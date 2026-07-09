MagicLines MT4
- 指标
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Mostafa Ghanbari
- 版本: 1.10
- 更新: 13 七月 2026
MGH-MagicLine — 趋势与多时间框架背离一体化工具
MagicLine 将趋势识别与背离分析整合到单一指标中——是同时运行 MultiStoch 和 MultiMACD 的精炼替代方案，输出更清晰、延迟更低。
它是一款确认与分析工具，不提供入场点、止盈或止损，而是为几乎任何趋势型策略增添一层强大而灵活的确认，帮助你更清晰地解读市场。
三种线型模式——同一指标
在设置中选择 Line Type；当前模式会直接显示在指标窗口名称上，让你随时清楚正在查看的内容：
- Slow — 噪音最低，用于读取长期趋势方向。线条进入 ±0.2 区域时确认主导趋势。
- Long — 趋势识别清晰且更具响应性，是日常使用的均衡之选。
- Fast — 反应最快，适合剥头皮和日内动量交易。
一个指标，三种不同表现——根据你的时间框架和风格自由调整。
多时间框架线条
- 最多绘制 6 条独立线条，每条对应一个更高的时间框架。
- 将鼠标悬停在任意线条上即可即时查看其时间框架。
- 通过图表上的按钮（1–6）开启/关闭每条线。
在同一窗口中同时看到更高时间框架的全局和你的入场时间框架。
常规背离与隐藏背离
将 Divergence Type 设为 Regular 或 Hidden；模式（RD / HD）会添加到指标名称中，因此同一图表上的多个实例易于区分。
- Regular (RD) — 突出潜在的反转。
- Hidden (HD) — 突出趋势的延续。
每个背离都会同时绘制在指标窗口和价格图表上，并按时间框架进行颜色编码——无需用肉眼匹配波峰和波谷。Increase Divergence Range 参数可将检测范围扩展至更远的波峰和波谷，捕捉那些容易被忽略的形态。
两种实用方法
1. 背离叠加 — 来自不同时间框架的多个 RD（或多个 HD）信号汇聚于同一根K线，形成更高把握度的形态。对齐的线条越多，信号越强。
2. RD + HD 共振 — 用较高时间框架（日线/周线）的隐藏背离判断方向，结合较低时间框架（H1/H4）的常规背离把握时机。
内置警报
三种独立警报——超买/超卖突破、中线突破和背离——通过弹窗、声音、邮件或推送通知送达，让你无需整天盯盘。
输入参数
Lines
- Indicator Name — 指标窗口的自定义标签。
- Line Type — Long / Fast / Slow 引擎选择。
- Long / Fast / Slow Line Period — 每个引擎的独立周期。
- Interpolate in MTF mode — 在多时间框架模式下平滑线条。
- L1–L6 Enable — 开启/关闭 6 条时间框架线条中的每一条。
Divergence
- Divergence Type — Regular / Hidden / OFF。
- Number Of Candles — 扫描背离的历史深度。
- Increase Divergence Range — 将检测扩展至更远的波峰/波谷。
- Display Lines — 在窗口、图表或两者上显示背离。
- L1–L6 Divergence Color — 每个时间框架的颜色。
- Lines Style / Lines Width — 背离线条的外观。
Alerts
- Alert on Overbought/Oversold Break, Center Break, Divergence — 各自独立启用。
- Signal Candle Shift (0 or 1) — 在已收盘或当前K线上发出信号。
- Sound / Email / Notification — 选择送达方式。
- Sound File Name — 自定义警报声音。
Graphic
- Overbought / Center / Oversold — 可调的区域水平。
- Section & Center Line Colors — 视觉自定义。
- Show Window, Display Button, X/Y Position — 布局控制。
重要提示
MagicLine 是一款确认工具，而非自动化策略。它与你自己的分析和风险管理相结合时效果最佳。任何指标的过往表现都不保证未来结果。
下载演示版，在你自己的图表和策略上测试 MagicLine——在决定之前先看看它是否适合你。MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/185086
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