Gold Confluence Pro

GOLD CONFLUENCE PRO — ТОЛЬКО КОГДА ВСЕ ФАКТОРЫ СОВПАДАЮТ

Gold Confluence Pro — это инструмент для поиска сетапов класса «A+»: он НЕ берет каждый сигнал. Он отмечает вход только тогда, когда ТРИ фактора указывают в одном направлении — ТРЕНД поддерживает движение, цена находится в подходящем для сетапа МЕСТЕ, и ИМПУЛЬС только что активировался для подтверждения. Когда все три фактора совпадают, это именно тот тип сетапа, которого опытные трейдеры ждут весь день. Подробное руководство по чтению и настройке: CLICK. На канале доступны бесплатные сигналы XAUUSD/GOLD из системы индикаторов. CLICK

Сопутствующие инструменты исключительно для buyers находятся ниже

▶ УНИКАЛЬНО: ОТ 0 ДО 6 БАЛЛОВ СЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ Каждый сигнал имеет «оценку слияния» от 0 до 6: чем больше факторов совпадают, тем ярче ячейка на панели сканирования. Вы мгновенно видите, какой сетап является наиболее полным и заслуживает приоритета.

▶ СОЗДАН ДЛЯ ЗОЛОТА — МУЛЬТИТАЙМФРЕЙМ Оптимизирован для XAUUSD, сканирует таймфреймы M15 → H1 → H4 → D1. Хорошо работает на основных валютных парах Forex и ликвидных индексах. Меньше сигналов, чем в системах с одним паттерном, но каждый из них подвергается гораздо более жесткой фильтрации. Рекомендуется: XAUUSD (Золото). Таймфреймы: M30, H1, H4

▶ БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ — ПРОЗРАЧНОСТЬ Сигналы отображаются только на ЗАКРЫТЫХ барах и никогда не перерисовываются. Результаты бэктеста полностью соответствуют реальной торговле.

▶ ВСТРОЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ • Автоматический Стоп-Лосс на основе рыночной структуры. • Тейк-Профит: 4 уровня целей на основе R-кратности (частичное закрытие). • Таблица винрейта на графике, предлагающая оптимальный TP (отмечен ★). • Оценка надежности сигнала: High / Medium / Low.

▶ РАДАР ДЛЯ МНОЖЕСТВА СИМВОЛОВ И ТАЙМФРЕЙМОВ (МУЛЬТИ-РАДАР) Панель сканирования MTF показывает сигналы + оценку слияния + винрейты по многим символам и таймфреймам — отдавайте предпочтение сетапам с глубоким слиянием факторов, которые совпадают на разных таймфреймах.

Бесплатные сопутствующие инструменты Являются частью единой экосистемы и опубликованы как отдельные бесплатные продукты на MQL5 — каждый из них поставляется с подробным руководством от А до Я (DOCX + PDF) и прямой ссылкой на скачивание внутри поста. Просто возьмите файл, скопируйте советник в папку MT5 и загрузите пресет — связываться со мной не нужно.

  1. Signal Trader AUTO — автоматически исполняет сделки по сигналам индикатора «Исполнительное плечо» системы. Он считывает сигналы, которые публикует ваш индикатор для конкретного символа/таймфрейма, и превращает их в реальные ордера — полностью автоматически (AUTO) или в один клик (MANUAL). Расчет лота в зависимости от % риска (Фиксированный / % Риска / Риск в деньгах) с защитой маржи и потолком общего риска. Рыночный / Отложенный / Гибридный вход, частичное закрытие, безубыток и живая панель управления на графике. Оба направления / Только Buy / Только Sell; вход / SL / все уровни TP берутся напрямую из сигнала. → Полное пошаговое руководство + скачать бесплатный советник + пресет: Signal Trader AUTO — Free EA (Traders' Blogs)

  2. Signal Telegram Relay — отправляет каждый сигнал в ваш Telegram Советник только для чтения (он никогда не торгует). Он отслеживает ваш индикатор по всем символам/таймфреймам и отправляет аккуратное сообщение — направление, вход, SL, все уровни TP с R:R и рекомендуемый TP — прямо на ваш телефон, чтобы вы могли осуществлять удаленный мониторинг. Один советник покрывает все символы/таймфреймы; автоматическая связь по Signal ID. Окно актуальности, контроль соединения (heartbeat), антиспам-фильтр и ограничение частоты отправки сообщений Telegram. → Полное руководство по настройке + скачать бесплатный советник + пресет: Signal Telegram Relay — Free EA (Traders' Blogs)

⚠ ЧЕСТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ Это МУЛЬТИФИЛЬТРОВАЯ система, которая ставит КАЧЕСТВО выше количества — частота сигналов по дизайну заметно НИЖЕ, чем в системах с одним паттерном. Частота варьируется в зависимости от волатильности каждого периода. Ни одна система не выигрывает каждую сделку; всегда управляйте своими рисками и размером лота самостоятельно.


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Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
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5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
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3.78 (9)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro — это индикатор для MetaTrader 5, специально разработанный для обнаружения паттернов ложного пробоя (false breakout) на XAUUSD. Индикатор определяет 4-барную ловушку — структуру, при которой цена пробивает границу диапазона, заманивает трейдеров на пробой, а затем возвращается обратно — подтверждая, что движение было ложным. Индикатор оценивает каждый сетап по 17 факторам качества, проводит его через 4-уровневый конвейер конфлюенции, проверяет с помощью движка консенсуса
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Индикаторы
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Индикаторы
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Индикаторы
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Индикаторы
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Ich Khiem Nguyen
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Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD BLOCK PRO — ТОРГУЙТЕ НА СМАРТ-МАНИ ОРДЕР-БЛОКАХ НА ЗОЛОТЕ Gold Block Pro определяет момент, когда золото возвращается для ПОВТОРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ (RETEST) ОРДЕР-БЛОКА — зоны, где институциональные деньги были размещены перед сильным импульсным движением — а затем отбивается в направлении этого импульса. Вы входите ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ (покупайте со скидкой/дисконтом, продавайте с наценкой/премиумом) вместе с силой рынка, вместо того чтобы гнаться за ценой или угадывать вершины и низы. Подробное
Gold Cloud Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
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Gold Reflex Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD REFLEX PRO — CATCH THE REJECTION, TRADE WITH THE TREND ON GOLD  Gold Reflex Pro spots the moment Gold pulls back to the dynamic value zone of a live trend, gets firmly REJECTED (one long wick stabs through and is pushed straight back), and closes back on the trend side. You enter WITH the trend at the pullback — buying the dip in an up-trend, selling the rally in a down-trend — instead of chasing price that has already run. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .  The chann
Gold Trap Reversal Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD TRAP REVERSAL PRO — CATCH THE FALSE-BREAKOUT TRAP ON GOLD  Gold Trap Reversal Pro spots the moment Gold throws a FALSE BREAKOUT — price pokes out to lure the crowd in the wrong direction, then snaps straight back and runs FOR REAL the other way. Instead of being trapped with the herd, you enter the instant the trap springs and stand on the side of the smart money. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .   The channel provides free XAUUSD/GOLD signals from the Indicator syst
Gold Breakout Retest Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD BREAKOUT RETEST PRO — TRADE THE BREAKOUT ONLY AFTER IT PROVES ITSELF  Gold Breakout Retest Pro never chases a breakout blindly. It waits for price to BREAK a key structure level, then patiently waits for price to come BACK and retest the exact level it just broke — and HOLD it — old resistance flipping to new support (or the reverse) — before entering in the breakout direction. That one extra confirmation step filters out a lot of false breakouts. Detailed guide on how to read and set it
Gold Squeeze Break Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD SQUEEZE BREAK PRO — CATCH THE BREAKOUT OUT OF THE SQUEEZE ON GOLD Gold Squeeze Break Pro spots the moment Gold coils into a tight SQUEEZE — buyers and sellers in balance, price hesitating — then enters the instant price BREAKS OUT of that squeeze and finally picks a side. You stand with the breakout the moment it ignites, instead of guessing direction while the market is still undecided. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .  The channel provides free XAUUSD/GOLD sig
Gold Imbalance Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD IMBALANCE PRO — ENTER AT THE UNFILLED IMBALANCE ON GOLD  Gold Imbalance Pro hunts the IMBALANCES that big money leaves behind when price runs too fast — price zones that were skipped over and never traded back. Markets tend to return and fill these zones. When price comes back into one and REJECTS WITH THE TREND, the indicator signals an entry — you get in at a value zone, aligned with the larger flow instead of chasing price. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .   The c
Gold Rejection Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
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Gold Surge Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
GOLD SURGE PRO — MOMENTUM SCALPING ON GOLD  Gold Surge Pro catches the moment Gold has JUST FLIPPED trend with confirmed momentum — no top-picking, no bottom-catching. When a fresh move ignites with room still to run (not overbought / not oversold), the indicator signals a with-trend entry. You stand with the wave that just started. Detailed guide on how to read and set it up:   CLICK .   The channel provides free XAUUSD/GOLD signals from the Indicator system.  CLICK Upon purchasing, please se
Gold Hook Trap Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
Gold Hook Trap Pro обращает бычьи и медвежьи ловушки рынка против самой толпы — и предоставляет вам готовый торговый план без перерисовки для торговли на ценовом возврате. Некоторые из самых чистых разворотов по золоту начинаются именно с ловушки. Цена выходит из плотной консолидации ровно настолько, чтобы активировать трейдеров на пробой — затем резко разворачивается в противоположную сторону и устремляется вперед, оставляя этих трейдеров запертыми на убыточной стороне. Робот Gold Hook Trap Pro
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