 факторам качества, проводит его через 4-уровневый конвейер конфлюенции, проверяет с помощью движка консенсуса
SMC Retest Trading System
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
SMC Retest Trading System — это индикатор для MetaTrader 5, который торгует события Break of Structure (BOS) и Change of Character (CHoCH), ожидая, пока цена выполнит ретест пробитого структурного уровня, а затем подтверждая вход с помощью одного из девяти свечных паттернов. Каждый сигнал имеет тройную конфлюенцию: структурное событие, ретест пробитого уровня и подтверждение паттерном. Работает на любом символе и таймфрейме MetaTrader 5. Подробное руководство пользователя доступно в   блоге ав
Liquidity Trap Entry System
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
Liquidity Trap Entry System — Прикрепи и торгуй Цена пробивает важный уровень, вы входите — а затем она разворачивается и выбивает ваш стоп-лосс? Это ловушка ликвидности (liquidity trap) : крупные игроки создают ложный пробой, чтобы собрать ликвидность перед разворотом. Этот индикатор распознаёт именно такой сценарий и рисует готовый торговый план прямо на графике. Предельно просто — 3 шага Прикрепите индикатор к графику с настройками по умолчанию. Сигнал появляется мгновенно: Entry – SL – TP1→T
Momentum Rider Trend Entry System MT4
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
Momentum Rider — Trend Entry System (MT4) Momentum Rider is a trade-entry signal indicator for MetaTrader 4. It scans the market for momentum and trend-aligned entries across multiple symbols and multiple timeframes, and displays a complete trade plan on the chart: entry price, Stop-Loss, and four Take-Profit targets (TP1–TP4). Note for MetaTrader 4 users. Because of a MetaTrader 4 platform limitation, the on-chart trend cloud (zone cloud) and the trend-coloured candles are not drawn on MT4 —
Price Volume Distribution MT5
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
Price Volume Distribution Индикатор Volume Profile, анализирующий распределение торгового объема по ценовым уровням. Отображает POC, Value Area, всплески объема и зональную фильтрацию сигналов для MT5. Обзор Price Volume Distribution — индикатор анализа объема для MetaTrader 5. Рассчитывает и отображает распределение объема по ценовым уровням на основе данных таймфрейма M1, представляя визуализацию в виде гистограммы и справочных линий. Руководство пользователя для понимания системы   |   Рук
Momentum Rider Trend Entry System
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
Momentum Rider Trend Entry System is a signal indicator for XAUUSD (Gold) and forex pairs. It only produces signals aligned with the prevailing trend — at pullbacks within that trend — and displays a complete trade plan on the chart: entry price, Stop-Loss, and four Take-Profit targets (TP1–TP4). How it works The indicator uses an HA Dual model combined with SMA to paint a trend cloud (green for up, red for down); you only trade in the direction of the cloud. Entry signals combine liquidity sw
Gold Thrust Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD THRUST PRO — ПОЙМАЙТЕ МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС НА ЗОЛОТЕ Gold Thrust Pro определяет момент, когда золото совершает ОДНОСТОРОННИЙ мощный импульс в направлении тренда — признак того, что покупатели (или продавцы) полностью контролируют ситуацию и движение продолжится. Торгуйте с высокой вероятностью продолжения тренда вместо того, чтобы угадывать вершины и низы. Подробное руководство по чтению и настройке: CLICK . Канал предоставляет бесплатные сигналы XAUUSD/GOLD от системы индикаторов. CLICK Сопутс
Gold Rebound Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
Покупайте на откатах. Продавайте на ралли. Присоединяйтесь к тренду по выгодной цене. Погоня за ценой — это то, на чем обжигается большинство трейдеров золотом. Gold Rebound Pro делает противоположное: он терпеливо ждет, пока цена вернется к качественному структурному уровню, а затем подает сигнал в момент, когда рынок подтверждает отскок. Вы входите там, где входят умные деньги: по выгодной цене, по тренду, а не на пике затянувшегося движения. Когда восходящий тренд откатывается к растущей подд
Gold Block Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD BLOCK PRO — ТОРГУЙТЕ НА СМАРТ-МАНИ ОРДЕР-БЛОКАХ НА ЗОЛОТЕ Gold Block Pro определяет момент, когда золото возвращается для ПОВТОРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ (RETEST) ОРДЕР-БЛОКА — зоны, где институциональные деньги были размещены перед сильным импульсным движением — а затем отбивается в направлении этого импульса. Вы входите ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ (покупайте со скидкой/дисконтом, продавайте с наценкой/премиумом) вместе с силой рынка, вместо того чтобы гнаться за ценой или угадывать вершины и низы. Подробное
Gold Cloud Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD CLOUD PRO — CATCH THE ICHIMOKU CLOUD BREAK ON GOLD  Gold Cloud Pro spots the moment Gold BREAKS clear of the Ichimoku cloud (Kumo) with same-direction momentum confirmation — price escapes the cloud and the trend is confirmed. Trade the trend continuation the instant the break is confirmed, instead of guessing tops and bottoms. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .  The channel provides free XAUUSD/GOLD signals from the Indicator system.  CLICK Upon purchasing, please se
Gold Reflex Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD REFLEX PRO — CATCH THE REJECTION, TRADE WITH THE TREND ON GOLD  Gold Reflex Pro spots the moment Gold pulls back to the dynamic value zone of a live trend, gets firmly REJECTED (one long wick stabs through and is pushed straight back), and closes back on the trend side. You enter WITH the trend at the pullback — buying the dip in an up-trend, selling the rally in a down-trend — instead of chasing price that has already run. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .  The chann
Gold Trap Reversal Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD TRAP REVERSAL PRO — CATCH THE FALSE-BREAKOUT TRAP ON GOLD  Gold Trap Reversal Pro spots the moment Gold throws a FALSE BREAKOUT — price pokes out to lure the crowd in the wrong direction, then snaps straight back and runs FOR REAL the other way. Instead of being trapped with the herd, you enter the instant the trap springs and stand on the side of the smart money. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .   The channel provides free XAUUSD/GOLD signals from the Indicator syst
Gold Breakout Retest Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD BREAKOUT RETEST PRO — TRADE THE BREAKOUT ONLY AFTER IT PROVES ITSELF  Gold Breakout Retest Pro never chases a breakout blindly. It waits for price to BREAK a key structure level, then patiently waits for price to come BACK and retest the exact level it just broke — and HOLD it — old resistance flipping to new support (or the reverse) — before entering in the breakout direction. That one extra confirmation step filters out a lot of false breakouts. Detailed guide on how to read and set it
Gold Squeeze Break Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD SQUEEZE BREAK PRO — CATCH THE BREAKOUT OUT OF THE SQUEEZE ON GOLD Gold Squeeze Break Pro spots the moment Gold coils into a tight SQUEEZE — buyers and sellers in balance, price hesitating — then enters the instant price BREAKS OUT of that squeeze and finally picks a side. You stand with the breakout the moment it ignites, instead of guessing direction while the market is still undecided. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .  The channel provides free XAUUSD/GOLD sig
Gold Imbalance Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD IMBALANCE PRO — ENTER AT THE UNFILLED IMBALANCE ON GOLD  Gold Imbalance Pro hunts the IMBALANCES that big money leaves behind when price runs too fast — price zones that were skipped over and never traded back. Markets tend to return and fill these zones. When price comes back into one and REJECTS WITH THE TREND, the indicator signals an entry — you get in at a value zone, aligned with the larger flow instead of chasing price. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .   The c
Gold Rejection Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD REJECTION PRO — CATCH THE PRICE REJECTION AT HIGHS & LOWS ON GOLD  Gold Rejection Pro spots the moment Gold throws a decisive REJECTION — price lunges to a fresh high or low and gets thrown straight back within the same candle, leaving a long wick behind. That is the dominant side running out of steam while the other side seizes control. You enter the reversal right at the snap-back, standing with the side that just won. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .  The channel
Gold Surge Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD SURGE PRO — MOMENTUM SCALPING ON GOLD  Gold Surge Pro catches the moment Gold has JUST FLIPPED trend with confirmed momentum — no top-picking, no bottom-catching. When a fresh move ignites with room still to run (not overbought / not oversold), the indicator signals a with-trend entry. You stand with the wave that just started. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .   The channel provides free XAUUSD/GOLD signals from the Indicator system.  CLICK Upon purchasing, please se
Gold Confluence Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD CONFLUENCE PRO — ТОЛЬКО КОГДА ВСЕ ФАКТОРЫ СОВПАДАЮТ Gold Confluence Pro — это инструмент для поиска сетапов класса «A+»: он НЕ берет каждый сигнал. Он отмечает вход только тогда, когда ТРИ фактора указывают в одном направлении — ТРЕНД поддерживает движение, цена находится в подходящем для сетапа МЕСТЕ, и ИМПУЛЬС только что активировался для подтверждения. Когда все три фактора совпадают, это именно тот тип сетапа, которого опытные трейдеры ждут весь день. Подробное руководство по чтению и н
Gold Hook Trap Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
Gold Hook Trap Pro обращает бычьи и медвежьи ловушки рынка против самой толпы — и предоставляет вам готовый торговый план без перерисовки для торговли на ценовом возврате. Некоторые из самых чистых разворотов по золоту начинаются именно с ловушки. Цена выходит из плотной консолидации ровно настолько, чтобы активировать трейдеров на пробой — затем резко разворачивается в противоположную сторону и устремляется вперед, оставляя этих трейдеров запертыми на убыточной стороне. Робот Gold Hook Trap Pro
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв