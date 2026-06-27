Покупайте на откатах. Продавайте на ралли. Присоединяйтесь к тренду по выгодной цене.

Погоня за ценой — это то, на чем обжигается большинство трейдеров золотом. Gold Rebound Pro делает противоположное: он терпеливо ждет, пока цена вернется к качественному структурному уровню, а затем подает сигнал в момент, когда рынок подтверждает отскок. Вы входите там, где входят умные деньги: по выгодной цене, по тренду, а не на пике затянувшегося движения.

Когда восходящий тренд откатывается к растущей поддержке и в игру вступают покупатели, Gold Rebound Pro выдает сигнал BUY. Когда нисходящий тренд поднимается к падающему сопротивлению и продавцы снова открывают позиции, он выдает сигнал SELL. Одна четкая стрелка на закрытии бара, никаких догадок.

Подробное руководство по чтению и настройке: CLICK. Канал предоставляет бесплатные сигналы XAUUSD/GOLD от системы Индикатора. CLICK

Сопутствующие инструменты исключительно для покупателей находятся ниже

Почему трейдеры используют его

Входы по выгодной цене, а не на экстремумах Сигналы срабатывают при дисциплинированных отскоках от подтвержденных структурных зон — те самые входы на откатах, которых профессионалы ждут часами, обнаруживаются автоматически.

Без перерисовки. Никогда. Сигналы появляются только на закрытых барах и никогда не перемещаются и не удаляются. То, что вы видите на бэктесте, — это то, что вы получаете в реальном времени.

Встроенный риск-план Каждый сигнал поставляется с автоматическим Stop Loss на основе структуры рынка и четырьмя целями Take-Profit с кратностью R — готово для частичного закрытия позиций. Никаких ручных измерений.

Панель винрейта на графике Живая таблица показывает историческую эффективность каждого уровня TP и отмечает статистически оптимальную цель звездочкой ★, а также оценку достоверности (High / Medium / Low) для каждого сигнала.

Мультитаймфреймовый радар сканирования Одна панель сканирует множество символов и таймфреймов одновременно и выводит лучшие возможности для отскока — больше не нужно переключаться между графиками.

Рынки и таймфреймы В таблице ниже представлены все таймфреймы и настройки TP, ранжированные по Break-even Edge — реальному преимуществу над безубыточным винрейтом. Она с первого взгляда показывает, на какой конфигурации система работает лучше всего. В настоящее время лидирует: XAUUSD M1 с TP2 (R:R 1:2) — преимущество +9.8%, винрейт значительно выше безубыточности. Также работает на основных валютных парах Форекс, кросс-курсах и основных индексах.

Бесплатные сопутствующие инструменты Являются частью одной экосистемы и опубликованы как отдельные бесплатные продукты на MQL5 — каждый поставляется с подробным руководством от А до Я (DOCX + PDF) и прямой загрузкой внутри соответствующего поста. Просто возьмите файл, скопируйте советник в папку MT5 и загрузите пресет — связываться со мной не нужно.

Signal Trader AUTO — автоматически исполняет сделки по сигналам индикатора «Исполнительное крыло» системы. Он считывает сигналы, которые ваш индикатор публикует для конкретного символа/таймфрейма, и превращает их в реальные ордера — полностью автоматически (AUTO) или в один клик (MANUAL).

Расчет лота по % риска (Фиксированный / % Риска / Риск в деньгах) с защитой маржи и лимитом общего риска

Рыночный / Отложенный / Гибридный вход, частичное закрытие, безубыток и живая панель управления на графике

Оба направления / Только Buy / Только Sell; вход, SL и все TP берутся напрямую из сигнала → Полное пошаговое руководство + бесплатная загрузка советника + пресет: Signal Trader AUTO — Free EA (Traders' Blogs)

Signal Telegram Relay — отправляет каждый сигнал в ваш Telegram Советник только для чтения (он никогда не торгует). Он отслеживает ваш индикатор по всем символам/таймфреймам и отправляет аккуратное сообщение — направление, Вход, SL, все уровни TP с R:R и рекомендованный TP — прямо на ваш телефон, чтобы вы могли контролировать процесс удаленно.

Один советник покрывает все символы/таймфреймы; автосвязывание по Signal ID

Окно актуальности, проверка связи (heartbeat), антиспам-фильтр и ограничение частоты запросов Telegram → Полное руководство по настройке + бесплатная загрузка советника + пресет: Signal Telegram Relay — Free EA (Traders' Blogs)

Честное примечание Gold Rebound Pro — это система торговли на откатах по тренду. Она работает лучше всего, когда присутствует чёткий тренд и цена возвращается к структурным уровням. Если рынок находится в узком флэте или динамической пиле, количество (и качество) сетапов естественно снизится. Торгуйте с протестированным риск-планом; прошлые результаты не гарантируют будущих доходов.