GOLD THRUST PRO — СATCH THE POWER THRUST ON GOLD （ capture 黄金强势单向突破）

Gold Thrust Pro 能够精准捕捉黄金在趋势方向上爆发单向强力推力的瞬间 —— 这标志着买方（或卖方）已完全掌控局势，行情将势必延续。顺势交易高概率的延续行情，而不是盲目猜顶和猜底。









专为黄金打造 —— 但不限于黄金 针对 XAUUSD 进行了全风格优化：

• 头寸/头寸交易（Scalping）：M5 • 日内交易（Daytrading）：M15–H1 • 波段交易（Swing）：H4–D1

在主流外汇货币对/交叉盘及股指（DE40、JP225、US tech...）上同样表现优异。





无重绘 —— 真实透明

信号仅在 K 线收盘（CLOSED）时打印，且绝不重绘。历史回测与实盘表现完全一致。





内置交易管理

• 基于市场结构的自动止损（Stop Loss）。

• 止盈（Take Profit）：4 个 R 倍数目标（支持分批减仓）。

• 图表内嵌胜率表，并提示最佳 TP（标记为 ★）。

• 信号可信度等级：High / Medium / Low。





多周期 / 多品种雷达

MTF 扫描面板可同时显示多个品种和周期的信号 + 胜率 —— 快速挑选最佳设置，无需频繁切换图表。





免费配套工具

属于同一生态系统，并在 MQL5 上作为独立的免费产品发布 —— 每个产品都附带详细的 A–Z 指南（DOCX + PDF），并在其发布的文章内提供直接下载。只需获取文件，将 EA 复制到您的 MT5 文件夹中并加载预设（preset）即可 —— 无需联系我。





Signal Trader AUTO — 根据指标信号自动执行交易

系统的“执行臂”。它读取您的指标针对特定品种/周期发布的信号，并将其转化为真实订单 —— 支持全自动（AUTO）或一键手动（MANUAL）。

基于风险百分比的手数计算（Fixed / Risk % / Risk money），带保证金保护和总风险上限

市价 / 挂单 / 混合入场、部分平仓、保本（break-even）以及图表实时控制面板

双向 / 仅买入 / 仅卖出；入场位 / SL / 所有 TP 级别直接获取自信号





Signal Telegram Relay — 将每个信号推送到您的 Telegram

仅读 EA（绝不交易）。它在所有品种/周期上监听您的指标，并将整洁的信息 —— 方向、Entry、SL、所有带有 R:R 的 TP 级别以及推荐的 TP —— 直接发送到您的手机，以便您进行远程监控。

一个 EA 覆盖所有品种/周期；通过 Signal ID 自动关联

新鲜度窗口、心跳检测门控、防垃圾邮件种子以及 Telegram 速率限制回调





⚠ 坦诚提示 这是一个“趋势延续”系统 —— 在震荡/反复横盘的市场中表现不佳。请优先选择趋势行情。请务必根据自己的风险计划管理仓位。