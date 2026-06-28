Gold Hook Trap Pro обращает бычьи и медвежьи ловушки рынка против самой толпы — и предоставляет вам готовый торговый план без перерисовки для торговли на ценовом возврате.

Некоторые из самых чистых разворотов по золоту начинаются именно с ловушки. Цена выходит из плотной консолидации ровно настолько, чтобы активировать трейдеров на пробой — затем резко разворачивается в противоположную сторону и устремляется вперед, оставляя этих трейдеров запертыми на убыточной стороне. Робот Gold Hook Trap Pro создан для того, чтобы распознавать именно этот разворотный крюк: он ждет ложного выхода, подтверждает решительное закрытие свечи обратно внутри консолидации и только после этого выдает сигнал на истинное движение.

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Сопутствующие инструменты исключительно для покупателей находятся ниже

В тот самый момент, когда ловушка срабатывает, индикатор выстраивает для вас весь план:

Стрелка Buy / Sell на закрытом триггерном баре — никогда на открытом баре, никогда не перемещается позже.

Стоп-лосс на основе структуры на защитном свинге (с фильтром ATR против рыночного шума).

Четырехуровневая сетка тейк-профита на основе R-кратности (TP1 → TP4) для частичной фиксации прибыли.

Панель винрейта в реальном времени — победы/поражения по каждому TP, процент попадания, чистые пункты и значок ★ на сбалансированной цели.

Оценка надежности (High / Medium / Low) для каждой цели на основе исторических данных.

Радар MTF сканирования — все символы и таймфреймы со свежими ловушками как на ладони.

Создан для скальпинга золота на М5, где эти ловушки быстро формируются и отрабатываются, но этот же алгоритм сканирует любой символ и таймфрейм, который вы укажете.

Чем он отличается от стандартного инструмента ложного пробоя: Gold Hook Trap Pro настроен на плотное внутреннее сжатие — ловушка формируется вокруг компактной консолидации, а не широкого свинга. Это позволяет держать защитный стоп необычайно близко, а соотношение риска к прибыли — четким, что делает его дополняющим радаром разворота для использования вместе с более широкими индикаторами ловушек, а не их дубликатом.

Никакой перерисовки, никогда. Каждый сигнал рассчитывается по закрытым барам. Поведение на тестере стратегий полностью соответствует реальной торговле.

Бесплатные сопутствующие инструменты

Являются частью единой экосистемы и опубликованы как отдельные бесплатные продукты на MQL5 — каждый из них поставляется с подробным руководством от А до Я (DOCX + PDF) и прямой ссылкой на скачивание внутри поста. Просто возьмите файл, скопируйте советник в папку MT5 и загрузите пресет — связываться со мной не нужно.





Signal Trader AUTO — автоматически исполняет сделки по сигналам индикатора

«Исполнительное плечо» системы. Он считывает сигналы, которые публикует ваш индикатор для конкретного символа/таймфрейма, и превращает их в реальные ордера — полностью автоматически (AUTO) или в один клик (MANUAL).

Расчет лота в зависимости от % риска (Фиксированный / % Риска / Риск в деньгах) с защитой маржи и потолком общего риска.

Рыночный / Отложенный / Гибридный вход, частичное закрытие, безубыток и живая панель управления на графике.

Оба направления / Только Buy / Только Sell; вход / SL / все уровни TP берутся напрямую из сигнала.

→ Полное пошаговое руководство + скачать бесплатный советник + пресет: Signal Trader AUTO — Free EA (Traders' Blogs)





Signal Telegram Relay — отправляет каждый сигнал в ваш Telegram

Советник только для чтения (он никогда не торгует). Он отслеживает ваш индикатор по всем символам/таймфреймам и отправляет аккуратное сообщение — направление, вход, SL, все уровни TP с R:R и рекомендуемый TP — прямо на ваш телефон, чтобы вы могли осуществлять удаленный мониторинг.

Один советник покрывает все символы/таймфреймы; автоматическая связь по Signal ID.

Окно актуальности, контроль соединения (heartbeat), антиспам-фильтр и ограничение частоты отправки сообщений Telegram.

→ Полное руководство по настройке + скачать бесплатный советник + пресет: Signal Telegram Relay — Free EA (Traders' Blogs)





Честные ожидания: Система разворота отдает часть сделок обратно рынку, когда «ловушка» оказывается реальным пробоем, который продолжает движение, и она показывает результаты ниже среднего в сильных однонаправленных трендах без ложных выходов. Показатели винрейта и чистых пунктов, отображаемые на панели, являются статистическими данными исторической выборки, а не обещанием будущей прибыли. Всегда рассчитывайте размер позиции в соответствии с вашим собственным планом управления рисками.