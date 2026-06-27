Gold Block Pro

GOLD BLOCK PRO — ТОРГУЙТЕ НА СМАРТ-МАНИ ОРДЕР-БЛОКАХ НА ЗОЛОТЕ Gold Block Pro определяет момент, когда золото возвращается для ПОВТОРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ (RETEST) ОРДЕР-БЛОКА — зоны, где институциональные деньги были размещены перед сильным импульсным движением — а затем отбивается в направлении этого импульса. Вы входите ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ (покупайте со скидкой/дисконтом, продавайте с наценкой/премиумом) вместе с силой рынка, вместо того чтобы гнаться за ценой или угадывать вершины и низы.

Подробное руководство по чтению и настройке: CLICK. Канал предоставляет бесплатные сигналы XAUUSD/GOLD от системы Индикатора. CLICK

Сопутствующие инструменты исключительно для покупателей находятся ниже

▶ СОЗДАН ДЛЯ ЗОЛОТА — НО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ИМ Оптимизирован для XAUUSD для любого стиля торговли: • Скальпинг: M5 • Дейтрейдинг: M15–H1 • Свинг-трейдинг: H4–D1 Также отлично работает на основных валютных парах Форекс, кросс-курсах и индексах (DE40, JP225, US tech...).

▶ БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ — ПРОЗРАЧНОСТЬ Сигналы появляются только на ЗАКРЫТЫХ барах и никогда не перерисовываются. Бэктест полностью соответствует реальной торговле.

▶ ВСТРОЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ • Автоматический Stop Loss на основе структуры рынка. • Take Profit: 4 цели с кратностью R (готово для частичного закрытия). • Таблица винрейта на графике, предлагающая оптимальный уровень TP (отмечен ★). • Оценка достоверности сигнала: High / Medium / Low.

▶ МУЛЬТИТАЙМФРЕЙМОВЫЙ / МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ РАДАР Сканирующая панель MTF показывает сигналы и винрейты по многим символам и таймфреймам одновременно — выбирайте лучший сетап быстро, без переключения графиков.

Бесплатные сопутствующие инструменты Являются частью одной экосистемы и опубликованы как отдельные бесплатные продукты на MQL5 — каждый поставляется с подробным руководством от А до Я (DOCX + PDF) и прямой загрузкой внутри соответствующего поста. Просто возьмите файл, скопируйте советник в папку MT5 и загрузите пресет — связываться со мной не нужно.

  1. Signal Trader AUTO — автоматически исполняет сделки по сигналам индикатора «Исполнительное крыло» системы. Он считывает сигналы, которые ваш индикатор публикует для конкретного символа/таймфрейма, и превращает их в реальные ордера — полностью автоматически (AUTO) или в один клик (MANUAL).

  • Расчет лота по % риска (Фиксированный / % Риска / Риск в деньгах) с защитой маржи и лимитом общего риска

  • Рыночный / Отложенный / Гибридный вход, частичное закрытие, безубыток и живая панель управления на графике

  • Оба направления / Только Buy / Только Sell; вход, SL и все TP берутся напрямую из сигнала → Полное пошаговое руководство + бесплатная загрузка советника + пресет: Signal Trader AUTO — Free EA (Traders' Blogs)

  1. Signal Telegram Relay — отправляет каждый сигнал в ваш Telegram Советник только для чтения (он никогда не торгует). Он отслеживает ваш индикатор по всем символам/таймфреймам и отправляет аккуратное сообщение — направление, Вход, SL, все уровни TP с R:R и рекомендованный TP — прямо на ваш телефон, чтобы вы могли контролировать процесс удаленно.

  • Один советник покрывает все символы/таймфреймы; автосвязывание по Signal ID

  • Окно актуальности, проверка связи (heartbeat), антиспам-фильтр и ограничение частоты запросов Telegram → Полное руководство по настройке + бесплатная загрузка советника + пресет: Signal Telegram Relay — Free EA (Traders' Blogs)

⚠ ЧЕСТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ Это система торговли на ретесте ОРДЕР-БЛОКОВ (ORDER-BLOCK) в направлении импульса — она работает лучше всего, когда присутствуют чёткие импульсные движения и зона всё ещё свежая, и показывает слабые результаты на пилящих (флэтовых) рынках или там, где зона уже тестировалась много раз. Всегда самостоятельно управляйте своими рисками и размером лота.


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Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
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ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
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Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
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5 (4)
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4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
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Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
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Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
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Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
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Gold Cloud Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD CLOUD PRO — CATCH THE ICHIMOKU CLOUD BREAK ON GOLD  Gold Cloud Pro spots the moment Gold BREAKS clear of the Ichimoku cloud (Kumo) with same-direction momentum confirmation — price escapes the cloud and the trend is confirmed. Trade the trend continuation the instant the break is confirmed, instead of guessing tops and bottoms. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .  The channel provides free XAUUSD/GOLD signals from the Indicator system.  CLICK Upon purchasing, please se
Gold Reflex Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD REFLEX PRO — CATCH THE REJECTION, TRADE WITH THE TREND ON GOLD  Gold Reflex Pro spots the moment Gold pulls back to the dynamic value zone of a live trend, gets firmly REJECTED (one long wick stabs through and is pushed straight back), and closes back on the trend side. You enter WITH the trend at the pullback — buying the dip in an up-trend, selling the rally in a down-trend — instead of chasing price that has already run. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .  The chann
Gold Trap Reversal Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
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Gold Breakout Retest Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD BREAKOUT RETEST PRO — TRADE THE BREAKOUT ONLY AFTER IT PROVES ITSELF  Gold Breakout Retest Pro never chases a breakout blindly. It waits for price to BREAK a key structure level, then patiently waits for price to come BACK and retest the exact level it just broke — and HOLD it — old resistance flipping to new support (or the reverse) — before entering in the breakout direction. That one extra confirmation step filters out a lot of false breakouts. Detailed guide on how to read and set it
Gold Squeeze Break Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD SQUEEZE BREAK PRO — CATCH THE BREAKOUT OUT OF THE SQUEEZE ON GOLD Gold Squeeze Break Pro spots the moment Gold coils into a tight SQUEEZE — buyers and sellers in balance, price hesitating — then enters the instant price BREAKS OUT of that squeeze and finally picks a side. You stand with the breakout the moment it ignites, instead of guessing direction while the market is still undecided. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .  The channel provides free XAUUSD/GOLD sig
Gold Imbalance Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD IMBALANCE PRO — ENTER AT THE UNFILLED IMBALANCE ON GOLD  Gold Imbalance Pro hunts the IMBALANCES that big money leaves behind when price runs too fast — price zones that were skipped over and never traded back. Markets tend to return and fill these zones. When price comes back into one and REJECTS WITH THE TREND, the indicator signals an entry — you get in at a value zone, aligned with the larger flow instead of chasing price. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .   The c
Gold Rejection Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
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Gold Surge Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD SURGE PRO — MOMENTUM SCALPING ON GOLD  Gold Surge Pro catches the moment Gold has JUST FLIPPED trend with confirmed momentum — no top-picking, no bottom-catching. When a fresh move ignites with room still to run (not overbought / not oversold), the indicator signals a with-trend entry. You stand with the wave that just started. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .   The channel provides free XAUUSD/GOLD signals from the Indicator system.  CLICK Upon purchasing, please se
Gold Confluence Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD CONFLUENCE PRO — ТОЛЬКО КОГДА ВСЕ ФАКТОРЫ СОВПАДАЮТ Gold Confluence Pro — это инструмент для поиска сетапов класса «A+»: он НЕ берет каждый сигнал. Он отмечает вход только тогда, когда ТРИ фактора указывают в одном направлении — ТРЕНД поддерживает движение, цена находится в подходящем для сетапа МЕСТЕ, и ИМПУЛЬС только что активировался для подтверждения. Когда все три фактора совпадают, это именно тот тип сетапа, которого опытные трейдеры ждут весь день. Подробное руководство по чтению и н
Gold Hook Trap Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
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