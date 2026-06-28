GOLD CONFLUENCE PRO — ТОЛЬКО КОГДА ВСЕ ФАКТОРЫ СОВПАДАЮТ

Gold Confluence Pro — это инструмент для поиска сетапов класса «A+»: он НЕ берет каждый сигнал. Он отмечает вход только тогда, когда ТРИ фактора указывают в одном направлении — ТРЕНД поддерживает движение, цена находится в подходящем для сетапа МЕСТЕ, и ИМПУЛЬС только что активировался для подтверждения. Когда все три фактора совпадают, это именно тот тип сетапа, которого опытные трейдеры ждут весь день. Подробное руководство по чтению и настройке: CLICK. На канале доступны бесплатные сигналы XAUUSD/GOLD из системы индикаторов. CLICK

Сопутствующие инструменты исключительно для buyers находятся ниже

▶ УНИКАЛЬНО: ОТ 0 ДО 6 БАЛЛОВ СЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ Каждый сигнал имеет «оценку слияния» от 0 до 6: чем больше факторов совпадают, тем ярче ячейка на панели сканирования. Вы мгновенно видите, какой сетап является наиболее полным и заслуживает приоритета.

▶ СОЗДАН ДЛЯ ЗОЛОТА — МУЛЬТИТАЙМФРЕЙМ Оптимизирован для XAUUSD, сканирует таймфреймы M15 → H1 → H4 → D1. Хорошо работает на основных валютных парах Forex и ликвидных индексах. Меньше сигналов, чем в системах с одним паттерном, но каждый из них подвергается гораздо более жесткой фильтрации. Рекомендуется: XAUUSD (Золото). Таймфреймы: M30, H1, H4

▶ БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ — ПРОЗРАЧНОСТЬ Сигналы отображаются только на ЗАКРЫТЫХ барах и никогда не перерисовываются. Результаты бэктеста полностью соответствуют реальной торговле.

▶ ВСТРОЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ • Автоматический Стоп-Лосс на основе рыночной структуры. • Тейк-Профит: 4 уровня целей на основе R-кратности (частичное закрытие). • Таблица винрейта на графике, предлагающая оптимальный TP (отмечен ★). • Оценка надежности сигнала: High / Medium / Low.

▶ РАДАР ДЛЯ МНОЖЕСТВА СИМВОЛОВ И ТАЙМФРЕЙМОВ (МУЛЬТИ-РАДАР) Панель сканирования MTF показывает сигналы + оценку слияния + винрейты по многим символам и таймфреймам — отдавайте предпочтение сетапам с глубоким слиянием факторов, которые совпадают на разных таймфреймах.

Бесплатные сопутствующие инструменты Являются частью единой экосистемы и опубликованы как отдельные бесплатные продукты на MQL5 — каждый из них поставляется с подробным руководством от А до Я (DOCX + PDF) и прямой ссылкой на скачивание внутри поста. Просто возьмите файл, скопируйте советник в папку MT5 и загрузите пресет — связываться со мной не нужно.

Signal Trader AUTO — автоматически исполняет сделки по сигналам индикатора «Исполнительное плечо» системы. Он считывает сигналы, которые публикует ваш индикатор для конкретного символа/таймфрейма, и превращает их в реальные ордера — полностью автоматически (AUTO) или в один клик (MANUAL). Расчет лота в зависимости от % риска (Фиксированный / % Риска / Риск в деньгах) с защитой маржи и потолком общего риска. Рыночный / Отложенный / Гибридный вход, частичное закрытие, безубыток и живая панель управления на графике. Оба направления / Только Buy / Только Sell; вход / SL / все уровни TP берутся напрямую из сигнала. → Полное пошаговое руководство + скачать бесплатный советник + пресет: Signal Trader AUTO — Free EA (Traders' Blogs) Signal Telegram Relay — отправляет каждый сигнал в ваш Telegram Советник только для чтения (он никогда не торгует). Он отслеживает ваш индикатор по всем символам/таймфреймам и отправляет аккуратное сообщение — направление, вход, SL, все уровни TP с R:R и рекомендуемый TP — прямо на ваш телефон, чтобы вы могли осуществлять удаленный мониторинг. Один советник покрывает все символы/таймфреймы; автоматическая связь по Signal ID. Окно актуальности, контроль соединения (heartbeat), антиспам-фильтр и ограничение частоты отправки сообщений Telegram. → Полное руководство по настройке + скачать бесплатный советник + пресет: Signal Telegram Relay — Free EA (Traders' Blogs)

⚠ ЧЕСТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ Это МУЛЬТИФИЛЬТРОВАЯ система, которая ставит КАЧЕСТВО выше количества — частота сигналов по дизайну заметно НИЖЕ, чем в системах с одним паттерном. Частота варьируется в зависимости от волатильности каждого периода. Ни одна система не выигрывает каждую сделку; всегда управляйте своими рисками и размером лота самостоятельно.